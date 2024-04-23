Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Авторский тур в Ташкенте

Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам

5
25 отзывов
Отправляемся в экспресс-путешествие по Узбекистану.

В ходе тура по Ташкенту, Бухаре и Самарканду мы за 5 дней увидим 3 города, насладимся национальной кухней и продегустируем местные деликатесы на рынках.

Вас ждут сказочные мечети с переливающейся мозаикой, лазурными куполами и причудливыми узорами, древняя обсерватория с сохранившимся инструментом для астрономических измерений и мавзолеи, образующие целую улицу.

Вы увидите, как в Ташкенте смешиваются прошлое и будущее, познакомитесь с укладом жителей и заполните память смартфона яркими кадрами.
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Ближайшие даты:
13
мая
20
мая
22
мая
27
мая
3
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17
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$480
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей от 6 лет.

Для въезда в Узбекистан вам понадобится заграничный паспорт (минимальный порог до конца действия 1 мес).

Встречаемся у аэропорта. Нужно пройти через туннель на улице и выйти к встречающим. Они стоят на улице с левой стороны от выхода под навесом.

Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях 3* в Ташкенте, Самарканде и Бухаре. 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В программу включены завтраки в отелях и обеды в 2-4 дни.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Узбекистан

Встречаемся в аэропорту Ташкента и отправляемся в отель в 14:00. Разместимся в номерах, отдохнём после дороги и наберёмся сил на активный отдых, прежде чем отправиться по маршруту «Ташкент — Самарканд — Бухара».

2 день

Комплекс Хаст-Имам, рынок Чорсу и Ташкент-Сити

После завтрака разместимся в машине с гидом и поедем осматривать столицу. Посетим комплекс Хаст-Имам — яркое пятно Востока среди построек советского периода. Побываем у медресе Муйи Муборак, где хранится Коран халифа Османа 7 века — первоисточник священного писания.

Полюбуемся мечетью Хазрати Имам, лазурные купола которой будто сливаются с небом, и увидим медресе Барак-Хана 16 века — в средние века здание было центром философов, учёных и духовных деятелей.

Вы увидите мечеть Намазгох — в прошлом самую большую мечеть в Ташкенте. В ней проходили основные молитвы в период праздников Рамазан-Хаит и Курбан-Хаит.

Пообедаем в «Центре плова» и попробуем ташкентский вариант главного узбекского блюда. В каждом городе его готовят по особому рецепту, и ни один плов не похож на другой!

Заглянем на шумный рынок «Чорсу» и пройдёмся по колоритным торговым рядам, вдыхая пряные ароматы и заглядываясь на сухофрукты, специи, сладости и сувениры.

Из старого города переедем в новый. Рассмотрим монумент «Мужество», посвящённый людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Прогуляемся по площади Дружбы Народов и полюбуемся Ташкент-Сити — деловым центром столицы. Побываем в сквере Амира Темура, в центре которого возвышается памятник великому полководцу, восседающему на гарцующем коне. На постаменте выгравирован девиз Тамерлана: «Сила в справедливости».

В 18:45 на скоростном поезде отправимся в Самарканд. Прибудем в город в 20:53 и заселимся в отель.

Комплекс Хаст-Имам, рынок Чорсу и Ташкент-СитиКомплекс Хаст-Имам, рынок Чорсу и Ташкент-СитиКомплекс Хаст-Имам, рынок Чорсу и Ташкент-СитиКомплекс Хаст-Имам, рынок Чорсу и Ташкент-Сити
3 день

Обсерватория Улугбека, комплекс Шахи Зинда и мечеть Биби-Ханум

Позавтракаем и начнём экскурсию по городу, напоминающему музей под открытым небом. Посетим обсерваторию Улугбека 15 века. От некогда огромного трёхэтажного здания остался лишь инструмент для астрономических измерений — секстант. Древним учёным с его помощью удалось с помощью конструкции вычислить длину звёздного года с минимальной погрешностью: они ошиблись всего в 1 минуту.

Побываем в комплексе мавзолеев Шахи Зинда. Вы окажетесь на узкой улочке из 11 усыпальниц с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидите главное захоронение — некрополь Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.

