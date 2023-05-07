Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Авторский тур в Ташкенте

Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке

5
1 отзыв
Отправляемся в Узбекистан — край жаркого солнца, ярких красок и пряных ароматов.

Мы побываем в трёх городах, чтобы увидеть страну во всей красе: переливающуюся на свету мозаику мечетей, десятки оттенков синего и голубого на куполах минаретов и неповторимые узоры майоликовой плитки прямиком из иллюстраций к «Сказкам тысячи и одной ночи».

Колоритные рынки, танцевальное шоу, национальная кухня и гостеприимные местные — Восток открывает свои двери!
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Ближайшие даты:
11
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет102 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 10 лет.

Проживание. В отеле «Кушбеги плаза» 4* в Ташкенте, гостинице в Самарканде и Бухаре, 2-местные номера с удобствами.

Питание. В программу включены завтраки в отелях, 3 обеда в городе, 1 ужин с танцевальным шоу в Бухаре.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Ташкенту

Встречаемся в аэропорту Шереметьево в Москве в 19:45. Прибудем в Ташкент в 01:45 и заселимся в отель. После завтрака в 12:00 отправляемся на базар «Чорсу». Он играл важную роль в жизни Ташкента ещё со средних веков, когда через город проходил Великий шёлковый путь. На рынке можно попробовать фирменные лепёшки из печи, шурпу и лагман, закупиться ароматными специями и сезонными фруктами и научиться торговаться.

Экскурсия по ТашкентуЭкскурсия по ТашкентуЭкскурсия по ТашкентуЭкскурсия по Ташкенту
2 день

Площадь Амира Тимура и Государственный музей прикладного искусства

В 9:00 идём к монументу «Мужество», посвящённому людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Прогуляемся по площади Амира Тимура, в центре которой расположен памятник великому полководцу и завоевателю, создателю империи Тимуридов — Тамерлану.

Заглянем в Государственный музей прикладного искусства, основанный в 1937 году в бывшем дворце русского дипломата А. А. Половцева. Вы узнаете, как развивались узбекские ремёсла и почему местное прикладное творчество высоко оценивалось во всём мире, увидите уникальные образцы керамики, ювелирных украшений и золотого шитья. Продолжим наглядное изучение Ташкента в «Центре плова» — здесь любят обедать и местные, и туристы. Вы попробуете главное национальное блюдо и познакомитесь с застольными традициями.

Площадь Амира Тимура и Государственный музей прикладного искусстваПлощадь Амира Тимура и Государственный музей прикладного искусстваПлощадь Амира Тимура и Государственный музей прикладного искусстваПлощадь Амира Тимура и Государственный музей прикладного искусства
3 день

Самарканд - музей под открытым небом

В 8:00 утра отправляемся в Самарканд. В 10:00 прибудем в город, оставим вещи в гостинице и пойдём на площадь Регистан. Здесь расположено медресе Улугбека — культовое сооружение 15 века, классический образец высшего учебного заведения на Востоке. Полюбуемся причудливыми узорами в арабском стиле из голубой майоликовой плитки на стенах здания и отправимся дальше.

Следующая точка маршрута — грандиозная соборная мечеть Биби-Ханым с небесного цвета куполом, носящая титул самой большой мечети в Средней Азии. Она была возведена в 14 веке по приказу Амира Тимура и названа в честь его любимой жены. Ходят легенды, что прикосновение к камням святыни и чтение молитвы на любом языке помогает женщине стать матерью.

Прочувствуем характер и дух Самарканда на Сиабском базаре. Пройдём сквозь величественную арку, украшенную мозаикой, и окажемся среди бесконечных торговых рядов в буйстве красок и ароматов. Вдоволь наедимся фруктов, пополним сувенирные запасы и завершим экскурсию. Вечер в вашем распоряжении.

Самарканд - музей под открытым небомСамарканд - музей под открытым небомСамарканд - музей под открытым небом
4 день

Обсерватория Улугбека и комплекс Шахи-Зинда

В 9:00 разместимся в автобусе и поедем в обсерваторию, построенную на холме Кухак в 15 веке знаменитым правителем, математиком и астрономом Улугбеком. От некогда выдающегося трёхэтажного здания остался лишь секстант — инструмент для астрономических измерений. Почему вычисления самаркандских учёных восхищали европейцев, каким образом исследователи обходились без оптических приборов и как астрономам удалось вычислить длину звёздного года с погрешностью в 1 минуту — узнаете на экскурсии.

