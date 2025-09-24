Что вас ждет Уважаемые путешественники, мы ознакомимся с историей Бухары, Узбекистана и историей великого шелкового пути. Самый древный памятник Средней Азии — мавзолей Саманидов которому более 1000 Лет и именно отсюда мы начинаем ознакомлением с историей Бухары. Мы познакомимся с древнейшей религией на территории Средней Азии — Зороастриз. Посетим крепость Арк, которая находится на площади Регистан — места, откуда Бухара начала развиваться как город. Среди голубых куполов и золотых минаретов вы почувствуете себя героем сказки «1001 ночь», а после посещения мастерских ремесленников вы задумываетесь почему говорят «Восток — дело тонкое». Тонкое, но колоритное искусство миниатюры и запах горячей лепешки из тандыра, которую сами приготовите, вдохновит вас. Множество впечатлений и положительных эмоций ждет вас в солнечном Узбекистане!!! Программа тура: День 1 Дорогие друзья, сегодня мы посетим древние архитектурные памятники Средней Азии: Мавзолей Саманидов — шедевр всех архитектур IX-X вв., мавзолей Чашма Аюб, колодец пророка Иова, мечеть Боло-Хавз, крепость Арк, архитектурный комплекс «Пои Калон»: минарет Калон, мечеть Калон,, медресе Мир-Араб. Обед в традиционном кафе. Посещение мастерской Бухарской школы ковроткачества, тоговые купола XVI в., Кош медресе, мечеть Магоки Аттори, комплекс Лаби Хавз и синагога. Ужин в доме мастера по вышивке и знакомство с историей и техникой сузане. День 2 Сначала мы посетим школу миниатюры Бухары и ознакомимся с процессом приготовления шелковой бумаги из ветвей тутового дерева и мастер-класс по миниатюре. Дальше едем в дом мастера керамиста. Обед — Гиждуванские шашлыки Посещение летней резиденции последних эмиров Бухары — Ситораи Мохи Хосса. Ужин и фольклорное шоу в традиционном доме День 3 Едем в сельскую местность и приготовим лепешки и самсу в тандыре и пельмени. Приготовим традиционный десерт. Обед. Возвращение в город. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • транспорт, • 2 обеда и 2 ужина, • мастер-классы по миниатюре, керамике и приготовлении пельмени, узбекской лепешки и самсы в тандыре, • фолк шоу. Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты в музеи, • фото и видео.