Уважаемые гости, наши водители с радостью помогут вам с трансфером на комфортабельных автомобилях, если вы не смогли достать билеты на поезд или просто желаете совершить поездку бысто и с удобством. Мы осуществляем поездки по направлениям:

Самарканд — Бухара;

• Самарканд — Ташкент. К вашим услугам легковые автомобили Chevrolet:

Кобальт, • Ласетти, • Орландо, • Каптива. А при большом количествое гостей мы организуем трансфер на микроавтобусах. Водитель заедет за вами, встретит вас и поможет с багажом. Во время поездки по вашему желанию могут быть совершены остановки.