Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
В ходе тура по Ташкенту, Бухаре и Самарканду мы за 5 дней увидим 3 города, насладимся национальной кухней и продегустируем местные деликатесы на рынках.
Вас ждут сказочные мечети с переливающейся мозаикой, лазурными куполами и причудливыми узорами, древняя обсерватория с сохранившимся инструментом для астрономических измерений и мавзолеи, образующие целую улицу.
Вы увидите, как в Ташкенте смешиваются прошлое и будущее, познакомитесь с укладом жителей и заполните память смартфона яркими кадрами.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$480
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей от 6 лет.
Для въезда в Узбекистан вам понадобится заграничный паспорт (минимальный порог до конца действия 1 мес).
Встречаемся у аэропорта. Нужно пройти через туннель на улице и выйти к встречающим. Они стоят на улице с левой стороны от выхода под навесом.
Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях 3* в Ташкенте, Самарканде и Бухаре. 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В программу включены завтраки в отелях и обеды в 2-4 дни.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Узбекистан
Встречаемся в аэропорту Ташкента и отправляемся в отель в 14:00. Разместимся в номерах, отдохнём после дороги и наберёмся сил на активный отдых, прежде чем отправиться по маршруту «Ташкент — Самарканд — Бухара».
Комплекс Хаст-Имам, рынок Чорсу и Ташкент-Сити
После завтрака разместимся в машине с гидом и поедем осматривать столицу. Посетим комплекс Хаст-Имам — яркое пятно Востока среди построек советского периода. Побываем у медресе Муйи Муборак, где хранится Коран халифа Османа 7 века — первоисточник священного писания.
Полюбуемся мечетью Хазрати Имам, лазурные купола которой будто сливаются с небом, и увидим медресе Барак-Хана 16 века — в средние века здание было центром философов, учёных и духовных деятелей.
Вы увидите мечеть Намазгох — в прошлом самую большую мечеть в Ташкенте. В ней проходили основные молитвы в период праздников Рамазан-Хаит и Курбан-Хаит.
Пообедаем в «Центре плова» и попробуем ташкентский вариант главного узбекского блюда. В каждом городе его готовят по особому рецепту, и ни один плов не похож на другой!
Заглянем на шумный рынок «Чорсу» и пройдёмся по колоритным торговым рядам, вдыхая пряные ароматы и заглядываясь на сухофрукты, специи, сладости и сувениры.
Из старого города переедем в новый. Рассмотрим монумент «Мужество», посвящённый людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Прогуляемся по площади Дружбы Народов и полюбуемся Ташкент-Сити — деловым центром столицы. Побываем в сквере Амира Темура, в центре которого возвышается памятник великому полководцу, восседающему на гарцующем коне. На постаменте выгравирован девиз Тамерлана: «Сила в справедливости».
В 18:45 на скоростном поезде отправимся в Самарканд. Прибудем в город в 20:53 и заселимся в отель.
Обсерватория Улугбека, комплекс Шахи Зинда и мечеть Биби-Ханум
Позавтракаем и начнём экскурсию по городу, напоминающему музей под открытым небом. Посетим обсерваторию Улугбека 15 века. От некогда огромного трёхэтажного здания остался лишь инструмент для астрономических измерений — секстант. Древним учёным с его помощью удалось с помощью конструкции вычислить длину звёздного года с минимальной погрешностью: они ошиблись всего в 1 минуту.
Побываем в комплексе мавзолеев Шахи Зинда. Вы окажетесь на узкой улочке из 11 усыпальниц с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидите главное захоронение — некрополь Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.
Затем рассмотрим мавзолей Ходжа Дониёра, как называют его мусульмане, или библейского пророка Даниила. Следующая точка маршрута — мемориальный ансамбль Абди-Дарун 12 века. По преданию, шейх Абди-Дарун прибыл в Самарканд в 9 веке и стал в городе судьёй, так как хорошо знал Коран и нормы Шариата.
Доберёмся до мечети Биби-Ханум — самой большой в Средней Азии. Существует множество версий о том, как появилось величественное сооружение. Самая известная легенда повествует об огромной любви: Тамерлан возвёл архитектурный шедевр в честь своей жены.
Пообедаем в национальном доме «Шахноза» и насладимся традиционной кухней. Продолжим экскурсию визитом в самое сердце Самарканда — на площадь Регистан, бывшей центром города ещё со времён Тамерлана. Покажется, будто мы оказались на страницах восточной сказки, а мимо величественных мечетей, переливающихся разноцветной мозаикой, вот-вот пролетит ковёр самолёт.
Сделаем эффектные фотографии и отправимся на Сиабский базар, чтобы пополнить запасы сувениров, попробовать местные деликатесы и научиться торговаться — без этого навыка на восточном рынке никуда!
