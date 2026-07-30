Среди основных городских достопримечательностей — Романская круглая церковь Святого гроба, позднеготическая капелла Кингс-колледжа, библиотека Тринити-колледжа, музей Фицуильяма, ботанический сад, Дом сената и бесчисленное количество колледжей с великолепной средневековой архитектурой.
Вы также увидите знаменитый хронограф (пожиратель времени), ласково прозванный студентами Розалиндой. Детально рассмотрите мосты на реке Кэм, каждый из которых характерен своей конструкцией, своей историей. Узнаете где еще, помимо Венеции, Оксфорда и Кембриджа, существует мост Вздохов. Узнаете о многих неписаных традициях этого города и о том, как принято здесь называть Оксфордский университет. Я расскажу о русских деталях этого города и университета, являющихся их неотъемлемой частью, о том, почему же все-таки на улицах города запрещено играть в теннис и почему каждый из выпускников Кембриджа должен быть всенепременно бакалавром искусств. Вы узнаете все о странностях этого замечательного города — во всех деталях, в его неповторимо-трогательной атмосфере.
Организационные детали
Стоимость экскурсии указана в случае, если мы поедем на общественном транспорте. В этом случае дополнительно оплачивается стоимость проезда – £18 (автобус, в обе стороны), £30 (поезд, в обе стороны).
Продолжительность экскурсии указана с учётом остановки на обед (около 1 часа)
За доплату возможно провести экскурсию на автомобиле: кроссовер для 1-3 человек — £490, минивэн для 4-7 человек — £600
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колледжа Эммануила
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид в Кембридже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1963 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до читать дальшеуменьшить
футбола и выездных экскурсий в заповедные места английской глуши. Здесь уникально всё.
Активно занимаюсь спортом. В 2019 году стал чемпионом страны и Европы в пауэрлифтинге. Активно снимаюсь в местных кинопроектах. И это тоже, по-своему, любопытно:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Ольга
точечное и полное знакомство с Кембриджем. спасибо Богдану!
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Л
Лола
Хочу выразить огромную благодарность Богдану за сопровождение из Лондона в Кембридж. Экскурсия получилась невероятно интересной и насыщенной - я увидела намного больше, чем ожидала. Гид показал множество скрытых и красивых читать дальшеуменьшить
мест, рассказал много увлекательных фактов и помог сделать отличные фотографии. Особенно понравилось, что он позволял идти в удобном для меня темпе - это сделало прогулку очень комфортной. Мне всё очень понравилось, с удовольствием рекомендую!
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Н
Николай
Увлекательный тур, интересный для взрослых и детей. Профессиональный местный гид. Спасибо большое!
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P
Panina
Спасибо Богдана, очень хорошо всё организовано, познавательно, рекомендую.