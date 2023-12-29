Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Авторский тур в Ташкенте

Побывать на производстве самаркандской бумаги и увидеть древнюю обсерваторию

5
2 отзыва
Начинаем восточную сказку в 3 актах.

Акт первый — колоритный Ташкент, где вы увидите удивительный комплекс Хаст-Имам и пройдётесь по старинным улочкам, а ещё заглянете в керамическую мастерскую, где каждое изделие — настоящее произведение искусства. Акт второй — Бухара.

Здесь мы будем разглядывать мозаику на фасадах медресе и древних мечетей, побываем в мавзолее, куда стремятся попасть паломники со всего мира. Актр третий, заключительный, — Самарканд.

Вы окажетесь в музее под открытым небом, узнаете секрет шёлковой бумаги, побываете в гостях в национальном доме и посетите главную пятничную мечеть.
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Ближайшие даты:
5
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет. Учитывайте, что программа тура насыщенная.

Проживание. Будем жить в отеле «Level» 3* в Ташкенте, «Кукельдош» 3* в Бухаре и «Gur Emir» 3* в Самарканде. Возможно размещение в отелях подобного уровня. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включены завтраки в гостиницах. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Комплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу» и керамическая мастерская

Из аэропорта Ташкента вас заберёт водитель и доставит в отель, где вы позавтракаете и встретитесь с гидом. Оставим вещи и начнём экскурсию по столице. Пройдёмся по старому городу мимо домов, построенных ещё в конце 19 века!

Посетим комплекс Хаст-Имам — религиозный центр Ташкента, где хранится известный Коран халифа Османа. Побываем в медресе Барак-хана, полюбуемся мечетью Тилля-Шейха, заглянем в мавзолей Каффаль Шаши и Исламский институт имени Имама аль-Бухари.

Обязательно пройдёмся по шумным рядам восточного базара «Чорсу», на котором ведут торговлю уже не одну сотню лет. Закупимся сувенирами и местными сладостями и отправимся в керамическую мастерскую Акбара и Алишера Рахимовых. Каждая вещица здесь, от маленькой пиалы до кувшина, — настоящее произведение искусства, и ни один узор и орнамент не повторяется. Познакомимся с древним ремеслом, полюбуемся живописным садом у дома и вернёмся в отель.

Комплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу» и керамическая мастерскаяКомплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу» и керамическая мастерскаяКомплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу» и керамическая мастерскаяКомплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу» и керамическая мастерскаяКомплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу» и керамическая мастерскаяКомплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу» и керамическая мастерскаяКомплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу» и керамическая мастерскаяКомплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу» и керамическая мастерскаяКомплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу» и керамическая мастерская
2 день

Ансамбль Ляби-Хауз, крепость Арк и мечеть Боло-Хауз

Проснёмся с первыми лучами солнца и уже в 08:00 сядем на высокоскоростной поезд, который доставит нас в Бухару в 11:45. Город называли самым святым в Азии! И не зря: здесь располагаются около 300 мечетей и 80 медресе.

Увидим ансамбль Ляби-Хауз — центральную площадь 16 века с рукотворным прудом. Здесь находятся медресе Надир Диван-беги, мозаику которой можно изучать часами, и мечеть Магоки-Аттари 9 века с уникальным декором из шлифованного кирпича.

После обеда продолжим экскурсионную программу посещением крепости Арк, где раньше располагалась резиденция эмира. Увидим мечеть Боло Хауз с 20 резными деревянными колоннами, которые отражаются в искусственном водоёме. Отсюда второе название архитектурного ансамбля — «мечеть 40 столбов».

Посетим мавзолей Саманидов 9 века и Чашма-Аюб с колодцем, который, по легенде, появился после удара Иова о землю посохом.

Вечером вернёмся в отель.

Ансамбль Ляби-Хауз, крепость Арк и мечеть Боло-ХаузАнсамбль Ляби-Хауз, крепость Арк и мечеть Боло-ХаузАнсамбль Ляби-Хауз, крепость Арк и мечеть Боло-ХаузАнсамбль Ляби-Хауз, крепость Арк и мечеть Боло-ХаузАнсамбль Ляби-Хауз, крепость Арк и мечеть Боло-ХаузАнсамбль Ляби-Хауз, крепость Арк и мечеть Боло-ХаузАнсамбль Ляби-Хауз, крепость Арк и мечеть Боло-ХаузАнсамбль Ляби-Хауз, крепость Арк и мечеть Боло-Хауз
3 день

Дворец Ситораи Мохи-Хоса, мавзолей Бахауддина Накшбанди и переезд в Самарканд

Сегодня вас ждёт необычный дворец — летняя резиденция бухарского эмира Ситораи Мохи-Хоса. Здесь причудливо сплетаются восточные традиции среднеазиатского стиля с европейским.

Следующая локация — мавзолей Бахауддина Накшбанди 16 века. Сюда устремляются верующие со всех уголков мира, чтобы просить об исполнении желаний и отпущении грехов.

Затем доберёмся до ж. -д. вокзала и сядем на поезд до Самарканда, где вас встретит водитель и гид. Доедем до отеля, разместимся в номерах и отдохнём.

