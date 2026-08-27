Хорезм — это не только регион с великим прошлым, где на протяжении веков соседствовали разные народы и традиции, но и любопытный пример современного быта. Вы пройдёте по улицам Ургенча, побываете в музее Лазги, поговорите о знаменитом хорезмском танце и отправитесь в туркменское село Улли Ховли. Здесь вы узнаете о традициях и ремёслах хорезмских туркмен и почувствуете гостеприимство региона.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Ургенч — современная столица Хорезма

Вместе с гидом вы прогуляетесь по центральным улицам города и увидите главные достопримечательности Ургенча. У памятника Джалал ад-Дину Мангуберды поговорите о его борьбе с монгольским нашествием, а затем вспомните великого учёного Аль-Хорезми — человека, чьё имя дало миру слова «алгоритм» и «алгебра».

По желанию можно заглянуть на местный рынок и познакомиться с традиционными продуктами и повседневной жизнью города.

Музей Лазги

Гид расскажет историю знаменитого хорезмского танца лазги, который входит в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В краеведческой экспозиции познакомит вас с природой, историей и культурой Хорезма.

Туркменское село Улли Ховли

Далее вы отправитесь в село Улли Ховли, чтобы увидеть другую сторону региона — познакомиться с бытом, обычаями, ремёслами и традициями хорезмских туркмен.

По желанию за дополнительную плату здесь можно попробовать свежее верблюжье молоко или совершить небольшую прогулку верхом на лошади или верблюде.

Организационные детали

В стоимость входит транспортное обслуживание и работа водителя на протяжении всей экскурсии

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы