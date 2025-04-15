5 дней
Бухара и Самарканд: погружение в культуру и историю
Посетить фольклорное шоу и театр исторического костюма и поучаствовать в гончарном мастер-классе
Начало: Бухара, аэропорт, точное время по договорённости
15 апр в 10:00
20 мая в 08:00
$580 за человека
6 дней
Культовая архитектура и национальная кухня: 3 города Узбекистана в формате «всё включено»
Изучить колоритные древности, приготовить и съесть самсу и плов и покататься на лодке
Начало: Аэропорт Бухары, 10:00
22 апр в 12:00
23 сен в 18:00
$1350 за человека
4 дня
Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
Рассмотреть значимые здания и памятники, погрузиться в историю и культуру и заглянуть на базар
Начало: Бухара, место и время по договорённости
6 мар в 10:00
27 мар в 10:00
$600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «На машине»
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