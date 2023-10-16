Из Ташкента выезжаем в 05:00. В пути до Бухары проведём до 8 часов с остановками. Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером.

Сегодня познакомимся с одним из древнейших городов Центральной Азии, где сохранились уникальные памятники зодчества всех исторических эпох с 9 века. Вы увидите архитектурные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян, цитадель Арк, мечеть и памятник средневековой культуры Магоки-Аттари, смотровую башню, «парное» медресе, торговые купола и центральную площадь города Ляби-хауз. Прочувствуете колорит Бухары, налюбуетесь её домами песчаного цвета и голубо-бирюзовыми куполами, рассмотрите узоры на стенах и подберёте сувениры.

Остановимся в гостинице на 1 ночь.