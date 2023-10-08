По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
Авторский тур в Ташкенте

Побывать на фабрике ковров, насладиться фольклорным шоу и научиться торговаться на восточном рынке

5
1 отзыв
Всего за 6 дней вы пройдётесь по улочкам Ташкента, Бухары и Самарканда, побываете на фабрике по производству шёлковых ковроы, попробуете национальную кухню и даже сами научитесь готовить вкуснейший плов.

Вас ждут поездка в горы и заснеженные вершины — «маленькая Швейцария» в стране жаркого солнца, сказочные дворцы и погружение в историю и культуру древнего народа.
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
Ближайшие даты:
7
мая
10
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей от 6 лет.

Виза россиянам не нужна, если срок пребывания в стране не превысит 60 дней. Въезд в страну осуществляется по действующему загранпаспорту.

Рекомендуется оформить медицинскую страховку.

Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях: SPA-отель в Ташкенте, аутентичный отель в Самарканде и традиционный в Бухаре. 2-местное размещение с удобствами в номере.

Питание. В программу включены завтраки в отелях и национальные обеды. Ужины — в ресторанах города за доплату.

Дети. Возможно участие детей от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Узбекистан

Встречаемся в Ташкенте в любое удобное время. Заселение в отель после 14:00. У вас свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по городу, пройтись по магазинам, посетить парк развлечений и отправиться в SPA.

Добро пожаловать в УзбекистанДобро пожаловать в УзбекистанДобро пожаловать в Узбекистан
2 день

Чимган и Чарвакское водохранилище

Сегодня поедем в Чимганские горы. По пути вы увидите аутентичные маленькие деревушки, разбросанные в долинах. Будем останавливаться в самых живописных местах и фотографироваться. Полюбуемся бирюзой Чарвакского водохранилища в окружении скал и хребтов, а затем поедем на горнолыжный комплекс «Амирсой».

Думаете, что Узбекистан — это про жаркое солнце, золотые пески пустыни и редкие оазисы? Приготовьтесь удивиться — мы держим курс в Угам-Чаткальский национальный парк, прямиком к заснеженным вершинам. По канатной дороге «взлетим» на высоты 2200 метров, где сможем согреться горячим напитком или коктейлем, наслаждаясь горными пейзажами, будто мы вдруг оказались в Швейцарии.

Вечером отправимся на скоростном поезде в Самарканд. По прибытии заселимся в отель и поужинаем.

Чимган и Чарвакское водохранилищеЧимган и Чарвакское водохранилищеЧимган и Чарвакское водохранилищеЧимган и Чарвакское водохранилищеЧимган и Чарвакское водохранилищеЧимган и Чарвакское водохранилищеЧимган и Чарвакское водохранилищеЧимган и Чарвакское водохранилищеЧимган и Чарвакское водохранилищеЧимган и Чарвакское водохранилище
3 день

Площадь Регистан, мастер-класс по плову и мавзолей Гур-Эмир

Позавтракаем и пойдём бродить по атмосферным улочкам древнего города. Начнём с площади Регистан — жемчужины Самарканда. Затем вас ждёт мастер-класс по приготовлению плова в местной семье. Вы узнаете семейные кулинарные секреты и увидите, как готовят главное узбекское блюдо.

По плов будет готовиться, мы увидим мавзолей Гур-Эмир, где захоронен полководец Тамерлан, и рассмотрим его богатое убранство: позолоченные росписи, купол, напоминающий усыпанное звёздами небо.

После обеда отправимся в комплекс мавзолеев Шахи Зинда. Пройдём по узкой улочке из 11 усыпальниц с сине-голубыми мозаичными фасадами. Осмотрим мечеть Биби-Ханум, а дальше посетим фабрику, где вручную создают настоящие шедевры — ковры из шёлка. Понаблюдаем за работой мастеров.

После заселения у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по вечернему городу и поужинать.

Площадь Регистан, мастер-класс по плову и мавзолей Гур-ЭмирПлощадь Регистан, мастер-класс по плову и мавзолей Гур-ЭмирПлощадь Регистан, мастер-класс по плову и мавзолей Гур-ЭмирПлощадь Регистан, мастер-класс по плову и мавзолей Гур-ЭмирПлощадь Регистан, мастер-класс по плову и мавзолей Гур-Эмир
4 день

Дворец Ситораи Мохи-Хоса и фольклорное шоу

После завтрака на поезде отправимся в Бухару. По прибытии пообедаем и поедем во дворец Ситораи Мохи-Хоса — летнюю резиденцию последнего бухарского эмира. Полюбуемся невероятно роскошным внутренним убранством с богатыми украшениями, причудливыми узорами.

Вечер у нас будет необычный: после заселения в отель мы насладимся фольклорным шоу с вкуснейшими лакомствами, яркими национальными костюмами и настоящим узбекским весельем!

Дворец Ситораи Мохи-Хоса и фольклорное шоуДворец Ситораи Мохи-Хоса и фольклорное шоуДворец Ситораи Мохи-Хоса и фольклорное шоуДворец Ситораи Мохи-Хоса и фольклорное шоуДворец Ситораи Мохи-Хоса и фольклорное шоу
5 день

Прогулка по Бухаре

Позавтракаем с традиционным размахом и начнём прогулку по Бухаре. Пройдёмся по старинным улицам, заглянем в мастерские ремесленников и узнаем секреты производства керамики, рассмотрим роскошные медресе и мечети с переливающейся на солнце мозаикой и сделаем эффектные фотографии. Передохнём, выпив чашечку кофе или зелёного чая с местным десертом, а на обед отправимся в уютный ресторан. После трапезы побываем на рынке, где пополним запасы сувениров и продолжим упражняться в умении торговаться.

По желанию вы сможете расслабиться в хамаме. Считается, что местные банщики бережно хранят секреты банного ремесла и передают их только от отца к сына. Затем вас ждёт финальный ужин в ресторане.

Прогулка по БухареПрогулка по БухареПрогулка по БухареПрогулка по Бухаре
6 день

Отъезд

Сегодня вы сможете самостоятельно прогуляться по Бухаре, докупить сувениры и сделать фотографии, которые ещё не успели. Выселение из отеля до 12:00. Желающие смогут продлить проживание в городе ещё на сутки.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях
  • Трансферы по маршруту
  • Завтраки и национальные обеды
  • Сопровождение гидом
  • Билеты на поезда Ташкент-Самарканд и Самарканд-Бухара
  • Фольклорное шоу
  • Мастер-класс по приготовлению плова
Что не входит в цену
  • Билеты до Узбекистана и обратно
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт
  • Ужины
  • Посещение хаммама
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, 14:00
Завершение: Бухара, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
8 окт 2023
Замечательное путешествие по Узбекистану было организовано для нашей компании Наталией! Мы под огромным впечатлением от страны,которую с любовью показали нам гиды Наргиз и Динара! Их профессионализм,знания,чуткость к каждому туристу радовали каждого из нас и в Ташкенте,и в Самарканде,и в Бухаре! Тур был чётко организован,малейшие накладки решались мгновенно. Экскурсионная программа составлена по 💯процентно высшему уровню! Очень понравился отель в Бухаре! Спасибо за впечатления, предоставленные организатором программы и гидам! Теперь будем долго вспоминать юмор и восточные байки Наргиз, интересные рассказы и почти домашнюю заботу Динары, а также колорит, солнце и воздух жемчужины Востока! Настоящая восточная сказка удалась на славу!!!

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры6-дневные турыБухараСамаркандШопингБилеты на шоуФабрики и заводы

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