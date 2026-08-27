Современный Ургенч, хорезмская культура и жизнь туркменского села
Хорезм — это не только регион с великим прошлым, где на протяжении веков соседствовали разные народы и традиции, но и любопытный пример современного быта.
Вы пройдёте по улицам Ургенча, побываете в музее Лазги, поговорите о знаменитом хорезмском танце и отправитесь в туркменское село Улли Ховли. Здесь вы узнаете о традициях и ремёслах хорезмских туркмен и почувствуете гостеприимство региона.
Описание экскурсии
Ургенч — современная столица Хорезма
Вместе с гидом вы прогуляетесь по центральным улицам города и увидите главные достопримечательности Ургенча. У памятника Джалал ад-Дину Мангуберды поговорите о его борьбе с монгольским нашествием, а затем вспомните великого учёного Аль-Хорезми — человека, чьё имя дало миру слова «алгоритм» и «алгебра».
По желанию можно заглянуть на местный рынок и познакомиться с традиционными продуктами и повседневной жизнью города.
Музей Лазги
Гид расскажет историю знаменитого хорезмского танца лазги, который входит в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В краеведческой экспозиции познакомит вас с природой, историей и культурой Хорезма.
Туркменское село Улли Ховли
Далее вы отправитесь в село Улли Ховли, чтобы увидеть другую сторону региона — познакомиться с бытом, обычаями, ремёслами и традициями хорезмских туркмен.
По желанию за дополнительную плату здесь можно попробовать свежее верблюжье молоко или совершить небольшую прогулку верхом на лошади или верблюде.
Организационные детали
В стоимость входит транспортное обслуживание и работа водителя на протяжении всей экскурсии
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Входные билеты $5–6 с чел.
Обед и личные покупки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Достонбек — ваша команда гидов в Ургенч
Организатор данного мероприятия
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Гид — это в первую очередь друг. Мы знаем, что нужно гостю при посещении новой страны. С радостью расскажем о нашем прекрасном древнем городе Хива и других знаковых местах Узбекистана. С нетерпением ждём встречи с вами!
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