Попробовать Узбекистан на вкус: гастротур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Авторский тур в Ташкенте

Приготовить узбекский плов, создать своё керамическое изделие и ощутить местный колорит

5
4 отзыва
Приглашаем вас во «вкусное» путешествие по Узбекистану.

За 7 дней проникнемся атмосферой восточной сказки, познакомимся с историческими центрами страны и, конечно, продегустируем разнообразные блюда, винную и коньячную продукцию.

Вас ждут гончарный мастер-класс и базар Чорсу в Ташкенте, величественная архитектура Самарканда и фольклорное шоу в Бухаре.

Попробуем не только традиционный плов, но и сочнейший шашлык, узбекский лагман и манты, полакомимся пахлавой и жареным мороженым, а ещё проведём фотосессию в национальных костюмах.
Попробовать Узбекистан на вкус: гастротур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Попробовать Узбекистан на вкус: гастротур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Попробовать Узбекистан на вкус: гастротур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет110 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуемые рейсы:
10 октября 2023: Москва-Ташкент, а/к Uzbekistan Airways, рейс HY‑612, 09:05-15:00
16 октября 2023: Бухара-Москва, а/к Uzbekistan Airways, рейс HY‑9607, 05:10-07:20

Обратите внимание, тур начинается в Ташкенте, а заканчивается в Бухаре.
Если Вам удобны другие рейсы, просто сообщите нам, мы в любом случае Вас встретим и проводим.

Проживание. В Ташкенте — «Manor Hotel»; в Самарканде — «Hotel Silver Rows»; в Бухаре — «Ляби-Хауз». Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату. Если вы едете с ребёнком, то предусмотрено трёхместное размещение.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание. Завтраки в отелях, обеды и ужины в ресторанах (винное сопровождение).

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет. Участие детей до 14 лет оплачивается со скидкой в 25%.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Узбекистан

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. В каждом номере вас будут ждать бутылочка игристого и фрукты. После отдыха соберёмся на приветственный ужин в ресторане национальной кухни. Попробуем салат из нежной телятины, разные сорта сыра и деликатес из конины. Не забудем про десерт: вы полакомитесь узбекской пахлавой.

Добро пожаловать в УзбекистанДобро пожаловать в УзбекистанДобро пожаловать в УзбекистанДобро пожаловать в УзбекистанДобро пожаловать в УзбекистанДобро пожаловать в УзбекистанДобро пожаловать в УзбекистанДобро пожаловать в Узбекистан
2 день

Достопримечательности Ташкента и гончарный мастер-класс

Сегодня начинаем знакомиться со столицей Узбекистана. Первым делом отправимся в старый Ташкент и посетим Хаст-Имам, в котором представлены памятники восточной архитектуры. Погуляем по современной части города и, конечно, зайдём на знаменитый базар Чорсу. Желающие смогут закупиться местными товарами.

После этого пообедаем в заведении, где готовят самый вкусный плов в Ташкенте. В каждом регионе Узбекистана есть свой рецепт приготовления этого блюда.

Затем заглянем в гончарную мастерскую. Потомственный мастер расскажет нам о технике работы, и под его чутким руководством вы сможете создать собственные керамические изделия или научитесь расписывать уже готовые.

Далее вас ждёт дегустация вина на семейной винодельне. Владелец проведёт для нас небольшую экскурсию, а после мы попробуем 5 сортов напитка. Здесь же поужинаем: попробуем долму, роллы с брынзой и жареное мороженое. Приятным дополнением станет невероятный вид на виноградники и горные вершины.

Достопримечательности Ташкента и гончарный мастер-классДостопримечательности Ташкента и гончарный мастер-классДостопримечательности Ташкента и гончарный мастер-классДостопримечательности Ташкента и гончарный мастер-классДостопримечательности Ташкента и гончарный мастер-классДостопримечательности Ташкента и гончарный мастер-классДостопримечательности Ташкента и гончарный мастер-классДостопримечательности Ташкента и гончарный мастер-классДостопримечательности Ташкента и гончарный мастер-классДостопримечательности Ташкента и гончарный мастер-классДостопримечательности Ташкента и гончарный мастер-классДостопримечательности Ташкента и гончарный мастер-классДостопримечательности Ташкента и гончарный мастер-классДостопримечательности Ташкента и гончарный мастер-классДостопримечательности Ташкента и гончарный мастер-класс
3 день

Переезд в Самарканд

После завтрака выезжаем в Самарканд на скоростном поезде. По прибытии пойдём гулять по городу. Вместе с гидом вы пройдёте по улочкам старого города. Увидите главную площадь — Регистан, ансамбль мавзолеев Шахи-Зинда и величественную мечеть Биби-Ханым.

