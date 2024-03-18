Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана

Исследовать Хиву и Бухару, Ташкент и Самарканд, попробовать местные блюда и сходить в древнюю баню
Вас ждут красоты главных городов, увлекательные мастер-классы, много плова, вкуснейший шашлык и блюда, которые готовят только в Хиве.

Вы научитесь делать шёлковую бумагу, попаритесь в средневековой бане, попробуете узбекское вино и
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коктейли на крыше самого модного отеля Ташкента.

Увидите выступление канатоходцев во дворе старинного медресе, сможете обозреть окрестности с высоты минарета, покатаетесь на местных скоростных поездах и рассмотрите архитектуру прошлого и настоящего. Восточная сказка станет былью!

5
3 отзыва
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Нужна ли страховка?
Да, настоятельно рекомендуем всегда покупать туристическую страховку. Медицина в Узбекистане бесплатная, но на всякий случай страховку нужно приобрести.

А если я не из Москвы, как мне добраться?
- Рейсы в Узбекистан летают из десятков российских городов. И многих — ежедневно. Некоторые проблемы могут быть с обратным рейсом из Хивы (возможно, придётся лететь с пересадкой в Ташкенте или в МинВодах).

Сколько будут стоить билеты?
- Обычно билеты в обе стороны стоят в пределах 25 тысяч на человека. Но часто бывают распродажи, мы будем следить за ними и постараемся купить билеты подешевле.

Я вегетарианец (или у меня есть другие ограничения по питанию), найдётся ли для меня еда в поездке?
- Да, предупредите заранее, и мы организуем для вас вегетарианское питание.

Проживание. В отелях 3* и гостевых домах, размещение 2-местное.

Питание. Включено 3-разовое питание.

Уровень сложности. Для участия в туре никакой физической подготовки не нужно. Чемоданы мы будем либо оставлять в отелях, либо в автомобиле, а гулять будем налегке.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с современной и древней архитектурой и кухней Ташкента

Встречаемся, знакомимся и на 2-этажном автобусе едем на обзорную экскурсию по Ташкенту. По пути остановимся у мемориального комплекса, посвящённого жертвам репрессий, и у современной бело-голубой мечети Минор. В старой части города, у архитектурного комплекса Хаст-Имам, сойдём и продолжим знакомство со столицей уже пешком. Посмотрим на древнейший из сохранившихся в мире Коран, зайдём во двор медресе и пройдёмся по лабиринтам старинных улочек до рынка «Чорсу», одного из крупнейших в Узбекистане и Средней Азии, который был известен ещё в Средние века.

Прогуляемся по скверу Амира Темура, поговорим об истории страны и личности Тамерлана. По улице Сайлгох — местному Бродвею — дойдём до парадной площади Независимости. С верхнего этажа отеля Hilton полюбуемся видами на город и деловой центр «Ташкент-Сити». В парке центра посмотрим на шоу танцующих фонтанов и современную архитектуру.

Вечером заглянем в Центр плова, где ежедневно готовят десятки тонн этого блюда. Съедим по порции главного угощения узбекской кухни и в 20:30 отправимся в отель отдыхать. Самые стойкие могут прогуляться по заведениям улицы Шевченко, знаменитой ресторанами и барами.

Знакомство с современной и древней архитектурой и кухней ТашкентаЗнакомство с современной и древней архитектурой и кухней ТашкентаЗнакомство с современной и древней архитектурой и кухней ТашкентаЗнакомство с современной и древней архитектурой и кухней Ташкента
2 день

Переезд в Самарканд, прогулка по городу, дегустация плова и вина

Сегодня встанем пораньше и уже в 07:30 поедем на ж. -д. вокзал, откуда на комфортном поезде за два с небольшим часа домчим до Самарканда. По приезде отправимся знакомиться с городом. Первым посетим его главное историческое здание — мавзолей Гур-Эмир, где покоится сам великий Тимур, полководец, национальный герой Узбекистана и основатель одной из самых могущественных и обширных империй своего времени.

Пообедаем в ресторане, чей плов считается лучшим в Самарканде. Вы попробуете это блюдо, которое отличается от ташкентского тем, что его готовят и подают слоями — отдельно рис, отдельно морковь, отдельно мясо — перемешивают уже перед едой. Затем продолжим экскурсию: побываем в комплексе мавзолеев Шахи-Зинда, где усыпальницы больше похожи на дворцы, а хорошим людям после посещения комплекса, говорят, сопутствует удача. А у входа вы попробуете уникальный кофе.

