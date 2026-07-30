Описание экскурсии

Среди основных городских достопримечательностей — Романская круглая церковь Святого гроба, позднеготическая капелла Кингс-колледжа, библиотека Тринити-колледжа, музей Фицуильяма, ботанический сад, Дом сената и бесчисленное количество колледжей с великолепной средневековой архитектурой.

Вы также увидите знаменитый хронограф (пожиратель времени), ласково прозванный студентами Розалиндой. Детально рассмотрите мосты на реке Кэм, каждый из которых характерен своей конструкцией, своей историей. Узнаете где еще, помимо Венеции, Оксфорда и Кембриджа, существует мост Вздохов. Узнаете о многих неписаных традициях этого города и о том, как принято здесь называть Оксфордский университет.

Я расскажу о русских деталях этого города и университета, являющихся их неотъемлемой частью, о том, почему же все-таки на улицах города запрещено играть в теннис и почему каждый из выпускников Кембриджа должен быть всенепременно бакалавром искусств. Вы узнаете все о странностях этого замечательного города — во всех деталях, в его неповторимо-трогательной атмосфере.

Организационные детали