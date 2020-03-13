2 отзыва оставили туристы

Многоликий Самарканд Самарканд — ровесник Рима, Вавилона и Афин. Я раскрою, как складывалась история города, почему когда-то он назывался Афросиаб, какие торговые пути через него проходили и как на его судьбу повлиял Тамерлан. В программе экскурсии:
Мавзолей Гур Эмир — вы оцените великолепие фамильной усыпальницы Тамерлана и расшифруете ее архитектурные символы.
Площадь Регистан — сердце Самарканда. Здесь вы узнаете богатую историю величественных медресе Улугбека, Шер Дора и Тилла Кори.
Шахи-Зинда — фамильный некрополь женской половины родственников Тимура и военной знати, напоминающий сверкающий лазурными красками средневековый город.
Мечеть Биби-Ханым — построенная Тимуром для любимой жены, она впечатлит вас удивительными изразцами, мозаиками и голубыми куполами. В былые времена равных этой мечети не было ни на Востоке, ни на Западе.
Восточный базар — место, которое покорит вас обилием местных сладостей, орехов, овощей и фруктов.
Организационные детали
В стоимость не включены входные билеты — около 20 евро на человека
Экскурсия может проходить в пешеходном формате или с использованием транспорта (по желанию). Детали и цену уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Ассалам алейкум, меня зовут Амирхон, я сертифицированный гид в солнечном Самарканде. Закончил местный Институт иностранных языков. С радостью покажу вам Самарканд глазами человека, который живет здесь всю жизнь, и распахну для вас двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в город восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок!
Отличный гид, прекрасно владеющий материалом и хорошо знающий историю вообще. Экскурсия составлена очень грамотно, информация о каждом последующем месте/человеке накладывается на предыдущую историю, и в конце экскурсии складывается ощущение, как будто посмотрел исторический фильм в реальных декорациях, и ты при всем при этом присутствовал. )) В общем, гидом доволен, смело всем его рекомендую! Спасибо огромное!
Александра
9 января 2020
Спасибо, Амирхон, впечатления самые добрые! Невозможно в таких местах не брать экскурсии с местными гидами. Амирхон никуда не торопился, и нас не торопил, со знанием отвечал на все вопросы. Очень было комфортно, что часть маршрута была на машине - и из-за погоды, и из-за расстояний.
Посетить главные достопримечательности волшебного города и услышать его историю и легенды
Много веков Самарканд был ключевым пунктом Великого шелкового пути. Вы узнаете, какие города и страны он связывал, каких великих полководцев поразил своей красотой и на судьбы каких народов повлиял. А также услышите о современной жизни города: его людях, традициях и культуре!
Открыть историю, архитектуру и жизнь восточного города на авто-пешеходной экскурсии
Я покажу вам Самарканд, каким его ждешь: город всех оттенков синего и ароматов специй, город Тамерлана и Великого Шелкового пути. Изучая мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, площадь Регистан, Мечеть Биби-Ханум и обсерваторию, вы разберетесь в переплетениях истории Самарканда, узнаете о его настоящем и проникнетесь его теплотой. И конечно, мы не забудем о плове и базаре!
Увидеть, услышать и почувствовать сказочный город на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Древний Самарканд мягко и властно захватит вас удивительной красотой и гармонией. Все здесь дополняет друг друга: бездонное солнечное небо, величественные голубые купола, древние мавзолеи и медресе, бурлящие базары и улыбки местных жителей. Я расскажу об истории, традициях и ремеслах Самарканда и помогу погрузиться в атмосферу восточной сказки!
Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии
В монументальных сооружениях с глазурованной керамикой, затейливой мозаикой и голубыми минаретами ощущается дух великого Тамерлана и его династии. Красочная одежда, специи и фрукты на Сиабском базаре отсылают к 2000-летнему значимому присутствию Самарканда в Великом шелковом пути. А знаменитая обсерватория Улугбека напоминает о роли города как центра науки в средневековом Востоке. Я помогу «разложить по полочкам» историю бывшей столицы империи, расскажу о ее знаковых памятниках и местных обычаях. А в гостях у узбекской семьи вы отведаете национальные блюда в домашнем исполнении.
Познакомиться с великолепной архитектурой, удивительной культурой и древней историей города
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Вы погуляете по улочкам старого города и ощутите таинственный колорит прошлого. Я покажу вам главные достопримечательности Самарканда: площадь Регистан, некрополь Шахи Зинда, мечеть Бибиханум и другие древние места. Вы прикоснетесь к архитектурному наследию предков и восхититесь его роскошью и величием. А еще заглянете на старинные фабрики и узнаете об уникальных местных ремеслах.