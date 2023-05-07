Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Мы побываем в трёх городах, чтобы увидеть страну во всей красе: переливающуюся на свету мозаику мечетей, десятки оттенков синего и голубого на куполах минаретов и неповторимые узоры майоликовой плитки прямиком из иллюстраций к «Сказкам тысячи и одной ночи».
Колоритные рынки, танцевальное шоу, национальная кухня и гостеприимные местные — Восток открывает свои двери!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|102 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 10 лет.
Проживание. В отеле «Кушбеги плаза» 4* в Ташкенте, гостинице в Самарканде и Бухаре, 2-местные номера с удобствами.
Питание. В программу включены завтраки в отелях, 3 обеда в городе, 1 ужин с танцевальным шоу в Бухаре.
Программа тура по дням
Экскурсия по Ташкенту
Встречаемся в аэропорту Шереметьево в Москве в 19:45. Прибудем в Ташкент в 01:45 и заселимся в отель. После завтрака в 12:00 отправляемся на базар «Чорсу». Он играл важную роль в жизни Ташкента ещё со средних веков, когда через город проходил Великий шёлковый путь. На рынке можно попробовать фирменные лепёшки из печи, шурпу и лагман, закупиться ароматными специями и сезонными фруктами и научиться торговаться.
Площадь Амира Тимура и Государственный музей прикладного искусства
В 9:00 идём к монументу «Мужество», посвящённому людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Прогуляемся по площади Амира Тимура, в центре которой расположен памятник великому полководцу и завоевателю, создателю империи Тимуридов — Тамерлану.
Заглянем в Государственный музей прикладного искусства, основанный в 1937 году в бывшем дворце русского дипломата А. А. Половцева. Вы узнаете, как развивались узбекские ремёсла и почему местное прикладное творчество высоко оценивалось во всём мире, увидите уникальные образцы керамики, ювелирных украшений и золотого шитья. Продолжим наглядное изучение Ташкента в «Центре плова» — здесь любят обедать и местные, и туристы. Вы попробуете главное национальное блюдо и познакомитесь с застольными традициями.
Самарканд - музей под открытым небом
В 8:00 утра отправляемся в Самарканд. В 10:00 прибудем в город, оставим вещи в гостинице и пойдём на площадь Регистан. Здесь расположено медресе Улугбека — культовое сооружение 15 века, классический образец высшего учебного заведения на Востоке. Полюбуемся причудливыми узорами в арабском стиле из голубой майоликовой плитки на стенах здания и отправимся дальше.
Следующая точка маршрута — грандиозная соборная мечеть Биби-Ханым с небесного цвета куполом, носящая титул самой большой мечети в Средней Азии. Она была возведена в 14 веке по приказу Амира Тимура и названа в честь его любимой жены. Ходят легенды, что прикосновение к камням святыни и чтение молитвы на любом языке помогает женщине стать матерью.
Прочувствуем характер и дух Самарканда на Сиабском базаре. Пройдём сквозь величественную арку, украшенную мозаикой, и окажемся среди бесконечных торговых рядов в буйстве красок и ароматов. Вдоволь наедимся фруктов, пополним сувенирные запасы и завершим экскурсию. Вечер в вашем распоряжении.
Обсерватория Улугбека и комплекс Шахи-Зинда
В 9:00 разместимся в автобусе и поедем в обсерваторию, построенную на холме Кухак в 15 веке знаменитым правителем, математиком и астрономом Улугбеком. От некогда выдающегося трёхэтажного здания остался лишь секстант — инструмент для астрономических измерений. Почему вычисления самаркандских учёных восхищали европейцев, каким образом исследователи обходились без оптических приборов и как астрономам удалось вычислить длину звёздного года с погрешностью в 1 минуту — узнаете на экскурсии.
Отправимся в комплекс мавзолеев Шахи-Зинда, построенных в 14-15 веках. 11 усыпальниц с сине-голубой мозаикой на фасадах образуют единую сверкающую композицию вдоль узкой улочки. Здесь хоронили знатных особ, включая Амира Тимура и его потомков. Главная могила, к которой стекаются паломники, — захоронение Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда. Его прозвище Шахи Зинда дало название всему комплексу. Пообедаем в «Центре плова» и сравним самаркандскую версию блюда с ташкентской.
Исторический центр Бухары
Покидаем Самарканд — нас уже ждёт Бухара. В 11:00 прибудем в город, заселимся в гостиницу и пойдём гулять. Посетим комплекс Ляби-Хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. В средние века здесь велась торговля и заключались сделки.
Вы увидите мечеть Магоки-Аттари 9 века с уникальным архитектурным декором из шлифованного кирпича, образующего различные орнаменты с терракотовыми и поливными плитками. Полюбуемся образцами бухарского зодчества и отправимся к медресе Чор-Минор 19-го века. Здание состоит из четырёх минаретов, увенчанных голубым куполом. Декор и форма каждого уникальны, и ни один узор на фасаде не повторяется.
После прогулки — обед и свободное время.
Мечеть Калян и мавзолей Саманидов
Позавтракаем и в 9:00 отправимся гулять. Мы побываем в торговых куполах, где с 17 века местные и иностранные купцы выставляли на продажу специи, ткани и посуду, здесь располагались валютные биржи и менялись деньги. Торговля продолжается и сейчас. Пёстрые ковры, узорчатые платки, бухарские колокольчики на счастье, традиционные головные уборы, ножи и украшения — всё можно купить в одном месте.
Следующая точка: главная пятничная мечеть в Бухаре — Калян, построенная в 16 веке. Её купол из лазурной мозаики возвышается над городом и почти сливается с небом. Укроемся от солнца в арочно-купольной галерее, прогуляемся по прохладным коридорам и пойдём к главному символу государственной власти — крепости Арк. Точное время постройки величественной цитадели, защищавшей город, неизвестно. Здесь располагалась резиденция эмира и жили философы, поэты и учёные.
Завершим маршрут экскурсией в мавзолей Саманидов. Это самый древний памятник исламской архитектуры в Средней Азии, построенный из жжёного кирпича. Здание имеет квадратную форму и необычную крытую конструкцию — это запрещено в исламе, поэтому второго такого мавзолея не найти.
Пообедаем в национальном доме с узбекским колоритом, где вы попробуете третий вариант плова — бухарский, самый диетический. Вечером насладимся танцевальным шоу.
Отъезд
Рано утром покидаем Бухару и едем в аэропорт к 7:30 утра. В 9:50 прибудем в Москву, в аэропорт Шереметьево.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях, 3 обеда и 1 ужин
- Экскурсии
- Трансферы по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги местных гидов
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Проезд до места начала тура и обратно
- Размещение в одноместном номере за 13 500 рублей
- Обратите внимание: стоимость тура в новогодний и рождественский периоды в заезды 30.12.23 и 06.01.24, в период праздника Навруз 16.3.24 и весенних каникул 27.04.24 - 102 500 руб. Стоимость туров в остальные даты с 2024 года - 97 500 руб. с человека