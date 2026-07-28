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Экскурсии в Самарканде

Найдено 454 экскурсии в Самарканде на русском языке, цены от $5, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Вкусный Самарканд
Новое
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вкусный Самарканд
Гастрономическая Экскурсия по Самарканду - 3 памятника 8 дегустаций. Сочетает в себе и гастрономию и историю
Начало: Nan Bazaar (Базар лепёшек), Panjakent street, Сама...
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $125 за всё до 10 чел.
Самарканд без спешки: от Гур-Эмира до Шахи-Зинды
Пешая
4.5 часа
39 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Самарканд без спешки: от Гур-Эмира до Шахи-Зинды
История, легенды и живой город
Начало: Возле Гур-Эмира
10 авг в 11:00
11 авг в 08:00
$15 за человека
Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории
Пешая
5.5 часов
259 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории
Прогуляться с гидом, который всё покажет, расскажет, а ещё пофотографирует вас на Iphone 15 Pro Max
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$27 за человека
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Проведите два незабываемых дня в горах Узбекистана, окунувшись в жизнь пастуха. Вас ждут перевалы, горные сёла и выпас скота с местными жителями
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $285 за человека
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Пешая
На микроавтобусе
4.5 часа
268 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00 и 16:30
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
$20 за человека
Из Самарканда - на Семь озёр в Таджикистане
На машине
9 часов
-
5%
56 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Самарканда - на Семь озёр в Таджикистане
Путешествие на Семь озёр в Таджикистане из Самарканда. Комфортный транспорт, красивые горные виды и остановки для фото. Забронируйте свою экскурсию сейчас
Начало: У вашей гостиницы
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $285$300 за всё до 3 чел.
Поездка по легендарному Самарканду с мобильной фотосессией
На машине
4 часа
137 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Поездка по легендарному Самарканду с мобильной фотосессией
Узнать город из восточных сказок и сохранить свои впечатления на красочных снимках
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 4 чел.
Там, где застыла история: автоэкскурсия по Самарканду
На машине
5.5 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Там, где застыла история: автоэкскурсия по Самарканду
Погрузитесь в мир Самарканда, где история оживает на каждом шагу. Автоэкскурсия подарит незабываемые впечатления и откроет секреты древнего города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от $130 за всё до 2 чел.
Утренняя или вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
На машине
На микроавтобусе
4 часа
-
9%
149 отзывов
Индивидуальная
Утренняя или вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
Увидеть мечети и дворцы, узнать их историю и открыть для себя город без дневной суеты
Начало: Около вашего адреса в городе
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:00
от $29$32 за человека
Бирюзовая сказка Востока в Самарканде
Пешая
3.5 часа
-
31%
127 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Бирюзовая сказка Востока в Самарканде
Познакомиться с наследием Тимуридов и почувствовать дух древнего города
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$11$16 за человека
Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
На машине
9 часов
-
10%
94 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
Рассмотреть уникальные исторические памятники среди скалистых вершин и горных родников
Начало: По вашему адресу в Самарканде
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:00
от $228$253 за всё до 4 чел.
Любимый Самарканд
Пешая
5 часов
199 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Любимый Самарканд
Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре
Начало: У Мавзолея Гур Эмир
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
от $110 за всё до 6 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Пешая
2.5 часа
225 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Экспресс-знакомство с главными достопримечательностями + мини-фотосессия
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от $74 за всё до 7 чел.
Самаркандский плов своими руками
3 часа
52 отзыва
Групповая
Самаркандский плов своими руками
Откройте для себя искусство приготовления самаркандского плова. Научитесь готовить это блюдо с использованием уникальных специй и традиционных рецептов
Начало: На улице Ломоносова
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
€26 за человека
Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана
На машине
7 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана
Побывать на родине Тамерлана и раскрыть тайну, связанную с его гробницей
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $160 за всё до 4 чел.
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
На поезде
4 часа
32 отзыва
Индивидуальная
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
Осмотреть древние мечети и медресе, познакомиться с историей города и ощутить его особый дух
Начало: На вокзале в Бухаре
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $200 за человека
Самарканд на авто
На машине
4 часа
91 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд на авто
Посетить главные места города и прикоснуться к их истории в комфортном авто-пешеходном формате
Начало: Комплекс Шахи Зинда
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от $109 за всё до 4 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить! (в группе)
Пешая
2.5 часа
68 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить! (в группе)
Экспресс-знакомство с главными достопримечательностями + мини-фотосессия
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00, 17:00 и 21:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$22 за человека
Чарующий Самарканд
Пешая
3 часа
141 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Чарующий Самарканд
Главные достопримечательности загадочного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$19 за человека
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
На машине
13 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин. Насладитесь великолепной природой и захватывающими видами с Моста счастья
Начало: От места вашего проживания в Самарканде
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от $130 за всё до 3 чел.
Лавандовая ферма в Самарканде
Пешая
3 часа
10 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Лавандовая ферма в Самарканде
Пройти по цветущим садам и познакомиться с узбекскими традициями
Начало: На улице Амира Темура
Расписание: ежедневно в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$20 за человека
Из Самарканда - в древний Шахрисабз и горы Памир
На машине
7 часов
82 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Самарканда - в древний Шахрисабз и горы Памир
Посетить родину Тамерлана и вдохновиться природными пейзажами
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от $160 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Самарканду
Пешая
2.5 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Самарканду
Познакомиться с архитектурными шедеврами города в самое впечатляющее время суток
Начало: У входа в мавзолей Тамерлана
Завтра в 17:00
11 авг в 17:00
от $71 за всё до 6 чел.
Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история
Пешая
5 часов
230 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история
Откройте для себя величие Самарканда, прогуливаясь по его древним улочкам и посещая святыни, такие как мавзолей Тамерлана и площадь Регистан
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$26 за человека
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города (или наоборот)
На машине
1 час
-
0%
20 отзывов
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города (или наоборот)
Организуем индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне. Водитель встретит вас, поможет с багажом и доставит по указанному адресу
Начало: В аэропорту или на вокзале
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:30
от $11$11 за человека
Главные достопримечательности Самарканда за 1 день
Пешая
3 часа
-
15%
18 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Главные достопримечательности Самарканда за 1 день
Пройти по следам караванов и открыть тайны бирюзовых куполов
Начало: Около мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$34$40 за человека
Хафткул: семь удивительных озёр
На машине
9 часов
139 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Хафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $285 за всё до 3 чел.
Экспресс-экскурсия по Самарканду
На машине
3.5 часа
157 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экспресс-экскурсия по Самарканду
Посетить визитные карточки города и прикоснуться к его истории за 3,5 часа
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $126 за всё до 4 чел.
Семь озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
На машине
11 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Семь озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
Увидеть волшебные озёра Таджикистана и сравнить уклад жизни двух соседних народов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 авг в 09:30
от $288 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Регистану в мини-группе
Пешая
1.5 часа
19 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Регистану в мини-группе
Сфотографироваться на iPhone 17 в роскошных нарядах на главной площади Самарканда
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$82 за человека

