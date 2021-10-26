Все экскурсии в Самарканде

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Самарканде – доступно 12 экскурсий на 2021 год, 221 ⭐ отзыв, цены от $17. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Самарканде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Узбекистане на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Восточные шедевры Самарканда
Индивидуальная экскурсия
$50
за 1-4 чел.
Восточные шедевры Самарканда
Витиеватые узоры дворцов, бирюзовые купола, высокие минареты, колоритный базар, необыкновенные...
Ежедневно по договоренности
Золотой Самарканд - столица Тамерлана, знакомимся за 1 насыщенный день
Индивидуальная экскурсия
$99
за 1 чел.
Золотой Самарканд - столица Тамерлана, знакомимся за 1 насыщенный день
Насыщенный день в Самарканде - центральном городе Шелкового пути, между Китаем и Европой
Ежедневно в 09:00 или 10:00 утра
Узбекский плов: готовим и едим!
5
11
35
за 1 чел.
Узбекский плов: готовим и едим!
Мастер-класс, ужин и погружение в аутентичный сельский быт в гостях у местных под Самаркандом
ежедневно в 16:00
Жемчужина востока
Индивидуальная экскурсия
$90
за 1-3 чел.
Жемчужина востока
Ранее Самарканд был известен под названием Мароканда и был столицей Согдианы
Ежедневно по договоренности
Старинный самобытный Самарканд
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
63
54
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Старинный самобытный Самарканд
Открыть историю, архитектуру и жизнь восточного города на авто-пешеходной экскурсии
Сказочный Самарканд — эдем Востока
Индивидуальная экскурсия
5
73
50
за 1-6 чел.
Сказочный Самарканд — эдем Востока
Познакомиться с великолепной архитектурой, удивительной культурой и древней историей города
О Самарканде с любовью!
Индивидуальная экскурсия
5
22
55
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
О Самарканде с любовью!
Увидеть, услышать и почувствовать сказочный город на обзорной экскурсии
Чарующий Самарканд
Индивидуальная экскурсия
5
9
17
за 1 чел.
Чарующий Самарканд
Главные достопримечательности загадочного города на насыщенной обзорной экскурсии
Самарканд — жемчужина Востока!
Индивидуальная экскурсия
4.8
60
84
за 1-3 чел.
Самарканд — жемчужина Востока!
Обзорная экскурсия по Самарканду на автомобиле
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Индивидуальная экскурсия
4.8
28
50
за 1-3 чел.
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии
Здравствуй, Самарканд!
Индивидуальная экскурсия
52
за 1-4 чел.
Здравствуй, Самарканд!
Посетить главные достопримечательности волшебного города и услышать его историю и легенды
Тюльпаны и горы Самарканда
Индивидуальная экскурсия
5
1
100
за 1-10 чел.
Тюльпаны и горы Самарканда
Посетить горную деревушку, насладиться цветущей долиной и узнать о быте местных жителей

Последние отзывы «Экскурсии Самарканда»

  • Отзыв на: О Самарканде с любовью!
    К
    Катерина
    26 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия! Провели прекрасный день в Самарканде:)
  • Отзыв на: Сказочный Самарканд — эдем Востока
    А
    Алекс
    24 октября 2021
    5
    Азиза - прекрасный гид и замечательный человек. Я бронировал экскурсию на tripster в первый раз и только для себя самого, при этом думая, что никогда в жизни не платил так много за экскурсию. В итоге, это было одно из лучших решений моего путешествия! Никогда в жизни я бы не узнал так много про историю, культуру, архитектуру, ремесла Самарканда, про людей и традиции, как при помощи Азизы. Я беспощадно атаковал Азизу вопросами целый день, и на все мои вопросы получал профессиональные ответы, яркие, с хорошим настроением и с юмором. Разумеется, мы делали те вещи, которые интересовали меня, а не то, что "положено" большим группам, пробовали дыни и гранатовый сок на рынке, знакомились с интереснейшими людьми, разбирались в мозаике и майолике, говорили об узбекском укладе семьи и даже по моей просьбе прошлись по местному кладбищу. Это был классный день, который надолго останется в памяти. Я искренне советую обратиться к Азизе помочь открыть для себя Самарканд, будет здорово:)
  • Отзыв на: Старинный самобытный Самарканд
    Т
    Татьяна
    23 октября 2021
    5
    Отличная познавательная экскурсия с прекрасным гидом, который знает историю, знает чем заинтересовать и является интересным собеседником Очень рекомендую
  • Отзыв на: Сказочный Самарканд — эдем Востока
    Д
    Даша
    22 октября 2021
    5
    Огромное спасибо Азизе за три сказочных дня! Это лучший гид из всех, которых я когда-либо встречала! Вся наша компания из 6 человек невероятно благодарна ей за насыщенную программу, за эрудицию, легкость и коммуникабельность и энциклопедические знания! Азиза, дорогая! Обнимаем и скучаем! Спасибо за Джони 😋❤️💙🇺🇿
  • Отзыв на: О Самарканде с любовью!
    В
    Виктория
    20 октября 2021
    5
    Мы взяли экскурсию 8 октября наш гид был Фозил. Очень интересно рассказывал о Самарканде, повёз нас по всему городу. Охотно отвечал на все интересующие вопросы. Очень приятный человек. Гида рекомендуем
  • Отзыв на: Сказочный Самарканд — эдем Востока
    М
    Михаил
    17 октября 2021
    5
    Спасибо огромное Азизе. Это был чудесный день. Получили море удовольствия. Узнали много нового для себя. Очень рады этому знакомству. Инст smjournal
  • Отзыв на: Старинный самобытный Самарканд
    о
    олег
    14 октября 2021
    5
    Недавно брали экскурсию по городу Саморканд с гидом Шахбозом, очень понравилось: гид прекрасно говорит по русски, отлично знает исторю, точно перессказывает события и указывает исторические даты. Всем советуем экскурсию в данным гидом.
  • Отзыв на: Самарканд — жемчужина Востока!
    С
    Сергей
    14 октября 2021
    5
    Спасибо больше, экскурсия очень понравилась. Интересно и познавательно.
  • Отзыв на: Чарующий Самарканд
    А
    Александра
    12 октября 2021
    5
    Спасибо большое гиду все очень понравилось. Рекомендую.
  • Отзыв на: Чарующий Самарканд
    А
    Анастасия
    11 октября 2021
    5
    Экскурсию проводил замечательный гид Ислом. Очень тактичный, приятный в общении гид, с прекрасным русским языком, учёл все наши пожелания. Мы были вдвоём с подругой и без конца перебивали его своими вопросами. Ислом очень терпеливо нам отвечал, при этом, не забывая главную нить своего рассказа. Не смотря на обилие дат и не привычных нашему уху названий и имён, после Экскурсии, в голове все структурировано и понятно. Осталось приятное послевкусие от общения с интересным человеком, знающим и любящим свой город, умеющим показать его со всех сторон в самом выигрышном варианте. Во время обеда в атмосферной кафешке мы получили массу дополнительной информации о том, что ещё посмотреть, что где купить, а так же о современных нравах и обычаях жителей Самарканда.
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