Уважаемые путешественники, мы ознакомимся с историей Бухары, Узбекистана и историей великого шелкового пути.
Побываем в мавзолее саманидов, познакомимся с древнейшей религией — зороастризмом, посетим крепость Арк. Среди голубых куполов и золотых минаретов вы почувствуете себя героем сказки «1001 ночь».
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тура
Что вас ждет Уважаемые путешественники, мы ознакомимся с историей Бухары, Узбекистана и историей великого шелкового пути. Самый древный памятник Средней Азии — мавзолей Саманидов которому более 1000 Лет и именно отсюда мы начинаем ознакомлением с историей Бухары. Мы познакомимся с древнейшей религией на территории Средней Азии — Зороастриз. Посетим крепость Арк, которая находится на площади Регистан — места, откуда Бухара начала развиваться как город. Среди голубых куполов и золотых минаретов вы почувствуете себя героем сказки «1001 ночь», а после посещения мастерских ремесленников вы задумываетесь почему говорят «Восток — дело тонкое». Тонкое, но колоритное искусство миниатюры и запах горячей лепешки из тандыра, которую сами приготовите, вдохновит вас. Множество впечатлений и положительных эмоций ждет вас в солнечном Узбекистане!!! Программа тура: День 1 Дорогие друзья, сегодня мы посетим древние архитектурные памятники Средней Азии: Мавзолей Саманидов — шедевр всех архитектур IX-X вв., мавзолей Чашма Аюб, колодец пророка Иова, мечеть Боло-Хавз, крепость Арк, архитектурный комплекс «Пои Калон»: минарет Калон, мечеть Калон,, медресе Мир-Араб. Обед в традиционном кафе. Посещение мастерской Бухарской школы ковроткачества, тоговые купола XVI в., Кош медресе, мечеть Магоки Аттори, комплекс Лаби Хавз и синагога. Ужин в доме мастера по вышивке и знакомство с историей и техникой сузане. День 2 Сначала мы посетим школу миниатюры Бухары и ознакомимся с процессом приготовления шелковой бумаги из ветвей тутового дерева и мастер-класс по миниатюре. Дальше едем в дом мастера керамиста. Обед — Гиждуванские шашлыки Посещение летней резиденции последних эмиров Бухары — Ситораи Мохи Хосса. Ужин и фольклорное шоу в традиционном доме День 3 Едем в сельскую местность и приготовим лепешки и самсу в тандыре и пельмени. Приготовим традиционный десерт. Обед. Возвращение в город. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида, • транспорт, • 2 обеда и 2 ужина, • мастер-классы по миниатюре, керамике и приготовлении пельмени, узбекской лепешки и самсы в тандыре, • фолк шоу. Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты в музеи, • фото и видео.
каждый день по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старая часть города
- Мавзолей саманидов
- Крепость Арк
- Площадь Регистан
- Мастерские
- Для выпечки традиционной лепешки, самсы и пельменей
Что включено
- Услуги гида,
- Транспорт,
- 2 обеда (День 2-3 й)
- - 2 ужина (День 1 - 2 й)
- Мастер-классы по миниатюре, керамике и приготовлении плова, узбекской лепешки и самсы в тандыре,
- Фолк шоу.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи,
- Фото и видео.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретимся в отеле
Завершение: Заканчиваем в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день по запросу
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