Что посмотреть в Самарканде на экскурсиях?

Путешествие в Самарканд стоит совершить ради восточного колорита, красивых мечетей и вкусной еды. Город является уникальным. Благодаря тому, что он несколько тысяч лет был в цепочке Шелкового пути, смог впитать в себя лучшее от азиатской и европейской культур. Населенный пункт буквально пропитан историей. Для удобства можно заранее забронировать место на экскурсию в Самарканд, выбран понравившуюся из каталога

Местные экскурсоводы

Забронировать нужную экскурсию можно заранее. Это позволит избежать изнурительных очередей. Достаточно изучить каталог на сайте и выбрать понравившееся направление. Сразу же видна стоимость, поэтому никаких неприятных сюрпризов, связанных с ценой, туриста не ожидает. Гид ответит на интересующие вопросы и поможет сориентироваться в выборе экскурсионного варианта на русском языке

Последние отзывы на экскурсии

К
Самарканд без спешки: от Гур-Эмира до Шахи-Зинды
Дата посещения: 28 июл 2026
Экскурсия прошла на одном дыхании!!! Просто отлично! Спасибо Вере за живой и интересный рассказ,не устаёшь слушать,идти,стоять,потому что очень увлекательно!!! Даже мои взрослые сыновья были в восторге от этого путешествия !!!
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Ф
Самарканд на авто
Дата посещения: 2 мая 2026
Благодарим Азиза за отличную экскурсию по Самарканду на машине, которая прошла 2 мая 2026г.! Формат оказался идеальным: охватили много достопримечательностей
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без лишней суеты: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, фабрика по производству ковров, мавзолей пророка Даниила, Зиаратхана Кусама ибн-Аббаса (мавзолей брата пророка Муххамеда).

Азиз глубоко знает историю города и умеет подать её интересно — факты чередовались с увлекательными историями, что делало рассказ живым и запоминающимся. Приятно удивило, что гид рассказывал не только о прошлом, но и о современной жизни, традициях и менталитете.

Очень позитивный и доброжелательный человек, нашёл подход к детям — они слушали с большим интересом. Остались в восторге, искренне рекомендуем!

