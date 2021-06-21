Если вы ищете уникальный способ увидеть и изучить Кембридж, просто сядьте на автобус City Sightseeing Cambridge! Безошибочно узнаваемые красные двухэтажные автобусы с открытым верхом курсируют через 19 остановок по всему городу, предлагая вам совершить незабываемый тур по всем основным туристическим достопримечательностям города.

Купите билет по выгодной цене, и вы сможете садиться и выходить на любой из остановок в течение дня, что даст вам возможность посетить исторический центр города, университетские колледжи, всемирно известные Бэки и реку Кам, университет. Ботанический сад, музей Фицуильяма и многое, многое другое, в том числе Американский мемориал Второй мировой войны и кладбище в Мэдингли. Вы можете совместить автобусную экскурсию с прогулкой на лодке, а комментарии на борту будут доступны на разных языках. Откуда бы вы ни приехали, сделайте свою первую остановку в Кембридже на автобусной остановке City Sightseeing!

Ваш маршрут тура

Остановка 1 - Серебряная улица.

Остановка 2 - Даунинг-стрит.

Остановка 3 - Сент-Эндрюс-стрит, остановка S4.

Остановка 4 - Бридж-стрит.

Остановка 5 - переулок Иисуса.

Остановка 6 - Drummer Street, остановка D1.

Остановка 7 - Parkside.

Остановка 8 - Hills Road / St Paul's Road.

Остановка 9 - железнодорожный вокзал Кембриджа.

Остановка 10 - Школа Лейс.

Остановка 11 - Серебряная улица.

Остановка 12 - Queens Road.

Остановка 13 - Кембриджское американское кладбище.

Остановка 14 - Madingley Road Park And Ride.

Остановка 15 - Grange Road.

Остановка 16 - Серебряная улица.