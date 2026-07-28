2 отзыва оставили туристы

Жемчужина Востока, Эдем мусульманского мира, Лик Земли — как только ни называют Самарканд. Я расскажу о его бурной жизни с блистательными взлетами и трагическими падениями.
Вы узнаете, как разрушали и возрождали Самарканд, и увидите памятники эпохи «Восточного Ренессанса» — момента высочайшего развития города.
Вы узнаете, как разрушали и возрождали Самарканд, и увидите памятники эпохи «Восточного Ренессанса» — момента высочайшего развития города.
Описание экскурсии
Многоликий Самарканд
Самарканд — ровесник Рима, Вавилона и Афин. Я раскрою, как складывалась история города, почему когда-то он назывался Афросиаб, какие торговые пути через него проходили и как на его судьбу повлиял Тамерлан. В программе экскурсии:
- Мавзолей Гур Эмир — вы оцените великолепие фамильной усыпальницы Тамерлана и расшифруете ее архитектурные символы.
- Площадь Регистан — сердце Самарканда. Здесь вы узнаете богатую историю величественных медресе Улугбека, Шер Дора и Тилла Кори.
- Мечеть Биби-Ханым — построенная Тимуром для любимой жены, она впечатлит вас удивительными изразцами, мозаиками и голубыми куполами. В былые времена равных этой мечети не было ни на Востоке, ни на Западе.
- Восточный базар — место, которое покорит вас обилием местных сладостей, орехов, овощей и фруктов.
Организационные детали
В стоимость не включены входные билеты — около $22 за чел.
в понедельник в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, во вторник в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00, в среду в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в четверг, субботу и воскресенье в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в пятницу в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30 и 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$19
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, во вторник в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00, в среду в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в четверг, субботу и воскресенье в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в пятницу в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30 и 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амирхан — Организатор в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 1217 туристов
Ассалам алейкум! Наша команда профессиональных гидов с радостью покажет вам Узбекистан глазами людей, которые живут здесь всю жизнь. И распахнёт для вас двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в города восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок! Гостеприимная земля Узбекистана всегда открыта для вас!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 141 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Мне невероятно повезло с гидом Амирханом. Прекрасный русский язык, но и знает еще несколько языков. Знает и любит историю своего народа и что важно, умеет ее рассказать интересно и последовательно,
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насыщенная программа, дружественная атмосфера, приятный гид.
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В
Отличная экскурсия с погружением в историю и факты, очень насыщенная и при этом легкая в восприятии, замечательная прогулка. Видно, что гид любит свой город и мне захотелось обязательно вернуться. Спасибо за отличный познавательный день в Самарканде. Рекомендую! 👍.
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K
Экскурсия очень понравилась. Гид Далер - один из лучших. Очень тактичный, грамотный, ни один из наших вопросов не остался без ответа!
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А
Нашим гидом был Санат-человек советского образования с 30-ним опытом работы. Было очень холодно, не повезло с погодой. Но тем не менее мы посетили достопримечательности и послушали интересные данные, истории. Санат очень интересно рассказывает, знает 5 языков.
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А
Прекрасный день в Самарканде, благодаря гиду Амирхану. Очень знающий и интеллигентный гид, интересный рассказ, отвечал на все интересующие вопросы. Менял маршрут экскурсии, учитывая мои дальнейшие планы, тактично ждал пока я нафотографируюсь или куплю сувениры, фрукты на базаре. Лучше гида по Самарканду не найти!
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