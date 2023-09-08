Встретим вас в аэропорту Ташкента в 09:00 и начнём обзорную экскурсию по столице. Посетим комплекс Хазрати Имам и увидим медресе Тилля-Шейх, где хранится редкое издание Корана 7 века. Продёмся по восточному базару «Чорсу» и попробуем знаменитый свадебный плов на обед.

Полюбуемся медресе Муйи Муборак и Джума мечетью, а ещё увидим медресе Баракхана.

Переместимся в современную часть города: пройдём по площади Независимости и побываем в сквере Амира Темура, где можно зайти в православную церковь. Рассмотрим театр им. Алишера Навои и мечеть Минор.