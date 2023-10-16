На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд

Увидеть резиденцию Тамерлана и памятники архитектуры всех исторических эпох с 9 века

Описание
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Путешествие в прошлое Узбекистана на комфортабельном автомобиле с выездом из Ташкента: я открою для вас тайны, расскажу о традициях моего народа и покажу важнейшие архитектурные и исторические памятники страны. Вы побываете в «зелёном городе», недалеко от которого родился великий правитель. Прогуляетесь по Шахрисабзу — резиденции Тамерлана.

Увидите древние Бухару и Самарканд, впечатляющие своим разнообразием достопримечательностей и колоритной атмосферой. Сможете побывать на производстве ковров, бумаги или вина.
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур проводится индивидуально в удобные для вас даты. Возможно провести путешествие с большим количеством человек. В 1 машину помещается 3 человека.

Программа тура по дням

1 день

Из Ташкента в Бухару

Из Ташкента выезжаем в 05:00. В пути до Бухары проведём до 8 часов с остановками. Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером.

Сегодня познакомимся с одним из древнейших городов Центральной Азии, где сохранились уникальные памятники зодчества всех исторических эпох с 9 века. Вы увидите архитектурные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян, цитадель Арк, мечеть и памятник средневековой культуры Магоки-Аттари, смотровую башню, «парное» медресе, торговые купола и центральную площадь города Ляби-хауз. Прочувствуете колорит Бухары, налюбуетесь её домами песчаного цвета и голубо-бирюзовыми куполами, рассмотрите узоры на стенах и подберёте сувениры.

Остановимся в гостинице на 1 ночь.

Из Ташкента в БухаруИз Ташкента в БухаруИз Ташкента в БухаруИз Ташкента в БухаруИз Ташкента в БухаруИз Ташкента в БухаруИз Ташкента в БухаруИз Ташкента в Бухару
2 день

Воспетый поэтами Самарканд

После завтрака переезжаем в Самарканд, где вас ждёт 6-часовая экскурсия по городу. Вы увидите уникальный уголок Узбекистана, который был воспет поэтами как «сад души» и «жемчужина Востока». Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила. Далее вы сможете выбрать локацию на ваш вкус — производство шёлковой бумаги, ковров или вина.

Ночь в гостинице в Самарканде.

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3 день

Долина демонов, перевал, Шахрисабз и возвращение в Ташкент

Сегодня посетим «зелёный город» — именно так переводится с персидского название Шахрисабз. Здания практически утопают в зелени садов и виноградников. Уже не терпится увидеть? Отправляемся в путь — через Долину демонов и живописный перевал Китаб, где устроимся на пикник.

Совсем скоро нас встретит древний и колоритный Шахрисабз. Когда-то город был резиденцией Тамерлана, дворцом правителя мы и полюбуемся для начала. Затем прогуляемся до двух мемориальных комплексов.

В Ташкенте будем поздно вечером.

Долина демонов, перевал, Шахрисабз и возвращение в ТашкентДолина демонов, перевал, Шахрисабз и возвращение в ТашкентДолина демонов, перевал, Шахрисабз и возвращение в ТашкентДолина демонов, перевал, Шахрисабз и возвращение в ТашкентДолина демонов, перевал, Шахрисабз и возвращение в ТашкентДолина демонов, перевал, Шахрисабз и возвращение в Ташкент

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
Завершение: Ташкент, поздно вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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