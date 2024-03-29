Великий Шёлковый путь: гастрономические пробы и сокровища Узбекистана
Индивидуальный тур в Ташкенте

Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума

Провести 10 дней в восточной сказке? Легко! Пройдитесь по узким улочкам Хивы, посмотрите на огни Самарканда, позвольте увлечь себя волшебным миром древней Азии.

Вас ждут караван-сараи и минареты, мечети Бухары, Ташкента и множество гастрономических впечатлений — от самостоятельного выпекания лепёшек в тандыре до прогулок по пёстрым шумным базарам, где цвета и аромат пряностей создают неповторимый колорит.
Великий Шёлковый путь: гастрономические пробы и сокровища Узбекистана
Великий Шёлковый путь: гастрономические пробы и сокровища Узбекистана
Великий Шёлковый путь: гастрономические пробы и сокровища Узбекистана
Великий Шёлковый путь: гастрономические пробы и сокровища Узбекистана
Великий Шёлковый путь: гастрономические пробы и сокровища Узбекистана
Великий Шёлковый путь: гастрономические пробы и сокровища Узбекистана
Великий Шёлковый путь: гастрономические пробы и сокровища Узбекистана
Великий Шёлковый путь: гастрономические пробы и сокровища Узбекистана
Великий Шёлковый путь: гастрономические пробы и сокровища Узбекистана
Великий Шёлковый путь: гастрономические пробы и сокровища Узбекистана
Великий Шёлковый путь: гастрономические пробы и сокровища Узбекистана
Великий Шёлковый путь: гастрономические пробы и сокровища Узбекистана
Великий Шёлковый путь: гастрономические пробы и сокровища Узбекистана
Великий Шёлковый путь: гастрономические пробы и сокровища Узбекистана
Великий Шёлковый путь: гастрономические пробы и сокровища Узбекистана
Ближайшие даты:
29
мар
19
апр
10
мая
20
сен
11
окт
1
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 480
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Тур доступен для участия с детьми от двух лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство

Встречаем вас в аэропорту Ташкента и привозим в отель. Вечером — ужин в ресторане и знакомство.

2 день

Прогулка по Ташкенту

Сегодня вы узнаете историю города и побываете в самых знаковых объектах столицы: у Ташкентской телебашни, на центральной площади и в старой части города, где пройдётесь по улицам между жилыми глинобитными домами. Также мы посетим мавзолеи, мечети и медресе комплекса Хаст-Имам и заглянем на самый колоритный базар Ташкента — «Чорсу», известный ещё со средних веков.

Обедать отправимся в кафе «Центр плова» — здесь ежедневно готовится два вида главного узбекского блюда. Во время трапезы поговорим о том, чем эти виды отличаются и какие с этим связаны традиции.

Прогулка по ТашкентуПрогулка по ТашкентуПрогулка по ТашкентуПрогулка по ТашкентуПрогулка по ТашкентуПрогулка по ТашкентуПрогулка по ТашкентуПрогулка по Ташкенту
3 день

Древняя Хива

Позавтракав, выезжаем в аэропорт: сегодня мы летим в Хиву! По прибытии заселяемся в отель и идём гулять по древнему городу. Изучим мощные стены крепости Ичан-Кала, увидим караван-сараи, бани и минареты города-памятника.

Затем вас ждёт кулинарное приключение: мастер-класс по выпечке лепёшек в тандыре, а после — посещение Джума-мечети, датируемой 1-м веком.

Древняя ХиваДревняя ХиваДревняя ХиваДревняя ХиваДревняя ХиваДревняя ХиваДревняя Хива
4 день

Переезд через пустыню

Утром отправляемся в дорогу до Бухары — наш путь лежит через обширную пустыню Кызылкум. Вы увидите символ края — кустарник саксаул, бескрайние степи, проникнитесь своеобразной красотой монотонного местного ландшафта.

Вечером — заселение в отель в Бухаре, отдых.

Переезд через пустынюПереезд через пустынюПереезд через пустынюПереезд через пустыню
5 день

Бухара - жемчужина Великого Шёлкового пути

После плотного завтрака выдвигаемся на обзорную экскурсию по Бухаре, богатой архитектурными сокровищами. Вы окажетесь в настоящей восточной сказке: посетите мавзолей Чашма-Аюб, изысканные ансамбли Боло-хауз и Пои Калон, а также монументальную цитадель-резиденцию бухарских эмиров — Арк.

