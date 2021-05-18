Полезная информация о Фарнборо

Что нужно знать о Фарнборо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Фарнборо
20:0746
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇧 Великобритания
Название городаФарнборо
По-английскиFarnborough
Население города59 902 чел.
АэропортFarnborough FAB (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/London
Средняя высота69 м. от уровня моря

Где находится Фарнборо на карте