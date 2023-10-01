Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
А как же сказочные мечети, разноцветная мозаика, восточный колорит и шумные базары? Всё будет! Вы научитесь делать самаркандский плов, испечёте лепёшку в тандыре, побываете на «море в песках» — озере Айдаркуль и увидите Ташкент, Бухару, Хиву и Самарканд во всём великолепии.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 088
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 10 лет.
Проживание. Будем жить в отеле «Art de luxe» / «Human hotel» в Ташкенте, «Minor Hotel» / «Musa Tura hotel» в Хиве, «Old House» / «Nodirabegim hotel» в Бухаре и «Arba Hotel» в Самарканде. Также 1 ночь проведём в юртовом лагере.
Питание. В программу включены завтраки и 3 ужина, а также обед и ужин в 5 день в юртовом лагере.
Программа тура по дням
Прогулка по Ташкенту: площадь Хаст-Имам и современная столица
Встречаемся в аэропорту и заселимся в отель. После небольшого отдыха позавтракаем и в 11:00 отправимся на экскурсию в историческую часть города. Посетим площадь Хаст-Имам, на которой расположено медресе Барак-Хан 6 века. Полюбуемся мозаичными панно на фасаде здания и заглянем в музей, где хранится знаменитая мусульманская реликвия — Коран халифа Османа, написанный в 7 веке и считающийся первоисточником священного писания.
Увидим джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали, старейшую в городе, построенную в виде куба. Полюбуемся медресе Кукельдаш 16 века и прогуляемся до базара «Чорсу», где можно купить ароматные специи и свежие фрукты, попробовать фирменные лепёшки, шурпу и лагман.
Дальше отправимся в современную часть города. Побываем на Площади Независимости, наполненной символами: земной шар на постаменте с выделенным Узбекистаном — свобода, арка «Эзгулик» с устремлёнными ввысь аистами — добрые и благородные стремления.
Полюбуемся роскошным зданием Большого театра имени Алишера Навои и отправимся к монументу «Мужество», посвящённому людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года.
Прогуляемся по площади Амира Тимура и сверим время по Ташкентским курантам. Вы услышите мелодичный звон, который раздаётся над сквером каждую четверть часа в память о погибших на войне солдатах. Сфотографируем роскошный дворец международных форумов и вечером вернёмся в отель.
Хива: площадь Ичан-Кала, медресе Мухаммад Рахим-хана и мастер-класс по лепёшкам
После завтрака направляемся в аэропорт — нас ждёт рейс в Ургенч, а оттуда доедем до Хивы. Начнём прогулку с площади Ичан-Кала — города в городе, обнесённого крепостными стенами. Время здесь остановилось: жилые постройки и памятники сохранили первозданный вид.
Вы увидите, как выглядел и чем жил средневековый Восток. Поднимемся на смотровую башню Ак-Шейх-Бобо, откуда открывается панорамный вид на древний город и символ Хивы — минарет Кальта-Минор, имеющий цилиндрическую форму и украшенный голубой мозаикой и майоликой.
Посетим медресе Мухаммад Рахим-хана II, словно из сказки про Алладина: величественные ворота с порталом и разноцветной плиткой, маленькие башенки по бокам из обожжённого кирпича. Полюбуемся переливами солнца на мозаике и отправимся дальше. Увидим необычную мечеть Джума: она не имеет входных арок или купольных перекрытий. Изюминка Джумы — комната для молитв, крыша которой опирается на несколько десятков деревянных колонн.
Увидим дворец хивинских ханов Таш-Хаули, а затем насладимся хивинской архитектурой, посетив мавзолей Пахлаван Махмуда, построенный в честь знаменитого узбекского поэта, и минарет Ислам-ходжа высотой 45 м — его можно увидеть из любой точки города.
Вечером посетим мастер-класс, где вы научитесь делать лепёшки в тандыре. После ужина вернёмся в отель.
Переезд в Бухару
Позавтракаем и покинем Хиву. Проедем через пустыню Кызылкум и полюбуемся инопланетными пейзажами из окна автобуса. Остановимся на смотровой площадке, откуда открывается захватывающий вид на реку Амударья. Дорога займёт около 7 часов. (Ехать 480 км).
По пути пообедаем в местной чайхане. Вечером приедем в Бухару, разместимся в отеле и отдохнём.
Бухара: ансамбль Боло-Хауз, медресе Улугбека и комплекс Ляби-Хауз
Насладимся завтраком и начнём экскурсию по Бухаре. Сегодня будем много ходить пешком, чтобы ничего не упустить. Прогуляемся до мавзолея Саманидов 9 века, самого древнего памятника исламской культуры в Средней Азии. Рядом с ним расположен мавзолей Чашма-Аюб с колодцем. По легенде, он возник после того, как Иов ударил по земле своим посохом, чтобы даровать людям воду.
Посетим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Войдём в здание через открытую веранду, своды которой держат изящные деревянные колонны. После отправимся в крепость Арк — мощную цитадель, бывшую резиденцию эмира. Побываем в торговых куполах, где можно купить пёстрые шёлковые платки, колокольчики на счастье, тюбетейки и украшения ручной работы.
Дойдём до медресе Улугбека 15 века. Здесь студентов обучали математике, астрономии и арабскому языку. Медресе Абдулазиз-хана возведена на 100 лет позже, но образует с соседним зданием единый ансамбль, демонстрирующий мощь среднеазиатских архитекторов и декораторов. Посетим комплекс Ляби-Хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. В средние века здесь велась торговля и заключались сделки.
Здесь, у воды, вы сможете выпить чашечку зелёного чая с местными сладостями. После экскурсии — трансфер в отель и заслуженный отдых.
Дворец Ситораи Мохи-Хоса, юртовый лагерь и озеро Айдаркуль
После завтрака отправимся за пределы Бухары. Увидим комплекс Накшбанди, полюбуемся летним дворцом бухарского эмира Ситораи Мохи-Хоса и пройдём по «городу мёртвых» — некрополю Чор Бакр.
Затем поедем в юртовый лагерь. Расстояние до него — около 200 км. По приезде разместимся в настоящей юрте и пообедаем. Примерим на себя роль кочевников и покатаемся на верблюдах по золотым дюнам.
Желающие смогут искупаться в озере Айдаркуль — искусственном водоёме, которое прозвали «морем в песках». Вечером вас ждёт мини-фольклорное шоу местного исполнителя прямо у костра.
Переезд в Самарканд
После завтрака выезжаем в Самарканд. Дорога займёт около 3,5 часов. Из окна автомобиля будем любоваться хлопковыми полями и посёлками с глиняными домами.
По приезде заселимся в отель.
Самарканд: Гур Эмир, площадь Регистан, обсерватория и мастер-класс по плову
Позавтракаем и поедем в мавзолей Гур Эмир, где захоронен полководец Тамерлан. Рядом расположена жемчужина Самарканда — площадь Регистан. Вы увидите медресе Улугбека с причудливыми узорами в арабском стиле из голубой майоликовой плитки на фасадах здания. Пройдём по Ташкентской улице и окажемся у самой большой мечети Средней Азии Биби-Ханым, построенной в 14 веке по приказу Амира Тимура в честь его любимой жены.
Проникнемся атмосферой Самарканда на Сиабском базаре, где постараемся не потерять голову от буйства красок и многообразия ароматов. Вы сможете купить свежие фрукты, необычные украшения ручной работы и деликатесы.
Посетим некрополь Шахи-Зинда. Пройдём по узкой улочке, образованной 11 усыпальницами с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидим захоронение Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.
Следующая точка маршрута — обсерватория 15 века на холме Кухак. Время не пощадило некогда выдающееся трёхэтажное здание, от него остался лишь инструмент для астрономических измерений — секстант. Удачная конструкция постройки позволила древним учёным с минимальными погрешностями вычислить длину звёздного года: они ошиблись всего в 1 минуту.
Вечером вас ждёт мастер-класс по приготовлению самаркандского плова. Какие ещё разновидности национального блюда существуют и чем отличается местная версия — расскажет хозяйка дома, в который мы заглянем в гости. Здесь проживают несколько поколений семьи!
Приготовим плов под руководством опытной хозяйки и насладимся своим произведением на ужин.
Переезд в Ташкент
После завтрака и до обеда продолжим гулять по Самарканду. В 18:00 сядем на скоростной поезд, который доставит нас в Ташкент в 20:10. На вокзале вас встретят и довезут в отель.
Горы Чимган, Чарвакское водохранилище и отъезд
Позавтракаем, разместимся в машине и поедем в «местную Швейцарию» — горы Чимган. Спустимся к водохранилищу Чарвак и полюбуемся отражёнными в водной глади вершинами. Никаких экскурсий и переездов — будем наслаждаться природой, вдыхать свежий воздух, фотографироваться и отдыхать.
Прокатимся по канатной дороге за лучшими видами, а желающие смогут пообедать в местном кафе. Рекомендуем попробовать маставу — суп с рисом и зажаркой, шашлык из баранины или форель на мангале.
Вечером вернёмся в Ташкент и поедем в аэропорт. Планируйте вылет после 19:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Трансфер из/в аэропорт
- Проживание в отелях 3* в Ташкенте, Бухаре и Самарканде
- Услуги гидов и экскурсии по городам
- Внутренний перелёт Ташкент-Ургенч
- Билеты на скоростной поезд Самарканд-Ташкент (эконом-класс)
- Мастер-класс по приготовлению плова
- Мастер-класс по приготовлению лепёшек в тандыре
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Завтраки и 3 ужина
Что не входит в цену
- Билеты до Узбекистана и обратно
- Обеды и ужины
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Отзывы и рейтинг
Первое, что меня удивило, это разнообразие городов и культурных центров. Я посетил Самарканд, Бухару и Хиву, которые являются жемчужинами архитектуры Центральной Азии. Каждый город имеет свою уникальную историю и архитектуру, которая поражает воображение. Особенно меня поразили величественные мечети и медресе, построенные в средние века.
Одним из самых ярких впечатлений было провести ночь в пустыне Кызылкум. Мы остановились в юрточном лагере, где нам предложили ужин из местных блюд и рассказали о традициях и обычаях узбеков. Ночь в пустыне была незабываемой - звезды были такими яркими и близкими, что казалось, будто можно до них дотронуться. Я впервые разглядел млечный путь и видел падающие метеоры.
Озеро Айдаркуль также произвело на меня огромное впечатление. Оно находится в центре пустыни и является одним из крупнейших озер в Узбекистане. Вода в озере имеет необычный голубовато-зеленый оттенок, который делает его уникальным.
Также стоить отметить невероятно вкусную еду, особенно самсу в рваных видах. Мастер класс по приготовлению плова в узбекской семье произвёл неизгладимое впечатление. Поедание настоящего инжира только что сорванного с дерева в фермерском хозяйстве, сбор хлопка, все очень интересно.
Наконец, горы Чимган стали заключительным аккордом моего путешествия. Они находятся недалеко от Ташкента и являются популярным местом для отдыха и туризма.