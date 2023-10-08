Сегодня поедем в Чимганские горы. По пути вы увидите аутентичные маленькие деревушки, разбросанные в долинах. Будем останавливаться в самых живописных местах и фотографироваться. Полюбуемся бирюзой Чарвакского водохранилища в окружении скал и хребтов, а затем поедем на горнолыжный комплекс «Амирсой».

Думаете, что Узбекистан — это про жаркое солнце, золотые пески пустыни и редкие оазисы? Приготовьтесь удивиться — мы держим курс в Угам-Чаткальский национальный парк, прямиком к заснеженным вершинам. По канатной дороге «взлетим» на высоты 2200 метров, где сможем согреться горячим напитком или коктейлем, наслаждаясь горными пейзажами, будто мы вдруг оказались в Швейцарии.

Вечером отправимся на скоростном поезде в Самарканд. По прибытии заселимся в отель и поужинаем.