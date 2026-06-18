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Место встречи - Самарканд

Посетить все главные места города и познакомиться со старинными ремеслами на обзорной экскурсии
Самарканд впечатлит вас роскошной старинной архитектурой, богатой историей и сказочной атмосферой. Мы посетим древние площади, мавзолеи, крепости и мечети.

А также увидим, как искусные мастера делают шелковую бумагу, творят чудеса из глины и создают изумительные шерстяные ковры. Я не дам вам заскучать в пути и поделюсь местными традициями и легендами.
5
264 отзыва
Место встречи - Самарканд
Место встречи - Самарканд
Место встречи - Самарканд

Описание экскурсии

Визитные карточки города

Вы увидите главные достопримечательности Самарканда: фамильную усыпальницу Тамерлана, площадь Регистан с тремя медресе. Я поделюсь их богатой историей и расшифрую архитектурные особенности. Кроме того, вы погуляете по средневековому некрополю Шахи-Зинда.

Мир древних ремесел

Самарканд известен не только потрясающей архитектурой, но и самобытными ремеслами. Их секреты передаются из поколения в поколение. Вы побываете на фабрике «Худжум», где вручную шьют шелковые ковры. А в поселке Конигил мы посетим завод по изготовлению знаменитой самаркандской бумаги. Я раскрою, какие старинные методы используют в работе местные мастера.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость — около $22 с человека
  • Транспортные расходы включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарзод
Фарзод — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1990 туристов
Я сертифицированный гид-экскурсовод, работаю в Самарканде с 2017 года. Люблю историю своего города и с большим удовольствием делюсь ею с путешественниками. Самарканд я изучал через личный опыт, исследуя его историю, архитектуру
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и неповторимую атмосферу. Люблю этот город за удивительное сочетание разных эпох и культур, где за каждым памятником скрывается своя история. Именно любовь к истории и желание показать Узбекистан с другой стороны привели меня в профессию гида. Я специализируюсь на истории династий и архитектуре. На моих экскурсиях история — это не просто даты и факты. Я стараюсь рассказывать её живо, доступно и увлекательно, помогая гостям увидеть Самарканд глазами человека, который действительно знает и любит свой город.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 264 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
262
4
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3
1
2
1
Александра
Выбирали экскурсию по отзывам с платформы. Отличный экскурсовод, рассказывал много интересных историй о городе и достопримечательностях. Порекомендовал отличные места с хорошей узбекской кухней. Также сделал нам прекрасные снимки и видео в каждой из локаций. Экскурсией очень довольны!
Выбирали экскурсию по отзывам с платформы. Отличный экскурсовод, рассказывал много интересных историй о городе и достопримечательностях.
Выбирали экскурсию по отзывам с платформы. Отличный экскурсовод, рассказывал много интересных историй о городе и достопримечательностях.
Выбирали экскурсию по отзывам с платформы. Отличный экскурсовод, рассказывал много интересных историй о городе и достопримечательностях.
Выбирали экскурсию по отзывам с платформы. Отличный экскурсовод, рассказывал много интересных историй о городе и достопримечательностях.
Выбирали экскурсию по отзывам с платформы. Отличный экскурсовод, рассказывал много интересных историй о городе и достопримечательностях.
Выбирали экскурсию по отзывам с платформы. Отличный экскурсовод, рассказывал много интересных историй о городе и достопримечательностях.
Выбирали экскурсию по отзывам с платформы. Отличный экскурсовод, рассказывал много интересных историй о городе и достопримечательностях.
Выбирали экскурсию по отзывам с платформы. Отличный экскурсовод, рассказывал много интересных историй о городе и достопримечательностях.+1
Выбирали экскурсию по отзывам с платформы. Отличный экскурсовод, рассказывал много интересных историй о городе и достопримечательностях.
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Максим
Совершили с Фарзодом совершено прекрасную 2-х дневную экскурсию. Она родилась на основе стандартного предложения, но с нашими доработками и пожеланиями.
Фарзод исключительно интеллигентный и образованный молодой человек. Очень комфортное общение. Автомобиль
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и перемещение по городу без замечаний.
Помимо информации о ключевых достопримечательностях много говорили о современных быте и культуре Узбекистана.
Также отмечу прекрасное чувство ракурса и красоты при исполнении фоторафий. Однозначно рекомендую Фарзода как гида для решения любых экскурсионных задач в Самарканде для туристов любого возраста.