Зайдём подкрепиться узбекским лагманом в ресторане. Местные специй придают особенный вкус этому блюду. Также попробуем сочный и ароматный самаркандский шашлык.

После этого заглянем в галерею национальных костюмов, а ещё познакомимся с ремеслами, которые до сих пор процветают в Самарканде.

Вечером отправимся ужинать в лучший ресторан города. Сегодня вас ждут традиционные манты с различными начинками. После ужина заселимся в отель.

Переезд в СамаркандПереезд в СамаркандПереезд в СамаркандПереезд в СамаркандПереезд в СамаркандПереезд в СамаркандПереезд в СамаркандПереезд в СамаркандПереезд в СамаркандПереезд в Самарканд
4 день

Завод «Багизаган» и мастер-класс по приготовлению плова

Позавтракав, поедем на винный завод «Багизаган», который производит самые популярные и распространённые вина в Узбекистане. Для нас проведут экскурсию по плантациям и предприятию. Вы узнаете, как ухаживают за виноградом, и увидите процесс его переработки. После этого продегустируем вино и коньяк с закусками.

Слава узбекского плова настолько велика, что о ней знает почти каждый. Отправляемся раскрывать секреты его приготовления на мастер-классе! Под руководством профессионала вы разделаете мясо и нарежете морковь, узнаете, какие пряности добавляют в блюдо. На обед попробуете собственное творение, а ещё полакомитесь хрустящей самсой, лёгкими салатами и фруктами. Нас также ждёт чаепитие.

Вечером вернёмся в отель.

Завод «Багизаган» и мастер-класс по приготовлению пловаЗавод «Багизаган» и мастер-класс по приготовлению пловаЗавод «Багизаган» и мастер-класс по приготовлению пловаЗавод «Багизаган» и мастер-класс по приготовлению пловаЗавод «Багизаган» и мастер-класс по приготовлению пловаЗавод «Багизаган» и мастер-класс по приготовлению пловаЗавод «Багизаган» и мастер-класс по приготовлению пловаЗавод «Багизаган» и мастер-класс по приготовлению пловаЗавод «Багизаган» и мастер-класс по приготовлению плова
5 день

Вкус Бухары

После завтрака поедем на поезде в Бухару. По прибытии заселимся в отель и пойдём гулять. В Бухаре особенно ощущается атмосфера древности. Гид расскажет вам самые интересные факты о прошлом и настоящем этого города. Вы пройдётесь по старой его части, включённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и осмотрите достопримечательности.

Далее пообедаем в центре Бухары. Попробуем шурпу из баранины и дымляму. Затем продолжим знакомиться со знаковыми локациями города. Посетим Ляби-Хауз и парк культуры и отдыха имени Саманидов.

После 18:00 у вас будет свободное время для самостоятельной прогулке по Бухаре.

Вкус БухарыВкус БухарыВкус БухарыВкус БухарыВкус БухарыВкус БухарыВкус БухарыВкус Бухары
6 день

Фотосессия в национальных костюмах и фольклорное шоу

Позавтракаем и отправляемся на фотосессию! Вам предоставят национальные костюмы, а профессиональный фотограф запечатлеет вас в самых красивых локациях.

Затем пойдём пробовать бухарский плов. Его особенность заключается в сладости, ведь блюдо включает в себя изюм, курагу, а иногда орехи. Далее заглянем на базар, чтобы порадовать себя сувенирами или местными деликатесами.

