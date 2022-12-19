Пустынный трип к «морю в песках» - озеру Айдаркуль

Пройти по пустыни на верблюдах, провести ночь в юрте и увидеть старейшую мечеть

На 2 дня забудем о городском шуме, бесконечных делах и дедлайнах и всей семьёй отправимся к песчаным барханам, оазисам и безмолвным звёздам.

Почувствуем себя купцами, идущими с караванами по Великому шёлковому пути: вас ждёт катание на верблюдах под первыми утренними лучами солнца.

Будем жить в традиционных юртах кочевников посреди пустыни, сидеть у костра под звёздами и загорать на берегу озера Айдакруль.

Вы побываете в мастерской керамистов, посетите крепость Нур, построенную Александром Македонским, и увидите священных рыб в водоёме Нурата.
Пустынный трип к «морю в песках» - озеру Айдаркуль
Пустынный трип к «морю в песках» - озеру Айдаркуль
Пустынный трип к «морю в песках» - озеру Айдаркуль
Пустынный трип к «морю в песках» - озеру Айдаркуль
Пустынный трип к «морю в песках» - озеру Айдаркуль
Пустынный трип к «морю в песках» - озеру Айдаркуль
Пустынный трип к «морю в песках» - озеру Айдаркуль
Ближайшие даты:
10
июн
17
июн
24
июн
8
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 10 лет.

Не забудьте взять с собой запас воды, перекус в дорогу и напитки, средства личной гигиены, купальные принадлежности, полотенца и средства защиты от загара, а также головные уборы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Бухара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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