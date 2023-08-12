Выбирайте и другие экскурсии в Пунта-дель-Эсте

По центральной улице полуострова Горлеро вы доедете до морского порта, где увидите яхты и морских котиков в ожидании очередной порции свежей рыбы. А в Старом городе рассмотрите колониальные дома и действующий маяк XIX века. Далее спуститесь к самой южной точке страны, где река Рио-де-ла-Плата сливается с Атлантическим океаном, и по берегу доберетесь до знаменитой скульптуры Рука.
Богемный Ла Барра и современное искусство
Необычный волновой мост приведет нас в еще один курортный городок — Ла Барра, знаменитый богемным колоритом. На обратном пути в Пунта-дель-Эсте я покажу отель в виде водонапорной башни и престижные спальные районы. Кроме того, вы посетите музей Ралли с работами Сальвадора Дали и современных латинских художников и дом-музей Каса Пуэбло, известный причудливыми архитектурными решениями.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: музей Каса Пуэбло — 9$, детям до 12 лет бесплатно
График работы музеев носит сезонный характер. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Пунте-дель-Эсте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 135 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я живу в Уругвае с 1978 года, а туризмом занимаюсь с 2005 года. С радостью раскрою вам всю красоту этой чудесной страны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Екатерина
Евгений сделал наше короткое пребывание в Уругвае прекрасным! Он рассказал не только о месте, но и об истории страны, о повседневной жизни, об отношениях с соседними странами, а также дал читать дальшеуменьшить
рекомендации по интересным местам в Монтевидео. Все наши пожелания по маршруту были учтены. Плюс у Евгения комфортабельный и очень чистый автомобиль, а вождение Евгения безупречно. Остались исключительно довольны поездкой. Евгений, ещё раз спасибо!
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Е
Екатерина
Все было замечательно. Спасибо!
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