Если вы ищете уникальный способ увидеть и изучить Кембридж, просто сядьте на автобус City Sightseeing Cambridge! Безошибочно узнаваемые красные двухэтажные автобусы с открытым верхом курсируют через 19 остановок по всему городу, предлагая вам совершить незабываемый тур по всем основным туристическим достопримечательностям города.
Купите билет по выгодной цене, и вы сможете садиться и выходить на любой из остановок в течение дня, что даст вам возможность посетить исторический центр города, университетские колледжи, всемирно известные Бэки и реку Кам, университет. Ботанический сад, музей Фицуильяма и многое, многое другое, в том числе Американский мемориал Второй мировой войны и кладбище в Мэдингли. Вы можете совместить автобусную экскурсию с прогулкой на лодке, а комментарии на борту будут доступны на разных языках. Откуда бы вы ни приехали, сделайте свою первую остановку в Кембридже на автобусной остановке City Sightseeing!
Ваш маршрут тура
Остановка 1 - Серебряная улица.
Остановка 2 - Даунинг-стрит.
Остановка 3 - Сент-Эндрюс-стрит, остановка S4.
Остановка 4 - Бридж-стрит.
Остановка 5 - переулок Иисуса.
Остановка 6 - Drummer Street, остановка D1.
Остановка 7 - Parkside.
Остановка 8 - Hills Road / St Paul's Road.
Остановка 9 - железнодорожный вокзал Кембриджа.
Остановка 10 - Школа Лейс.
Остановка 11 - Серебряная улица.
Остановка 12 - Queens Road.
Остановка 13 - Кембриджское американское кладбище.
Остановка 14 - Madingley Road Park And Ride.
Остановка 15 - Grange Road.
Остановка 16 - Серебряная улица.