Затем рассмотрим мавзолей Ходжа Дониёра, как называют его мусульмане, или библейского пророка Даниила. Следующая точка маршрута — мемориальный ансамбль Абди-Дарун 12 века. По преданию, шейх Абди-Дарун прибыл в Самарканд в 9 веке и стал в городе судьёй, так как хорошо знал Коран и нормы Шариата.

Доберёмся до мечети Биби-Ханум — самой большой в Средней Азии. Существует множество версий о том, как появилось величественное сооружение. Самая известная легенда повествует об огромной любви: Тамерлан возвёл архитектурный шедевр в честь своей жены.

Пообедаем в национальном доме «Шахноза» и насладимся традиционной кухней. Продолжим экскурсию визитом в самое сердце Самарканда — на площадь Регистан, бывшей центром города ещё со времён Тамерлана. Покажется, будто мы оказались на страницах восточной сказки, а мимо величественных мечетей, переливающихся разноцветной мозаикой, вот-вот пролетит ковёр самолёт.

Сделаем эффектные фотографии и отправимся на Сиабский базар, чтобы пополнить запасы сувениров, попробовать местные деликатесы и научиться торговаться — без этого навыка на восточном рынке никуда!

Следующая точка маршрута — мавзолей Гур Эмир 14 века, где обрёл вечный покой полководец Тамерлан. Перед вами предстанет роскошное сооружение с ярко-голубым куполом цвета неба, украшенный множеством деталей — чем дольше всматриваешься, тем больше подробностей замечаешь.

В деревне «Конгил» познакомимся с узбекскими укладом жизни, культурой и ремёслами, увидим процесс изготовления самаркандской бумаги и водяное колесо — чархпалак.

В 21:03 сядем на скоростной поезд, который домчит нас до Бухары. Прибудем в город в 22:34 и поедем в гостиницу.

Обсерватория Улугбека, комплекс Шахи Зинда и мечеть Биби-ХанумОбсерватория Улугбека, комплекс Шахи Зинда и мечеть Биби-ХанумОбсерватория Улугбека, комплекс Шахи Зинда и мечеть Биби-ХанумОбсерватория Улугбека, комплекс Шахи Зинда и мечеть Биби-ХанумОбсерватория Улугбека, комплекс Шахи Зинда и мечеть Биби-Ханум
4 день

Мечеть Магоки Аттори, Боло Хауз и медересе Чор Минор

После завтрака, в 9:00, начнём пешую экскурсию по Бухаре. Посетим комплекс Ляби-Хауз у искусственного бассейна на центральной площади, где расположены медресе Кукельдаш и Диван-Беги и ханака Диван-Беги. Затем прогуляемся по мечети Магоки Аттори 9 века с уникальным архитектурным декором из шлифованного кирпича, терракотовых и поливных плиток. Полюбуемся причудливым орнаментом и пойдём к мечети Калян 12 века — главной пятничной мечети города.

Побываем у «мечети 40 столбов» Боло Хауз 18 века у живописного рукотворного пруда, служившего источником воды для жителей города. Пройдёмся мимо деревянных колонн сооружения, украшенных резьбой. На экскурсии вы узнаете, откуда у святыни появилось необычное имя, ведь всего в декоре 20 колонн, а не 40.

Отправимся к медресе Чор-Минор 19-го века. Оно состоит из четырёх минаретов, увенчанных голубым куполом. Декор и форма каждого уникальны. Есть версия, что каждый купол символизирует одну из мировых религий, а вся святыня — единство бога и веры.

После обеда в национальной чайхане «Чинар» побываем в медресе Мири Араб 16 века, являвшееся центром исламского духовного образования. Вы увидите медресе Улугбека 15 века, построенное учёным-астрономом и считающееся одним из самых престижных учебных заведений Востока.

Полюбуемся медресе Абдулазиз-хана и пойдём к минарету Калян 12 века. Рассмотрим высокую башню из жжёного кирпича, возвышающуюся над округой. Ни один узор на её фасаде не повторяется! Вокруг минарета ходит множество легенд, а само сооружение в народе прозвали «Башней смерти».

