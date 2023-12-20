Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Авторский тур в Ташкенте

Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу

5
2 отзыва
Отправляемся в Узбекистан, чтобы научиться печь лепёшки в тандыре, увидеть, как изготавливают керамику, и записать рецепт самого вкусного плова.

Мы посетим 4 города и влюбимся в каждый: Ташкент, где современность переплетается с древностью; Хиву — музей под открытым небом, где словно оазисы всплывают среди крыш домов голубые купола минаретов; Бухару — где восточная сказка обретает реальные очертания во дворцах и мечетях; сверкающий на солнце и переливающийся всеми оттенками синего Самарканд.
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Ближайшие даты:
14
сен
13
окт
30
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$915
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 10 лет.

Проживание. Будем жить в бутик-отелях/улучшенный тип, 2-местные номера с удобствами.

Питание. В программу включены 7 завтраков в отеле и 3 обеда.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Ташкенту

Встречаемся в аэропорту и отправляемся на экскурсию в историческую часть города. Посетим площадь Хаст-Имам, на которой расположено медресе Барак-Хан 6 века. Полюбуемся мозаичными панно на фасаде здания и заглянем п в музей, где хранится знаменитая мусульманская реликвия — Коран халифа Османа, написанный в 7 веке и считающийся первоисточником священного писания.

Прогуляемся до базара «Чорсу», где можно купить ароматные специи и свежие фрукты, попробовать фирменные лепёшки, шурпу и лагман.

Пообедаем в «Центре плова» и отправимся в современную часть города. Побываем на Площади Независимости, наполненной символами: земной шар на постаменте с выделенным Узбекистаном — свобода, арка «Эзгулик» с устремлёнными ввысь аистами — добрые и благородные стремления.

Полюбуемся на роскошное здание Большого театра имени Алишера Навои и отправимся к монументу «Мужество», посвящённому людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Прогуляемся по площади Амира Тимура и сверим время по Ташкентским курантам. Вы услышите мелодичный звон, который раздаётся над сквером каждую четверть часа в память о погибших на войне солдатах.

Прогулка по ТашкентуПрогулка по ТашкентуПрогулка по ТашкентуПрогулка по Ташкенту
2 день

Комплекс Ичан-Кала и медресе Мухаммад Рахим-хана II

После завтрака направляемся в аэропорт — нас ждёт рейс в Ургенч, а оттуда доедем до Хивы. Начнём прогулку с площади Ичан-Кала — города в городе, обнесённого крепостными стенами. Время здесь остановилось: жилые постройки и памятники сохранили первозданный вид. Вы увидите, как выглядел и чем жил средневековый Восток. Поднимемся на смотровую башню Ак-Шейх-Бобо, откуда открывается панорамный вид на древний город и символ Хивы — минарет Кальта-Минор, имеющий цилиндрическую форму и украшенный голубой мозаикой и майоликой.

Посетим медресе Мухаммад Рахим-хана II, словно из сказки про Алладина: величественные ворота с порталом и разноцветной плиткой, маленькие башенки по бокам из обожжённого кирпича. Полюбуемся переливами солнца на мозаике и отправимся дальше. Увидим необычную мечеть Джума: она не имеет входных арок или купольных перекрытий. Изюминка Джумы — комната для молитв, крыша которой опирается на несколько десятков деревянных колонн.

Насладимся хивинской архитектурой, посетив мавзолей Пахлаван Махмуда, построенный в честь знаменитого узбекского поэта, и минарет Ислам-ходжа высотой 45 м — его можно увидеть из любой точки города.

После экскурсии пройдём мастер-класс и научимся готовить лепёшки в тандыре. Поужинаем и вернёмся в отель.

Комплекс Ичан-Кала и медресе Мухаммад Рахим-хана IIКомплекс Ичан-Кала и медресе Мухаммад Рахим-хана IIКомплекс Ичан-Кала и медресе Мухаммад Рахим-хана IIКомплекс Ичан-Кала и медресе Мухаммад Рахим-хана IIКомплекс Ичан-Кала и медресе Мухаммад Рахим-хана II
3 день

Переезд в Бухару

Покинем Хиву и отправимся дальше. Проедем через пустыню Кызылкум и полюбуемся инопланетными пейзажами из окна автобуса. Остановимся на смотровой площадке, откуда открывается захватывающий вид на реку Амударья.

Вечером приедем в Бухару и разместимся в отеле.

Переезд в БухаруПереезд в БухаруПереезд в Бухару
4 день

Экскурсия по Бухаре

Начнём прогулку с мавзолея Саманидов 9 века, самого древнего памятника исламской культуры в Средней Азии. Рядом с ним расположен мавзолей Чашма-Аюб с колодцем, который, по преданиям, появился после того, как Иов ударил посохом по земле и спас жителей от жажды.

