Выбирайте и другие экскурсии в Пунта-дель-Эсте

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Добро пожаловать в Пунта-дель-Эсте!

Главные достопримечательности «Швейцарии Латинской Америки» на авто-пешеходной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 44 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От €360324 за экскурсиюскидка10%

Evgueny
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
Evgueny – Гид в Пунта-дель-Эсте
Пунта-дель-Эсте — место, где роскошь и природа слились воедино.

Вы увидите колониальные дома и шикарные отели, рыбацкие лодочки и огромные яхты, романтичный маяк и авангардные скульптуры.

Посетите музеи современного искусства и насладитесь фантастическими пейзажами с самой южной точки страны!
Добро пожаловать в Пунта-дель-Эсте!
Добро пожаловать в Пунта-дель-Эсте!

Что вас ожидает

Маяк, старинные дома и живописные виды
По центральной улице полуострова Горлеро вы доедете до морского порта, где увидите яхты и морских котиков в ожидании очередной порции свежей рыбы. А в Старом городе рассмотрите колониальные дома и действующий маяк XIX века. Далее спуститесь к самой южной точке страны, где река Рио-де-ла-Плата сливается с Атлантическим океаном, и по берегу доберетесь до знаменитой скульптуры Рука.

Богемный Ла Барра и современное искусство
Необычный волновой мост приведет нас в еще один курортный городок — Ла Барра, знаменитый богемным колоритом. На обратном пути в Пунта-дель-Эсте я покажу отель в виде водонапорной башни и престижные спальные районы. Кроме того, вы посетите музей Ралли с работами Сальвадора Дали и современных латинских художников и дом-музей Каса Пуэбло, известный причудливыми архитектурными решениями.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: музей Каса Пуэбло — 9$, детям до 12 лет бесплатно
  • График работы музеев носит сезонный характер. Детали уточняйте в личном сообщении.
Добро пожаловать в Пунта-дель-Эсте!
Добро пожаловать в Пунта-дель-Эсте!
Добро пожаловать в Пунта-дель-Эсте!
Добро пожаловать в Пунта-дель-Эсте!
Добро пожаловать в Пунта-дель-Эсте!
Добро пожаловать в Пунта-дель-Эсте!
Добро пожаловать в Пунта-дель-Эсте!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Evgueny
Evgueny
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я живу в Уругвае 20 лет, из которых 15 занимаюсь туризмом. С радостью раскрою вам всю красоту этой чудесной страны!
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