Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Авторский тур в Ташкенте

Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах

5
1 отзыв
Предлагаем необычный маршрут по Узбекистану: примерим на себя роль кочевников, идущих караваном по пустыне, и заночуем под звёздами, послушаем местного исполнителя, сидя у костра, и полюбуемся Чарвакским водохранилищем, отражающим горные вершины.

А как же сказочные мечети, разноцветная мозаика, восточный колорит и шумные базары? Всё будет! Вы научитесь делать самаркандский плов, испечёте лепёшку в тандыре, побываете на «море в песках» — озере Айдаркуль и увидите Ташкент, Бухару, Хиву и Самарканд во всём великолепии.
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Ближайшие даты:
19
мая
18
авг
13
сен
29
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 088
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 10 лет.

Проживание. Будем жить в отеле «Art de luxe» / «Human hotel» в Ташкенте, «Minor Hotel» / «Musa Tura hotel» в Хиве, «Old House» / «Nodirabegim hotel» в Бухаре и «Arba Hotel» в Самарканде. Также 1 ночь проведём в юртовом лагере.

Питание. В программу включены завтраки и 3 ужина, а также обед и ужин в 5 день в юртовом лагере.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Ташкенту: площадь Хаст-Имам и современная столица

Встречаемся в аэропорту и заселимся в отель. После небольшого отдыха позавтракаем и в 11:00 отправимся на экскурсию в историческую часть города. Посетим площадь Хаст-Имам, на которой расположено медресе Барак-Хан 6 века. Полюбуемся мозаичными панно на фасаде здания и заглянем в музей, где хранится знаменитая мусульманская реликвия — Коран халифа Османа, написанный в 7 веке и считающийся первоисточником священного писания.

Увидим джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали, старейшую в городе, построенную в виде куба. Полюбуемся медресе Кукельдаш 16 века и прогуляемся до базара «Чорсу», где можно купить ароматные специи и свежие фрукты, попробовать фирменные лепёшки, шурпу и лагман.

Дальше отправимся в современную часть города. Побываем на Площади Независимости, наполненной символами: земной шар на постаменте с выделенным Узбекистаном — свобода, арка «Эзгулик» с устремлёнными ввысь аистами — добрые и благородные стремления.

Полюбуемся роскошным зданием Большого театра имени Алишера Навои и отправимся к монументу «Мужество», посвящённому людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года.

Прогуляемся по площади Амира Тимура и сверим время по Ташкентским курантам. Вы услышите мелодичный звон, который раздаётся над сквером каждую четверть часа в память о погибших на войне солдатах. Сфотографируем роскошный дворец международных форумов и вечером вернёмся в отель.

Прогулка по Ташкенту: площадь Хаст-Имам и современная столицаПрогулка по Ташкенту: площадь Хаст-Имам и современная столицаПрогулка по Ташкенту: площадь Хаст-Имам и современная столицаПрогулка по Ташкенту: площадь Хаст-Имам и современная столицаПрогулка по Ташкенту: площадь Хаст-Имам и современная столицаПрогулка по Ташкенту: площадь Хаст-Имам и современная столицаПрогулка по Ташкенту: площадь Хаст-Имам и современная столицаПрогулка по Ташкенту: площадь Хаст-Имам и современная столица
2 день

Хива: площадь Ичан-Кала, медресе Мухаммад Рахим-хана и мастер-класс по лепёшкам

После завтрака направляемся в аэропорт — нас ждёт рейс в Ургенч, а оттуда доедем до Хивы. Начнём прогулку с площади Ичан-Кала — города в городе, обнесённого крепостными стенами. Время здесь остановилось: жилые постройки и памятники сохранили первозданный вид.

Вы увидите, как выглядел и чем жил средневековый Восток. Поднимемся на смотровую башню Ак-Шейх-Бобо, откуда открывается панорамный вид на древний город и символ Хивы — минарет Кальта-Минор, имеющий цилиндрическую форму и украшенный голубой мозаикой и майоликой.

Посетим медресе Мухаммад Рахим-хана II, словно из сказки про Алладина: величественные ворота с порталом и разноцветной плиткой, маленькие башенки по бокам из обожжённого кирпича. Полюбуемся переливами солнца на мозаике и отправимся дальше. Увидим необычную мечеть Джума: она не имеет входных арок или купольных перекрытий. Изюминка Джумы — комната для молитв, крыша которой опирается на несколько десятков деревянных колонн.

Увидим дворец хивинских ханов Таш-Хаули, а затем насладимся хивинской архитектурой, посетив мавзолей Пахлаван Махмуда, построенный в честь знаменитого узбекского поэта, и минарет Ислам-ходжа высотой 45 м — его можно увидеть из любой точки города.

Вечером посетим мастер-класс, где вы научитесь делать лепёшки в тандыре. После ужина вернёмся в отель.

