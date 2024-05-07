Профессиональная фотосессия в Самарканде

Приглашаем на индивидуальную фотосессию в Самарканде! Получите уникальные снимки на фоне исторических локаций, таких как Площадь Регистан и Шахи-Зинда
Приглашаем на профессиональную фотосессию в Самарканде! Креативный мастер создаст интересные и эффектные снимки, используя свет, тени, отражения и контрасты. Для фотосессии предлагаются две локации: Площадь Регистан и Архитектурный комплекс Шахи-Зинда.
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Площадь Регистан - это место, где можно почувствовать дух древнего Самарканда и его истории. Здесь расположены три великолепных старинных медресе: Улугбека, Шер-Дора и Тилля-Кори.

Архитектурный комплекс Шахи-Зинда - удивительной красоты некрополь, где похоронены царственные особы и представители знати. Каждый мавзолей имеет свой стиль, декор и атмосферу.

Входные билеты оплачиваются дополнительно: площадь Регистан - 5$, разрешение на профессиональную съёмку - 20$, Шахи-Зинда - 4$, разрешение на съёмку - 10$. Съёмка проводится на камеру Sony A7R III. Вы получите 30 фото в обработке, 10 из них в ретуши. Срок сдачи материала - 3 дня. Также возможна аренда национальных платьев, аксессуаров и украшений. Все детали уточняйте в личном сообщении

5
1 отзыв
Профессиональная фотосессия в Самарканде
Профессиональная фотосессия в Самарканде
Профессиональная фотосессия в Самарканде
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Я предложу вам две локации для фотосессии на выбор:

Площадь Регистан. Это место, где можно почувствовать дух древнего Самарканда и его истории. На площади расположены три великолепных старинных медресе: Улугбека, Шер-Дора и Тилля-Кори. Они украшены изысканными мозаиками, резьбой, золотом — и станут великолепным фоном для красивых фото.

Архитектурный комплекс Шахи-Зинда. Это удивительной красоты некрополь, где похоронены царственные особы и представители знати. Каждый мавзолей имеет свой стиль, декор и атмосферу. Мы устроим фотосессию на фоне голубых куполов, резных мозаик и майоликовых плиток.

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: площадь Регистан — 5$, разрешение на профессиональную съёмку — 20$, Шахи-Зинда — 4$, разрешение на съёмку — 10$
  • Снимаю на камеру Sony A7R III. Вы получите 30 фото в обработке, 10 из них в ретуши. Срок сдачи материала — 3 дня.
  • Вы можете взять у меня в аренду национальные платья, аксессуары и украшения. Также я могу порекомендовать визажистов и парикмахеров. Все детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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7 мая 2024
Джасур человек праздник, отлично провели время, зарядились позитивом, пока фотографировались. Качество фоток хорошее, соответствует портфолио.

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