Совершили с Фарзодом совершено прекрасную 2-х дневную экскурсию. Она родилась на основе стандартного предложения, но с
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Екатерина
Сама гид, поэтому тщательно выбираю экскурсии и очень требовательная, но Фарзод это 10 из 10- лучший гид в Самарканде. Очень грамотно перестраивал наш путь и проводил так, чтобы не быть с толпой. С любовью к месту и влюбляет в город полностью! Хорошая речь и очень грамотный, воспитанный молодой человек
Сама гид, поэтому тщательно выбираю экскурсии и очень требовательная, но Фарзод это 10 из 10- лучший
Сама гид, поэтому тщательно выбираю экскурсии и очень требовательная, но Фарзод это 10 из 10- лучший
Сама гид, поэтому тщательно выбираю экскурсии и очень требовательная, но Фарзод это 10 из 10- лучший
Сама гид, поэтому тщательно выбираю экскурсии и очень требовательная, но Фарзод это 10 из 10- лучший
Сама гид, поэтому тщательно выбираю экскурсии и очень требовательная, но Фарзод это 10 из 10- лучший
Сама гид, поэтому тщательно выбираю экскурсии и очень требовательная, но Фарзод это 10 из 10- лучший
Сама гид, поэтому тщательно выбираю экскурсии и очень требовательная, но Фарзод это 10 из 10- лучший
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А
Привет всем путешественникам! Были на экскурсии вместе с Фарзодом. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, что помогла нам не сильно устать. Фарзод очень начитанный и приятный молодой человек. Много рассказал, посоветовал литературу, читал наизусть стихи. И отдельное спасибо за прекрасные фото. Желаем ему удачи и процветания!
Привет всем путешественникам! Были на экскурсии вместе с Фарзодом. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, что помогла
Привет всем путешественникам! Были на экскурсии вместе с Фарзодом. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, что помогла
Привет всем путешественникам! Были на экскурсии вместе с Фарзодом. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, что помогла
Привет всем путешественникам! Были на экскурсии вместе с Фарзодом. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, что помогла
Привет всем путешественникам! Были на экскурсии вместе с Фарзодом. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, что помогла
Привет всем путешественникам! Были на экскурсии вместе с Фарзодом. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, что помогла
Привет всем путешественникам! Были на экскурсии вместе с Фарзодом. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, что помогла
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Нурислам
все прошло супер! гид четко расчитал маршрут! обошли все скопления туристов! по времени все прошло четко👍
все прошло супер! гид четко расчитал маршрут! обошли все скопления туристов! по времени все прошло четко👍
все прошло супер! гид четко расчитал маршрут! обошли все скопления туристов! по времени все прошло четко👍
все прошло супер! гид четко расчитал маршрут! обошли все скопления туристов! по времени все прошло четко👍
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Екатерина
Спасибо большое Фарзоду за потрясающий день! Нам было очень интересно и приятно в вашей компании, обязательно еще вернемся
Спасибо большое Фарзоду за потрясающий день! Нам было очень интересно и приятно в вашей компании, обязательно еще вернемся
Спасибо большое Фарзоду за потрясающий день! Нам было очень интересно и приятно в вашей компании, обязательно еще вернемся
Спасибо большое Фарзоду за потрясающий день! Нам было очень интересно и приятно в вашей компании, обязательно еще вернемся
Спасибо большое Фарзоду за потрясающий день! Нам было очень интересно и приятно в вашей компании, обязательно еще вернемся
Спасибо большое Фарзоду за потрясающий день! Нам было очень интересно и приятно в вашей компании, обязательно еще вернемся
Спасибо большое Фарзоду за потрясающий день! Нам было очень интересно и приятно в вашей компании, обязательно еще вернемся
Спасибо большое Фарзоду за потрясающий день! Нам было очень интересно и приятно в вашей компании, обязательно еще вернемся
Спасибо большое Фарзоду за потрясающий день! Нам было очень интересно и приятно в вашей компании, обязательно еще вернемся
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