Хива: площадь Ичан-Кала, медресе Мухаммад Рахим-хана и мастер-класс по лепёшкамХива: площадь Ичан-Кала, медресе Мухаммад Рахим-хана и мастер-класс по лепёшкамХива: площадь Ичан-Кала, медресе Мухаммад Рахим-хана и мастер-класс по лепёшкамХива: площадь Ичан-Кала, медресе Мухаммад Рахим-хана и мастер-класс по лепёшкамХива: площадь Ичан-Кала, медресе Мухаммад Рахим-хана и мастер-класс по лепёшкамХива: площадь Ичан-Кала, медресе Мухаммад Рахим-хана и мастер-класс по лепёшкам
3 день

Переезд в Бухару

Позавтракаем и покинем Хиву. Проедем через пустыню Кызылкум и полюбуемся инопланетными пейзажами из окна автобуса. Остановимся на смотровой площадке, откуда открывается захватывающий вид на реку Амударья. Дорога займёт около 7 часов. (Ехать 480 км).

По пути пообедаем в местной чайхане. Вечером приедем в Бухару, разместимся в отеле и отдохнём.

Переезд в БухаруПереезд в БухаруПереезд в БухаруПереезд в БухаруПереезд в БухаруПереезд в Бухару
4 день

Бухара: ансамбль Боло-Хауз, медресе Улугбека и комплекс Ляби-Хауз

Насладимся завтраком и начнём экскурсию по Бухаре. Сегодня будем много ходить пешком, чтобы ничего не упустить. Прогуляемся до мавзолея Саманидов 9 века, самого древнего памятника исламской культуры в Средней Азии. Рядом с ним расположен мавзолей Чашма-Аюб с колодцем. По легенде, он возник после того, как Иов ударил по земле своим посохом, чтобы даровать людям воду.

Посетим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Войдём в здание через открытую веранду, своды которой держат изящные деревянные колонны. После отправимся в крепость Арк — мощную цитадель, бывшую резиденцию эмира. Побываем в торговых куполах, где можно купить пёстрые шёлковые платки, колокольчики на счастье, тюбетейки и украшения ручной работы.

Дойдём до медресе Улугбека 15 века. Здесь студентов обучали математике, астрономии и арабскому языку. Медресе Абдулазиз-хана возведена на 100 лет позже, но образует с соседним зданием единый ансамбль, демонстрирующий мощь среднеазиатских архитекторов и декораторов. Посетим комплекс Ляби-Хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. В средние века здесь велась торговля и заключались сделки.

Здесь, у воды, вы сможете выпить чашечку зелёного чая с местными сладостями. После экскурсии — трансфер в отель и заслуженный отдых.

Бухара: ансамбль Боло-Хауз, медресе Улугбека и комплекс Ляби-ХаузБухара: ансамбль Боло-Хауз, медресе Улугбека и комплекс Ляби-ХаузБухара: ансамбль Боло-Хауз, медресе Улугбека и комплекс Ляби-ХаузБухара: ансамбль Боло-Хауз, медресе Улугбека и комплекс Ляби-ХаузБухара: ансамбль Боло-Хауз, медресе Улугбека и комплекс Ляби-ХаузБухара: ансамбль Боло-Хауз, медресе Улугбека и комплекс Ляби-Хауз
5 день

Дворец Ситораи Мохи-Хоса, юртовый лагерь и озеро Айдаркуль

После завтрака отправимся за пределы Бухары. Увидим комплекс Накшбанди, полюбуемся летним дворцом бухарского эмира Ситораи Мохи-Хоса и пройдём по «городу мёртвых» — некрополю Чор Бакр.

Затем поедем в юртовый лагерь. Расстояние до него — около 200 км. По приезде разместимся в настоящей юрте и пообедаем. Примерим на себя роль кочевников и покатаемся на верблюдах по золотым дюнам.

Желающие смогут искупаться в озере Айдаркуль — искусственном водоёме, которое прозвали «морем в песках». Вечером вас ждёт мини-фольклорное шоу местного исполнителя прямо у костра.

Дворец Ситораи Мохи-Хоса, юртовый лагерь и озеро АйдаркульДворец Ситораи Мохи-Хоса, юртовый лагерь и озеро АйдаркульДворец Ситораи Мохи-Хоса, юртовый лагерь и озеро АйдаркульДворец Ситораи Мохи-Хоса, юртовый лагерь и озеро АйдаркульДворец Ситораи Мохи-Хоса, юртовый лагерь и озеро АйдаркульДворец Ситораи Мохи-Хоса, юртовый лагерь и озеро Айдаркуль
6 день

Переезд в Самарканд

После завтрака выезжаем в Самарканд. Дорога займёт около 3,5 часов. Из окна автомобиля будем любоваться хлопковыми полями и посёлками с глиняными домами.

По приезде заселимся в отель.

Переезд в СамаркандПереезд в СамаркандПереезд в СамаркандПереезд в Самарканд
7 день

Самарканд: Гур Эмир, площадь Регистан, обсерватория и мастер-класс по плову

Позавтракаем и поедем в мавзолей Гур Эмир, где захоронен полководец Тамерлан. Рядом расположена жемчужина Самарканда — площадь Регистан. Вы увидите медресе Улугбека с причудливыми узорами в арабском стиле из голубой майоликовой плитки на фасадах здания. Пройдём по Ташкентской улице и окажемся у самой большой мечети Средней Азии Биби-Ханым, построенной в 14 веке по приказу Амира Тимура в честь его любимой жены.

