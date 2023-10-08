Побывать на фабрике ковров, насладиться фольклорным шоу и научиться торговаться на восточном рынке
Вас ждут поездка в горы и заснеженные вершины — «маленькая Швейцария» в стране жаркого солнца, сказочные дворцы и погружение в историю и культуру древнего народа.
мая
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$600
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей от 6 лет.
Виза россиянам не нужна, если срок пребывания в стране не превысит 60 дней. Въезд в страну осуществляется по действующему загранпаспорту.
Рекомендуется оформить медицинскую страховку.
Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях: SPA-отель в Ташкенте, аутентичный отель в Самарканде и традиционный в Бухаре. 2-местное размещение с удобствами в номере.
Питание. В программу включены завтраки в отелях и национальные обеды. Ужины — в ресторанах города за доплату.
Дети. Возможно участие детей от 6 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Узбекистан
Встречаемся в Ташкенте в любое удобное время. Заселение в отель после 14:00. У вас свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по городу, пройтись по магазинам, посетить парк развлечений и отправиться в SPA.
Чимган и Чарвакское водохранилище
Сегодня поедем в Чимганские горы. По пути вы увидите аутентичные маленькие деревушки, разбросанные в долинах. Будем останавливаться в самых живописных местах и фотографироваться. Полюбуемся бирюзой Чарвакского водохранилища в окружении скал и хребтов, а затем поедем на горнолыжный комплекс «Амирсой».
Думаете, что Узбекистан — это про жаркое солнце, золотые пески пустыни и редкие оазисы? Приготовьтесь удивиться — мы держим курс в Угам-Чаткальский национальный парк, прямиком к заснеженным вершинам. По канатной дороге «взлетим» на высоты 2200 метров, где сможем согреться горячим напитком или коктейлем, наслаждаясь горными пейзажами, будто мы вдруг оказались в Швейцарии.
Вечером отправимся на скоростном поезде в Самарканд. По прибытии заселимся в отель и поужинаем.
Площадь Регистан, мастер-класс по плову и мавзолей Гур-Эмир
Позавтракаем и пойдём бродить по атмосферным улочкам древнего города. Начнём с площади Регистан — жемчужины Самарканда. Затем вас ждёт мастер-класс по приготовлению плова в местной семье. Вы узнаете семейные кулинарные секреты и увидите, как готовят главное узбекское блюдо.
По плов будет готовиться, мы увидим мавзолей Гур-Эмир, где захоронен полководец Тамерлан, и рассмотрим его богатое убранство: позолоченные росписи, купол, напоминающий усыпанное звёздами небо.
После обеда отправимся в комплекс мавзолеев Шахи Зинда. Пройдём по узкой улочке из 11 усыпальниц с сине-голубыми мозаичными фасадами. Осмотрим мечеть Биби-Ханум, а дальше посетим фабрику, где вручную создают настоящие шедевры — ковры из шёлка. Понаблюдаем за работой мастеров.
После заселения у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по вечернему городу и поужинать.
Дворец Ситораи Мохи-Хоса и фольклорное шоу
После завтрака на поезде отправимся в Бухару. По прибытии пообедаем и поедем во дворец Ситораи Мохи-Хоса — летнюю резиденцию последнего бухарского эмира. Полюбуемся невероятно роскошным внутренним убранством с богатыми украшениями, причудливыми узорами.
Вечер у нас будет необычный: после заселения в отель мы насладимся фольклорным шоу с вкуснейшими лакомствами, яркими национальными костюмами и настоящим узбекским весельем!
Прогулка по Бухаре
Позавтракаем с традиционным размахом и начнём прогулку по Бухаре. Пройдёмся по старинным улицам, заглянем в мастерские ремесленников и узнаем секреты производства керамики, рассмотрим роскошные медресе и мечети с переливающейся на солнце мозаикой и сделаем эффектные фотографии. Передохнём, выпив чашечку кофе или зелёного чая с местным десертом, а на обед отправимся в уютный ресторан. После трапезы побываем на рынке, где пополним запасы сувениров и продолжим упражняться в умении торговаться.
По желанию вы сможете расслабиться в хамаме. Считается, что местные банщики бережно хранят секреты банного ремесла и передают их только от отца к сына. Затем вас ждёт финальный ужин в ресторане.
Отъезд
Сегодня вы сможете самостоятельно прогуляться по Бухаре, докупить сувениры и сделать фотографии, которые ещё не успели. Выселение из отеля до 12:00. Желающие смогут продлить проживание в городе ещё на сутки.
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Что включено
- Проживание в отелях
- Трансферы по маршруту
- Завтраки и национальные обеды
- Сопровождение гидом
- Билеты на поезда Ташкент-Самарканд и Самарканд-Бухара
- Фольклорное шоу
- Мастер-класс по приготовлению плова
Что не входит в цену
- Билеты до Узбекистана и обратно
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт
- Ужины
- Посещение хаммама
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Страховка