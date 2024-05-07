Профессиональная фотосессия в Самарканде

Приглашаем на профессиональную фотосессию в Самарканде! Креативный мастер создаст интересные и эффектные снимки, используя свет, тени, отражения и контрасты. Для фотосессии предлагаются две локации: Площадь Регистан и Архитектурный комплекс Шахи-Зинда.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Я предложу вам две локации для фотосессии на выбор:
Площадь Регистан. Это место, где можно почувствовать дух древнего Самарканда и его истории. На площади расположены три великолепных старинных медресе: Улугбека, Шер-Дора и Тилля-Кори. Они украшены изысканными мозаиками, резьбой, золотом — и станут великолепным фоном для красивых фото.
Архитектурный комплекс Шахи-Зинда. Это удивительной красоты некрополь, где похоронены царственные особы и представители знати. Каждый мавзолей имеет свой стиль, декор и атмосферу. Мы устроим фотосессию на фоне голубых куполов, резных мозаик и майоликовых плиток.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: площадь Регистан — 5$, разрешение на профессиональную съёмку — 20$, Шахи-Зинда — 4$, разрешение на съёмку — 10$
- Снимаю на камеру Sony A7R III. Вы получите 30 фото в обработке, 10 из них в ретуши. Срок сдачи материала — 3 дня.
- Вы можете взять у меня в аренду национальные платья, аксессуары и украшения. Также я могу порекомендовать визажистов и парикмахеров. Все детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джасур — ваш гид в Самарканде
Привет! Я Джасур, занимаюсь фотографией более семи лет. Я очень люблю людей, считаю каждого уникальным и прекрасным по-своему. Стараюсь делать всё возможное, чтобы передать красоту и характер своих гостей на фото. А ещё я дизайнер лимитированных коллекций национальных платьев из адраса. Часто именно их гости выбирают для съёмок.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
7 мая 2024
Джасур человек праздник, отлично провели время, зарядились позитивом, пока фотографировались. Качество фоток хорошее, соответствует портфолио.
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