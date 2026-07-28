Экскурсии в Самарканде

Индивидуальная
до 10 чел.
Вкусный Самарканд
Гастрономическая Экскурсия по Самарканду - 3 памятника 8 дегустаций. Сочетает в себе и гастрономию и историю
Начало: Nan Bazaar (Базар лепёшек), Panjakent street, Сама...
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $125 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборСамарканд без спешки: от Гур-Эмира до Шахи-Зинды
История, легенды и живой город
Начало: Возле Гур-Эмира
10 авг в 11:00
11 авг в 08:00
$15 за человека
Групповая
до 15 чел.
Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории
Прогуляться с гидом, который всё покажет, расскажет, а ещё пофотографирует вас на Iphone 15 Pro Max
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$27 за человека
Индивидуальная
Лучший выборВ горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Проведите два незабываемых дня в горах Узбекистана, окунувшись в жизнь пастуха. Вас ждут перевалы, горные сёла и выпас скота с местными жителями
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $285 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00 и 16:30
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
$20 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Самарканда - на Семь озёр в Таджикистане
Путешествие на Семь озёр в Таджикистане из Самарканда. Комфортный транспорт, красивые горные виды и остановки для фото. Забронируйте свою экскурсию сейчас
Начало: У вашей гостиницы
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $285
$300 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Поездка по легендарному Самарканду с мобильной фотосессией
Узнать город из восточных сказок и сохранить свои впечатления на красочных снимках
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Там, где застыла история: автоэкскурсия по Самарканду
Погрузитесь в мир Самарканда, где история оживает на каждом шагу. Автоэкскурсия подарит незабываемые впечатления и откроет секреты древнего города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от $130 за всё до 2 чел.
-
9%
Индивидуальная
Утренняя или вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
Увидеть мечети и дворцы, узнать их историю и открыть для себя город без дневной суеты
Начало: Около вашего адреса в городе
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:00
от $29
$32 за человека
-
31%
Мини-группа
до 10 чел.
Бирюзовая сказка Востока в Самарканде
Познакомиться с наследием Тимуридов и почувствовать дух древнего города
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$11
$16 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 20 чел.
Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
Рассмотреть уникальные исторические памятники среди скалистых вершин и горных родников
Начало: По вашему адресу в Самарканде
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:00
от $228
$253 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Любимый Самарканд
Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре
Начало: У Мавзолея Гур Эмир
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
от $110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Экспресс-знакомство с главными достопримечательностями + мини-фотосессия
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от $74 за всё до 7 чел.
Групповая
Самаркандский плов своими руками
Откройте для себя искусство приготовления самаркандского плова. Научитесь готовить это блюдо с использованием уникальных специй и традиционных рецептов
Начало: На улице Ломоносова
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
€26 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана
Побывать на родине Тамерлана и раскрыть тайну, связанную с его гробницей
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
Осмотреть древние мечети и медресе, познакомиться с историей города и ощутить его особый дух
Начало: На вокзале в Бухаре
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $200 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд на авто
Посетить главные места города и прикоснуться к их истории в комфортном авто-пешеходном формате
Начало: Комплекс Шахи Зинда
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от $109 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить! (в группе)
Экспресс-знакомство с главными достопримечательностями + мини-фотосессия
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00, 17:00 и 21:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$22 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Чарующий Самарканд
Главные достопримечательности загадочного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$19 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин. Насладитесь великолепной природой и захватывающими видами с Моста счастья
Начало: От места вашего проживания в Самарканде
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от $130 за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Лавандовая ферма в Самарканде
Пройти по цветущим садам и познакомиться с узбекскими традициями
Начало: На улице Амира Темура
Расписание: ежедневно в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$20 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Самарканда - в древний Шахрисабз и горы Памир
Посетить родину Тамерлана и вдохновиться природными пейзажами
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от $160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Самарканду
Познакомиться с архитектурными шедеврами города в самое впечатляющее время суток
Начало: У входа в мавзолей Тамерлана
Завтра в 17:00
11 авг в 17:00
от $71 за всё до 6 чел.
Групповая
до 18 чел.
Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история
Откройте для себя величие Самарканда, прогуливаясь по его древним улочкам и посещая святыни, такие как мавзолей Тамерлана и площадь Регистан
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$26 за человека
-
0%
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города (или наоборот)
Организуем индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне. Водитель встретит вас, поможет с багажом и доставит по указанному адресу
Начало: В аэропорту или на вокзале
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:30
от $11
$11 за человека
-
15%
Мини-группа
до 10 чел.
