Обзорная экскурсия по кембриджу: 24-часовой автобусный тур по hop-on hop-off автобусу

Сядьте на автобусный тур по Кембриджу и получите неограниченный доступ к поездке на автобусе

4.2
90 отзывов
В группе
до 50 чел.
Сядьте на автобусный тур по Кембриджу и получите неограниченный доступ к поездке на автобусе в течение 24 часов с этим билетом.

Откройте для себя основные достопримечательности города, в том числе его печально известные колледжи, переулок Иисуса и реку Кам.

Во время путешествия наслаждайтесь панорамными видами с открытой верхней палубы.
Обзорная экскурсия по кембриджу: 24-часовой автобусный тур по hop-on hop-off автобусу
Обзорная экскурсия по кембриджу: 24-часовой автобусный тур по hop-on hop-off автобусу
Обзорная экскурсия по кембриджу: 24-часовой автобусный тур по hop-on hop-off автобусу
Обзорная экскурсия по кембриджу: 24-часовой автобусный тур по hop-on hop-off автобусу
Обзорная экскурсия по кембриджу: 24-часовой автобусный тур по hop-on hop-off автобусу
Обзорная экскурсия по кембриджу: 24-часовой автобусный тур по hop-on hop-off автобусу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите культовую церковь Всех Святых на улице Хесус-лейн
  2. Полюбуйтесь знаменитым Кембриджским кладбищем и мемориалом, открытым в честь погибших во Второй мировой войне
  3. Сходите в музей Седжвик или Музей археологии
  4. Откройте для себя множество известных колледжей и университетских зданий Кембриджа
Если вы ищете уникальный способ увидеть и изучить Кембридж, просто сядьте на автобус City Sightseeing Cambridge! Безошибочно узнаваемые красные двухэтажные автобусы с открытым верхом курсируют через 19 остановок по всему городу, предлагая вам совершить незабываемый тур по всем основным туристическим достопримечательностям города.
Купите билет по выгодной цене, и вы сможете садиться и выходить на любой из остановок в течение дня, что даст вам возможность посетить исторический центр города, университетские колледжи, всемирно известные Бэки и реку Кам, университет. Ботанический сад, музей Фицуильяма и многое, многое другое, в том числе Американский мемориал Второй мировой войны и кладбище в Мэдингли. Вы можете совместить автобусную экскурсию с прогулкой на лодке, а комментарии на борту будут доступны на разных языках. Откуда бы вы ни приехали, сделайте свою первую остановку в Кембридже на автобусной остановке City Sightseeing!
Ваш маршрут тура
Остановка 1 - Серебряная улица.
Остановка 2 - Даунинг-стрит.
Остановка 3 - Сент-Эндрюс-стрит, остановка S4.
Остановка 4 - Бридж-стрит.
Остановка 5 - переулок Иисуса.
Остановка 6 - Drummer Street, остановка D1.
Остановка 7 - Parkside.
Остановка 8 - Hills Road / St Paul's Road.
Остановка 9 - железнодорожный вокзал Кембриджа.
Остановка 10 - Школа Лейс.
Остановка 11 - Серебряная улица.
Остановка 12 - Queens Road.
Остановка 13 - Кембриджское американское кладбище.
Остановка 14 - Madingley Road Park And Ride.
Остановка 15 - Grange Road.
Остановка 16 - Серебряная улица.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 24-часовой билет на автобус
  • Предварительно записанные многоязычные комментарии
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Начальная точка: остановка 1 - Silver Street
  • Продолжительность: 80 минут
  • Мобильные билеты теперь принимаются только на автобусной остановке 13 - вокзал Кембриджа. Бумажные ваучеры принимаются на всех остановках
  • Периодичность: каждые 40 минут
  • Продолжительность билета: 24 часа
  • Обратите внимание, что семейный билет рассчитан на 2 взрослых и 3 детей (в возрасте 5-15 лет). Дети до 4 лет путешествуют бесплатно
  • Ваучер предоставляет гибкий доступ на срок до 12 месяцев с даты поездки, выбранной при выезде
  • В настоящее время сервис работает по субботам, воскресеньям и понедельникам в праздничные дни
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

R
21 июня 2021
The tour was very interesting, although we had picked the hottest day of the year to do it and sat on the top open deck.

Its worth checking where the bust stops are first as we took a Taxi into town only to find that the bus stopped about 50 yards from our Hotel so we could have got on there and save the taxi fare.

Just beware that if you book online via GetYourGuide you must print the ticket as the buses cannot accept mobile phone emails. We didn't realise this until we caught the bus. Luckily for us the bus driver allowed us on but a more officious operative could have insisted on a printed ticket. Better warnings are required on the website as it is very much in the small print and several people catching the bus had a similar problem.

A great tour though revealing lots of facts about Cambridge.
T
2 окт 2019
My mom visited me from the States and we decided to do some "touristy" things. This was an excellent way to get around! We took advantage of the student and senior discounts and went to multiple places, saw lots of museums and sites, stepped off to get some lunch and when we were tired (she has a bad back and can only go for so long) we hopped off near my house and walked home. The drivers were good too! No swerving or harsh stops - was a really nice day out.

I recommend booking through this site as well, we got our tickets cheaper than buying them somewhere else.
C
15 сен 2018
It was easy to obtain the tickets online and to download the app. The only fly in the ointment was that the buses did not yet have a QR code reader and so the driver was confused how to deal with the lack of a paper ticket receipt. Many visitors coming to use the tour will have a phone but no printer so that is a bit of a disadvantage. Our driver took the receipt number and reckoned he could sort it out later.
Ещё 87 отзывов

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