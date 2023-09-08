Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы

Прокатиться на верблюдах, побывать на бумажной фабрике и пообщаться с местным художником

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Собрали всё лучшее в одном путешествии.

Хотите объехать весь Узбекистан? В нашем маршруте главные достопримечательности Ташкента, Бухары и Самарканда.

Ищете путешествие с нетипичной программой? Нет проблем — побываем в высокогорных сёлах, заедем на озеро Айдаркуль и заглянем в кузнечную мастерскую.

Жаждете приключений? В тур включено катание на верблюдах! Мечтаете не просто увидеть другую страну, но по максимуму погрузиться в местную культуру? Вас ждут кулинарные мастер-классы и национальный ужин в семье.
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Ближайшие даты:
8
сен
18
сен
28
сен
7
окт
17
окт
27
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 16 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и экскурсия по Ташкенту

Встретим вас в аэропорту Ташкента в 09:00 и начнём обзорную экскурсию по столице. Посетим комплекс Хазрати Имам и увидим медресе Тилля-Шейх, где хранится редкое издание Корана 7 века. Продёмся по восточному базару «Чорсу» и попробуем знаменитый свадебный плов на обед.

Полюбуемся медресе Муйи Муборак и Джума мечетью, а ещё увидим медресе Баракхана.

Переместимся в современную часть города: пройдём по площади Независимости и побываем в сквере Амира Темура, где можно зайти в православную церковь. Рассмотрим театр им. Алишера Навои и мечеть Минор.

Прибытие и экскурсия по ТашкентуПрибытие и экскурсия по ТашкентуПрибытие и экскурсия по ТашкентуПрибытие и экскурсия по ТашкентуПрибытие и экскурсия по ТашкентуПрибытие и экскурсия по ТашкентуПрибытие и экскурсия по Ташкенту
2 день

Главные достопримечательности Бухары

После завтрака поедем на ж. -д. вокзал и в 07:30 сядем на поезд до Бухары. Приедем в 11:20. Начнём изучение города с мавзолея Саманидов, увидим мавзолей Чашма-Аюб и узнаем, как с ним связан пророк Иов.

Посетим архитектурный ансамбль Боло-Хауз, а затем отправимся к крепости Арк — бывшей резиденции эмира. Заглянем в магазин шёлковых ковров и побываем в центральном комплексе Бухары Пой Калян.

После обеда доберёмся до медресе Мири Араб, а затем пройдёмся по торговым куполам. Следующая точка маршрута — медресе Улугбека, а за ним отправимся к медресе Абдулазиз-хана. Завершим экскурсию визитом к медресе Нодир-Диван-Беги.

Главные достопримечательности БухарыГлавные достопримечательности БухарыГлавные достопримечательности БухарыГлавные достопримечательности БухарыГлавные достопримечательности БухарыГлавные достопримечательности БухарыГлавные достопримечательности БухарыГлавные достопримечательности Бухары
3 день

Дворец Ситораи Мохи Хоса, Чор-Бакр и катание на верблюдах у озера Айдаркуль

Позавтракаем и поедем за пределы Бухары во дворец Ситораи Мохи Хоса. Ещё сегодня посетим некрополь Чор-Бакр. После обеда на комфортабельном автомобиле отправимся к озеру Айдаркуль. Заселимся в отель возле водоёма, а вечером вас ждёт обучение езде на верблюдах, после чего поужинаем и разойдёмся по номерам.

Дворец Ситораи Мохи Хоса, Чор-Бакр и катание на верблюдах у озера АйдаркульДворец Ситораи Мохи Хоса, Чор-Бакр и катание на верблюдах у озера АйдаркульДворец Ситораи Мохи Хоса, Чор-Бакр и катание на верблюдах у озера АйдаркульДворец Ситораи Мохи Хоса, Чор-Бакр и катание на верблюдах у озера АйдаркульДворец Ситораи Мохи Хоса, Чор-Бакр и катание на верблюдах у озера АйдаркульДворец Ситораи Мохи Хоса, Чор-Бакр и катание на верблюдах у озера АйдаркульДворец Ситораи Мохи Хоса, Чор-Бакр и катание на верблюдах у озера Айдаркуль
4 день

Путешествие в село Хаят

После завтрака разместимся в машине и поедем в село Хаят. По прибытии пообедаем, а затем пойдём гулять по старинному посёлку с населением всего в 700 человек. Вы увидите руины водяной мельницы и понаблюдаете за архарами — горными козлами. А ещё в Хаяте можно наткнуться на заброшенные ещё в советское время дома.

