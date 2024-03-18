Вас ждут красоты главных городов, увлекательные мастер-классы, много плова, вкуснейший шашлык и блюда, которые готовят только в Хиве.Вы научитесь делать шёлковую бумагу, попаритесь в средневековой бане, попробуете узбекское вино и

коктейли на крыше самого модного отеля Ташкента. Увидите выступление канатоходцев во дворе старинного медресе, сможете обозреть окрестности с высоты минарета, покатаетесь на местных скоростных поездах и рассмотрите архитектуру прошлого и настоящего. Восточная сказка станет былью!

Описание тура

Организационные детали

Нужна ли страховка?

Да, настоятельно рекомендуем всегда покупать туристическую страховку. Медицина в Узбекистане бесплатная, но на всякий случай страховку нужно приобрести.

А если я не из Москвы, как мне добраться?

- Рейсы в Узбекистан летают из десятков российских городов. И многих — ежедневно. Некоторые проблемы могут быть с обратным рейсом из Хивы (возможно, придётся лететь с пересадкой в Ташкенте или в МинВодах).

Сколько будут стоить билеты?

- Обычно билеты в обе стороны стоят в пределах 25 тысяч на человека. Но часто бывают распродажи, мы будем следить за ними и постараемся купить билеты подешевле.

Я вегетарианец (или у меня есть другие ограничения по питанию), найдётся ли для меня еда в поездке?

- Да, предупредите заранее, и мы организуем для вас вегетарианское питание.