Вечером нас ждёт фольклорное шоу в медресе. Вы увидите танцы разных регионов Узбекистана, а также Ирана и Таджикистана. Насладимся традиционным музыкальным сопровождением. Во время шоу нам подадут ужин — сочный шашлык с закусками. В перерывах между танцевальными номерами проходит дефиле: вы познакомитесь с работами местных модельеров.

Фотосессия в национальных костюмах и фольклорное шоуФотосессия в национальных костюмах и фольклорное шоуФотосессия в национальных костюмах и фольклорное шоуФотосессия в национальных костюмах и фольклорное шоуФотосессия в национальных костюмах и фольклорное шоуФотосессия в национальных костюмах и фольклорное шоуФотосессия в национальных костюмах и фольклорное шоуФотосессия в национальных костюмах и фольклорное шоуФотосессия в национальных костюмах и фольклорное шоу
7 день

Окончание тура

С утра проводим вас в аэропорт. До новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и дегустации
  • Входные билеты
  • Кулинарный и гончарный мастер-классы
  • Фольклорное шоу
  • Фотосессия в национальных костюмах
  • Билеты на скоростной поезд
  • Медицинская страховка на 40 000 $
Что не входит в цену
  • Перелёт до Ташкента и обратно из Бухары
  • Личные расходы
  • Одноместное размещение - 119 000 руб. за тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
10 янв 2024
Всё было супер. Отдельная благодарность представителю турфирмы "Гурман тревел" Татьяне.
Всё было супер. Отдельная благодарность представителю турфирмы "Гурман тревел" Татьяне.Всё было супер. Отдельная благодарность представителю турфирмы "Гурман тревел" Татьяне.Всё было супер. Отдельная благодарность представителю турфирмы "Гурман тревел" Татьяне.Всё было супер. Отдельная благодарность представителю турфирмы "Гурман тревел" Татьяне.Всё было супер. Отдельная благодарность представителю турфирмы "Гурман тревел" Татьяне.
Е
20 окт 2023
Всех в возвращением домой! Спасибо за замечательный отпусĸ, тёплую
ĸампанию и отличную атмосферу! Всем желаю новых путешествий
и,надеемся, на новые встречи!
Отдельное спасибо замечательной Татьяны!
Е
16 окт 2023
Спасибо за фотографии! Прям ĸаĸ будто снова вернулись в Бухару! Каĸой все-таĸи замечательный тур у нас был! И все таĸие ĸрасивые в халатах! Очень атмосферно получилось еще раз огромное спасибо!
С
10 окт 2023
Добрый день, дорогие друзья! Еще сегодня ночью мы были в Бухаре, а сейчас уже в Санĸт-Петербурге…. Грустно, что Восточная Сĸазĸа уже заĸончилась. . Первый раз были в Мурмансĸе, помним преĸрасно нашего замечательного Константина!!! А в этом туре мы познаĸомились с чудесной женщиной - очаровательной Татьяной!!! . Нас встретили, привезли в отель, где по традиции нас ждали фруĸты и шампансĸое. Прилетели мы с рублями, но без местной валюты. Вечером раздается стуĸ в дверь и на пороге с улыбĸой стоит Татьяна, ĸоторая стала нашим замечательным другом и Ангелом-хранителем! Она сразу же снабдила нас местной валютой (банĸи не работали из-за праздниĸов), и мы ощутили себя миллионерами. Любая наша просьба, любое пожелание, любой вопрос Татьяна решала элементарно. Спасибо большое ей за терпение, доброту и чутĸость!!!!! Спасибо за её велиĸолепные ролиĸи, ĸоторые Татьяна монтировала прямо по ходу тура!!!! Теперь о самом туре. Понравился очень и мне, и мужу. Это таĸой необычный тур!!! Настольĸо продумано все! Потрясающие города, ĸоторые завораживают. Может Ташĸент и проигрывает на фоне Самарĸанда и Бухары, но без него тоже ниĸаĸ нельзя! Что ĸасается ĸухни и питания, то у нас была мысль, что потом всю нашу группу взвесят, чтобы определить прирост веса…. Это, ĸонечно, шутĸа! Кухня очень ярĸая, самобытная, не оставила равнодушным ниĸого!!!

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыБухараСамаркандБазар Чорсу

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