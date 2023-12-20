Встречаемся в аэропорту и отправляемся на экскурсию в историческую часть города. Посетим площадь Хаст-Имам, на которой расположено медресе Барак-Хан 6 века. Полюбуемся мозаичными панно на фасаде здания и заглянем п в музей, где хранится знаменитая мусульманская реликвия — Коран халифа Османа, написанный в 7 веке и считающийся первоисточником священного писания.

Прогуляемся до базара «Чорсу», где можно купить ароматные специи и свежие фрукты, попробовать фирменные лепёшки, шурпу и лагман.

Пообедаем в «Центре плова» и отправимся в современную часть города. Побываем на Площади Независимости, наполненной символами: земной шар на постаменте с выделенным Узбекистаном — свобода, арка «Эзгулик» с устремлёнными ввысь аистами — добрые и благородные стремления.

Полюбуемся на роскошное здание Большого театра имени Алишера Навои и отправимся к монументу «Мужество», посвящённому людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Прогуляемся по площади Амира Тимура и сверим время по Ташкентским курантам. Вы услышите мелодичный звон, который раздаётся над сквером каждую четверть часа в память о погибших на войне солдатах.