Главные достопримечательности Самарканда за 1 день
Пройти по следам караванов и открыть тайны бирюзовых куполов
Начало: Около мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$34
$40 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Хафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $285 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экспресс-экскурсия по Самарканду
Посетить визитные карточки города и прикоснуться к его истории за 3,5 часа
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $126 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Семь озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
Увидеть волшебные озёра Таджикистана и сравнить уклад жизни двух соседних народов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 авг в 09:30
от $288 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Регистану в мини-группе
Сфотографироваться на iPhone 17 в роскошных нарядах на главной площади Самарканда
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$82 за человека
Путешествие в Самарканд стоит совершить ради восточного колорита, красивых мечетей и вкусной еды. Город является уникальным. Благодаря тому, что он несколько тысяч лет был в цепочке Шелкового пути, смог впитать в себя лучшее от азиатской и европейской культур. Населенный пункт буквально пропитан историей. Для удобства можно заранее забронировать место на экскурсию в Самарканд, выбран понравившуюся из каталога
Забронировать нужную экскурсию можно заранее. Это позволит избежать изнурительных очередей. Достаточно изучить каталог на сайте и выбрать понравившееся направление. Сразу же видна стоимость, поэтому никаких неприятных сюрпризов, связанных с ценой, туриста не ожидает. Гид ответит на интересующие вопросы и поможет сориентироваться в выборе экскурсионного варианта на русском языке
Последние отзывы на экскурсии
К
Дата посещения: 28 июл 2026
Экскурсия прошла на одном дыхании!!! Просто отлично! Спасибо Вере за живой и интересный рассказ,не устаёшь слушать,идти,стоять,потому что очень увлекательно!!! Даже мои взрослые сыновья были в восторге от этого путешествия !!!
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Ф
Дата посещения: 2 мая 2026
Благодарим Азиза за отличную экскурсию по Самарканду на машине, которая прошла 2 мая 2026г.! Формат оказался идеальным: охватили много достопримечательностей
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Е
Дата посещения: 6 мая 2026
Замечательный мастер класс!!!
Под руководством хозяйки готовили Самаркандский плов с говядиной. Получилось очень вкусно!!!
В процессе приготовления были предложены закуски , фрукты и чай с местными сладостями.
Под руководством хозяйки готовили Самаркандский плов с говядиной. Получилось очень вкусно!!!
В процессе приготовления были предложены закуски , фрукты и чай с местными сладостями.
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А
Дата посещения: 27 апр 2026
Я думал, что впереди меня будет ехать верхом инструктор, я буду скакать за ним самостоятельно (так было в Кыргызстане)
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А
Дата посещения: 24 апр 2026
Очень понравилась экскурсия, всю дорогу были потрясающие виды. Гид Ориз настоящий профессионал. Интересно рассказывал, выбирал лучшие места для любования видами и виртуозно вёл машину. Всё прошло хорошо и безопасно.
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А
Дата посещения: 19 апр 2026
Добрый вечер! У нас получилась индивидуальная экскурсия, чему мы были очень рады! Гидом была Мадина! Экскурсия прошла, можно сказать, на
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Е
Дата посещения: 9 апр 2026
Прокатились по величественному Самарканду с гидом Дониёром. Экскурсия получилась очень яркой, несмотря на технические задержки (перекрытые дороги), не зависящие от
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А
Дата посещения: 25 мар 2026
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду, Джамшеду за потрясающее знакомство с Самаркандом! Это была не просто экспресс экскурсия, а настоящее
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Н
Дата посещения: 21 мар 2026
Экскурсия была великолепной. Гид Одил занял наше внимание на непрерывные 4 часа. Он очень понятно и живо давал информацию, и
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Д
Дата посещения: 23 мар 2026
Отличная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Шерзоду, что провёл с нами почти целый день и показал столько прекрасных мест, помимо запланированных. Всем мои самые горячие рекомендации.
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Всего 9574 отзыва в Самарканде
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Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду
Самые популярные экскурсии в Самарканде
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Что посмотреть в Самарканде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в августе 2026
Сейчас в Самарканде можно забронировать 454 экскурсии от 5 до 800 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 9574 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Самарканд является одним из наиболее колоритных городов Узбекистана. Множество древних памятников архитектуры, местная кухня и красивые природные пейзажи притягивают туристов со всего мира. Купить экскурсию можно заранее. Достаточно изучить каталог и выбрать подходящий вариант. Гиды помогут подобрать нужное направление с учетом интересов путешественника