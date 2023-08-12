Выбирайте и другие экскурсии в Пунта-дель-Эсте

Пунта-дель-Эсте — место, где роскошь и природа слились воедино. Вы увидите колониальные дома и шикарные отели, рыбацкие лодочки и огромные яхты, романтичный маяк и авангардные скульптуры. Посетите музеи современного искусства и насладитесь фантастическими пейзажами с самой южной точки страны!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 6 человек, но есть вариант до 7 чел.

Описание экскурсии

Маяк, старинные дома и живописные виды

По центральной улице полуострова Горлеро вы доедете до морского порта, где увидите яхты и морских котиков в ожидании очередной порции свежей рыбы. А в Старом городе рассмотрите колониальные дома и действующий маяк XIX века. Далее спуститесь к самой южной точке страны, где река Рио-де-ла-Плата сливается с Атлантическим океаном, и по берегу доберетесь до знаменитой скульптуры Рука.

Богемный Ла Барра и современное искусство

Необычный волновой мост приведет нас в еще один курортный городок — Ла Барра, знаменитый богемным колоритом. На обратном пути в Пунта-дель-Эсте я покажу отель в виде водонапорной башни и престижные спальные районы. Кроме того, вы посетите музей Ралли с работами Сальвадора Дали и современных латинских художников и дом-музей Каса Пуэбло, известный причудливыми архитектурными решениями.

Организационные детали