Проникнемся атмосферой Самарканда на Сиабском базаре, где постараемся не потерять голову от буйства красок и многообразия ароматов. Вы сможете купить свежие фрукты, необычные украшения ручной работы и деликатесы.

Посетим некрополь Шахи-Зинда. Пройдём по узкой улочке, образованной 11 усыпальницами с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидим захоронение Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.

Следующая точка маршрута — обсерватория 15 века на холме Кухак. Время не пощадило некогда выдающееся трёхэтажное здание, от него остался лишь инструмент для астрономических измерений — секстант. Удачная конструкция постройки позволила древним учёным с минимальными погрешностями вычислить длину звёздного года: они ошиблись всего в 1 минуту.

Вечером вас ждёт мастер-класс по приготовлению самаркандского плова. Какие ещё разновидности национального блюда существуют и чем отличается местная версия — расскажет хозяйка дома, в который мы заглянем в гости. Здесь проживают несколько поколений семьи!

Приготовим плов под руководством опытной хозяйки и насладимся своим произведением на ужин.

Самарканд: Гур Эмир, площадь Регистан, обсерватория и мастер-класс по пловуСамарканд: Гур Эмир, площадь Регистан, обсерватория и мастер-класс по пловуСамарканд: Гур Эмир, площадь Регистан, обсерватория и мастер-класс по пловуСамарканд: Гур Эмир, площадь Регистан, обсерватория и мастер-класс по пловуСамарканд: Гур Эмир, площадь Регистан, обсерватория и мастер-класс по пловуСамарканд: Гур Эмир, площадь Регистан, обсерватория и мастер-класс по пловуСамарканд: Гур Эмир, площадь Регистан, обсерватория и мастер-класс по плову
8 день

Переезд в Ташкент

После завтрака и до обеда продолжим гулять по Самарканду. В 18:00 сядем на скоростной поезд, который доставит нас в Ташкент в 20:10. На вокзале вас встретят и довезут в отель.

9 день

Горы Чимган, Чарвакское водохранилище и отъезд

Позавтракаем, разместимся в машине и поедем в «местную Швейцарию» — горы Чимган. Спустимся к водохранилищу Чарвак и полюбуемся отражёнными в водной глади вершинами. Никаких экскурсий и переездов — будем наслаждаться природой, вдыхать свежий воздух, фотографироваться и отдыхать.

Прокатимся по канатной дороге за лучшими видами, а желающие смогут пообедать в местном кафе. Рекомендуем попробовать маставу — суп с рисом и зажаркой, шашлык из баранины или форель на мангале.

Вечером вернёмся в Ташкент и поедем в аэропорт. Планируйте вылет после 19:00.

Горы Чимган, Чарвакское водохранилище и отъездГоры Чимган, Чарвакское водохранилище и отъездГоры Чимган, Чарвакское водохранилище и отъездГоры Чимган, Чарвакское водохранилище и отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Проживание в отелях 3* в Ташкенте, Бухаре и Самарканде
  • Услуги гидов и экскурсии по городам
  • Внутренний перелёт Ташкент-Ургенч
  • Билеты на скоростной поезд Самарканд-Ташкент (эконом-класс)
  • Мастер-класс по приготовлению плова
  • Мастер-класс по приготовлению лепёшек в тандыре
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Завтраки и 3 ужина
Что не входит в цену
  • Билеты до Узбекистана и обратно
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби отеля в Ташкенте
Завершение: Аэропорт Ташкента, рейсы после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
1 окт 2023
Я недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это была моя первая поездка в эту страну, и она превзошла все мои ожидания.

Первое, что меня удивило, это разнообразие городов и культурных центров. Я посетил Самарканд, Бухару и Хиву, которые являются жемчужинами архитектуры Центральной Азии. Каждый город имеет свою уникальную историю и архитектуру, которая поражает воображение. Особенно меня поразили величественные мечети и медресе, построенные в средние века.

Одним из самых ярких впечатлений было провести ночь в пустыне Кызылкум. Мы остановились в юрточном лагере, где нам предложили ужин из местных блюд и рассказали о традициях и обычаях узбеков. Ночь в пустыне была незабываемой - звезды были такими яркими и близкими, что казалось, будто можно до них дотронуться. Я впервые разглядел млечный путь и видел падающие метеоры.

Озеро Айдаркуль также произвело на меня огромное впечатление. Оно находится в центре пустыни и является одним из крупнейших озер в Узбекистане. Вода в озере имеет необычный голубовато-зеленый оттенок, который делает его уникальным.
Также стоить отметить невероятно вкусную еду, особенно самсу в рваных видах. Мастер класс по приготовлению плова в узбекской семье произвёл неизгладимое впечатление. Поедание настоящего инжира только что сорванного с дерева в фермерском хозяйстве, сбор хлопка, все очень интересно.

Наконец, горы Чимган стали заключительным аккордом моего путешествия. Они находятся недалеко от Ташкента и являются популярным местом для отдыха и туризма.
Я недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это былаЯ недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это былаЯ недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это былаЯ недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это была

Тур входит в следующие категории Ташкента

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