Посетим крепость Арк — средневековый город в миниатюре. За стенами цитадели находились монетный двор, мечети, резиденция эмира, правительственные институты, тюрьма и даже площадь для собраний.

Следующая точка маршрута — мавзолей Саманидов, древнейший памятник исламской архитектуры в Средней Азии. Сооружение имеет квадратную форму и необычную и для ислама конструкцию, ничего подобного в дальнейшем не строили — мавзолей уникален.

Завершим прогулку визитом к мавзолею Чашма-Аюб. По легенде, ещё до основания Бухары местные жители, умирающие от жажды, попросили странствующего пророка Иова помочь им. Тот ударил посохом по земле, и тут же появился колодец с водой, в целебные свойства которой люди верят до сих пор. Прямо над источником и был возведён мавзолей в форме продолговатой призмы.

В 15:50 на поезде отправимся в Ташкент и прибудем в столицу в 19:30. Заселимся в отель и отдохнём.

Мечеть Магоки Аттори, Боло Хауз и медересе Чор МинорМечеть Магоки Аттори, Боло Хауз и медересе Чор МинорМечеть Магоки Аттори, Боло Хауз и медересе Чор МинорМечеть Магоки Аттори, Боло Хауз и медересе Чор Минор
5 день

Отъезд

Позавтракаем и выселимся из отеля в 12:00. Затем — трансфер в аэропорт.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы по программе (ж. - д. билеты, экскурсионный транспорт). Важно: поезда могут быть не скоростными, а скорыми, время отъезда-приезда и в пути может меняться
  • Экскурсии и услуги индивидуального гида
  • Проживание
  • Завтраки в отелях и обеды в экскурсионные дни
  • Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Ужины
  • Страховка
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Доплата за 1-местное размещение - 80 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселение в отель - с 14:00. При заселении рано утром или ночью накануне - доплата за ранний заезд. Можем забрать вас от вашего отеля или с ж. - д. вокзала. Сообщите заранее о необходимости заселиться раньше
Завершение: Аэропорт Ташкента, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Марина)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Марина)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Марина)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Марина)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Марина)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Марина)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Ирина)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Ирина)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Никита)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Никита)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Никита)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Никита)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Никита)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Никита)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Никита)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Никита)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Никита)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Никита)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Лариса)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Лариса)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Лариса)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Анна)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Анна)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Диана)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Диана)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Диана)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Диана)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Диана)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Диана)Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней (Диана)
Т
23 апр 2024
Всё хорошо организовано, отличные гиды, хорошее размещение, трансфер на высоте, встречают в любое время дня и ночи. Всем огромное спасибо!
Марина
16 апр 2024
Отдыхали с 8 по 12 апреля. Всё было супер. Начиная с организации тура, встречи в аэропорту, заселения в отели. Уже порекомендовала друзьям, бронируют. Насыщенная программа, интересные гиды.
