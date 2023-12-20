Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Мы посетим 4 города и влюбимся в каждый: Ташкент, где современность переплетается с древностью; Хиву — музей под открытым небом, где словно оазисы всплывают среди крыш домов голубые купола минаретов; Бухару — где восточная сказка обретает реальные очертания во дворцах и мечетях; сверкающий на солнце и переливающийся всеми оттенками синего Самарканд.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$915
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 10 лет.
Проживание. Будем жить в бутик-отелях/улучшенный тип, 2-местные номера с удобствами.
Питание. В программу включены 7 завтраков в отеле и 3 обеда.
Программа тура по дням
Прогулка по Ташкенту
Встречаемся в аэропорту и отправляемся на экскурсию в историческую часть города. Посетим площадь Хаст-Имам, на которой расположено медресе Барак-Хан 6 века. Полюбуемся мозаичными панно на фасаде здания и заглянем п в музей, где хранится знаменитая мусульманская реликвия — Коран халифа Османа, написанный в 7 веке и считающийся первоисточником священного писания.
Прогуляемся до базара «Чорсу», где можно купить ароматные специи и свежие фрукты, попробовать фирменные лепёшки, шурпу и лагман.
Пообедаем в «Центре плова» и отправимся в современную часть города. Побываем на Площади Независимости, наполненной символами: земной шар на постаменте с выделенным Узбекистаном — свобода, арка «Эзгулик» с устремлёнными ввысь аистами — добрые и благородные стремления.
Полюбуемся на роскошное здание Большого театра имени Алишера Навои и отправимся к монументу «Мужество», посвящённому людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Прогуляемся по площади Амира Тимура и сверим время по Ташкентским курантам. Вы услышите мелодичный звон, который раздаётся над сквером каждую четверть часа в память о погибших на войне солдатах.
Комплекс Ичан-Кала и медресе Мухаммад Рахим-хана II
После завтрака направляемся в аэропорт — нас ждёт рейс в Ургенч, а оттуда доедем до Хивы. Начнём прогулку с площади Ичан-Кала — города в городе, обнесённого крепостными стенами. Время здесь остановилось: жилые постройки и памятники сохранили первозданный вид. Вы увидите, как выглядел и чем жил средневековый Восток. Поднимемся на смотровую башню Ак-Шейх-Бобо, откуда открывается панорамный вид на древний город и символ Хивы — минарет Кальта-Минор, имеющий цилиндрическую форму и украшенный голубой мозаикой и майоликой.
Посетим медресе Мухаммад Рахим-хана II, словно из сказки про Алладина: величественные ворота с порталом и разноцветной плиткой, маленькие башенки по бокам из обожжённого кирпича. Полюбуемся переливами солнца на мозаике и отправимся дальше. Увидим необычную мечеть Джума: она не имеет входных арок или купольных перекрытий. Изюминка Джумы — комната для молитв, крыша которой опирается на несколько десятков деревянных колонн.
Насладимся хивинской архитектурой, посетив мавзолей Пахлаван Махмуда, построенный в честь знаменитого узбекского поэта, и минарет Ислам-ходжа высотой 45 м — его можно увидеть из любой точки города.
После экскурсии пройдём мастер-класс и научимся готовить лепёшки в тандыре. Поужинаем и вернёмся в отель.
Переезд в Бухару
Покинем Хиву и отправимся дальше. Проедем через пустыню Кызылкум и полюбуемся инопланетными пейзажами из окна автобуса. Остановимся на смотровой площадке, откуда открывается захватывающий вид на реку Амударья.
Вечером приедем в Бухару и разместимся в отеле.
Экскурсия по Бухаре
Начнём прогулку с мавзолея Саманидов 9 века, самого древнего памятника исламской культуры в Средней Азии. Рядом с ним расположен мавзолей Чашма-Аюб с колодцем, который, по преданиям, появился после того, как Иов ударил посохом по земле и спас жителей от жажды.
Посетим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Войдём в здание через открытую веранду, своды которой держат изящные деревянные колонны. После отправимся в крепость Арк — мощную цитадель, бывшую резиденцию эмира. Побываем в торговых куполах, где можно купить пёстрые шёлковые платки, колокольчики на счастье, тюбетейки и украшения ручной работы.
Медресе Бухары
Позавтракаем и дойдём до медресе Улугбека 15 века. Здесь студентов обучали математике, астрономии и арабскому языку. Медресе Абдулазиз-хана возведена на 100 лет позже, но образует с соседним зданием единый ансамбль, демонстрирующий мощь среднеазиатских архитекторов и декораторов. Посетим комплекс Ляби-Хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. В средние века здесь велась торговля и заключались сделки.
Увидим мечеть Магоки-Аттари с уникальным декором из шлифованного кирпича. Постройка 9 века постепенно уходит под землю — археологам пришлось откапывать её из песка. Насладимся образцами бухарского зодчества и отправимся к медресе Чор-Минор. Постройка имеет четыре минарета с голубыми куполами, декорированными причудливыми узорами — полюбуемся каждым и убедимся, что ни один из рисунков не повторяется.
Завершим экскурсию и едем в Самарканд. По дороге остановимся в доме потомственного керамиста Абдулло и увидим, как изготавливаются изделия. Расслабимся за чашкой зелёного чая, сидя на топчане в живописном дворике, и продолжим путь. Вечером прибудем в Самарканд и разместимся в отеле.
Площадь Регистан и Сиабский базар
После завтрака поедем в мавзолей Гур Эмир, где захоронен полководец Тамерлан. Рядом расположена жемчужина Самарканда — площадь Регистан. Вы увидите медресе Улугбека с причудливыми узорами в арабском стиле из голубой майоликовой плитки на фасадах здания. Пройдём по Ташкентской улице и окажемся у самой большой мечети Средней Азии Биби-Ханым, построенной в 14 веке по приказу Амира Тимура в честь его любимой жены.
Проникнемся атмосферой Самарканда на Сиабском базаре, где постараемся не потерять голову от буйства красок и многообразия ароматов. Вы сможете купить свежие фрукты, необычные украшения ручной работы и деликатесы. Пополним запасы сувениров и отправимся на мастер-класс, где вы научитесь делать настоящий узбекский плов.
Мавзолей Шахи-Зинда
Сегодня посетим некрополь. Пройдём по узкой улочке, образованной 11 усыпальницами с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидим захоронение Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.
Следующая точка маршрута — обсерватория 15 века на холме Кухак. Время не пощадило некогда выдающееся трёхэтажное здание, от него остался лишь инструмент для астрономических измерений — секстант. Удачная конструкция постройки позволила древним учёным с минимальными погрешностями вычислить длину звёздного года: они ошиблись всего в 1 минуту. Узнаем, какие открытия удалось совершить самаркандским астрономам и почему ими восхищались европейские учёные и отправимся на вокзал.
Прибудем в Ташкент вечером. Закончим тур за ужином, делясь впечатлениями и рассматривая фотографии.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле + 3 обеда
- Трансферы по маршруту
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Мастер-класс по приготовлению лепешек
- Мастер-класс по приготовлению плова
- Билеты на самолет Ташкент - Ургенч
Что не входит в цену
- Международный перелет
- Обеды и ужины, кроме указанных в программе