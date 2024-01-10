Приготовить узбекский плов, создать своё керамическое изделие и ощутить местный колорит
За 7 дней проникнемся атмосферой восточной сказки, познакомимся с историческими центрами страны и, конечно, продегустируем разнообразные блюда, винную и коньячную продукцию.
Вас ждут гончарный мастер-класс и базар Чорсу в Ташкенте, величественная архитектура Самарканда и фольклорное шоу в Бухаре.
Попробуем не только традиционный плов, но и сочнейший шашлык, узбекский лагман и манты, полакомимся пахлавой и жареным мороженым, а ещё проведём фотосессию в национальных костюмах.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|110 000 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуемые рейсы:
10 октября 2023: Москва-Ташкент, а/к Uzbekistan Airways, рейс HY‑612, 09:05-15:00
16 октября 2023: Бухара-Москва, а/к Uzbekistan Airways, рейс HY‑9607, 05:10-07:20
Обратите внимание, тур начинается в Ташкенте, а заканчивается в Бухаре.
Если Вам удобны другие рейсы, просто сообщите нам, мы в любом случае Вас встретим и проводим.
Проживание. В Ташкенте — «Manor Hotel»; в Самарканде — «Hotel Silver Rows»; в Бухаре — «Ляби-Хауз». Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату. Если вы едете с ребёнком, то предусмотрено трёхместное размещение.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание. Завтраки в отелях, обеды и ужины в ресторанах (винное сопровождение).
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет. Участие детей до 14 лет оплачивается со скидкой в 25%.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Узбекистан
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. В каждом номере вас будут ждать бутылочка игристого и фрукты. После отдыха соберёмся на приветственный ужин в ресторане национальной кухни. Попробуем салат из нежной телятины, разные сорта сыра и деликатес из конины. Не забудем про десерт: вы полакомитесь узбекской пахлавой.
Достопримечательности Ташкента и гончарный мастер-класс
Сегодня начинаем знакомиться со столицей Узбекистана. Первым делом отправимся в старый Ташкент и посетим Хаст-Имам, в котором представлены памятники восточной архитектуры. Погуляем по современной части города и, конечно, зайдём на знаменитый базар Чорсу. Желающие смогут закупиться местными товарами.
После этого пообедаем в заведении, где готовят самый вкусный плов в Ташкенте. В каждом регионе Узбекистана есть свой рецепт приготовления этого блюда.
Затем заглянем в гончарную мастерскую. Потомственный мастер расскажет нам о технике работы, и под его чутким руководством вы сможете создать собственные керамические изделия или научитесь расписывать уже готовые.
Далее вас ждёт дегустация вина на семейной винодельне. Владелец проведёт для нас небольшую экскурсию, а после мы попробуем 5 сортов напитка. Здесь же поужинаем: попробуем долму, роллы с брынзой и жареное мороженое. Приятным дополнением станет невероятный вид на виноградники и горные вершины.
Переезд в Самарканд
После завтрака выезжаем в Самарканд на скоростном поезде. По прибытии пойдём гулять по городу. Вместе с гидом вы пройдёте по улочкам старого города. Увидите главную площадь — Регистан, ансамбль мавзолеев Шахи-Зинда и величественную мечеть Биби-Ханым.
Зайдём подкрепиться узбекским лагманом в ресторане. Местные специй придают особенный вкус этому блюду. Также попробуем сочный и ароматный самаркандский шашлык.
После этого заглянем в галерею национальных костюмов, а ещё познакомимся с ремеслами, которые до сих пор процветают в Самарканде.
Вечером отправимся ужинать в лучший ресторан города. Сегодня вас ждут традиционные манты с различными начинками. После ужина заселимся в отель.
Завод «Багизаган» и мастер-класс по приготовлению плова
Позавтракав, поедем на винный завод «Багизаган», который производит самые популярные и распространённые вина в Узбекистане. Для нас проведут экскурсию по плантациям и предприятию. Вы узнаете, как ухаживают за виноградом, и увидите процесс его переработки. После этого продегустируем вино и коньяк с закусками.
Слава узбекского плова настолько велика, что о ней знает почти каждый. Отправляемся раскрывать секреты его приготовления на мастер-классе! Под руководством профессионала вы разделаете мясо и нарежете морковь, узнаете, какие пряности добавляют в блюдо. На обед попробуете собственное творение, а ещё полакомитесь хрустящей самсой, лёгкими салатами и фруктами. Нас также ждёт чаепитие.
Вечером вернёмся в отель.
Вкус Бухары
После завтрака поедем на поезде в Бухару. По прибытии заселимся в отель и пойдём гулять. В Бухаре особенно ощущается атмосфера древности. Гид расскажет вам самые интересные факты о прошлом и настоящем этого города. Вы пройдётесь по старой его части, включённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и осмотрите достопримечательности.
Далее пообедаем в центре Бухары. Попробуем шурпу из баранины и дымляму. Затем продолжим знакомиться со знаковыми локациями города. Посетим Ляби-Хауз и парк культуры и отдыха имени Саманидов.
После 18:00 у вас будет свободное время для самостоятельной прогулке по Бухаре.
Фотосессия в национальных костюмах и фольклорное шоу
Позавтракаем и отправляемся на фотосессию! Вам предоставят национальные костюмы, а профессиональный фотограф запечатлеет вас в самых красивых локациях.
Затем пойдём пробовать бухарский плов. Его особенность заключается в сладости, ведь блюдо включает в себя изюм, курагу, а иногда орехи. Далее заглянем на базар, чтобы порадовать себя сувенирами или местными деликатесами.
Вечером нас ждёт фольклорное шоу в медресе. Вы увидите танцы разных регионов Узбекистана, а также Ирана и Таджикистана. Насладимся традиционным музыкальным сопровождением. Во время шоу нам подадут ужин — сочный шашлык с закусками. В перерывах между танцевальными номерами проходит дефиле: вы познакомитесь с работами местных модельеров.
Окончание тура
С утра проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и дегустации
- Входные билеты
- Кулинарный и гончарный мастер-классы
- Фольклорное шоу
- Фотосессия в национальных костюмах
- Билеты на скоростной поезд
- Медицинская страховка на 40 000 $
Что не входит в цену
- Перелёт до Ташкента и обратно из Бухары
- Личные расходы
- Одноместное размещение - 119 000 руб. за тур
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
ĸампанию и отличную атмосферу! Всем желаю новых путешествий
и,надеемся, на новые встречи!
Отдельное спасибо замечательной Татьяны!