Прилетели, нас встретили, заселили в отель в Ташкенте 3*, в номерах вме есть, полотенца, тапочки, зубн. щётка и прочее. следующий день экскурсия по Ташкенту, переезд на прикольном поезде Afrosiyob в Самарканд. Самарканд нет слов, моя любовь и мечта попасть именно в этот город Узбекистана. Экскурсия, переезд в Бухару, на скоростном поезде. Расстояния между городами на скоростном поезде 2 часа, скорость до 250 км в час. Берите тур, самостоятельно ехать нет смысла, билетов в продаже на поезда нет, раскупают быстро. Туристов много. От души Рекомендую. Владимир, Камол, Ксения - организаторы, огромное спасибо. Наши гиды были: Константин, Сара (полное имя не запомнила, к сожалению), Амина(Амира). Сара это восторг, решит всё ваши проблемы и запросы. Ещё раз спасибо. Процветания вашей фирме.
Отдыхали с 8 по 12 апреля. Всё было супер. Начиная с организации тура, встречи в аэропорту,Отдыхали с 8 по 12 апреля. Всё было супер. Начиная с организации тура, встречи в аэропорту,Отдыхали с 8 по 12 апреля. Всё было супер. Начиная с организации тура, встречи в аэропорту,Отдыхали с 8 по 12 апреля. Всё было супер. Начиная с организации тура, встречи в аэропорту,Отдыхали с 8 по 12 апреля. Всё было супер. Начиная с организации тура, встречи в аэропорту,Отдыхали с 8 по 12 апреля. Всё было супер. Начиная с организации тура, встречи в аэропорту,
Е
13 апр 2024
Все было отлично. Все понравилось. Приедим еще обязательно. Спасибо за отличный отдых
Е
31 мар 2024
Очень достойная компания. Все четко, без задержек. Гостеприимство и готовность решать любые вопросы, даже личного характера. Отдельное спасибо за очень оперативную связь, терпеливость при ответах на повторяющиеся вопросы. Спасибо за хорошую организацию тура.
И
26 мар 2024
Хорошо организованный, продуманный тур по самым популярным местам. Организатор идет на встречу по всем вопросам.
Хорошо организованный, продуманный тур по самым популярным местам. Организатор идет на встречу по всем вопросам.Хорошо организованный, продуманный тур по самым популярным местам. Организатор идет на встречу по всем вопросам.
И
6 мар 2024
Добрый день! Экскурсии понравилась, отели тоже хорошие, но хотелось бы отметить, что группу туристов привозить на вокзал за 3 и более часа до отправления поезда в др города и оставлять одних - так быть не должно!
А
25 ноя 2023
Были вдвоем в туре "Восточное трио" Ташкент-Самарканд-Бухара-Ташкент с 20.11 по 24.11.2023. В принципе это групповой тур (до 10 чел.), но нам повезло и этот тур был для нас двоих. Тур организован очень хорошо. Единственная накладка была, что мы не поняли, где по прилету в Ташкент нас будет ждать встречающий водитель, поэтому в результате встреча заняла существенно больше времени. В остальные дни всё было чётко и по плану. Отличные интересные экскурсии во всех трех городах с гидами, которые хорошо знают предмет, любят свой город и интересно рассказывают. Отели комфортабельные, с хорошими завтраками. С погодой в целом повезло, кроме Самарканда, где целый день был дождь, но это "минус" ноября. Если бы у нас была возможность, мы бы лучше поехали в сентябре-октябре. Хочется также отметить очень доброжелательное, приветливое отношение (везде) и готовность помочь. Поездкой довольны. Рекомендуем.
Ю
4 ноя 2023
Все прошло хорошо, красивые места, вкусная еда, прекрасная погода! Организационные детали продуманы, трансферы, встреча, перемещение по маршруту. Гиды разные, особое спасибо гиду в Бухаре Римме - восхитительный рассказчик!
Н
24 окт 2023
Огромное спасибо! Организовали тур по удобным для нас датам. Экскурсии интересные, гиды и встречающие водители очень вежливые, внимательные и пунктуальные. Еда вкусная, гостиницы чистые и гостеприимные. Хочется приехать снова!
