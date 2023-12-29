Добрый день.

Давно собирался посетить Узбекистан и наконец получилось.

Специально выбирал короткий тур, чтобы быстро и интересно.

Плюсы:

Для меня больше всего запомнился первый и последний день)))

Ташкент очень гостеприимный и теплый город. Конечно, там не будет таких древностей как в Бухаре и Самарканде, но он просто очень уютный. Спасибо гиду за доброжелательность и отзывчивость. Особенно порадовал дом керамики, это традиционное искусство поражает по сей день. А дедушка Рахимов оставляет очень теплое впечатление.

Всем рекомендую сходить в оперу. После экскурсии самое то, в 17 заканчивается поездка. В 18 начинается спектакль. Можно совместить и пешие прогулки и комфортное зрелище.

Если прилетаете в выходной сразу рекомендую купить в аэропорту симку и поменять деньги, т. к. в выходные найти салон связи или кассу будет нереально.

Бухара. Из Ташкента на скоростном поезде за три с половиной часа доставляет в Бухару.

Жара конечно, но переносится терпимо.

Размещение прямо в центре города.

Встречает гид на машине, все быстро и комфортно.

Дальше прогулки погружают в азиатские красоты.

Обязательно вечером сходите к минарету Колонн, он, как и вся площадь подсвечивается. Очень красиво.

Самарканд. Поезд, чуть попроще))) но тоже весьма быстро.

Не могу не отметить гида Эльдара. Молодой, веселый, активный. Очень позитивно с ним ходить на экскурсии. Отдельное спасибо что свозил на плантацию Лаванды. Такой глоток свежего воздуха после городского зноя. Это место в программу не входит, но Эльдар легко организовал нам выезд. Очень рекомендую.

Из минусов: в Самарканде отель Малика расположен далековато от центра, пешком не пройдешься. Надо брать такси. Это не дорого, но я люблю прогулки и поэтому был бы рад жить в центре, чтобы вечером можно было прогуляться.

99% рекомендую этот тур.

PS: также смог сделать себе банковские карты- это сейчас очень актуально)))