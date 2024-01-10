Рекомендуемые рейсы:

10 октября 2023: Москва-Ташкент, а/к Uzbekistan Airways, рейс HY‑612, 09:05-15:00

16 октября 2023: Бухара-Москва, а/к Uzbekistan Airways, рейс HY‑9607, 05:10-07:20

Обратите внимание, тур начинается в Ташкенте, а заканчивается в Бухаре.

Если Вам удобны другие рейсы, просто сообщите нам, мы в любом случае Вас встретим и проводим.

Проживание. В Ташкенте — «Manor Hotel»; в Самарканде — «Hotel Silver Rows»; в Бухаре — «Ляби-Хауз». Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату. Если вы едете с ребёнком, то предусмотрено трёхместное размещение.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание. Завтраки в отелях, обеды и ужины в ресторанах (винное сопровождение).

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет. Участие детей до 14 лет оплачивается со скидкой в 25%.