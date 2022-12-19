Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 10 лет.
Не забудьте взять с собой запас воды, перекус в дорогу и напитки, средства личной гигиены, купальные принадлежности, полотенца и средства защиты от загара, а также головные уборы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Бухара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Равшан — ваш гид в Бухаре
Провёл 593 экскурсии для 716 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Равшан, я работаю гидом с 2013 года. Будучи внуком знаменитого археолога Средней Азии — Мусы Саиджанова, я преподнесу вам колорит, историю и жизнь Бухары в ее истинном, неповторимом многообразии. С радостью поделюсь с вами знаниями и тайнами, переданными мне из первых уст от людей, стоявших у истоков восстановления древнего города.