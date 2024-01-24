Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
Авторский тур в Бухаре

Приготовить лепёшку из тандыра своими руками и проехаться по Бухаре, Самарканду и Ташкенту

5
1 отзыв
Ремесленные лавки, фабрика по производству крафтовой бумаги, гончарная мастерская и арт-галерея с традиционными костюмами, тюбетейками и необычными работами в национальном стиле — будем погружаться в культуру и историю Узбекистана через искусство, людей и архитектурные памятники.

Попробуем ташкентский вариант свадебного плова и сравним его с самаркандским, побываем на восточных рынках, посетим роскошные дворцы и сделаем сочные кадры на фоне яркой мозаики, лазурных куполов и сказочных сооружений.
Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
Ближайшие даты:
8
мая
15
мая
22
мая
29
мая
5
июн
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июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей от 6 лет.

Для въезда в Узбекистан вам понадобится заграничный паспорт (минимальный порог до конца действия 1 мес).

Проживание. Будем жить в отеле «Sim Sim» в Бухаре, «Grand Marakand» / «Travel Inn» / «Sultanat» в Самарканде и «Macan terasse» в Ташкенте.

Питание. В программу включены завтраки в отелях и обеды в дни экскурсий. Ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Приезд

Встретимся в аэропорту Бухары и поедем в отель. Затем у вас будет время отдохнуть и набраться сил.

2 день

Пешком по улочкам Бухары

Позавтракаем, встретимся с гидом в 10:00 и отправимся пешком исследовать Бухару. Побываем у «мечети 40 столбов» Боло Хауз 18 века у живописного рукотворного пруда, служившего источником воды для жителей города. Пройдёмся мимо деревянных колонн сооружения, украшенных резьбой. На экскурсии вы узнаете, откуда у святыни появилось необычное имя, ведь всего в декоре 20 колонн, а не 40.

Посетим крепость Арк — средневековый город в миниатюре. За стенами цитадели находились монетный двор, мечети, резиденция эмира, правительственные институты, тюрьма и даже площадь для собраний.

Следующая точка маршрута — мавзолей Саманидов, древнейший памятник исламской архитектуры в Средней Азии. Сооружение имеет квадратную форму и необычную и для ислама конструкцию, ничего подобного в дальнейшем не строили — мавзолей уникален.

Подойдём к мавзолею Чашма-Аюб. По легенде, ещё до основания Бухары местные жители, умирающие от жажды, попросили странствующего пророка Иова помочь им. Тот ударил посохом по земле, и тут же появился колодец с водой, в целебные свойства которой люди верят до сих пор. Прямо над источником и был возведён мавзолей в форме продолговатой призмы.

Посетим комплекс Ляби-Хауз у искусственного бассейна на центральной площади, где расположены медресе Кукельдаш и Диван-Беги и ханака Диван-Беги. Затем пойдём к мечети Калян 12 века — главной пятничной святыни города.

Побываем в медресе Мири Араб 16 века, являвшееся центром исламского духовного образования. Вы увидите медресе Улугбека 15 века, построенное учёным-астрономом и считающееся одним из самых престижных учебных заведений Востока.

Заглянем в торговые купола и постараемся не потерять голову от ароматов пряностей, многочисленных сладостей и ярких красок. Научимся торговаться — без этого на восточном рынке никуда, и закупимся сувенирами.

Обедать будем в атмосферном месте — чайхане «Чинарс».

Пешком по улочкам БухарыПешком по улочкам БухарыПешком по улочкам БухарыПешком по улочкам Бухары
3 день

Дворец Ситораи Мохи-Хоса

Сегодня после завтрака отправимся за пределы Бухары на машине. Посетим резиденцию последнего бухарского эмира Ситораи Мохи-Хоса. В архитектуре причудливым образом сплетаются традиции среднеазиатской и европейской архитектуры.

Рассмотрим яркие витражи, резбую по ганчу, пройдёмся по необычным интерьерам и поедем дальше — в мемориальный комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди, куда стремятся попасть паломники со всего мира. Богослов Накшбанди был духовным наставником великого полководца Тимура, совершал хадж в Мекку 32 раза и призывал людей к скромности и труду.

Увидим некрополь Чор-Бакр, получивший прозвище «город мёртвых», внутри которого находится роскошный сад с розами, виноградниками и плодовыми деревьями.

В 15:50 сядем на поезд до Самарканда и прибудем в город в 17:20. Затем разместимся в отеле.

