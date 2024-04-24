Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду

Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Приглашаем вас в путешествие по восточной сказке! Начнём с Ташкента, где вы оцените сочетание древних построек и атмосферы современного города. Затем маршрут привёдет нас на извилистые улочки древней Бухары, хранящие
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историю в каждом камне. Завершающим аккордом станет поездка в чарующий Самарканд с его мечетями и медресе.

Вы насладитесь аутентичной узбекской кухней, выберете самые вкусные лакомства на колоритных базарах и погрузитесь в богатую историю и культуру страны.

5
3 отзыва
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет100 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. Двухместное, в отелях категории 3*.

Питание. Включены завтраки и обеды. Остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Встречаем вас в аэропорту Ташкента, знакомимся и отвозим в гостиницу. До вечера у вас будет свободное время, а за ужином мы встретимся в ресторане узбекской кухни, чтобы попробовать национальные блюда и обсудить предстоящее путешествие.

2 день

Обзорная экскурсия по Ташкенту

После завтрака отправимся на экскурсию по столице Узбекистана и самому большому городу в Средней Азии. Вы посетите исторический центр, где расположено духовное сердце Ташкента — комплекс Хаст-Имам. Именно здесь хранится знаменитый Коран Османа 7 века. Мы осмотрим медресе Барак-хана, мечеть Тилла-Шейха, мавзолей Каффаль Шаши и Ташкентский исламский институт.
Затем побываем на одном из старейших базаров города — «Чорсу», где лавочки пестрят изобилием ароматных узбекских овощей, фруктов и сладостей.

После обеда — экскурсия по новой части города. Подойдём к Ташкентской телебашне, мемориалу «Памяти жертв репрессий», пройдёмся по площадям Амира Тимура и Независимости и заглянем в Музей прикладного искусства.

Вечером — ужин в национальном ресторане и отдых в гостинице.

Обзорная экскурсия по ТашкентуОбзорная экскурсия по ТашкентуОбзорная экскурсия по ТашкентуОбзорная экскурсия по ТашкентуОбзорная экскурсия по Ташкенту
3 день

Переезд в Самарканд

Завтракаем, выселяемся из гостиницы и едем на железнодорожный вокзал, откуда на скоростном поезде за 3,5 часа доедем до Самарканда.

По прибытии отправимся на экскурсию: посетим обсерваторию Улугбека, величественный ансамбль мавзолеев самаркандской знати Шахи-Зинда и Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана. После обеда — размещение в гостинице и свободное время, а вечером — ужин и отдых.

Переезд в СамаркандПереезд в СамаркандПереезд в СамаркандПереезд в СамаркандПереезд в СамаркандПереезд в СамаркандПереезд в СамаркандПереезд в СамаркандПереезд в Самарканд
4 день

Прогулка по Самарканду

Сегодня продолжаем изучать Самарканд — осмотрим изысканный ансамбль площади Регистан и увидим мечеть Биби-Ханум.

Во второй половине дня вы побываете на одном из старейших базаров города — Сиабском, где сможете приобрести настоящие самаркандские лепёшки, которые хранятся до трёх месяцев. Рынок радует глаз разнообразием овощей, орехов и сухофруктов. Советуем попробовать узбекские фисташки и миндаль — они очень хороши!

Завершим экскурсионную часть посещением фабрики по изготовлению шёлковой бумаги «Конигил Мерос». Вечером — ужин и отдых в отеле.

Прогулка по СамаркандуПрогулка по СамаркандуПрогулка по СамаркандуПрогулка по СамаркандуПрогулка по СамаркандуПрогулка по СамаркандуПрогулка по СамаркандуПрогулка по СамаркандуПрогулка по СамаркандуПрогулка по СамаркандуПрогулка по СамаркандуПрогулка по Самарканду
5 день

Город Бухара

Позавтракав, прощаемся с Самаркандом — на скоростном электропоезде выезжаем в Бухару. По приезде оставим вещи в отеле и пойдём гулять по живописному старому городу: посетим минарет и мечеть Калян, осмотрим медресе Мири-Араб и колонно-купольную мечеть 12 века Магоки-Аттори.

