Самарканд впечатлит вас роскошной старинной архитектурой, богатой историей и сказочной атмосферой. Мы посетим древние площади, мавзолеи, крепости и мечети. А также увидим, как искусные мастера делают шелковую бумагу, творят чудеса из глины и создают изумительные шерстяные ковры. Я не дам вам заскучать в пути и поделюсь местными традициями и легендами.

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Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки города

Вы увидите главные достопримечательности Самарканда: фамильную усыпальницу Тамерлана, площадь Регистан с тремя медресе и Соборную мечеть Биби-Ханум. Я поделюсь их богатой историей и расшифрую архитектурные особенности. Кроме того, вы погуляете по средневековому некрополю Шахи-Зинда, посетите мавзолей Святого Даниила и осмотрите старинную обсерваторию Улугбека.

Мир древних ремесел

Самарканд известен не только потрясающей архитектурой, но и самобытными ремеслами. Их секреты передаются из поколения в поколение. Вы побываете на фабрике «Худжум», где вручную шьют шелковые ковры. А в поселке Конигил мы посетим завод по изготовлению знаменитой самаркандской бумаги. Я раскрою, какие старинные методы используют в работе местные мастера.

Организационные детали