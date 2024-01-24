С Светлана

Впечатления от страны самые прекрасные! Особенно от людей, искренних и всегда готовых помочь. Спасибо, конечно, Владимиру за предложенный тур (это находка для тех, кто впервые в стране) и за гидов - и в Самарканде, и в Бухаре: они оказались на только интересными рассказчиками и собеседниками, но и хорошими фотографами, что немаловажно. В целом мы остались довольны!