После заглянем в соборную мечеть Биби-Ханум, где похоронена старшая жена Амира Темура, зайдём на Сиабский базар, где сможем купить восточных сладостей и продегустировать разные угощения. Оттуда дойдём до главной площади города — Регистан — вы посмотрите на ансамбль из трёх медресе. Перед ужином в ресторане, который славится своими шашлыками, вас ждёт экскурсия-дегустация на заводе «Багизаган». Это один из самых именитых и титулованных производителей вин в современном Узбекистане.

Переезд в Самарканд, прогулка по городу, дегустация плова и винаПереезд в Самарканд, прогулка по городу, дегустация плова и винаПереезд в Самарканд, прогулка по городу, дегустация плова и винаПереезд в Самарканд, прогулка по городу, дегустация плова и вина
3 день

Музеи Самарканда, мастер-классы и переезд в пригород Бухары

Позавтракаем и в 10:00 отправимся в Музей Археологии «Афросиаб»: вы узнаете, почему этим именем называется узбекский «Сапсан», и познакомитесь с историей древнего Самарканда. Затем посетим обсерваторию Улугбека, внука Амира Темура, который прославился своими открытиями: его астрономические таблицы ещё три столетия оставались самым точным астрономическим наблюдением мира. После побываем в мавзолее Святого Даниила, построенном Тимуром в 15 веке.

В 14:00 вы поучаствуете в мастер-классе по изготовлению шёлковой бумаги по средневековым рецептам и в кулинарном мастер-классе по плову от повара, специализирующегося на этом блюде. Сами приготовим и сами съедим. После, если останется время, прогуляемся по новой интересной локации города — Silk Road Samarkand. Здесь воссозданы улочки средневекового города с магазинчиками, лавками ремесленников и уютными кафе.

Около 19:30 выезжаем на ж. -д вокзал, а оттуда на скоростном поезде доедем до пригорода Бухары, где около 23:30 разместимся в отеле и отдохнём.

Музеи Самарканда, мастер-классы и переезд в пригород БухарыМузеи Самарканда, мастер-классы и переезд в пригород БухарыМузеи Самарканда, мастер-классы и переезд в пригород БухарыМузеи Самарканда, мастер-классы и переезд в пригород Бухары
4 день

Гуляем по Бухаре

Сегодня поспим подольше, а потом весь день будем гулять по историческому центру Бухары. Пройдёмся по главной площади города — Ляби-Хауз — архитектурному ансамблю 16-17 веков. Увидим древние медресе и суфийскую обитель. Зайдём в синагогу, где хранится древнейший список торы, написанный на коже. Посмотрим на кукол ручной работы и в торговых куполах познакомимся с известными мастерами, некоторые из которых приоткроют нам тайны своего мастерства. А после заглянем в одну из древнейших мечетей в мире — Маггоки-Аттари.

На обед обязательно попробуем бухарский плов — уже третий вид плова — он считается самым диетическим в Узбекистане. Затем вас ждут крепость Арк — резиденция бухарского эмира — и минарет Калян. По пути заскочим на кофе с десертом в кафе, которое принадлежит немке, однажды приехавшей в Бухару, влюбившейся в город и открывшей эту кофейню. За ужином снова вкусности: мясо, свежайшие овощи и другие местные специалитеты.

Гуляем по БухареГуляем по БухареГуляем по БухареГуляем по Бухаре
5 день

Экскурсия по загородным достопримечательностям, переезд в Хиву

После завтрака, в 10:00 встречаемся в холле отеля и на целый день отправляемся на экскурсию за город. Посмотрим на мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб. Посетим дворец Ситораи-Мохи-Хоса — загородную резиденцию последнего Бухарского эмира, в архитектуре которой прослеживается влияние русского имперского и европейского стилей.

Пообедав в красивом ресторанчике, исследуем мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди, известного суфия, современника Тимура. А потом — идём в баню! Бухара славится своими банями, возраст которых насчитывает несколько сотен лет.

Вечером ещё раз пройдёмся по старому городу и попрощаемся с гостеприимной Бухарой, поужинав напоследок в одном из заведений в центре. В 00:37 выезжаем в Хиву на ночном поезде.