Дворец Ситораи Мохи-ХосаДворец Ситораи Мохи-ХосаДворец Ситораи Мохи-ХосаДворец Ситораи Мохи-ХосаДворец Ситораи Мохи-ХосаДворец Ситораи Мохи-Хоса
4 день

Арт-галерея, гончарная мастерская, бумажная фабрика и архитектурные шедевры Самарканда

В 10:00 встретимся с гидом в холле отеля, разместимся в машине и отправимся колесить по Самарканду, настоящему музею под открытым небом. Начнём знакомство с городом с его сердца — площади Регистан, бывшей главным центром ещё со времён Тамерлана.

Побываем в комплексе мавзолеев Шахи Зинда. Вы окажетесь на узкой улочке из 11 усыпальниц с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидите главное захоронение — некрополь Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.

Следующая точка маршрута — мавзолей Гур Эмир 14 века, где обрёл вечный покой полководец Тамерлан. Перед вами предстанет роскошное сооружение с ярко-голубым куполом цвета неба, украшенный множеством деталей — чем дольше всматриваешься, тем больше подробностей замечаешь.

Доберёмся до мечети Биби-Ханум — самой большой в Средней Азии. Существует множество версий о том, как появилось величественное сооружение. Самая известная легенда повествует об огромной любви: Тамерлан возвёл архитектурный шедевр в честь своей жены.

Побывать в Узбекистане и не попробовать все варианты плова? Невозможно! Мы план перевыполним и научимся готовить главное национальное блюдо у местных. Вы узнаете секреты самаркандского плова, приготовите его своими руками и насладитесь обедом.

После заглянем в галерею «Счастливая птица» Елены Ладик, где познакомимся с её работами, рассмотрим пёстрые ковры, тюбетейки и роскошные национальные костюмы. Посетим фабрику по производству крафтовой бумаги «Мерос».

Мастера используют исключительно натуральное сырьё без химических средств, поэтому самаркандская бумага имеет непривычный жёлтый цвет и может храниться более 400 лет! Продолжим знакомство с ремёслами и заглянем в гончарную мастерскую Ильхома Бобомуродова.

В 18:00 уже будет ждать поезд, который доставит нас в Ташкент в 20:10. Заселимся в отель и отдохнём.

Арт-галерея, гончарная мастерская, бумажная фабрика и архитектурные шедевры СамаркандаАрт-галерея, гончарная мастерская, бумажная фабрика и архитектурные шедевры СамаркандаАрт-галерея, гончарная мастерская, бумажная фабрика и архитектурные шедевры СамаркандаАрт-галерея, гончарная мастерская, бумажная фабрика и архитектурные шедевры Самарканда
5 день

Экскурсия по Ташкенту и отъезд

После завтрака разместимся в машине с гидом и поедем осматривать столицу. Увидим площадь Независимости и сквер Амира Темура, в центре которого возвышается памятник великому полководцу, восседающему на гарцующем коне. На постаменте выгравирован девиз Тамерлана: «Сила в справедливости».

Рассмотрим Ташкентскую телебашню, а затем отправимся к отделанной белоснежным мрамором современной мечети Минор. Пообедаем в «Среднеазиатском центре плова» и попробуем ташкентский свадебный вариант главного узбекского блюда. В каждом городе его готовят по особому рецепту, и ни один плов не похож на другой!

После трапезы посетим комплекс Хаст-Имам — яркое пятно Востока среди построек советского периода. Побываем у медресе Муйи Муборак, где хранится Коран халифа Османа 7 века — первоисточник священного писания.

Заглянем на шумный рынок «Чорсу» и пройдёмся по колоритным торговым рядам, вдыхая пряные ароматы и заглядываясь на сухофрукты, специи, сладости и сувениры. Затем вас ждёт мастер-класс по приготовлению лепёшек в тандыре.

В 17:00-18:00 вас будет ждать трансфер в аэропорт под ваш рейс.

Экскурсия по Ташкенту и отъездЭкскурсия по Ташкенту и отъездЭкскурсия по Ташкенту и отъездЭкскурсия по Ташкенту и отъездЭкскурсия по Ташкенту и отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы по программе (ж. - д. билеты, экскурсионный транспорт)
  • Проживание
  • Экскурсии
  • Мастер-класс по приготовлению лепёшки из тандыра
  • Завтраки в отелях и обеды в экскурсионные дни
  • Налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Ужины
  • Билеты до Узбекистана и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бухары, время встречи зависит от прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Ташкента, после 18:00. Доставим вас в аэропорт к вашему рейсу в любое время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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24 янв 2024
Впечатления от страны самые прекрасные! Особенно от людей, искренних и всегда готовых помочь. Спасибо, конечно, Владимиру за предложенный тур (это находка для тех, кто впервые в стране) и за гидов - и в Самарканде, и в Бухаре: они оказались на только интересными рассказчиками и собеседниками, но и хорошими фотографами, что немаловажно.
В целом мы остались довольны!

Тур входит в следующие категории Бухары

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