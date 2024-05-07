Профессиональная фотосессия в Самарканде

Приглашаем на профессиональную фотосессию в Самарканде! Креативный мастер создаст интересные и эффектные снимки, используя свет, тени, отражения и контрасты. Для фотосессии предлагаются две локации: Площадь Регистан и Архитектурный комплекс Шахи-Зинда.

Площадь Регистан - это место, где можно почувствовать дух древнего Самарканда и его истории. Здесь расположены три великолепных старинных медресе: Улугбека, Шер-Дора и Тилля-Кори. Архитектурный комплекс Шахи-Зинда - удивительной красоты некрополь, где похоронены царственные особы и представители знати. Каждый мавзолей имеет свой стиль, декор и атмосферу. Входные билеты оплачиваются дополнительно: площадь Регистан - 5$, разрешение на профессиональную съёмку - 20$, Шахи-Зинда - 4$, разрешение на съёмку - 10$. Съёмка проводится на камеру Sony A7R III. Вы получите 30 фото в обработке, 10 из них в ретуши. Срок сдачи материала - 3 дня. Также возможна аренда национальных платьев, аксессуаров и украшений. Все детали уточняйте в личном сообщении

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Я предложу вам две локации для фотосессии на выбор:

Площадь Регистан. Это место, где можно почувствовать дух древнего Самарканда и его истории. На площади расположены три великолепных старинных медресе: Улугбека, Шер-Дора и Тилля-Кори. Они украшены изысканными мозаиками, резьбой, золотом — и станут великолепным фоном для красивых фото.

Архитектурный комплекс Шахи-Зинда. Это удивительной красоты некрополь, где похоронены царственные особы и представители знати. Каждый мавзолей имеет свой стиль, декор и атмосферу. Мы устроим фотосессию на фоне голубых куполов, резных мозаик и майоликовых плиток.

Организационные детали