Посетим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Войдём в здание через открытую веранду, своды которой держат изящные деревянные колонны. После отправимся в крепость Арк — мощную цитадель, бывшую резиденцию эмира. Побываем в торговых куполах, где можно купить пёстрые шёлковые платки, колокольчики на счастье, тюбетейки и украшения ручной работы.

Экскурсия по БухареЭкскурсия по БухареЭкскурсия по Бухаре
5 день

Медресе Бухары

Позавтракаем и дойдём до медресе Улугбека 15 века. Здесь студентов обучали математике, астрономии и арабскому языку. Медресе Абдулазиз-хана возведена на 100 лет позже, но образует с соседним зданием единый ансамбль, демонстрирующий мощь среднеазиатских архитекторов и декораторов. Посетим комплекс Ляби-Хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. В средние века здесь велась торговля и заключались сделки.

Увидим мечеть Магоки-Аттари с уникальным декором из шлифованного кирпича. Постройка 9 века постепенно уходит под землю — археологам пришлось откапывать её из песка. Насладимся образцами бухарского зодчества и отправимся к медресе Чор-Минор. Постройка имеет четыре минарета с голубыми куполами, декорированными причудливыми узорами — полюбуемся каждым и убедимся, что ни один из рисунков не повторяется.

Завершим экскурсию и едем в Самарканд. По дороге остановимся в доме потомственного керамиста Абдулло и увидим, как изготавливаются изделия. Расслабимся за чашкой зелёного чая, сидя на топчане в живописном дворике, и продолжим путь. Вечером прибудем в Самарканд и разместимся в отеле.

Медресе БухарыМедресе БухарыМедресе БухарыМедресе Бухары
6 день

Площадь Регистан и Сиабский базар

После завтрака поедем в мавзолей Гур Эмир, где захоронен полководец Тамерлан. Рядом расположена жемчужина Самарканда — площадь Регистан. Вы увидите медресе Улугбека с причудливыми узорами в арабском стиле из голубой майоликовой плитки на фасадах здания. Пройдём по Ташкентской улице и окажемся у самой большой мечети Средней Азии Биби-Ханым, построенной в 14 веке по приказу Амира Тимура в честь его любимой жены.

Проникнемся атмосферой Самарканда на Сиабском базаре, где постараемся не потерять голову от буйства красок и многообразия ароматов. Вы сможете купить свежие фрукты, необычные украшения ручной работы и деликатесы. Пополним запасы сувениров и отправимся на мастер-класс, где вы научитесь делать настоящий узбекский плов.

Площадь Регистан и Сиабский базарПлощадь Регистан и Сиабский базарПлощадь Регистан и Сиабский базарПлощадь Регистан и Сиабский базарПлощадь Регистан и Сиабский базарПлощадь Регистан и Сиабский базарПлощадь Регистан и Сиабский базар
7 день

Мавзолей Шахи-Зинда

Сегодня посетим некрополь. Пройдём по узкой улочке, образованной 11 усыпальницами с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидим захоронение Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.

Следующая точка маршрута — обсерватория 15 века на холме Кухак. Время не пощадило некогда выдающееся трёхэтажное здание, от него остался лишь инструмент для астрономических измерений — секстант. Удачная конструкция постройки позволила древним учёным с минимальными погрешностями вычислить длину звёздного года: они ошиблись всего в 1 минуту. Узнаем, какие открытия удалось совершить самаркандским астрономам и почему ими восхищались европейские учёные и отправимся на вокзал.

Прибудем в Ташкент вечером. Закончим тур за ужином, делясь впечатлениями и рассматривая фотографии.

Мавзолей Шахи-ЗиндаМавзолей Шахи-ЗиндаМавзолей Шахи-Зинда

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле + 3 обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Мастер-класс по приготовлению лепешек
  • Мастер-класс по приготовлению плова
  • Билеты на самолет Ташкент - Ургенч
Что не входит в цену
  • Международный перелет
  • Обеды и ужины, кроме указанных в программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента
Завершение: Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Инга
20 дек 2023
Мы, семья из четырёх человек посетили Узбекистан в начале ноября. Погода все дни была чудесная. В этом туре было четыре города, каждый уникальный и не похож на другой. Асия и команда просто супер, всё прекрасно организовано:жильё, питание, водители во время всего тура, удобный авиаперелёт. Гид Альмира -образованная, много знает и доступно доносит информацию, весь тур сопровождала нас. Узбекистан - это уникальная страна с богатейшей историей, вкусной кухней и очень душевными людьми. Всем знакомым рассказываем с восхищением и восторгом, рекомендуем к посещению.
М
27 апр 2023
Замечательный тур от прекрасного организатора!

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыБухараСамаркандБилеты на шоу

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