Огромное спасибо! Организовали тур по удобным для нас датам. Экскурсии интересные, гиды и встречающие водители оченьОгромное спасибо! Организовали тур по удобным для нас датам. Экскурсии интересные, гиды и встречающие водители оченьОгромное спасибо! Организовали тур по удобным для нас датам. Экскурсии интересные, гиды и встречающие водители оченьОгромное спасибо! Организовали тур по удобным для нас датам. Экскурсии интересные, гиды и встречающие водители оченьОгромное спасибо! Организовали тур по удобным для нас датам. Экскурсии интересные, гиды и встречающие водители оченьОгромное спасибо! Организовали тур по удобным для нас датам. Экскурсии интересные, гиды и встречающие водители оченьОгромное спасибо! Организовали тур по удобным для нас датам. Экскурсии интересные, гиды и встречающие водители оченьОгромное спасибо! Организовали тур по удобным для нас датам. Экскурсии интересные, гиды и встречающие водители оченьОгромное спасибо! Организовали тур по удобным для нас датам. Экскурсии интересные, гиды и встречающие водители оченьОгромное спасибо! Организовали тур по удобным для нас датам. Экскурсии интересные, гиды и встречающие водители очень
S
13 окт 2023
Alles Super
Раиса
7 окт 2023
Была по туру Восточное трио: Ташкент, Самарканд, Бухара с 25.09 по 29.09. Признаюсь честно, это был мой первый авторский тур, поэтому было определённое волнение. Однако, моё волнение рассеялось с первой мин, молодой человек по имени Маруф. Хочу выразить благодарность руководителю компании за безупречную организацию тура! Весь включённый в стоимость трансфер был на очень высоком уровне. Отдельное спасибо сотрудникам отелей Кариму и Дильшоду (Самарканд отель), Шахноза (Бухара отель),Завтраки во всех отелях отличные, разнообразные и сытные. Вся туристическая программа вызвала восхищение. Квалифицированные гиды провели экскурсии на высшем уровне- с Ташкентом нас познакомил гид по имени Умед, Самарканд мы узнали благодаря гиду Сарвиноз, это улыбчивая дружелюбная девушка бесконечно влюблена в свой город с энтузиазмом рассказала и показала почти все исторические места этого древнего города и, наконец, в Бухаре гид Шавкат-умница, знаток своего города сумел нас влюбить в этот чудесный древний город. Всем гидам огромное спасибо! И на последок хочу поблагодарить приятного в общении сотрудника компании по имени Камол, который проводил нас в аэропорт. Единственное пожелание- увеличить время пребывания в Бухаре, полдня мало, хотя бы дня 2. До сих пор нахожусь под впечатлением от этой поездки и хочу пожелать компании и её руководителю дальнейшего процветания и успехов, а всем, кто желает посетить Узбекистан рекомендую этот тур и эту компанию.
С
2 окт 2023
В первую очередь хочу поблагодарить за встречу, меня встретили довезли до отеля. Особенно хочу отметить гидов, спасибо за их профессионализм, очень интересно и познавательно они вели экскурсии. Очень понравились объекты осмотра в путешествии. Это не забываемо красиво. Я всем знакомым рекомендую поездку в Узбекистан!
Лариса
29 сен 2023
Очень благодарна всей дружной команде. Ни на одну минуту не пожалела, что выбрала вас. Да, с таким внимательным, профессиональным руководителем, как Владимир, по другому и не могло быть. Дни проведенные в Узбекистане, пролетели как один миг. Программа была насыщенной, ни каких заминок и опозданий, гиды отличные это Умид, Отабек, Сара,Соад, Камал и конечно Ксения. Спасибо вам всем большое, здоровья, терпения и по больше благодарных клиентов.
Очень благодарна всей дружной команде. Ни на одну минуту не пожалела, что выбрала вас. Да, сОчень благодарна всей дружной команде. Ни на одну минуту не пожалела, что выбрала вас. Да, сОчень благодарна всей дружной команде. Ни на одну минуту не пожалела, что выбрала вас. Да, с
Н
26 сен 2023
Большое спасибо за грамотно организованный тур. Всё пожелания сразу учитывались. Попросила дополнительную экскурсию-организовали. Экскурсоводы отличные. Ольга не только провела экскурсию по Ташкенту, но и посадила всю группу на поезд. Очень довольна поездкой.
Е
16 сен 2023
Узбекистан прекрасен! Отлично организованный тур. Встречи, проводы, размещение, экскурсии - все организованно отлично. Во всех трех городах (Ташкент, Самарканд, Бухара) очень хорошие экскурсоводы. Группы небольшие - от 5 до 11 человек. Везде очень доброжелательное, приветливое отношение. Туристам рады. Рекомендация: для тех, кто не готов физически к экскурсионному интенсиву, лучше выбрать 7-дневный тур с дополнительными ночевками в Самарканде и Бухаре. В 5-дневном туре, кроме того, к сожалению, не удается увидеть вечерние Самарканд и Бухару. Узбекистан - отличный вариант для небольшого путешествия!

Тур входит в следующие категории Ташкента

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