Авторские туры в Бухаре

Туры по городам Узбекистану
Восток - дело тонкое: трехдневная дневная экскурсия по Бухаре
Авторский тур
3 дня
Восток - дело тонкое: трехдневное путешествие по исторической Бухаре
Познакомьтесь с древней Бухарой: от мавзолея Саманидов до крепости Арк. Путешествие, полное открытий и вдохновения
встретимся в отеле
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
от $1 225 за всё до 2 чел.
Великий Шёлковый путь: изысканный Самарканд, сказочная Бухара, древняя Хива
Авторский тур
8 дней
Великий Шёлковый путь: история, культура и кулинария Узбекистана
Погрузитесь в мир восточных сказок с экскурсионным туром по жемчужинам Узбекистана: Самарканду, Бухаре и Хиве
По договоренности
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$1 100 за человека
Пустынный трип к «морю в песках» - озеру Айдаркуль
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Пустынное приключение к озеру Айдаркуль из Бухары: живописный 2-дневный тур
Отдохните от городской суеты и отправьтесь в путешествие по песчаным барханам к озеру Айдаркуль. Живите как кочевники и наслаждайтесь звездным небом
Бухара
18 мая
1 июня
23 000 за человека
Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
Приготовить лепёшку из тандыра своими руками и проехаться по Бухаре, Самарканду и Ташкенту
Аэропорт Бухары, время встречи зависит от прибытия...
8 мая
15 мая
22 мая
29 мая
$500 за человека

Что посмотреть в Бухаре на экскурсиях?

Туристов в Бухаре привлекают многочисленные памятники средневековой архитектуры Узбекистана, возможность насладиться оригинальной восточной кухней, развитая транспортная инфраструктура и доступные цены на гостиницы и хостелы. Веской причиной является отсутствие языкового барьера – ведь большинство местных жителей свободно владеют русским языком

Местные экскурсоводы

В статье мы перечислили лишь самую малую часть примечательных мест Бухары. Для качественного ознакомления с городом и его историей рекомендуем приобрести экскурсионный тур. Подобрать оптимальный вариант и рассчитать стоимость поездки вы сможете на нашем сайте

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    24 января 2024
    Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
    Впечатления от страны самые прекрасные! Особенно от людей, искренних и всегда готовых помочь. Спасибо, конечно, Владимиру за предложенный тур (это находка для тех, кто впервые в стране) и за гидов - и в Самарканде, и в Бухаре: они оказались на только интересными рассказчиками и собеседниками, но и хорошими фотографами, что немаловажно. В целом мы остались довольны!
  • О
    Ольга
    12 июня 2023
    Пустынный трип к «морю в песках» - озеру Айдаркуль
    Тур очень понравился: я была с сыном 11-ти лет, он в восторге от проживания в юрте, катания на верблюде и купания в Айдаркуле. Отдельное спасибо Равшану за увлекательные рассказы по дороге в исторических местах.

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре

Самые популярные туры в Бухаре
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Восток - дело тонкое: трехдневная дневная экскурсия по Бухаре
  2. Великий Шёлковый путь: изысканный Самарканд, сказочная Бухара, древняя Хива
  3. Пустынный трип к «морю в песках» - озеру Айдаркуль
  4. Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
Сколько стоит тур в Бухаре в апреле 2024
Сейчас в Бухаре можно забронировать 4 тура от $500 до $23 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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