2 отзыва оставили туристы

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Чарующий Самарканд

Главные достопримечательности загадочного города на насыщенной обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

15 за человека

У этой экскурсии2 отзыва
5
Амирхон
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
Амирхон – представитель в Самарканде
Жемчужина Востока, Эдем мусульманского мира, Лик Земли — как только ни называют Самарканд.

Я расскажу о его бурной жизни с блистательными взлетами и трагическими падениями.

Вы узнаете, как разрушали и возрождали Самарканд, и увидите памятники эпохи «Восточного Ренессанса» — момента высочайшего развития города.
Чарующий Самарканд
Чарующий Самарканд

Что вас ожидает

Многоликий Самарканд
Самарканд — ровесник Рима, Вавилона и Афин. Я раскрою, как складывалась история города, почему когда-то он назывался Афросиаб, какие торговые пути через него проходили и как на его судьбу повлиял Тамерлан. В программе экскурсии:

  • Мавзолей Гур Эмир — вы оцените великолепие фамильной усыпальницы Тамерлана и расшифруете ее архитектурные символы.
  • Площадь Регистан — сердце Самарканда. Здесь вы узнаете богатую историю величественных медресе Улугбека, Шер Дора и Тилла Кори.
  • Шахи-Зинда — фамильный некрополь женской половины родственников Тимура и военной знати, напоминающий сверкающий лазурными красками средневековый город.
  • Мечеть Биби-Ханым — построенная Тимуром для любимой жены, она впечатлит вас удивительными изразцами, мозаиками и голубыми куполами. В былые времена равных этой мечети не было ни на Востоке, ни на Западе.
  • Восточный базар — место, которое покорит вас обилием местных сладостей, орехов, овощей и фруктов.

Организационные детали

  • В стоимость не включены входные билеты — около 20 евро на человека
  • Экскурсия может проходить в пешеходном формате или с использованием транспорта (по желанию). Детали и цену уточняйте в личном сообщении.
Чарующий Самарканд
Чарующий Самарканд
Чарующий Самарканд
Чарующий Самарканд
Чарующий Самарканд

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Амирхон
Амирхон
Ассалам алейкум, меня зовут Амирхон, я сертифицированный гид в солнечном Самарканде. Закончил местный Институт иностранных языков. С радостью покажу вам Самарканд глазами человека, который живет здесь всю жизнь, и распахну для вас двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в город восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок!
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2 отзыва оставили туристы

Иван
13 марта 2020
Отличный гид, прекрасно владеющий материалом и хорошо знающий историю вообще. Экскурсия составлена очень грамотно, информация о каждом последующем месте/человеке накладывается на предыдущую историю, и в конце экскурсии складывается ощущение, как будто посмотрел исторический фильм в реальных декорациях, и ты при всем при этом присутствовал. )) В общем, гидом доволен, смело всем его рекомендую! Спасибо огромное!
Александра
9 января 2020
Спасибо, Амирхон, впечатления самые добрые! Невозможно в таких местах не брать экскурсии с местными гидами. Амирхон никуда не торопился, и нас не торопил, со знанием отвечал на все вопросы. Очень было комфортно, что часть маршрута была на машине - и из-за погоды, и из-за расстояний.

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