Дворец Ситораи Мохи-Хоса, мавзолей Бахауддина Накшбанди и переезд в СамаркандДворец Ситораи Мохи-Хоса, мавзолей Бахауддина Накшбанди и переезд в СамаркандДворец Ситораи Мохи-Хоса, мавзолей Бахауддина Накшбанди и переезд в СамаркандДворец Ситораи Мохи-Хоса, мавзолей Бахауддина Накшбанди и переезд в СамаркандДворец Ситораи Мохи-Хоса, мавзолей Бахауддина Накшбанди и переезд в СамаркандДворец Ситораи Мохи-Хоса, мавзолей Бахауддина Накшбанди и переезд в Самарканд
4 день

Площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби-Ханум

Позавтракаем и отправимся гулять древней столице империи Тамерлана. Начнём с сердца города — площади Регистан. Рассмотрим три медресе: медресе Улугбека, Тилля-Кори и Шер-Дор. Полюбуемся игрой солнца на разноцветной мозаике и лазурных куполах и переместимся в мавзолей Гур-Эмир, где захоронен великий полководец Тамерлан.

После обеда посетим главную пятничную мечеть Биби-Ханум. Со святыней связана красивая легенда: Тамерлан возвёл архитектурный шедевр в честь любимой жены. На Сиабском базаре закупимся сувенирами и поучимся торговаться, а затем заглянем в гости в национальный дом Ильхома. Здесь попробуем блюдо, приготовленное по рецепту хозяина — в ресторанах такого не найти.

Площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби-ХанумПлощадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби-ХанумПлощадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби-ХанумПлощадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби-ХанумПлощадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби-ХанумПлощадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби-ХанумПлощадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби-Ханум
5 день

Обсерватория Улугбека, бумажная фабрика «Мерос» и отъезд

А вы знали, что в Узбекистане есть древняя обсерватория? Её воздвигли в 15 веке на холме Кухак. От некогда выдающейся постройки остался лишь секстант — инструмент для астрономических измерений. Местным учёным удалось вычислить длину звёздного года с погрешностью всего в 1 минуту!

Дальше отправимся на бумажную фабрику «Мерос» в деревне Конигил. Узнаем секрет знаменитой самаркандской шёлковой бумаги, которая хранится 300 лет, и увидим весь процесс её производства из коры тутовых деревьев.

Из бумаги здесь делают не только открытки и блокноты, но даже платья, кукол и сумки!

На этом завершим тур. Затем — трансфер на ж. -д. вокзал Самарканда к поезду в Ташкент, а оттуда — в аэропорт. Или вы можете улететь из Самарканда.

Обсерватория Улугбека, бумажная фабрика «Мерос» и отъездОбсерватория Улугбека, бумажная фабрика «Мерос» и отъездОбсерватория Улугбека, бумажная фабрика «Мерос» и отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (стоимость тура указана за 2-местное размещение)
  • Завтраки
  • Услуги русскоговорящих локальных гидов в Ташкенте, Бухаре и Самарканде
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Ж. - д. билеты на поезда Ташкент-Бухара Бухара-Самарканд Самарканд-Ташкент
Что не входит в цену
  • Билеты до Узбекистана и обратно
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - 80$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:30
Завершение: Аэропорт Ташкента или аэропорт Самарканда в зависимости от ваших рейсов, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
29 дек 2023
Путешествовали с подругами по Узбекистану, давно хотели побывать в этой стране. Ни разу не пожалели, что обратились в вашу фирму. Все прошло на отлично. И трансфер, отели, экскурсии! Все как мы любим. Осталось отличное послевкусие от этого путешествия. Обязательно прилетим еще и в другое время года! СПАСИБО
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Е
13 июня 2023
Добрый день.
Давно собирался посетить Узбекистан и наконец получилось.
Специально выбирал короткий тур, чтобы быстро и интересно.
Плюсы:
Для меня больше всего запомнился первый и последний день)))
Ташкент очень гостеприимный и теплый город. Конечно, там не будет таких древностей как в Бухаре и Самарканде, но он просто очень уютный. Спасибо гиду за доброжелательность и отзывчивость. Особенно порадовал дом керамики, это традиционное искусство поражает по сей день. А дедушка Рахимов оставляет очень теплое впечатление.
Всем рекомендую сходить в оперу. После экскурсии самое то, в 17 заканчивается поездка. В 18 начинается спектакль. Можно совместить и пешие прогулки и комфортное зрелище.
Если прилетаете в выходной сразу рекомендую купить в аэропорту симку и поменять деньги, т. к. в выходные найти салон связи или кассу будет нереально.
Бухара. Из Ташкента на скоростном поезде за три с половиной часа доставляет в Бухару.
Жара конечно, но переносится терпимо.
Размещение прямо в центре города.
Встречает гид на машине, все быстро и комфортно.
Дальше прогулки погружают в азиатские красоты.
Обязательно вечером сходите к минарету Колонн, он, как и вся площадь подсвечивается. Очень красиво.
Самарканд. Поезд, чуть попроще))) но тоже весьма быстро.
Не могу не отметить гида Эльдара. Молодой, веселый, активный. Очень позитивно с ним ходить на экскурсии. Отдельное спасибо что свозил на плантацию Лаванды. Такой глоток свежего воздуха после городского зноя. Это место в программу не входит, но Эльдар легко организовал нам выезд. Очень рекомендую.
Из минусов: в Самарканде отель Малика расположен далековато от центра, пешком не пройдешься. Надо брать такси. Это не дорого, но я люблю прогулки и поэтому был бы рад жить в центре, чтобы вечером можно было прогуляться.
99% рекомендую этот тур.
PS: также смог сделать себе банковские карты- это сейчас очень актуально)))
Добрый день.Добрый день.Добрый день.Добрый день.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные туры

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