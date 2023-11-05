Самарканд — ровесник Рима, Вавилона и Афин. Как его только не называют — Жемчужина Востока, Эдем мусульманского мира, Лик Земли.
Мы пройдемся по улочкам старого города, вдохнем удивительные ароматы Восточного базара, попробуем знаменитый плов и другие, не менее вкусные блюда узбекской кухни.
Мы пройдемся по улочкам старого города, вдохнем удивительные ароматы Восточного базара, попробуем знаменитый плов и другие, не менее вкусные блюда узбекской кухни.
Ближайшие даты:
5
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даты
Что вас ожидает:
- Мавзолей Гур Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханум
- Базар Сияб
- Комплекс Шахи-Зинда
- Обсерватория Улугбека
- Городок ремесленников
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетПриглашаю вас на экскурсию по Самарканду — самому древнему и знаменитому городу в Узбекистане. Мы ознакомимся с невероятными шедеврами архитектуры, попробуем знаменитый плов и другие вкуснейшие узбекские блюда. Пройдёмся по улочкам старого города, посетим Восточный базар — царство специй, сладостей, сувениров, а теплота, добродушие и гостеприимство местных жителей подарят вам массу приятных впечатлений. Во время экскурсии вы увидите:
- мавзолей Гур Эмир — роскошную фамильную усыпальницу Тимуридов. Здесь похоронены Амир Тимур, его любимые внуки и другие члены семьи;
- площадь Регистан — «визитную карточку» Самарканда, расположенную в самом сердце старого города;
- мечеть Биби-Ханум — грандиозную, украшенную изразцами, резным мрамором и росписями;
- базар Сияб — здесь так легко потеряться в многообразии фруктов, сладостей, специй и всевозможных сувениров;
- комплекс Шахи-Зинда — фамильный некрополь женской половины родственников Тимура и военной знати, напоминающий сверкающий лазурными красками средневековый город;
- обсерваторию Улугбека — маленькое инженерное чудо. Также в программу экскурсии включен мастер-класс по изготовлению бумаги по древней технологии.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуга гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты на памятники архитектуры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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