Самарканд впечатлит вас роскошной старинной архитектурой, богатой историей и сказочной атмосферой. Мы посетим древние площади, мавзолеи, крепости и мечети.
А также увидим, как искусные мастера делают шелковую бумагу, творят чудеса из глины и создают изумительные шерстяные ковры. Я не дам вам заскучать в пути и поделюсь местными традициями и легендами.
А также увидим, как искусные мастера делают шелковую бумагу, творят чудеса из глины и создают изумительные шерстяные ковры. Я не дам вам заскучать в пути и поделюсь местными традициями и легендами.
Описание экскурсии
Визитные карточки города
Вы увидите главные достопримечательности Самарканда: фамильную усыпальницу Тамерлана, площадь Регистан с тремя медресе. Я поделюсь их богатой историей и расшифрую архитектурные особенности. Кроме того, вы погуляете по средневековому некрополю Шахи-Зинда.
Мир древних ремесел
Самарканд известен не только потрясающей архитектурой, но и самобытными ремеслами. Их секреты передаются из поколения в поколение. Вы побываете на фабрике «Худжум», где вручную шьют шелковые ковры. А в поселке Конигил мы посетим завод по изготовлению знаменитой самаркандской бумаги. Я раскрою, какие старинные методы используют в работе местные мастера.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость — около $22 с человека
- Транспортные расходы включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарзод — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1990 туристов
Я сертифицированный гид-экскурсовод, работаю в Самарканде с 2017 года. Люблю историю своего города и с большим удовольствием делюсь ею с путешественниками. Самарканд я изучал через личный опыт, исследуя его историю, архитектуру
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 264 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Выбирали экскурсию по отзывам с платформы. Отличный экскурсовод, рассказывал много интересных историй о городе и достопримечательностях. Порекомендовал отличные места с хорошей узбекской кухней. Также сделал нам прекрасные снимки и видео в каждой из локаций. Экскурсией очень довольны!
+1
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Совершили с Фарзодом совершено прекрасную 2-х дневную экскурсию. Она родилась на основе стандартного предложения, но с нашими доработками и пожеланиями.
Фарзод исключительно интеллигентный и образованный молодой человек. Очень комфортное общение. Автомобиль
Фарзод исключительно интеллигентный и образованный молодой человек. Очень комфортное общение. Автомобиль
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Сама гид, поэтому тщательно выбираю экскурсии и очень требовательная, но Фарзод это 10 из 10- лучший гид в Самарканде. Очень грамотно перестраивал наш путь и проводил так, чтобы не быть с толпой. С любовью к месту и влюбляет в город полностью! Хорошая речь и очень грамотный, воспитанный молодой человек
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А
Привет всем путешественникам! Были на экскурсии вместе с Фарзодом. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, что помогла нам не сильно устать. Фарзод очень начитанный и приятный молодой человек. Много рассказал, посоветовал литературу, читал наизусть стихи. И отдельное спасибо за прекрасные фото. Желаем ему удачи и процветания!
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все прошло супер! гид четко расчитал маршрут! обошли все скопления туристов! по времени все прошло четко👍
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Спасибо большое Фарзоду за потрясающий день! Нам было очень интересно и приятно в вашей компании, обязательно еще вернемся
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