Прогулка по сказочному Самарканду

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Самарканд — ровесник Рима, Вавилона и Афин. Как его только не называют — Жемчужина Востока, Эдем мусульманского мира, Лик Земли.

Мы пройдемся по улочкам старого города, вдохнем удивительные ароматы Восточного базара, попробуем знаменитый плов и другие, не менее вкусные блюда узбекской кухни.
Прогулка по сказочному Самарканду
Прогулка по сказочному Самарканду
Прогулка по сказочному Самарканду
Прогулка по сказочному Самарканду
Прогулка по сказочному Самарканду
Прогулка по сказочному Самарканду
Ближайшие даты:
5
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7
ноя
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Что вас ожидает:

  • Мавзолей Гур Эмир
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Биби-Ханум
  • Базар Сияб
  • Комплекс Шахи-Зинда
  • Обсерватория Улугбека
  • Городок ремесленников
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Приглашаю вас на экскурсию по Самарканду — самому древнему и знаменитому городу в Узбекистане. Мы ознакомимся с невероятными шедеврами архитектуры, попробуем знаменитый плов и другие вкуснейшие узбекские блюда. Пройдёмся по улочкам старого города, посетим Восточный базар — царство специй, сладостей, сувениров, а теплота, добродушие и гостеприимство местных жителей подарят вам массу приятных впечатлений. Во время экскурсии вы увидите:
  • мавзолей Гур Эмир — роскошную фамильную усыпальницу Тимуридов. Здесь похоронены Амир Тимур, его любимые внуки и другие члены семьи;
  • площадь Регистан — «визитную карточку» Самарканда, расположенную в самом сердце старого города;
  • мечеть Биби-Ханум — грандиозную, украшенную изразцами, резным мрамором и росписями;
  • базар Сияб — здесь так легко потеряться в многообразии фруктов, сладостей, специй и всевозможных сувениров;
  • комплекс Шахи-Зинда — фамильный некрополь женской половины родственников Тимура и военной знати, напоминающий сверкающий лазурными красками средневековый город;
  • обсерваторию Улугбека — маленькое инженерное чудо. Также в программу экскурсии включен мастер-класс по изготовлению бумаги по древней технологии.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуга гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты на памятники архитектуры
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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