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Е
Самаркандский плов своими руками
Дата посещения: 6 мая 2026
Замечательный мастер класс!!!
Под руководством хозяйки готовили Самаркандский плов с говядиной. Получилось очень вкусно!!!
В процессе приготовления были предложены закуски , фрукты и чай с местными сладостями.
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А
Конная прогулка по деревенским окрестностям Самарканда
Дата посещения: 27 апр 2026
Я думал, что впереди меня будет ехать верхом инструктор, я буду скакать за ним самостоятельно (так было в Кыргызстане)
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А
Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
Дата посещения: 24 апр 2026
Очень понравилась экскурсия, всю дорогу были потрясающие виды. Гид Ориз настоящий профессионал. Интересно рассказывал, выбирал лучшие места для любования видами и виртуозно вёл машину. Всё прошло хорошо и безопасно.
Очень понравилась экскурсия, всю дорогу были потрясающие виды. Гид Ориз настоящий профессионал. Интересно рассказывал, выбирал лучшие
Очень понравилась экскурсия, всю дорогу были потрясающие виды. Гид Ориз настоящий профессионал. Интересно рассказывал, выбирал лучшие
Очень понравилась экскурсия, всю дорогу были потрясающие виды. Гид Ориз настоящий профессионал. Интересно рассказывал, выбирал лучшие
Очень понравилась экскурсия, всю дорогу были потрясающие виды. Гид Ориз настоящий профессионал. Интересно рассказывал, выбирал лучшие
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А
Загадки великого Самарканда: вечерняя экскурсия
Дата посещения: 19 апр 2026
Добрый вечер! У нас получилась индивидуальная экскурсия, чему мы были очень рады! Гидом была Мадина! Экскурсия прошла, можно сказать, на
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одном дыхании, очень красиво, красочно, интересно, колоритно. После экскурсии очень вкусно и не дорого покушали в кафе, по рекомендации нашего гида. Огромное спасибо!! Самарканд - это Восторг!!!

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Е
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + мобильная фотосессия
Дата посещения: 9 апр 2026
Прокатились по величественному Самарканду с гидом Дониёром. Экскурсия получилась очень яркой, несмотря на технические задержки (перекрытые дороги), не зависящие от
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организаторов. Опасалась, что пятичасовое изложение исторических фактов наскучит 9 летнему ребёнку, но, благодаря экспрессивной и доступной манере подачи информации, истории Дониёра запомнились дочери. Кроме того, гид посоветовал, куда можно сходить с ребёнком в оставшееся время. Также хочется отметить нашего водителя (к сожалению, не запомнила имя), очень вежливый и приятный человек. Будем рекомендовать друзьям ваши экскурсии.

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А
Экспресс-экскурсия по Самарканду
Дата посещения: 25 мар 2026
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду, Джамшеду за потрясающее знакомство с Самаркандом! Это была не просто экспресс экскурсия, а настоящее
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погружение в эпоху Тамерлана.
С первых минут почувствовалось, что перед нами не просто человек, заучивший даты из учебника, а фанат своего дела. Джамшед настолько увлечённо рассказывал об архитектурных деталях медресе, о символике мозаик и бирюзовых куполах, что даже самые знаменитые достопримечательности (Регистан, Шахи-Зинда) заиграли новыми красками.

Особенно понравилось, что гид чувствовал наш ритм: мы не устали, успели сделать сотни красивых фото. Спасибо за душевность, пунктуальность и умение отвечать на любые вопросы!

Обязательно вернёмся и будем рекомендовать вас всем друзьям!

Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду, Джамшеду за потрясающее знакомство с Самаркандом! Это была не просто
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Н
Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история
Дата посещения: 21 мар 2026
Экскурсия была великолепной. Гид Одил занял наше внимание на непрерывные 4 часа. Он очень понятно и живо давал информацию, и
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хотя история Самарканда очень древняя и не простая, информация легко ложилась в голову.
Мы обошли основные достопримечательности, получили ровно столько информации, сколько нужно для знакомства с прекрасным древним городом.
Одил провел нас по улочкам и рассказал о жизни и быте современных жителей города. С ним мы прошлись по рынку и завершили путешествие в Шахи Зинда.
Обязательно будем рекомендовать гида Одила нашим друзьям и знакомым

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Д
В узбекские горы - из Самарканда
Дата посещения: 23 мар 2026
Отличная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Шерзоду, что провёл с нами почти целый день и показал столько прекрасных мест, помимо запланированных. Всем мои самые горячие рекомендации.
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Всего 9574 отзыва в Самарканде

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду

Самые популярные экскурсии в Самарканде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Вкусный Самарканд;
  2. Самарканд без спешки: от Гур-Эмира до Шахи-Зинды;
  3. Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории;
  4. В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено);
  5. Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе.
Что посмотреть в Самарканде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Регистан;
  2. Площадь Регистан;
  3. Обсерватория Улугбека;
  4. Сиабский Базар;
  5. Некрополь Шахи Зинда;
  6. Медресе Улугбека;
  7. Мечеть Биби-Ханым;
  8. Мавзолей Гур-Эмир;
  9. Медресе Шердор;
  10. Родина-мать зовёт!.
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в августе 2026
Сейчас в Самарканде можно забронировать 454 экскурсии от 5 до 800 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 9574 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Самарканд является одним из наиболее колоритных городов Узбекистана. Множество древних памятников архитектуры, местная кухня и красивые природные пейзажи притягивают туристов со всего мира. Купить экскурсию можно заранее. Достаточно изучить каталог и выбрать подходящий вариант. Гиды помогут подобрать нужное направление с учетом интересов путешественника