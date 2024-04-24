Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|100 000 ₽
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. Двухместное, в отелях категории 3*.
Питание. Включены завтраки и обеды. Остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Встреча
Встречаем вас в аэропорту Ташкента, знакомимся и отвозим в гостиницу. До вечера у вас будет свободное время, а за ужином мы встретимся в ресторане узбекской кухни, чтобы попробовать национальные блюда и обсудить предстоящее путешествие.
Обзорная экскурсия по Ташкенту
После завтрака отправимся на экскурсию по столице Узбекистана и самому большому городу в Средней Азии. Вы посетите исторический центр, где расположено духовное сердце Ташкента — комплекс Хаст-Имам. Именно здесь хранится знаменитый Коран Османа 7 века. Мы осмотрим медресе Барак-хана, мечеть Тилла-Шейха, мавзолей Каффаль Шаши и Ташкентский исламский институт.
Затем побываем на одном из старейших базаров города — «Чорсу», где лавочки пестрят изобилием ароматных узбекских овощей, фруктов и сладостей.
После обеда — экскурсия по новой части города. Подойдём к Ташкентской телебашне, мемориалу «Памяти жертв репрессий», пройдёмся по площадям Амира Тимура и Независимости и заглянем в Музей прикладного искусства.
Вечером — ужин в национальном ресторане и отдых в гостинице.
Переезд в Самарканд
Завтракаем, выселяемся из гостиницы и едем на железнодорожный вокзал, откуда на скоростном поезде за 3,5 часа доедем до Самарканда.
По прибытии отправимся на экскурсию: посетим обсерваторию Улугбека, величественный ансамбль мавзолеев самаркандской знати Шахи-Зинда и Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана. После обеда — размещение в гостинице и свободное время, а вечером — ужин и отдых.
Прогулка по Самарканду
Сегодня продолжаем изучать Самарканд — осмотрим изысканный ансамбль площади Регистан и увидим мечеть Биби-Ханум.
Во второй половине дня вы побываете на одном из старейших базаров города — Сиабском, где сможете приобрести настоящие самаркандские лепёшки, которые хранятся до трёх месяцев. Рынок радует глаз разнообразием овощей, орехов и сухофруктов. Советуем попробовать узбекские фисташки и миндаль — они очень хороши!
Завершим экскурсионную часть посещением фабрики по изготовлению шёлковой бумаги «Конигил Мерос». Вечером — ужин и отдых в отеле.
Город Бухара
Позавтракав, прощаемся с Самаркандом — на скоростном электропоезде выезжаем в Бухару. По приезде оставим вещи в отеле и пойдём гулять по живописному старому городу: посетим минарет и мечеть Калян, осмотрим медресе Мири-Араб и колонно-купольную мечеть 12 века Магоки-Аттори.
После — перекус в кафе у пруда сочной бухарской самсой. Подкрепившись, продолжим экскурсию: увидим медресе Улугбека, Абдулазиз-хана и Чор-Минор, древние торговые купола города, комплекс Ляби-Хауз.
Вечером встретимся за ужином в национальном доме. Вам предложат множество узбекских блюд и знаменитую бухарскую дыню — невозможно устоять!
Пригород Бухары
После завтрака — выселение из гостиницы. Посвятим утро поездке за город в летнюю резиденцию последнего бухарского эмира Ситораи Мохи-Хоса — утончённая архитектура комплекса сочетает в себе традиции восточного зодчества и мотивы русской архитектуры. Далее посетим мавзолей основателя суфийского ордена Бахоуддина Накшбанди.
После обеда возвращаемся в Ташкент на поезде, заселяемся в отель и отдыхаем.
До свидания, Узбекистан
После завтрака в гостинице вас ждёт трансфер в международный аэропорт Ташкента.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансфер
- Транспорт в рамках программы
- Железнодорожные билеты на электропоезд «Афросиаб»
- Услуги гида
- Входные билеты на достопримечательности
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Ужины
- Напитки во время обедов и ужинов
- Проведение тура возможно в удобные для вас и вашей компании даты
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Отзывы и рейтинг
самые яркие моменты:
- хороший маршрут
- понравились гиды, в Бухаре неподражаемый Нажмиддин, который поразил своей харизмой и гостеприимством