Вы увидите главные достопримечательности Самарканда: фамильную усыпальницу Тамерлана, площадь Регистан с тремя медресе и Соборную мечеть Биби-Ханум. Я поделюсь их богатой историей и расшифрую архитектурные особенности. Кроме того, вы погуляете по средневековому некрополю Шахи-Зинда, посетите мавзолей Святого Даниила и осмотрите старинную обсерваторию Улугбека.
Самарканд известен не только потрясающей архитектурой, но и самобытными ремеслами. Их секреты передаются из поколения в поколение. Вы побываете на фабрике «Худжум», где вручную шьют шелковые ковры. А в поселке Конигил мы посетим завод по изготовлению знаменитой самаркандской бумаги. Я раскрою, какие старинные методы используют в работе местные мастера.