Вы научитесь делать шёлковую бумагу, попаритесь в средневековой бане, попробуете узбекское вино и
Описание тура
Организационные детали
Нужна ли страховка?
Да, настоятельно рекомендуем всегда покупать туристическую страховку. Медицина в Узбекистане бесплатная, но на всякий случай страховку нужно приобрести.
А если я не из Москвы, как мне добраться?
- Рейсы в Узбекистан летают из десятков российских городов. И многих — ежедневно. Некоторые проблемы могут быть с обратным рейсом из Хивы (возможно, придётся лететь с пересадкой в Ташкенте или в МинВодах).
Сколько будут стоить билеты?
- Обычно билеты в обе стороны стоят в пределах 25 тысяч на человека. Но часто бывают распродажи, мы будем следить за ними и постараемся купить билеты подешевле.
Я вегетарианец (или у меня есть другие ограничения по питанию), найдётся ли для меня еда в поездке?
- Да, предупредите заранее, и мы организуем для вас вегетарианское питание.
Проживание. В отелях 3* и гостевых домах, размещение 2-местное.
Питание. Включено 3-разовое питание.
Уровень сложности. Для участия в туре никакой физической подготовки не нужно. Чемоданы мы будем либо оставлять в отелях, либо в автомобиле, а гулять будем налегке.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Знакомство с современной и древней архитектурой и кухней Ташкента
Встречаемся, знакомимся и на 2-этажном автобусе едем на обзорную экскурсию по Ташкенту. По пути остановимся у мемориального комплекса, посвящённого жертвам репрессий, и у современной бело-голубой мечети Минор. В старой части города, у архитектурного комплекса Хаст-Имам, сойдём и продолжим знакомство со столицей уже пешком. Посмотрим на древнейший из сохранившихся в мире Коран, зайдём во двор медресе и пройдёмся по лабиринтам старинных улочек до рынка «Чорсу», одного из крупнейших в Узбекистане и Средней Азии, который был известен ещё в Средние века.
Прогуляемся по скверу Амира Темура, поговорим об истории страны и личности Тамерлана. По улице Сайлгох — местному Бродвею — дойдём до парадной площади Независимости. С верхнего этажа отеля Hilton полюбуемся видами на город и деловой центр «Ташкент-Сити». В парке центра посмотрим на шоу танцующих фонтанов и современную архитектуру.
Вечером заглянем в Центр плова, где ежедневно готовят десятки тонн этого блюда. Съедим по порции главного угощения узбекской кухни и в 20:30 отправимся в отель отдыхать. Самые стойкие могут прогуляться по заведениям улицы Шевченко, знаменитой ресторанами и барами.
Переезд в Самарканд, прогулка по городу, дегустация плова и вина
Сегодня встанем пораньше и уже в 07:30 поедем на ж. -д. вокзал, откуда на комфортном поезде за два с небольшим часа домчим до Самарканда. По приезде отправимся знакомиться с городом. Первым посетим его главное историческое здание — мавзолей Гур-Эмир, где покоится сам великий Тимур, полководец, национальный герой Узбекистана и основатель одной из самых могущественных и обширных империй своего времени.
Пообедаем в ресторане, чей плов считается лучшим в Самарканде. Вы попробуете это блюдо, которое отличается от ташкентского тем, что его готовят и подают слоями — отдельно рис, отдельно морковь, отдельно мясо — перемешивают уже перед едой. Затем продолжим экскурсию: побываем в комплексе мавзолеев Шахи-Зинда, где усыпальницы больше похожи на дворцы, а хорошим людям после посещения комплекса, говорят, сопутствует удача. А у входа вы попробуете уникальный кофе.
После заглянем в соборную мечеть Биби-Ханум, где похоронена старшая жена Амира Темура, зайдём на Сиабский базар, где сможем купить восточных сладостей и продегустировать разные угощения. Оттуда дойдём до главной площади города — Регистан — вы посмотрите на ансамбль из трёх медресе. Перед ужином в ресторане, который славится своими шашлыками, вас ждёт экскурсия-дегустация на заводе «Багизаган». Это один из самых именитых и титулованных производителей вин в современном Узбекистане.
Музеи Самарканда, мастер-классы и переезд в пригород Бухары
Позавтракаем и в 10:00 отправимся в Музей Археологии «Афросиаб»: вы узнаете, почему этим именем называется узбекский «Сапсан», и познакомитесь с историей древнего Самарканда. Затем посетим обсерваторию Улугбека, внука Амира Темура, который прославился своими открытиями: его астрономические таблицы ещё три столетия оставались самым точным астрономическим наблюдением мира. После побываем в мавзолее Святого Даниила, построенном Тимуром в 15 веке.
