Приготовить лепёшку из тандыра своими руками и проехаться по Бухаре, Самарканду и Ташкенту
Аэропорт Бухары, время встречи зависит от прибытия...
8 мая
15 мая
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$500 за человека
Что посмотреть в Бухаре на экскурсиях?
Туристов в Бухаре привлекают многочисленные памятники средневековой архитектуры Узбекистана, возможность насладиться оригинальной восточной кухней, развитая транспортная инфраструктура и доступные цены на гостиницы и хостелы. Веской причиной является отсутствие языкового барьера – ведь большинство местных жителей свободно владеют русским языком
Местные экскурсоводы
В статье мы перечислили лишь самую малую часть примечательных мест Бухары. Для качественного ознакомления с городом и его историей рекомендуем приобрести экскурсионный тур. Подобрать оптимальный вариант и рассчитать стоимость поездки вы сможете на нашем сайте
Впечатления от страны самые прекрасные! Особенно от людей, искренних и всегда готовых помочь. Спасибо, конечно, Владимиру за предложенный тур (это находка для тех, кто впервые в стране) и за гидов - и в Самарканде, и в Бухаре: они оказались на только интересными рассказчиками и собеседниками, но и хорошими фотографами, что немаловажно.
В целом мы остались довольны!
Тур очень понравился: я была с сыном 11-ти лет, он в восторге от проживания в юрте, катания на верблюде и купания в Айдаркуле. Отдельное спасибо Равшану за увлекательные рассказы по дороге в исторических местах.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре
Самые популярные туры в Бухаре
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сейчас в Бухаре можно забронировать 4 тура от $500 до $23 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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