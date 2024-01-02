Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой

Научиться готовить узбекские блюда, побывать в «городе мёртвых» и поторговаться на восточном базаре

Описание
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Проведём зимние каникулы не за просмотром бесконечных повторов голубых огоньков и доеданием салатов — отправляемся на страницы восточной сказки, чтобы продлить волшебную новогоднюю атмосферу.

Вы увидите главные достопримечательности «квартета Узбекистана»: мы побываем в Ташкенте, Хиве, Бухаре и Самарканде.

Научимся готовить лепёшки в тандыре и узнаем секрет настоящего самаркандского плова, побываем в гостях у потомственного керамиста и заглянем на обед к местным жителям, увидим древнюю обсерваторию и полюбуемся роскошной мозаикой на медресе, мечетях и дворцах.
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Ближайшие даты:
2
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Ташкенту

Встречаемся в аэропорту Ташкента, заселимся в отель и отправимся на экскурсию в историческую часть города. Посетим площадь Хаст-Имам, на которой расположено медресе Барак-Хан 6 века. Заглянем в музей, где хранится знаменитая мусульманская реликвия — Коран халифа Османа.

Увидим Джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали 15 века — старейшую в городе, а затем посетим медресе Кукельдаш. Прогуляемся до базара «Чорсу», где можно купить ароматные специи и свежие фрукты, попробовать фирменные лепёшки, шурпу и лагман.

Побываем на Площади Независимости, наполненной символами: земной шар на постаменте с выделенным Узбекистаном — свобода, арка «Эзгулик» с устремлёнными ввысь аистами — добрые и благородные стремления.

Рассмотрим монумент «Мужество», посвящённый людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Затем полюбуемся роскошным зданием Большого театра имени Алишера Навои. Прогуляемся по площади Амира Тимура и сверим время по Ташкентским курантам.

Вечером вернёмся в отель.

Прогулка по ТашкентуПрогулка по ТашкентуПрогулка по ТашкентуПрогулка по ТашкентуПрогулка по Ташкенту
2 день

Комплекс Ичан-Кала и медресе Мухаммад Рахим-хана II

После завтрака направляемся в аэропорт — нас ждёт рейс в Ургенч, а оттуда доедем до Хивы. Начнём прогулку с площади Ичан-Кала — города в городе, обнесённого крепостными стенами.

Поднимемся на смотровую башню Ак-Шейх-Бобо, откуда открывается панорамный вид на древний город и символ Хивы — минарет Кальта-Минор, имеющий цилиндрическую форму и украшенный голубой мозаикой и майоликой.

Посетим медресе Мухаммад Рахим-хана II, словно из сказки про Алладина. Увидим необычную мечеть Джума: она не имеет входных арок или купольных перекрытий.

Насладимся хивинской архитектурой, посетив мавзолей Пахлаван Махмуда, построенный в честь знаменитого узбекского поэта, и минарет Ислам-ходжа высотой 45 м — его можно увидеть из любой точки города. Полюбуемся дворцом хивинских ханов Таш-Хаули.

После экскурсии пройдём мастер-класс и научимся готовить лепёшки в тандыре. Поужинаем и вернёмся в отель.

Комплекс Ичан-Кала и медресе Мухаммад Рахим-хана IIКомплекс Ичан-Кала и медресе Мухаммад Рахим-хана IIКомплекс Ичан-Кала и медресе Мухаммад Рахим-хана IIКомплекс Ичан-Кала и медресе Мухаммад Рахим-хана IIКомплекс Ичан-Кала и медресе Мухаммад Рахим-хана II
3 день

Переезд в Бухару

Покинем Хиву и отправимся в Бухару на поезде. Из окна вы сможете увидеть пустыню Кызылкум и даже прогуливающихся по ней верблюдов.

По приезде в Бухару разместимся в отеле.