Экскурсия по загородным достопримечательностям, переезд в ХивуЭкскурсия по загородным достопримечательностям, переезд в ХивуЭкскурсия по загородным достопримечательностям, переезд в ХивуЭкскурсия по загородным достопримечательностям, переезд в Хиву
6 день

Дворцы и медресе Хивы, знакомство с местной кухней

Утром прибудем в Хиву, заселимся в отель и несколько часов отдохнём. В 11:00 соберёмся на завтрак, а потом приготовьтесь почувствовать себя героем восточной сказки — облик города почти не менялся последние 100 лет. Вы полюбуетесь многочисленными медресе и дворцами, а на обед вас ждёт сюрприз — есть будем не плов! Вы попробуете шувит оши — уникальное хивинское блюдо, похожее на генуэзскую пасту, которую в Италии непременно подают вместе с песто, а в шувит оши песто заменяет вкусное тушёное мясо.

Во второй половине дня продолжим прогулку по Ичан-Кале и посмотрим на больницу имени наследника цесаревича Алексея, которой чуть более века. Закончим дворцом Нуруллабая, построенным для последнего местного хана. Вы увидите роскошные интерьеры, где восточный декор соседствует с европейской элегантностью, а многие элементы оформления изготовлены на Петербургском императорском фарфоровом заводе.

На ужин вас ждёт ещё одно традиционно хивинское блюдо — тухум барак — напоминающее вареники с яйцом. Перед сном пройдёмся по ночной Ичан-Кале — в тёмное время суток старый город выглядит совсем иначе.

Дворцы и медресе Хивы, знакомство с местной кухнейДворцы и медресе Хивы, знакомство с местной кухнейДворцы и медресе Хивы, знакомство с местной кухнейДворцы и медресе Хивы, знакомство с местной кухней
7 день

Поход за сувенирами, свободное время, прощальный ужин, отъезд

Позавтракав, дойдём до базара и заглянем в несколько лавок, чтобы купить сувениры и угощения, если не успели в предыдущие дни. Пообедаем в 13:00 знаменитой хорезмской жареной рыбой, а после, до 17:00 у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки. Затем соберёмся за щедро накрытым столом и поделимся друг с другом впечатлениями от путешествия. В 20:00 разлетаемся по домам.

Поход за сувенирами, свободное время, прощальный ужин, отъездПоход за сувенирами, свободное время, прощальный ужин, отъездПоход за сувенирами, свободное время, прощальный ужин, отъездПоход за сувенирами, свободное время, прощальный ужин, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все трансферы по программе
  • Все входные билеты
  • Сопровождение гидом
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Ташкент и обратно из Хивы
  • Одноместное размещение
  • Алкоголь и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, у гостиницы «Узбекистан», 10:30
Завершение: Хива, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
М
18 мар 2024
Ездила с Тимуром в Узбекистан в октябре. Уровень организации и продуманности путешествия 150 из 100. Сама страна прекрасна и удивительна, много нового и интересного. Компания была очень разносторонняя, но со всеми было приятно общаться. Всем советую, если хотят в Узбекистан, то именно с Тимуром. Надеюсь в следующем году, возможно тем же составом, будем покорять новые земли под руководством Тимура)))
Ю
28 фев 2024
Съездила в Узбекистан с Тимуром. Выбор этого тура был абсолютным попаданием и удачей.

Отличный тур от Ташкента до Хивы, все продумано: познакомились с современным Ташкентом, а потом постепенно начали погружаться в
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глубь веков. В каждом городе нас ждали: местные гиды, за которых отдельное спасибо (не очень люблю ходить с гидами, но здесь они были отличные, даже в Самарканде со своим колоритом 😅); местная еда (мы попробовали три вида плова😋) и вино 🍷
Огромное спасибо Тимуру и Саше за организацию такого отличного приключения ❤️
Если планируете ехать в Узбекистан, то не сомневайтесь, этот тур то, что нужно!

С
14 фев 2024
В современном Узбекистане был первый раз, путешествие для меня было невероятным открытием, все прошло на 5+!
Во-первых, замечательные организаторы Тимур и Саша (местные, из Ташкента) - отлично организовали программу, в которой
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можно было расслабиться и кайфовать от локаций) Огромное им за это спасибо! Забота и помощь на всем маршруте, все вопросы решались оперативно)

Во-вторых, сам Узбекистан - современная, чистая, активно развивающаяся страна, в которой очень спокойно и безопасно путешествовать. Много гуляли днем и ночью, везде было очень спокойно и дружелюбно! Местные максимально по доброму встречают, многие знают русский. Очень классное ощущение - хочется больше гулять, изучать, знакомиться.
В-третьих, где вы езе встретите такую богатую и интересную культуру?! Во время поездки у нас были очень интересные гиды, причем некоторые из академиков, которые целенаправленно изучают культуру и особенности местных артефактов. Для любителей""тайных знаков"" - будет экстаз, очень интересно)

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры7-дневные турыГастрономические

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