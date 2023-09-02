Выезжаем из Ташкента в 04:00-05:00. В пути до Самарканда проведём 5 часов.

После завтрака начнём 6-часовую экскурсию по городу. Вы увидите уникальный уголок Узбекистана, который был воспет поэтами как «сад души» и «жемчужина Востока». Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила. Далее вы сможете выбрать локацию на ваш вкус — производство шёлковой бумаги, ковров или вина.

Экскурсия завершится в 16:00, после чего мы направимся в Бухару, где заселимся в гостиницу. В дороге проведём 4 часа.