Важная часть любого торгового города — это рынки, и в Бухаре вы увидите старинные сооружения этого типа. Вечером по желанию можно сходить на фольклорное шоу или расслабиться на массаже в хамаме 17-го века.

Бухара - жемчужина Великого Шёлкового путиБухара - жемчужина Великого Шёлкового путиБухара - жемчужина Великого Шёлкового путиБухара - жемчужина Великого Шёлкового путиБухара - жемчужина Великого Шёлкового путиБухара - жемчужина Великого Шёлкового пути
6 день

Окрестности Бухары: как жила высшая знать?

Сегодня отправимся за город изучать, как жило привилегированное узбекское общество. Мы заглянем в мемориальный комплекс Суфийского шейха, рассмотрим утончённые постройки летней резиденции последнего бухарского эмира, некрополи и усыпальницы князей.

Во второй половине дня — возвращение в Бухару и отдых в отеле.

Окрестности Бухары: как жила высшая знать?Окрестности Бухары: как жила высшая знать?Окрестности Бухары: как жила высшая знать?Окрестности Бухары: как жила высшая знать?Окрестности Бухары: как жила высшая знать?Окрестности Бухары: как жила высшая знать?Окрестности Бухары: как жила высшая знать?
7 день

Сокровища Самарканда

Позавтракав, выезжаем в Самарканд — живописный город, который можно назвать музеем под открытым небом. Его постройки завораживают своей красотой — будет сложно перестать фотографировать! Ансамбль Регистан, мечеть Баби-Ханум, обсерватория Улукбека запомнятся вам изящным калейдоскопом восточных орнаментов.

После мы посетим керамическую мастерскую в Гиждуване — одном из центров народного искусства Узбекистана, затем устроим чаепитие. В летний сезон возможна остановка у хлопкового поля, бахчи c арбузами и дынями.

Вечером по желанию можно посетить Театр исторического костюма.

Сокровища СамаркандаСокровища СамаркандаСокровища СамаркандаСокровища СамаркандаСокровища СамаркандаСокровища СамаркандаСокровища Самарканда
8 день

Самарканд: раскопки и кулинарный мастер-класс

Сегодня продолжаем бродить по улицам древнего города: поедем к мемориальному комплексу Имама-Аль-Бухари, рассмотрим необычную архитектуру мечети Хазрет-Хызр и отдохнём в старинном планатановом саду «Чор-Чинор».

Также заглянем в музей «Афросиаб» и посетим место археологических раскопок. После прогулок по развалинам города, уничтоженного Чингисханом, вас ждёт изюминка путешествия: мастер-класс по приготовлению плова и ужин в гостеприимной узбекской семье.

Самарканд: раскопки и кулинарный мастер-классСамарканд: раскопки и кулинарный мастер-классСамарканд: раскопки и кулинарный мастер-классСамарканд: раскопки и кулинарный мастер-классСамарканд: раскопки и кулинарный мастер-класс
9 день

История шёлковой бумаги и возвращение в Ташкент

В первой половине дня зайдём в Гур-Эмир — величественный мавзолей Тамерлана, знаковый для истории исламской архитектуры. Напоследок посетим частную мастерскую по изготовлению шёлковой бумаги.

Наконец, садимся на скоростной поезд и возвращаемся в столицу. Мы ещё успеем погулять по ночному городу!

История шёлковой бумаги и возвращение в ТашкентИстория шёлковой бумаги и возвращение в ТашкентИстория шёлковой бумаги и возвращение в ТашкентИстория шёлковой бумаги и возвращение в ТашкентИстория шёлковой бумаги и возвращение в Ташкент
10 день

Горный курорт Чимган и прощание

Утром отправимся на природу — в климатический и горнолыжный курорт Чимган в 80 км от Ташкента. Здесь вы полюбуетесь окрестностями, спуститесь к водохранилищу и для полного обзора сможете подняться по канатной дороге к вершине (по желанию).

Вечером возвращаемся в город: мы проводим вас в аэропорт и пожелаем, чтобы впечатления, полученные в Узбекистане, остались с вами ещё надолго!

Горный курорт Чимган и прощаниеГорный курорт Чимган и прощаниеГорный курорт Чимган и прощание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, аэропорт, день
Завершение: Ташкент, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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