Следующая точка маршрута — мавзолей Гур Эмир 14 века, где обрёл вечный покой полководец Тамерлан. Перед вами предстанет роскошное сооружение с ярко-голубым куполом цвета неба, украшенный множеством деталей — чем дольше всматриваешься, тем больше подробностей замечаешь.
В деревне «Конгил» познакомимся с узбекскими укладом жизни, культурой и ремёслами, увидим процесс изготовления самаркандской бумаги и водяное колесо — чархпалак.
В 21:03 сядем на скоростной поезд, который домчит нас до Бухары. Прибудем в город в 22:34 и поедем в гостиницу.
Мечеть Магоки Аттори, Боло Хауз и медересе Чор Минор
После завтрака, в 9:00, начнём пешую экскурсию по Бухаре. Посетим комплекс Ляби-Хауз у искусственного бассейна на центральной площади, где расположены медресе Кукельдаш и Диван-Беги и ханака Диван-Беги. Затем прогуляемся по мечети Магоки Аттори 9 века с уникальным архитектурным декором из шлифованного кирпича, терракотовых и поливных плиток. Полюбуемся причудливым орнаментом и пойдём к мечети Калян 12 века — главной пятничной мечети города.
Побываем у «мечети 40 столбов» Боло Хауз 18 века у живописного рукотворного пруда, служившего источником воды для жителей города. Пройдёмся мимо деревянных колонн сооружения, украшенных резьбой. На экскурсии вы узнаете, откуда у святыни появилось необычное имя, ведь всего в декоре 20 колонн, а не 40.
Отправимся к медресе Чор-Минор 19-го века. Оно состоит из четырёх минаретов, увенчанных голубым куполом. Декор и форма каждого уникальны. Есть версия, что каждый купол символизирует одну из мировых религий, а вся святыня — единство бога и веры.
После обеда в национальной чайхане «Чинар» побываем в медресе Мири Араб 16 века, являвшееся центром исламского духовного образования. Вы увидите медресе Улугбека 15 века, построенное учёным-астрономом и считающееся одним из самых престижных учебных заведений Востока.
Полюбуемся медресе Абдулазиз-хана и пойдём к минарету Калян 12 века. Рассмотрим высокую башню из жжёного кирпича, возвышающуюся над округой. Ни один узор на её фасаде не повторяется! Вокруг минарета ходит множество легенд, а само сооружение в народе прозвали «Башней смерти».
Посетим крепость Арк — средневековый город в миниатюре. За стенами цитадели находились монетный двор, мечети, резиденция эмира, правительственные институты, тюрьма и даже площадь для собраний.
Следующая точка маршрута — мавзолей Саманидов, древнейший памятник исламской архитектуры в Средней Азии. Сооружение имеет квадратную форму и необычную и для ислама конструкцию, ничего подобного в дальнейшем не строили — мавзолей уникален.
Завершим прогулку визитом к мавзолею Чашма-Аюб. По легенде, ещё до основания Бухары местные жители, умирающие от жажды, попросили странствующего пророка Иова помочь им. Тот ударил посохом по земле, и тут же появился колодец с водой, в целебные свойства которой люди верят до сих пор. Прямо над источником и был возведён мавзолей в форме продолговатой призмы.
В 15:50 на поезде отправимся в Ташкент и прибудем в столицу в 19:30. Заселимся в отель и отдохнём.
Отъезд
Позавтракаем и выселимся из отеля в 12:00. Затем — трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансферы по программе (ж. - д. билеты, экскурсионный транспорт). Важно: поезда могут быть не скоростными, а скорыми, время отъезда-приезда и в пути может меняться
- Экскурсии и услуги индивидуального гида
- Проживание
- Завтраки в отелях и обеды в экскурсионные дни
- Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно
- Ужины
- Страховка
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Доплата за 1-местное размещение - 80 $
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Прилетели, нас встретили, заселили в отель в Ташкенте 3*, в номерах вме есть, полотенца, тапочки, зубн. щётка и прочее. следующий день экскурсия по Ташкенту, переезд на прикольном поезде Afrosiyob в Самарканд. Самарканд нет слов, моя любовь и мечта попасть именно в этот город Узбекистана. Экскурсия, переезд в Бухару, на скоростном поезде. Расстояния между городами на скоростном поезде 2 часа, скорость до 250 км в час. Берите тур, самостоятельно ехать нет смысла, билетов в продаже на поезда нет, раскупают быстро. Туристов много. От души Рекомендую. Владимир, Камол, Ксения - организаторы, огромное спасибо. Наши гиды были: Константин, Сара (полное имя не запомнила, к сожалению), Амина(Амира). Сара это восторг, решит всё ваши проблемы и запросы. Ещё раз спасибо. Процветания вашей фирме.