Экскурсии в Самарканде

Отзыв на: О Самарканде с любовью! К Катерина 5 Отличная экскурсия! Провели прекрасный день в Самарканде:)

Отзыв на: Сказочный Самарканд — эдем Востока А Алекс 5 Азиза - прекрасный гид и замечательный человек. Я бронировал экскурсию на tripster в первый раз и только для себя самого, при этом думая, что никогда в жизни не платил так много за экскурсию. В итоге, это было одно из лучших решений моего путешествия! Никогда в жизни я бы не узнал так много про историю, культуру, архитектуру, ремесла Самарканда, про людей и традиции, как при помощи Азизы. Я беспощадно атаковал Азизу вопросами целый день, и на все мои вопросы получал профессиональные ответы, яркие, с хорошим настроением и с юмором. Разумеется, мы делали те вещи, которые интересовали меня, а не то, что "положено" большим группам, пробовали дыни и гранатовый сок на рынке, знакомились с интереснейшими людьми, разбирались в мозаике и майолике, говорили об узбекском укладе семьи и даже по моей просьбе прошлись по местному кладбищу. Это был классный день, который надолго останется в памяти. Я искренне советую обратиться к Азизе помочь открыть для себя Самарканд, будет здорово:)

Отзыв на: Старинный самобытный Самарканд Т Татьяна 5 Отличная познавательная экскурсия с прекрасным гидом, который знает историю, знает чем заинтересовать и является интересным собеседником Очень рекомендую

Отзыв на: Сказочный Самарканд — эдем Востока Д Даша 5 Огромное спасибо Азизе за три сказочных дня! Это лучший гид из всех, которых я когда-либо встречала! Вся наша компания из 6 человек невероятно благодарна ей за насыщенную программу, за эрудицию, легкость и коммуникабельность и энциклопедические знания! Азиза, дорогая! Обнимаем и скучаем! Спасибо за Джони 😋❤️💙🇺🇿

Отзыв на: О Самарканде с любовью! В Виктория 5 Мы взяли экскурсию 8 октября наш гид был Фозил. Очень интересно рассказывал о Самарканде, повёз нас по всему городу. Охотно отвечал на все интересующие вопросы. Очень приятный человек. Гида рекомендуем

Отзыв на: Сказочный Самарканд — эдем Востока М Михаил 5 Спасибо огромное Азизе. Это был чудесный день. Получили море удовольствия. Узнали много нового для себя. Очень рады этому знакомству. Инст smjournal

Отзыв на: Старинный самобытный Самарканд о олег 5 Недавно брали экскурсию по городу Саморканд с гидом Шахбозом, очень понравилось: гид прекрасно говорит по русски, отлично знает исторю, точно перессказывает события и указывает исторические даты. Всем советуем экскурсию в данным гидом.

Отзыв на: Самарканд — жемчужина Востока! С Сергей 5 Спасибо больше, экскурсия очень понравилась. Интересно и познавательно.

Отзыв на: Чарующий Самарканд А Александра 5 Спасибо большое гиду все очень понравилось. Рекомендую.