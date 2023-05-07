В 9:00 идём к монументу «Мужество», посвящённому людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Прогуляемся по площади Амира Тимура, в центре которой расположен памятник великому полководцу и завоевателю, создателю империи Тимуридов — Тамерлану.

Заглянем в Государственный музей прикладного искусства, основанный в 1937 году в бывшем дворце русского дипломата А. А. Половцева. Вы узнаете, как развивались узбекские ремёсла и почему местное прикладное творчество высоко оценивалось во всём мире, увидите уникальные образцы керамики, ювелирных украшений и золотого шитья. Продолжим наглядное изучение Ташкента в «Центре плова» — здесь любят обедать и местные, и туристы. Вы попробуете главное национальное блюдо и познакомитесь с застольными традициями.