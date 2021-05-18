Полезная информация о Фарнборо
Что нужно знать о Фарнборо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Фарнборо
20:0746
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇧 Великобритания
|Название города
|Фарнборо
|По-английски
|Farnborough
|Население города
|59 902 чел.
|Аэропорт
|Farnborough FAB (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/London
|Средняя высота
|69 м. от уровня моря