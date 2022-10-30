Место встречи - Самарканд

Посетить все главные места города и познакомиться со старинными ремеслами на обзорной экскурсии

Самарканд впечатлит вас роскошной старинной архитектурой, богатой историей и сказочной атмосферой. Мы посетим древние площади, мавзолеи, крепости и мечети.

А также увидим, как искусные мастера делают шелковую бумагу, творят чудеса из глины и создают изумительные шерстяные ковры. Я не дам вам заскучать в пути и поделюсь местными традициями и легендами.
Место встречи - Самарканд
Место встречи - Самарканд
Место встречи - Самарканд
Место встречи - Самарканд
Место встречи - Самарканд
Место встречи - Самарканд
Место встречи - Самарканд
Место встречи - Самарканд
Место встречи - Самарканд
Место встречи - Самарканд
Место встречи - Самарканд
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Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки города

Вы увидите главные достопримечательности Самарканда: фамильную усыпальницу Тамерлана, площадь Регистан с тремя медресе и Соборную мечеть Биби-Ханум. Я поделюсь их богатой историей и расшифрую архитектурные особенности. Кроме того, вы погуляете по средневековому некрополю Шахи-Зинда, посетите мавзолей Святого Даниила и осмотрите старинную обсерваторию Улугбека.

Мир древних ремесел

Самарканд известен не только потрясающей архитектурой, но и самобытными ремеслами. Их секреты передаются из поколения в поколение. Вы побываете на фабрике «Худжум», где вручную шьют шелковые ковры. А в поселке Конигил мы посетим завод по изготовлению знаменитой самаркандской бумаги. Я раскрою, какие старинные методы используют в работе местные мастера.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость — около 20 евро с человека
  • Между удаленными объектами можно перемещаться на автомобиле. Доплата составит 40 евро.
  • По запросу я могу организовать мастер-класс по приготовлению национальных блюд и/или дегустацию вина

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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