2 отзыва оставили туристы

Мои заказы

Чарующий Самарканд

Главные достопримечательности загадочного города на насыщенной обзорной экскурсии
Жемчужина Востока, Эдем мусульманского мира, Лик Земли — как только ни называют Самарканд. Я расскажу о его бурной жизни с блистательными взлетами и трагическими падениями.

Вы узнаете, как разрушали и возрождали Самарканд, и увидите памятники эпохи «Восточного Ренессанса» — момента высочайшего развития города.
4.8
141 отзыв
Чарующий Самарканд
Чарующий Самарканд
Чарующий Самарканд

Описание экскурсии

Многоликий Самарканд

Самарканд — ровесник Рима, Вавилона и Афин. Я раскрою, как складывалась история города, почему когда-то он назывался Афросиаб, какие торговые пути через него проходили и как на его судьбу повлиял Тамерлан. В программе экскурсии:

  • Мавзолей Гур Эмир — вы оцените великолепие фамильной усыпальницы Тамерлана и расшифруете ее архитектурные символы.
  • Площадь Регистан — сердце Самарканда. Здесь вы узнаете богатую историю величественных медресе Улугбека, Шер Дора и Тилла Кори.
  • Мечеть Биби-Ханым — построенная Тимуром для любимой жены, она впечатлит вас удивительными изразцами, мозаиками и голубыми куполами. В былые времена равных этой мечети не было ни на Востоке, ни на Западе.
  • Восточный базар — место, которое покорит вас обилием местных сладостей, орехов, овощей и фруктов.

Организационные детали

В стоимость не включены входные билеты — около $22 за чел.

в понедельник в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, во вторник в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00, в среду в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в четверг, субботу и воскресенье в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в пятницу в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30 и 21:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$19
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, во вторник в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00, в среду в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в четверг, субботу и воскресенье в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в пятницу в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30 и 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амирхан
Амирхан — Организатор в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 1217 туристов
Ассалам алейкум! Наша команда профессиональных гидов с радостью покажет вам Узбекистан глазами людей, которые живут здесь всю жизнь. И распахнёт для вас двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в города восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок! Гостеприимная земля Узбекистана всегда открыта для вас!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 141 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
111
4
9
3
5
2
10
1
6
A
Мне невероятно повезло с гидом Амирханом. Прекрасный русский язык, но и знает еще несколько языков. Знает и любит историю своего народа и что важно, умеет ее рассказать интересно и последовательно,
читать дальшеуменьшить

украшая свой рассказ легендами и связывая события своей страны с теми, что происходили на других территориях. За 4 часа масса впечатлений, узнал много интересного. Время пролетело незаметно, погуляли, покушали, сделали красивые фото. Гид настоящий профессионал, горит своей работой и всегда остается на связи чтобы подсказать разные мелочи. Очень рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
Olga
насыщенная программа, дружественная атмосфера, приятный гид.
насыщенная программа, дружественная атмосфера, приятный гид.
насыщенная программа, дружественная атмосфера, приятный гид.
насыщенная программа, дружественная атмосфера, приятный гид.
насыщенная программа, дружественная атмосфера, приятный гид.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Отличная экскурсия с погружением в историю и факты, очень насыщенная и при этом легкая в восприятии, замечательная прогулка. Видно, что гид любит свой город и мне захотелось обязательно вернуться. Спасибо за отличный познавательный день в Самарканде. Рекомендую! 👍.
Вам был полезен этот отзыв?
K
Экскурсия очень понравилась. Гид Далер - один из лучших. Очень тактичный, грамотный, ни один из наших вопросов не остался без ответа!
Экскурсия очень понравилась. Гид Далер - один из лучших. Очень тактичный, грамотный, ни один из наших вопросов не остался без ответа!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Нашим гидом был Санат-человек советского образования с 30-ним опытом работы. Было очень холодно, не повезло с погодой. Но тем не менее мы посетили достопримечательности и послушали интересные данные, истории. Санат очень интересно рассказывает, знает 5 языков.
Нашим гидом был Санат-человек советского образования с 30-ним опытом работы. Было очень холодно, не повезло с
Нашим гидом был Санат-человек советского образования с 30-ним опытом работы. Было очень холодно, не повезло с
Нашим гидом был Санат-человек советского образования с 30-ним опытом работы. Было очень холодно, не повезло с
Нашим гидом был Санат-человек советского образования с 30-ним опытом работы. Было очень холодно, не повезло с
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прекрасный день в Самарканде, благодаря гиду Амирхану. Очень знающий и интеллигентный гид, интересный рассказ, отвечал на все интересующие вопросы. Менял маршрут экскурсии, учитывая мои дальнейшие планы, тактично ждал пока я нафотографируюсь или куплю сувениры, фрукты на базаре. Лучше гида по Самарканду не найти!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Самарканда

Похожие экскурсии на «Чарующий Самарканд»

Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Пешая
На микроавтобусе
4.5 часа
268 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00 и 16:30
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
$20 за человека
Самарканд за 4 часа
Пешая
4 часа
-
40%
153 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Самарканд за 4 часа
Погрузитесь в величие Самарканда, посетив его знаковые места: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и некрополь Шахи-Зинду
Начало: У входа в Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$15$25 за человека
Самарканд - жемчужина Востока
На машине
6 часов
350 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарканд - жемчужина Востока
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от $136 за всё до 3 чел.
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
На машине
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
Сегодня в 07:30
Завтра в 05:00
от $145 за человека
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самарканде
$19 за человека