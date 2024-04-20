Наша группа водителей осуществляет трансфер на комфортабельных авто по направлениям: Самарканд - Бухара, Бухара - Самарканд, Самарканд - Ташкент. Водитель заедет за вами, встретит вас и поможет с багажом.
Ближайшие даты:
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Описание
Уважаемые гости, наши водители с радостью помогут вам с трансфером на комфортабельных автомобилях, если вы не смогли достать билеты на поезд или просто желаете совершить поездку бысто и с удобством. Мы осуществляем поездки по направлениям:
Самарканд — Бухара;
• Самарканд — Ташкент. К вашим услугам легковые автомобили Chevrolet:
Кобальт, • Ласетти, • Орландо, • Каптива. А при большом количествое гостей мы организуем трансфер на микроавтобусах. Водитель заедет за вами, встретит вас и поможет с багажом. Во время поездки по вашему желанию могут быть совершены остановки.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуга авто с водителем (трансфер).
Что не входит в цену
- Экскурсия
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В услугу входит только трансфер
- Без экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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