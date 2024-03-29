Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Вас ждут караван-сараи и минареты, мечети Бухары, Ташкента и множество гастрономических впечатлений — от самостоятельного выпекания лепёшек в тандыре до прогулок по пёстрым шумным базарам, где цвета и аромат пряностей создают неповторимый колорит.
мар
апр
мая
сен
окт
ноя
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 480
Описание
Организационные детали
Тур доступен для участия с детьми от двух лет.
Программа тура по дням
Знакомство
Встречаем вас в аэропорту Ташкента и привозим в отель. Вечером — ужин в ресторане и знакомство.
Прогулка по Ташкенту
Сегодня вы узнаете историю города и побываете в самых знаковых объектах столицы: у Ташкентской телебашни, на центральной площади и в старой части города, где пройдётесь по улицам между жилыми глинобитными домами. Также мы посетим мавзолеи, мечети и медресе комплекса Хаст-Имам и заглянем на самый колоритный базар Ташкента — «Чорсу», известный ещё со средних веков.
Обедать отправимся в кафе «Центр плова» — здесь ежедневно готовится два вида главного узбекского блюда. Во время трапезы поговорим о том, чем эти виды отличаются и какие с этим связаны традиции.
Древняя Хива
Позавтракав, выезжаем в аэропорт: сегодня мы летим в Хиву! По прибытии заселяемся в отель и идём гулять по древнему городу. Изучим мощные стены крепости Ичан-Кала, увидим караван-сараи, бани и минареты города-памятника.
Затем вас ждёт кулинарное приключение: мастер-класс по выпечке лепёшек в тандыре, а после — посещение Джума-мечети, датируемой 1-м веком.
Переезд через пустыню
Утром отправляемся в дорогу до Бухары — наш путь лежит через обширную пустыню Кызылкум. Вы увидите символ края — кустарник саксаул, бескрайние степи, проникнитесь своеобразной красотой монотонного местного ландшафта.
Вечером — заселение в отель в Бухаре, отдых.
Бухара - жемчужина Великого Шёлкового пути
После плотного завтрака выдвигаемся на обзорную экскурсию по Бухаре, богатой архитектурными сокровищами. Вы окажетесь в настоящей восточной сказке: посетите мавзолей Чашма-Аюб, изысканные ансамбли Боло-хауз и Пои Калон, а также монументальную цитадель-резиденцию бухарских эмиров — Арк.
Важная часть любого торгового города — это рынки, и в Бухаре вы увидите старинные сооружения этого типа. Вечером по желанию можно сходить на фольклорное шоу или расслабиться на массаже в хамаме 17-го века.
Окрестности Бухары: как жила высшая знать?
Сегодня отправимся за город изучать, как жило привилегированное узбекское общество. Мы заглянем в мемориальный комплекс Суфийского шейха, рассмотрим утончённые постройки летней резиденции последнего бухарского эмира, некрополи и усыпальницы князей.
Во второй половине дня — возвращение в Бухару и отдых в отеле.
Сокровища Самарканда
Позавтракав, выезжаем в Самарканд — живописный город, который можно назвать музеем под открытым небом. Его постройки завораживают своей красотой — будет сложно перестать фотографировать! Ансамбль Регистан, мечеть Баби-Ханум, обсерватория Улукбека запомнятся вам изящным калейдоскопом восточных орнаментов.
После мы посетим керамическую мастерскую в Гиждуване — одном из центров народного искусства Узбекистана, затем устроим чаепитие. В летний сезон возможна остановка у хлопкового поля, бахчи c арбузами и дынями.
Вечером по желанию можно посетить Театр исторического костюма.
Самарканд: раскопки и кулинарный мастер-класс
Сегодня продолжаем бродить по улицам древнего города: поедем к мемориальному комплексу Имама-Аль-Бухари, рассмотрим необычную архитектуру мечети Хазрет-Хызр и отдохнём в старинном планатановом саду «Чор-Чинор».
Также заглянем в музей «Афросиаб» и посетим место археологических раскопок. После прогулок по развалинам города, уничтоженного Чингисханом, вас ждёт изюминка путешествия: мастер-класс по приготовлению плова и ужин в гостеприимной узбекской семье.
История шёлковой бумаги и возвращение в Ташкент
В первой половине дня зайдём в Гур-Эмир — величественный мавзолей Тамерлана, знаковый для истории исламской архитектуры. Напоследок посетим частную мастерскую по изготовлению шёлковой бумаги.
Наконец, садимся на скоростной поезд и возвращаемся в столицу. Мы ещё успеем погулять по ночному городу!
Горный курорт Чимган и прощание
Утром отправимся на природу — в климатический и горнолыжный курорт Чимган в 80 км от Ташкента. Здесь вы полюбуетесь окрестностями, спуститесь к водохранилищу и для полного обзора сможете подняться по канатной дороге к вершине (по желанию).
Вечером возвращаемся в город: мы проводим вас в аэропорт и пожелаем, чтобы впечатления, полученные в Узбекистане, остались с вами ещё надолго!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ташкент, аэропорт, деньЗавершение: Ташкент, аэропорт, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.