Приготовить лепёшку из тандыра своими руками и проехаться по Бухаре, Самарканду и Ташкенту
Попробуем ташкентский вариант свадебного плова и сравним его с самаркандским, побываем на восточных рынках, посетим роскошные дворцы и сделаем сочные кадры на фоне яркой мозаики, лазурных куполов и сказочных сооружений.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$500
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей от 6 лет.
Для въезда в Узбекистан вам понадобится заграничный паспорт (минимальный порог до конца действия 1 мес).
Проживание. Будем жить в отеле «Sim Sim» в Бухаре, «Grand Marakand» / «Travel Inn» / «Sultanat» в Самарканде и «Macan terasse» в Ташкенте.
Питание. В программу включены завтраки в отелях и обеды в дни экскурсий. Ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Приезд
Встретимся в аэропорту Бухары и поедем в отель. Затем у вас будет время отдохнуть и набраться сил.
Пешком по улочкам Бухары
Позавтракаем, встретимся с гидом в 10:00 и отправимся пешком исследовать Бухару. Побываем у «мечети 40 столбов» Боло Хауз 18 века у живописного рукотворного пруда, служившего источником воды для жителей города. Пройдёмся мимо деревянных колонн сооружения, украшенных резьбой. На экскурсии вы узнаете, откуда у святыни появилось необычное имя, ведь всего в декоре 20 колонн, а не 40.
Посетим крепость Арк — средневековый город в миниатюре. За стенами цитадели находились монетный двор, мечети, резиденция эмира, правительственные институты, тюрьма и даже площадь для собраний.
Следующая точка маршрута — мавзолей Саманидов, древнейший памятник исламской архитектуры в Средней Азии. Сооружение имеет квадратную форму и необычную и для ислама конструкцию, ничего подобного в дальнейшем не строили — мавзолей уникален.
Подойдём к мавзолею Чашма-Аюб. По легенде, ещё до основания Бухары местные жители, умирающие от жажды, попросили странствующего пророка Иова помочь им. Тот ударил посохом по земле, и тут же появился колодец с водой, в целебные свойства которой люди верят до сих пор. Прямо над источником и был возведён мавзолей в форме продолговатой призмы.
Посетим комплекс Ляби-Хауз у искусственного бассейна на центральной площади, где расположены медресе Кукельдаш и Диван-Беги и ханака Диван-Беги. Затем пойдём к мечети Калян 12 века — главной пятничной святыни города.
Побываем в медресе Мири Араб 16 века, являвшееся центром исламского духовного образования. Вы увидите медресе Улугбека 15 века, построенное учёным-астрономом и считающееся одним из самых престижных учебных заведений Востока.
Заглянем в торговые купола и постараемся не потерять голову от ароматов пряностей, многочисленных сладостей и ярких красок. Научимся торговаться — без этого на восточном рынке никуда, и закупимся сувенирами.
Обедать будем в атмосферном месте — чайхане «Чинарс».
Дворец Ситораи Мохи-Хоса
Сегодня после завтрака отправимся за пределы Бухары на машине. Посетим резиденцию последнего бухарского эмира Ситораи Мохи-Хоса. В архитектуре причудливым образом сплетаются традиции среднеазиатской и европейской архитектуры.
Рассмотрим яркие витражи, резбую по ганчу, пройдёмся по необычным интерьерам и поедем дальше — в мемориальный комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди, куда стремятся попасть паломники со всего мира. Богослов Накшбанди был духовным наставником великого полководца Тимура, совершал хадж в Мекку 32 раза и призывал людей к скромности и труду.
Увидим некрополь Чор-Бакр, получивший прозвище «город мёртвых», внутри которого находится роскошный сад с розами, виноградниками и плодовыми деревьями.
В 15:50 сядем на поезд до Самарканда и прибудем в город в 17:20. Затем разместимся в отеле.
Арт-галерея, гончарная мастерская, бумажная фабрика и архитектурные шедевры Самарканда
В 10:00 встретимся с гидом в холле отеля, разместимся в машине и отправимся колесить по Самарканду, настоящему музею под открытым небом. Начнём знакомство с городом с его сердца — площади Регистан, бывшей главным центром ещё со времён Тамерлана.
Побываем в комплексе мавзолеев Шахи Зинда. Вы окажетесь на узкой улочке из 11 усыпальниц с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидите главное захоронение — некрополь Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.
Следующая точка маршрута — мавзолей Гур Эмир 14 века, где обрёл вечный покой полководец Тамерлан. Перед вами предстанет роскошное сооружение с ярко-голубым куполом цвета неба, украшенный множеством деталей — чем дольше всматриваешься, тем больше подробностей замечаешь.
Доберёмся до мечети Биби-Ханум — самой большой в Средней Азии. Существует множество версий о том, как появилось величественное сооружение. Самая известная легенда повествует об огромной любви: Тамерлан возвёл архитектурный шедевр в честь своей жены.
Побывать в Узбекистане и не попробовать все варианты плова? Невозможно! Мы план перевыполним и научимся готовить главное национальное блюдо у местных. Вы узнаете секреты самаркандского плова, приготовите его своими руками и насладитесь обедом.
После заглянем в галерею «Счастливая птица» Елены Ладик, где познакомимся с её работами, рассмотрим пёстрые ковры, тюбетейки и роскошные национальные костюмы. Посетим фабрику по производству крафтовой бумаги «Мерос».
Мастера используют исключительно натуральное сырьё без химических средств, поэтому самаркандская бумага имеет непривычный жёлтый цвет и может храниться более 400 лет! Продолжим знакомство с ремёслами и заглянем в гончарную мастерскую Ильхома Бобомуродова.
В 18:00 уже будет ждать поезд, который доставит нас в Ташкент в 20:10. Заселимся в отель и отдохнём.
Экскурсия по Ташкенту и отъезд
После завтрака разместимся в машине с гидом и поедем осматривать столицу. Увидим площадь Независимости и сквер Амира Темура, в центре которого возвышается памятник великому полководцу, восседающему на гарцующем коне. На постаменте выгравирован девиз Тамерлана: «Сила в справедливости».
Рассмотрим Ташкентскую телебашню, а затем отправимся к отделанной белоснежным мрамором современной мечети Минор. Пообедаем в «Среднеазиатском центре плова» и попробуем ташкентский свадебный вариант главного узбекского блюда. В каждом городе его готовят по особому рецепту, и ни один плов не похож на другой!
После трапезы посетим комплекс Хаст-Имам — яркое пятно Востока среди построек советского периода. Побываем у медресе Муйи Муборак, где хранится Коран халифа Османа 7 века — первоисточник священного писания.
Заглянем на шумный рынок «Чорсу» и пройдёмся по колоритным торговым рядам, вдыхая пряные ароматы и заглядываясь на сухофрукты, специи, сладости и сувениры. Затем вас ждёт мастер-класс по приготовлению лепёшек в тандыре.
В 17:00-18:00 вас будет ждать трансфер в аэропорт под ваш рейс.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансферы по программе (ж. - д. билеты, экскурсионный транспорт)
- Проживание
- Экскурсии
- Мастер-класс по приготовлению лепёшки из тандыра
- Завтраки в отелях и обеды в экскурсионные дни
- Налоги и сборы
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Ужины
- Билеты до Узбекистана и обратно
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