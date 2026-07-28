Экскурсии в Самарканде

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погружение в эпоху Тамерлана.

С первых минут почувствовалось, что перед нами не просто человек, заучивший даты из учебника, а фанат своего дела. Джамшед настолько увлечённо рассказывал об архитектурных деталях медресе, о символике мозаик и бирюзовых куполах, что даже самые знаменитые достопримечательности (Регистан, Шахи-Зинда) заиграли новыми красками.



Особенно понравилось, что гид чувствовал наш ритм: мы не устали, успели сделать сотни красивых фото. Спасибо за душевность, пунктуальность и умение отвечать на любые вопросы!



Обязательно вернёмся и будем рекомендовать вас всем друзьям!