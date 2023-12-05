Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Первый когда-то являлся ключевым пунктом Великого Шёлкового пути, а второй был завоёван Македонским, разрушен Чингисханом и перестроен Тамерланом.
Рассмотрим архитектуру, прогуляемся по просторным площадям и посетим одно из производств на выбор: шёлковой бумаги, ковров или вина.
Путешествие проводится индивидуально только для вашей компании на автомобилях повышенной комфортности с 3 пассажирскими местами в каждом.
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Описание
Организационные детали
Тур проводится индивидуально в удобные для вас даты. Возможно провести путешествие с большим количеством человек. В 1 машину помещается 3 человека.
Проживание. В 3-местных номерах в отеле. Другие варианты возможны с доплатой.
Питание. Не включено в стоимость тура. Гид посоветует места.
Дети. С любого возраста. Обратите внимание, что на обратном пути нам предстоит проехать довольно большой километраж. В пути проведём 9 часов.
Программа тура по дням
Самарканд
Выезжаем из Ташкента в 04:00-05:00. В пути до Самарканда проведём 5 часов.
После завтрака начнём 6-часовую экскурсию по городу. Вы увидите уникальный уголок Узбекистана, который был воспет поэтами как «сад души» и «жемчужина Востока». Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила. Далее вы сможете выбрать локацию на ваш вкус — производство шёлковой бумаги, ковров или вина.
Экскурсия завершится в 16:00, после чего мы направимся в Бухару, где заселимся в гостиницу. В дороге проведём 4 часа.
Бухара
Проснёмся в одном из древнейших городов Центральной Азии, где сохранились уникальные памятники зодчества всех исторических эпох с 9 века. После завтрака отправимся на обзорную экскурсию.
Вы увидите архитектурные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян, цитадель Арк, мечеть и памятник средневековой культуры Магоки-Аттари, смотровую башню, «парное» медресе, торговые купола и центральную площадь города Ляби-хауз. Прочувствуете колорит Бухары, налюбуетесь её домами песчаного цвета и голубо-бирюзовыми куполами, рассмотрите узоры на стенах и подберёте сувениры.
Экскурсия завершится в 16:00. Далее мы выдвигаемся обратно в Ташкент. В пути 9 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Проживание
- Услуги гида
- Тур проводится индивидуально в удобные для вас даты. Возможно провести путешествие с большим количеством человек. В 1 машину помещается 3 человека
Что не входит в цену
- Проезд до Ташкента и обратно
- Питание
- Входные билеты
- 1-2-местное размещение - по запросу
- Сувениры и личные расходы
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Отзывы и рейтинг
Тур получился очень насыщенный и интересный. Мы посетили много мест во всех этих городах и получили массу интересной информации. Гиды - Фируза (в Бухаре) и Тигран (в Шахризабсе) были просто великолепны.
Единственное, что я бы изменил в этом туре, -это добираться в Бухару не на автомобиле (9 часов), а на поезде или самолете. А уже из Бухары лучше ехать на автомобиле. Это и интересно и необременительно.
Рекомендую этот тур, всем кто хочет познакомиться в Узбекистаном. Он и недорогой по деньгам и недолгий по времени.
А организатор - Сиявуш - вообще классный!
Ставлю туру 5 с плюсом.
Наиль Забиров - Хвалитель (Казань).