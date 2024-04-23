После завтрака разместимся в машине с гидом и поедем осматривать столицу. Посетим комплекс Хаст-Имам — яркое пятно Востока среди построек советского периода. Побываем у медресе Муйи Муборак, где хранится Коран халифа Османа 7 века — первоисточник священного писания.

Полюбуемся мечетью Хазрати Имам, лазурные купола которой будто сливаются с небом, и увидим медресе Барак-Хана 16 века — в средние века здание было центром философов, учёных и духовных деятелей.

Вы увидите мечеть Намазгох — в прошлом самую большую мечеть в Ташкенте. В ней проходили основные молитвы в период праздников Рамазан-Хаит и Курбан-Хаит.

Пообедаем в «Центре плова» и попробуем ташкентский вариант главного узбекского блюда. В каждом городе его готовят по особому рецепту, и ни один плов не похож на другой!

Заглянем на шумный рынок «Чорсу» и пройдёмся по колоритным торговым рядам, вдыхая пряные ароматы и заглядываясь на сухофрукты, специи, сладости и сувениры.

Из старого города переедем в новый. Рассмотрим монумент «Мужество», посвящённый людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Прогуляемся по площади Дружбы Народов и полюбуемся Ташкент-Сити — деловым центром столицы. Побываем в сквере Амира Темура, в центре которого возвышается памятник великому полководцу, восседающему на гарцующем коне. На постаменте выгравирован девиз Тамерлана: «Сила в справедливости».

В 18:45 на скоростном поезде отправимся в Самарканд. Прибудем в город в 20:53 и заселимся в отель.