Отправимся в комплекс мавзолеев Шахи-Зинда, построенных в 14-15 веках. 11 усыпальниц с сине-голубой мозаикой на фасадах образуют единую сверкающую композицию вдоль узкой улочки. Здесь хоронили знатных особ, включая Амира Тимура и его потомков. Главная могила, к которой стекаются паломники, — захоронение Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда. Его прозвище Шахи Зинда дало название всему комплексу. Пообедаем в «Центре плова» и сравним самаркандскую версию блюда с ташкентской.

Обсерватория Улугбека и комплекс Шахи-ЗиндаОбсерватория Улугбека и комплекс Шахи-ЗиндаОбсерватория Улугбека и комплекс Шахи-Зинда
5 день

Исторический центр Бухары

Покидаем Самарканд — нас уже ждёт Бухара. В 11:00 прибудем в город, заселимся в гостиницу и пойдём гулять. Посетим комплекс Ляби-Хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. В средние века здесь велась торговля и заключались сделки.

Вы увидите мечеть Магоки-Аттари 9 века с уникальным архитектурным декором из шлифованного кирпича, образующего различные орнаменты с терракотовыми и поливными плитками. Полюбуемся образцами бухарского зодчества и отправимся к медресе Чор-Минор 19-го века. Здание состоит из четырёх минаретов, увенчанных голубым куполом. Декор и форма каждого уникальны, и ни один узор на фасаде не повторяется.

После прогулки — обед и свободное время.

Исторический центр БухарыИсторический центр БухарыИсторический центр Бухары
6 день

Мечеть Калян и мавзолей Саманидов

Позавтракаем и в 9:00 отправимся гулять. Мы побываем в торговых куполах, где с 17 века местные и иностранные купцы выставляли на продажу специи, ткани и посуду, здесь располагались валютные биржи и менялись деньги. Торговля продолжается и сейчас. Пёстрые ковры, узорчатые платки, бухарские колокольчики на счастье, традиционные головные уборы, ножи и украшения — всё можно купить в одном месте.

Следующая точка: главная пятничная мечеть в Бухаре — Калян, построенная в 16 веке. Её купол из лазурной мозаики возвышается над городом и почти сливается с небом. Укроемся от солнца в арочно-купольной галерее, прогуляемся по прохладным коридорам и пойдём к главному символу государственной власти — крепости Арк. Точное время постройки величественной цитадели, защищавшей город, неизвестно. Здесь располагалась резиденция эмира и жили философы, поэты и учёные.

Завершим маршрут экскурсией в мавзолей Саманидов. Это самый древний памятник исламской архитектуры в Средней Азии, построенный из жжёного кирпича. Здание имеет квадратную форму и необычную крытую конструкцию — это запрещено в исламе, поэтому второго такого мавзолея не найти.

Пообедаем в национальном доме с узбекским колоритом, где вы попробуете третий вариант плова — бухарский, самый диетический. Вечером насладимся танцевальным шоу.

Мечеть Калян и мавзолей СаманидовМечеть Калян и мавзолей СаманидовМечеть Калян и мавзолей СаманидовМечеть Калян и мавзолей СаманидовМечеть Калян и мавзолей Саманидов
7 день

Отъезд

Рано утром покидаем Бухару и едем в аэропорт к 7:30 утра. В 9:50 прибудем в Москву, в аэропорт Шереметьево.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях, 3 обеда и 1 ужин
  • Экскурсии
  • Трансферы по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги местных гидов
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Проезд до места начала тура и обратно
  • Размещение в одноместном номере за 13 500 рублей
  • Обратите внимание: стоимость тура в новогодний и рождественский периоды в заезды 30.12.23 и 06.01.24, в период праздника Навруз 16.3.24 и весенних каникул 27.04.24 - 102 500 руб. Стоимость туров в остальные даты с 2024 года - 97 500 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
Завершение: Москва, аэропорт Шереметьево, 9:50
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Natalia
7 мая 2023
Большое спасибо Андрею за интересную и прекрасно организованную поездку. Все прошло без сучка, без задоринки. Андрей подобрал достойные варианты размещения, внимательных и пунктуальных сопровождающих. Мы не просто побывали в Узбекистане, а очутились в восточной сказке.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыБухараБазарыШопинг

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