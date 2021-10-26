Все экскурсии в Самарканде
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Самарканде – доступно 12 экскурсий на 2021 год, 221 ⭐ отзыв, цены от $17. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Самарканде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Узбекистане на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
5ч
$50
за 1-4 чел.
Восточные шедевры Самарканда
Витиеватые узоры дворцов, бирюзовые купола, высокие минареты, колоритный базар, необыкновенные...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
$99
за 1 чел.
Золотой Самарканд - столица Тамерлана, знакомимся за 1 насыщенный день
Насыщенный день в Самарканде - центральном городе Шелкового пути, между Китаем и Европой
Ежедневно в 09:00 или 10:00 утра
4ч
€35
за 1 чел.
Узбекский плов: готовим и едим!
Мастер-класс, ужин и погружение в аутентичный сельский быт в гостях у местных под Самаркандом
ежедневно в 16:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
$90
за 1-3 чел.
Жемчужина востока
Ранее Самарканд был известен под названием Мароканда и был столицей Согдианы
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
63€54
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Старинный самобытный Самарканд
Открыть историю, архитектуру и жизнь восточного города на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
5ч
€50
за 1-6 чел.
Сказочный Самарканд — эдем Востока
Познакомиться с великолепной архитектурой, удивительной культурой и древней историей города
Индивидуальная экскурсия
6ч
€55
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
О Самарканде с любовью!
Увидеть, услышать и почувствовать сказочный город на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
€17
за 1 чел.
Чарующий Самарканд
Главные достопримечательности загадочного города на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
6ч
€84
за 1-3 чел.
Самарканд — жемчужина Востока!
Обзорная экскурсия по Самарканду на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
5ч
€50
за 1-3 чел.
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
5ч
€52
за 1-4 чел.
Здравствуй, Самарканд!
Посетить главные достопримечательности волшебного города и услышать его историю и легенды
Индивидуальная экскурсия
8ч
€100
за 1-10 чел.
Тюльпаны и горы Самарканда
Посетить горную деревушку, насладиться цветущей долиной и узнать о быте местных жителей
Последние отзывы «Экскурсии Самарканда»
- Отзыв на: О Самарканде с любовью!ККатерина26 октября 2021Отличная экскурсия! Провели прекрасный день в Самарканде:)
- ААлекс24 октября 2021Азиза - прекрасный гид и замечательный человек. Я бронировал экскурсию на tripster в первый раз и только для себя самого, при этом думая, что никогда в жизни не платил так много за экскурсию. В итоге, это было одно из лучших решений моего путешествия! Никогда в жизни я бы не узнал так много про историю, культуру, архитектуру, ремесла Самарканда, про людей и традиции, как при помощи Азизы. Я беспощадно атаковал Азизу вопросами целый день, и на все мои вопросы получал профессиональные ответы, яркие, с хорошим настроением и с юмором. Разумеется, мы делали те вещи, которые интересовали меня, а не то, что "положено" большим группам, пробовали дыни и гранатовый сок на рынке, знакомились с интереснейшими людьми, разбирались в мозаике и майолике, говорили об узбекском укладе семьи и даже по моей просьбе прошлись по местному кладбищу. Это был классный день, который надолго останется в памяти. Я искренне советую обратиться к Азизе помочь открыть для себя Самарканд, будет здорово:)
- Отзыв на: Старинный самобытный СамаркандТТатьяна23 октября 2021Отличная познавательная экскурсия с прекрасным гидом, который знает историю, знает чем заинтересовать и является интересным собеседником Очень рекомендую
- ДДаша22 октября 2021Огромное спасибо Азизе за три сказочных дня! Это лучший гид из всех, которых я когда-либо встречала! Вся наша компания из 6 человек невероятно благодарна ей за насыщенную программу, за эрудицию, легкость и коммуникабельность и энциклопедические знания! Азиза, дорогая! Обнимаем и скучаем! Спасибо за Джони 😋❤️💙🇺🇿
- Отзыв на: О Самарканде с любовью!ВВиктория20 октября 2021Мы взяли экскурсию 8 октября наш гид был Фозил. Очень интересно рассказывал о Самарканде, повёз нас по всему городу. Охотно отвечал на все интересующие вопросы. Очень приятный человек. Гида рекомендуем
- ММихаил17 октября 2021Спасибо огромное Азизе. Это был чудесный день. Получили море удовольствия. Узнали много нового для себя. Очень рады этому знакомству. Инст smjournal
- Отзыв на: Старинный самобытный Самаркандоолег14 октября 2021Недавно брали экскурсию по городу Саморканд с гидом Шахбозом, очень понравилось: гид прекрасно говорит по русски, отлично знает исторю, точно перессказывает события и указывает исторические даты. Всем советуем экскурсию в данным гидом.
- Отзыв на: Самарканд — жемчужина Востока!ССергей14 октября 2021Спасибо больше, экскурсия очень понравилась. Интересно и познавательно.
- Отзыв на: Чарующий СамаркандААлександра12 октября 2021Спасибо большое гиду все очень понравилось. Рекомендую.
- Отзыв на: Чарующий СамаркандААнастасия11 октября 2021Экскурсию проводил замечательный гид Ислом. Очень тактичный, приятный в общении гид, с прекрасным русским языком, учёл все наши пожелания. Мы были вдвоём с подругой и без конца перебивали его своими вопросами. Ислом очень терпеливо нам отвечал, при этом, не забывая главную нить своего рассказа. Не смотря на обилие дат и не привычных нашему уху названий и имён, после Экскурсии, в голове все структурировано и понятно. Осталось приятное послевкусие от общения с интересным человеком, знающим и любящим свой город, умеющим показать его со всех сторон в самом выигрышном варианте. Во время обеда в атмосферной кафешке мы получили массу дополнительной информации о том, что ещё посмотреть, что где купить, а так же о современных нравах и обычаях жителей Самарканда.