В 14:00 вы поучаствуете в мастер-классе по изготовлению шёлковой бумаги по средневековым рецептам и в кулинарном мастер-классе по плову от повара, специализирующегося на этом блюде. Сами приготовим и сами съедим. После, если останется время, прогуляемся по новой интересной локации города — Silk Road Samarkand. Здесь воссозданы улочки средневекового города с магазинчиками, лавками ремесленников и уютными кафе.
Около 19:30 выезжаем на ж. -д вокзал, а оттуда на скоростном поезде доедем до пригорода Бухары, где около 23:30 разместимся в отеле и отдохнём.
Гуляем по Бухаре
Сегодня поспим подольше, а потом весь день будем гулять по историческому центру Бухары. Пройдёмся по главной площади города — Ляби-Хауз — архитектурному ансамблю 16-17 веков. Увидим древние медресе и суфийскую обитель. Зайдём в синагогу, где хранится древнейший список торы, написанный на коже. Посмотрим на кукол ручной работы и в торговых куполах познакомимся с известными мастерами, некоторые из которых приоткроют нам тайны своего мастерства. А после заглянем в одну из древнейших мечетей в мире — Маггоки-Аттари.
На обед обязательно попробуем бухарский плов — уже третий вид плова — он считается самым диетическим в Узбекистане. Затем вас ждут крепость Арк — резиденция бухарского эмира — и минарет Калян. По пути заскочим на кофе с десертом в кафе, которое принадлежит немке, однажды приехавшей в Бухару, влюбившейся в город и открывшей эту кофейню. За ужином снова вкусности: мясо, свежайшие овощи и другие местные специалитеты.
Экскурсия по загородным достопримечательностям, переезд в Хиву
После завтрака, в 10:00 встречаемся в холле отеля и на целый день отправляемся на экскурсию за город. Посмотрим на мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб. Посетим дворец Ситораи-Мохи-Хоса — загородную резиденцию последнего Бухарского эмира, в архитектуре которой прослеживается влияние русского имперского и европейского стилей.
Пообедав в красивом ресторанчике, исследуем мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди, известного суфия, современника Тимура. А потом — идём в баню! Бухара славится своими банями, возраст которых насчитывает несколько сотен лет.
Вечером ещё раз пройдёмся по старому городу и попрощаемся с гостеприимной Бухарой, поужинав напоследок в одном из заведений в центре. В 00:37 выезжаем в Хиву на ночном поезде.
Дворцы и медресе Хивы, знакомство с местной кухней
Утром прибудем в Хиву, заселимся в отель и несколько часов отдохнём. В 11:00 соберёмся на завтрак, а потом приготовьтесь почувствовать себя героем восточной сказки — облик города почти не менялся последние 100 лет. Вы полюбуетесь многочисленными медресе и дворцами, а на обед вас ждёт сюрприз — есть будем не плов! Вы попробуете шувит оши — уникальное хивинское блюдо, похожее на генуэзскую пасту, которую в Италии непременно подают вместе с песто, а в шувит оши песто заменяет вкусное тушёное мясо.
Во второй половине дня продолжим прогулку по Ичан-Кале и посмотрим на больницу имени наследника цесаревича Алексея, которой чуть более века. Закончим дворцом Нуруллабая, построенным для последнего местного хана. Вы увидите роскошные интерьеры, где восточный декор соседствует с европейской элегантностью, а многие элементы оформления изготовлены на Петербургском императорском фарфоровом заводе.
На ужин вас ждёт ещё одно традиционно хивинское блюдо — тухум барак — напоминающее вареники с яйцом. Перед сном пройдёмся по ночной Ичан-Кале — в тёмное время суток старый город выглядит совсем иначе.
Поход за сувенирами, свободное время, прощальный ужин, отъезд
Позавтракав, дойдём до базара и заглянем в несколько лавок, чтобы купить сувениры и угощения, если не успели в предыдущие дни. Пообедаем в 13:00 знаменитой хорезмской жареной рыбой, а после, до 17:00 у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки. Затем соберёмся за щедро накрытым столом и поделимся друг с другом впечатлениями от путешествия. В 20:00 разлетаемся по домам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 400
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все трансферы по программе
- Все входные билеты
- Сопровождение гидом
- Мастер-классы
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Ташкент и обратно из Хивы
- Одноместное размещение
- Алкоголь и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отличный тур от Ташкента до Хивы, все продумано: познакомились с современным Ташкентом, а потом постепенно начали погружаться в
Во-первых, замечательные организаторы Тимур и Саша (местные, из Ташкента) - отлично организовали программу, в которой