Вечером поужинаем. Ночевать будем в гостевом доме «Ширингуль».

Путешествие в село ХаятПутешествие в село ХаятПутешествие в село ХаятПутешествие в село Хаят
5 день

Пешая прогулка в село Ашраф

Наберёмся сил за завтраком и отправимся в поход в село Ашраф. По желанию группы можем поехать туда на машине.

Вас ждёт прогулка по живописным местам: будем любоваться горными пейзажами и наслаждаться свежим воздухом. Пообедаем в Ашрафе и пройдёмся по его окрестностям. Останемся здесь на ночь.

Пешая прогулка в село АшрафПешая прогулка в село АшрафПешая прогулка в село Ашраф
6 день

Переезд в Самарканд

После завтрака поедем в Самарканд. По прибытии отдохнём и поужинаем.

7 день

Главные места Самарканда: Гур Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-Ханум

В холле отеля после завтрака вас встретит гид и проведёт обзорную экскурсию по Самарканду. Начнём с мавзолея Гур Эмир, где находится гробница Тамерлана, затем переместимся к мавзолею Рухабад. Побываем на площади Регистан — в сердце города,— и отправимся на бумажную фабрику «Мерос», где до сих пор работают по старинным технологиям.

Следующая точка маршрута — мавзолей Святого Даниила, живописно расположенный на холме. Увидим обсерваторию Улугбека 15 века, некрополь Шахи-Зинда, соборную мечеть Биби-Ханум. Пройдёмся по торговым рядам Сиабского базара и поужинаем.

Главные места Самарканда: Гур Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумГлавные места Самарканда: Гур Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумГлавные места Самарканда: Гур Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумГлавные места Самарканда: Гур Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумГлавные места Самарканда: Гур Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумГлавные места Самарканда: Гур Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумГлавные места Самарканда: Гур Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумГлавные места Самарканда: Гур Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-Ханум
8 день

Высокогорное село Ургут и сад «Чор-Чинор»

Позавтракаем и поедем в Ургут, расположенный на высоте 2000 метров. Погуляем по древнему саду «Чор-Чинор» и увидим платаны — деревья, возраст которых исчисляется веками! После шопинга на базаре поужинаем в гостевом доме у Шахнозы, где вы научитесь готовить плов и печь лепёшки в тандыре.

Вечером вернёмся в Самарканд.

Высокогорное село Ургут и сад «Чор-Чинор»Высокогорное село Ургут и сад «Чор-Чинор»
9 день

Село Гелон и мастерская кузнеца

Сегодня вас ждёт поездка в село Гелон. Дорога займёт около 4 часов. Прогуляемся по высокогорному селу, заглянем в кузнечную мастерскую и познакомимся с местным художником. На ужин и на ночь останемся в Гелоне.

Село Гелон и мастерская кузнецаСело Гелон и мастерская кузнецаСело Гелон и мастерская кузнеца
10 день

Переезд в Шахризаб, резиденция Тамерлана, мавзолей Джахангира и отъезд

Поедем в Шахризаб. Здесь побываем на руинах Ак-Сарай Паласа — летней резиденции Тамерлана, рассмотрим мавзолей Джахангира, мечеть Хазрати Имам и мавзолей Гумбази-Сейидан. Завершим экскурсию визитом в мечеть Кок Гумбаз.

Вечером поужинаем и отвезём вас в аэропорт Самарканда.

Переезд в Шахризаб, резиденция Тамерлана, мавзолей Джахангира и отъездПереезд в Шахризаб, резиденция Тамерлана, мавзолей Джахангира и отъездПереезд в Шахризаб, резиденция Тамерлана, мавзолей Джахангира и отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:00
Завершение: Аэропорт Самарканда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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