После — перекус в кафе у пруда сочной бухарской самсой. Подкрепившись, продолжим экскурсию: увидим медресе Улугбека, Абдулазиз-хана и Чор-Минор, древние торговые купола города, комплекс Ляби-Хауз.

Вечером встретимся за ужином в национальном доме. Вам предложат множество узбекских блюд и знаменитую бухарскую дыню — невозможно устоять!

Город БухараГород БухараГород БухараГород БухараГород БухараГород БухараГород БухараГород Бухара
6 день

Пригород Бухары

После завтрака — выселение из гостиницы. Посвятим утро поездке за город в летнюю резиденцию последнего бухарского эмира Ситораи Мохи-Хоса — утончённая архитектура комплекса сочетает в себе традиции восточного зодчества и мотивы русской архитектуры. Далее посетим мавзолей основателя суфийского ордена Бахоуддина Накшбанди.

После обеда возвращаемся в Ташкент на поезде, заселяемся в отель и отдыхаем.

Пригород БухарыПригород БухарыПригород БухарыПригород БухарыПригород БухарыПригород БухарыПригород БухарыПригород БухарыПригород БухарыПригород Бухары
7 день

До свидания, Узбекистан

После завтрака в гостинице вас ждёт трансфер в международный аэропорт Ташкента.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансфер
  • Транспорт в рамках программы
  • Железнодорожные билеты на электропоезд «Афросиаб»
  • Услуги гида
  • Входные билеты на достопримечательности
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт
  • Ужины
  • Напитки во время обедов и ужинов
  • Проведение тура возможно в удобные для вас и вашей компании даты
Место начала и завершения?
Ташкент, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
Гузель
24 апр 2024
В завершающий день тура села писать отзыв. Путешествовали вдвоем с мамой, интересно было каждой:)
самые яркие моменты:
- хороший маршрут
- понравились гиды, в Бухаре неподражаемый Нажмиддин, который поразил своей харизмой и гостеприимством
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(были и на мастер-классе по приготовлению плова у него дома🥹 потрясающая семья, приняли как родных), и там же в Бухаре жили в новом семейном отеле, и тоже поразились их приему, очень душевно, мило❤️
- самый красивый для меня город оказался Самарканд, где гид Азамат комфортно и в спокойном темпе провел экскурсию за 2 дня)
- Ташкент современный и быстрый город.
- очень удобно, что тур индивидуальный, везде трансфер, никого не нужно ждать, это супер комфортно.
Понравилось, что Аврам всегда был на связи и решал вопросы. Во всех отелях радушный прием, и в каждом очень хорошие завтраки (что для меня очень важно). В Узбекистане, в целом, везде очень вкусно!
Между городами и на самолете слетали, и на скоростных поездах поездили (везде очень чисто, вокзалы красивые, добротные).
Меня удивил Узбекистан, порадовал и оставил самые теплые воспоминания!
Аврам и вся команда, благодарим от души! Мечта моей мамы сбылась, она счастлива🥹

А
16 апр 2024
Брали тур с 7 по 13 апреля. Аврам все грамотно организовал и спланировал. Нам очень понравилось. Самарканд и Бухара просто волшебные, поистине жемчужина Востока. Гиды по всему маршруту интересные и компетентные, не давали заскучать. Большое спасибо!
Н
9 апр 2024
Большое спасибо Авраму за организацию чудесного отдыха! Были в Узбекистане впервые, брали индивидуальный тур на двоих по Ташкенту, Бухаре и Самарканду с посещением семи удивительных озёр. Программа была подобрана персонально
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под нас и удобные для нас даты. Понравилось всё: разнообразные локации, сопровождающие нас гиды (в каждом городе был свой гид), отличная организация тура, гостиницы, трансфер, еда. Все было продумано до мелочей. Очень рады, что обратились именно к Авраму. Он досконально продумывает каждую деталь, ориентируясь на пожелания и комфорт туристов. Отдельное спасибо Авраму за отличные фотографии! Однозначно рекомендую гида и его туры!

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыБухараСамаркандТашкент-ситиБазарыШопинг

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