Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Первый когда-то являлся ключевым пунктом Великого Шёлкового пути, а второй был завоёван Македонским, разрушен Чингисханом и перестроен Тамерланом.
Рассмотрим архитектуру, прогуляемся по просторным площадям и посетим одно из производств на выбор: шёлковой бумаги, ковров или вина.
Путешествие проводится индивидуально только для вашей компании на автомобилях повышенной комфортности с 3 пассажирскими местами в каждом.
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Описание
Организационные детали
Тур проводится индивидуально в удобные для вас даты. Возможно провести путешествие с большим количеством человек. В 1 машину помещается 3 человека.
Программа тура по дням
Самарканд
Выезжаем из Ташкента в 04:00-05:00. В пути до Самарканда проведём 5 часов.
После завтрака начнём 6-часовую экскурсию по городу. Вы увидите уникальный уголок Узбекистана, который был воспет поэтами как «сад души» и «жемчужина Востока». Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила. Далее вы сможете выбрать локацию на ваш вкус — производство шёлковой бумаги, ковров или вина.
Экскурсия завершится в 16:00, после чего мы направимся в Бухару, где заселимся в гостиницу. В дороге проведём 4 часа.
Бухара
Проснёмся в одном из древнейших городов Центральной Азии, где сохранились уникальные памятники зодчества всех исторических эпох с 9 века. После завтрака отправимся на обзорную экскурсию.
Вы увидите архитектурные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян, цитадель Арк, мечеть и памятник средневековой культуры Магоки-Аттари, смотровую башню, «парное» медресе, торговые купола и центральную площадь города Ляби-хауз. Прочувствуете колорит Бухары, налюбуетесь её домами песчаного цвета и голубо-бирюзовыми куполами, рассмотрите узоры на стенах и подберёте сувениры.
Экскурсия завершится в 16:00. Далее мы выдвигаемся обратно в Ташкент. В пути 9 часов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ташкент, 04:00-05:00Завершение: Ташкент, после 00:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.