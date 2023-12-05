Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
Авторский тур в Ташкенте

Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности

5
2 отзыва
Всего за 2 дня увидим все важные объекты 2 колоритных и богатых историей городов Узбекистана — Самарканда и Бухары.

Первый когда-то являлся ключевым пунктом Великого Шёлкового пути, а второй был завоёван Македонским, разрушен Чингисханом и перестроен Тамерланом.

Рассмотрим архитектуру, прогуляемся по просторным площадям и посетим одно из производств на выбор: шёлковой бумаги, ковров или вина.

Путешествие проводится индивидуально только для вашей компании на автомобилях повышенной комфортности с 3 пассажирскими местами в каждом.
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
Ещё
даты

Описание

Организационные детали

Тур проводится индивидуально в удобные для вас даты. Возможно провести путешествие с большим количеством человек. В 1 машину помещается 3 человека.

Проживание. В 3-местных номерах в отеле. Другие варианты возможны с доплатой.

Питание. Не включено в стоимость тура. Гид посоветует места.

Дети. С любого возраста. Обратите внимание, что на обратном пути нам предстоит проехать довольно большой километраж. В пути проведём 9 часов.

Программа тура по дням

1 день

Самарканд

Выезжаем из Ташкента в 04:00-05:00. В пути до Самарканда проведём 5 часов.

После завтрака начнём 6-часовую экскурсию по городу. Вы увидите уникальный уголок Узбекистана, который был воспет поэтами как «сад души» и «жемчужина Востока». Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила. Далее вы сможете выбрать локацию на ваш вкус — производство шёлковой бумаги, ковров или вина.

Экскурсия завершится в 16:00, после чего мы направимся в Бухару, где заселимся в гостиницу. В дороге проведём 4 часа.

СамаркандСамаркандСамаркандСамаркандСамаркандСамарканд
2 день

Бухара

Проснёмся в одном из древнейших городов Центральной Азии, где сохранились уникальные памятники зодчества всех исторических эпох с 9 века. После завтрака отправимся на обзорную экскурсию.

Вы увидите архитектурные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян, цитадель Арк, мечеть и памятник средневековой культуры Магоки-Аттари, смотровую башню, «парное» медресе, торговые купола и центральную площадь города Ляби-хауз. Прочувствуете колорит Бухары, налюбуетесь её домами песчаного цвета и голубо-бирюзовыми куполами, рассмотрите узоры на стенах и подберёте сувениры.

Экскурсия завершится в 16:00. Далее мы выдвигаемся обратно в Ташкент. В пути 9 часов.

БухараБухараБухараБухараБухараБухараБухара

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание
  • Услуги гида
  • Тур проводится индивидуально в удобные для вас даты. Возможно провести путешествие с большим количеством человек. В 1 машину помещается 3 человека
Что не входит в цену
  • Проезд до Ташкента и обратно
  • Питание
  • Входные билеты
  • 1-2-местное размещение - по запросу
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
Завершение: Ташкент, после 00:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
A
5 дек 2023
Все хорошо прошло! Тур нам очень понравился! Спасибо организатору!
Н
1 окт 2023
Я и моя семья купили двухдневный тур из Ташкента в Бухару-Самарканд, который в результате превратился в 3-х дневный с заездом в Шахризабс. Нас возил на автомобиле Сиявуш и он же организовал этот тур.
Тур получился очень насыщенный и интересный. Мы посетили много мест во всех этих городах и получили массу интересной информации. Гиды - Фируза (в Бухаре) и Тигран (в Шахризабсе) были просто великолепны.
Единственное, что я бы изменил в этом туре, -это добираться в Бухару не на автомобиле (9 часов), а на поезде или самолете. А уже из Бухары лучше ехать на автомобиле. Это и интересно и необременительно.
Рекомендую этот тур, всем кто хочет познакомиться в Узбекистаном. Он и недорогой по деньгам и недолгий по времени.
А организатор - Сиявуш - вообще классный!
Ставлю туру 5 с плюсом.
Наиль Забиров - Хвалитель (Казань).

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОбзорныеБухараСамаркандСвятые местаМусульманскиеМечети и Соборы

Похожие туры из Ташкента

Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
25 отзывов
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
13 мая
20 мая
22 мая
27 мая
$480 за человека
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Ташкент, аэропорт, утро
18 мая
26 мая
27 мая
28 мая
100 000 за человека
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Аэропорт Ташкента
14 сен
13 окт
30 окт
$915 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента
All Airlines
ХорошоТам