4 день

Экскурсия по Бухаре

Начнём прогулку с мавзолея Саманидов 9 века, самого древнего памятника исламской культуры в Средней Азии. Рядом с ним расположен мавзолей Чашма-Аюб с колодцем, который, по преданиям, появился после того, как Иов ударил посохом по земле и спас жителей от жажды.

Посетим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Войдём в здание через открытую веранду, своды которой держат изящные деревянные колонны. Увидим крепость Арк — мощную цитадель, бывшую резиденцию эмира.

Побываем в центральном комплексе Бухары Пой Калян, расположенном на площади Регистан. Здесь находятся сооружения 12-16 веков: мечеть Калян, минарт Калян и медресе Мири Араб. Пройдёмся по торговым куполам, где можно купить пёстрые шёлковые платки, колокольчики на счастье, тюбетейки и украшения ручной работы.

Дойдём до медресе Улугбека 15 века. Здесь студентов обучали математике, астрономии и арабскому языку. Посетим комплекс Ляби-Хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. В средние века здесь велась торговля и заключались сделки.

На обед заглянем в узбекский дом и насладимся национальной кухней и местным гостеприимством.

Экскурсия по БухареЭкскурсия по БухареЭкскурсия по БухареЭкскурсия по Бухаре
5 день

Дворец Ситораи Мохи-хоса, комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди и Чор-Бакр

Сегодня отправляемся за пределы Бухары и держим курс на летнюю резиденцию последнего бухарского эмира Саида Алихмана.
На экскурсии вы узнаете, как сложилась судьба прогрессивного бухарского правителя, как строилась необычная резиденция и чем сооружение живёт сейчас.

Затем посетим мемориальный комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди, влекущий паломников со всего мира. Услышим, как жил религиозный деятель, почему его считают покровителем Бухары и святым человеком, узнаем, в чём суть суфизма, увидим старинные мечети, медресе и захоронение Накшбанди.

Следующая точка маршрута — некрополь Чор-Бакр, который туристы прозвали «городом мёртвых». После экскурсии поедем в Самарканд. В дороге проведём около 3,5 часов и по пути * остановимся в доме потомственного керамиста Абдулло*, где вы узнаете секрет древнего ремесла и увидите процесс производства.

Пообедаем в Гиждуване, а к вечеру прибудем в Самарканд и разместимся в отеле.

Дворец Ситораи Мохи-хоса, комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди и Чор-БакрДворец Ситораи Мохи-хоса, комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди и Чор-БакрДворец Ситораи Мохи-хоса, комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди и Чор-БакрДворец Ситораи Мохи-хоса, комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди и Чор-БакрДворец Ситораи Мохи-хоса, комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди и Чор-БакрДворец Ситораи Мохи-хоса, комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди и Чор-Бакр
6 день

Гур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению плова

После завтрака поедем в мавзолей Гур Эмир, где захоронен полководец Тамерлан. Рядом расположена жемчужина Самарканда — площадь Регистан. Пройдём по Ташкентской улице и окажемся у самой большой мечети Средней Азии Биби-Ханым, построенной в 14 веке по приказу Амира Тимура в честь его любимой жены.

Проникнемся атмосферой Самарканда на Сиабском базаре, где вы сможете купить свежие фрукты, необычные украшения ручной работы и деликатесы. Посетим комплекс мавзолеев Шахи Зинда и увидим захоронение Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.

Следующая точка маршрута — обсерватория 15 века на холме Кухак, после чего отправимся на мастер-класс, где вы научитесь делать настоящий узбекский плов. Поужинаем в семье и узнаем о традициях узбекского застолья.

Гур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению пловаГур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению пловаГур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению пловаГур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению пловаГур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению плова
7 день

Отъезд

После завтрака прогуляемся по Самарканду. Обед — самостоятельно. Затем на машине поедем в Ташкент (дорога займёт 4 часа). По приезде в столицу — трансфер в аэропорт или в отель, если вы планируете продолжить отдых в Узбекистане самостоятельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Ташкента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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