2 отзыва оставили туристы

Жемчужина Востока, Эдем мусульманского мира, Лик Земли — как только ни называют Самарканд. Я расскажу о его бурной жизни с блистательными взлетами и трагическими падениями. Вы узнаете, как разрушали и возрождали Самарканд, и увидите памятники эпохи «Восточного Ренессанса» — момента высочайшего развития города.

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Описание экскурсии

Многоликий Самарканд

Самарканд — ровесник Рима, Вавилона и Афин. Я раскрою, как складывалась история города, почему когда-то он назывался Афросиаб, какие торговые пути через него проходили и как на его судьбу повлиял Тамерлан. В программе экскурсии:

Мавзолей Гур Эмир — вы оцените великолепие фамильной усыпальницы Тамерлана и расшифруете ее архитектурные символы.

— вы оцените великолепие фамильной усыпальницы Тамерлана и расшифруете ее архитектурные символы. Площадь Регистан — сердце Самарканда. Здесь вы узнаете богатую историю величественных медресе Улугбека, Шер Дора и Тилла Кори.

— сердце Самарканда. Здесь вы узнаете богатую историю величественных медресе Улугбека, Шер Дора и Тилла Кори. Мечеть Биби-Ханым — построенная Тимуром для любимой жены, она впечатлит вас удивительными изразцами, мозаиками и голубыми куполами. В былые времена равных этой мечети не было ни на Востоке, ни на Западе.

— построенная Тимуром для любимой жены, она впечатлит вас удивительными изразцами, мозаиками и голубыми куполами. В былые времена равных этой мечети не было ни на Востоке, ни на Западе. Восточный базар — место, которое покорит вас обилием местных сладостей, орехов, овощей и фруктов.

Организационные детали

В стоимость не включены входные билеты — около $22 за чел.