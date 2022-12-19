На 2 дня забудем о городском шуме, бесконечных делах и дедлайнах и всей семьёй отправимся к песчаным барханам, оазисам и безмолвным звёздам.



Почувствуем себя купцами, идущими с караванами по Великому шёлковому пути: вас ждёт катание на верблюдах под первыми утренними лучами солнца.



Будем жить в традиционных юртах кочевников посреди пустыни, сидеть у костра под звёздами и загорать на берегу озера Айдакруль.



Вы побываете в мастерской керамистов, посетите крепость Нур, построенную Александром Македонским, и увидите священных рыб в водоёме Нурата.