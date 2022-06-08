Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Среди основных городских достопримечательностей — Романская круглая церковь Святого гроба, позднеготическая капелла Кингс-колледжа, библиотека Тринити-колледжа, музей Фицуильяма, ботанический сад, Дом сената и бесчисленное количество колледжей с великолепной средневековой архитектурой.
Вы также увидите знаменитый хронограф (пожиратель времени), ласково прозванный студентами Розалиндой. Детально рассмотрите мосты на реке Кэм, каждый из которых характерен своей конструкцией, своей историей. Узнаете где еще, помимо Венеции, Оксфорда и Кембриджа, существует мост Вздохов. Узнаете о многих неписаных традициях этого города и о том, как принято здесь называть Оксфордский университет. Я расскажу о русских деталях этого города и университета, являющихся их неотъемлемой частью, о том, почему же все-таки на улицах города запрещено играть в теннис и почему каждый из выпускников Кембриджа должен быть всенепременно бакалавром искусств. Вы узнаете все о странностях этого замечательного города — во всех деталях, в его неповторимо-трогательной атмосфере.
Организационные детали
Стоимость экскурсии (£180) указана в случае, если мы поедем на общественном транспорте. В этом случае дополнительно оплачивается стоимость проезда – £18 (автобус, в обе стороны), £30 (поезд, в обе стороны).
Если мы воспользуемся автомобилем, стоимость экскурсии составит £420 для 1-3 пассажиров и £480 – для 4-6 человек
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Начало экскурсии Колледж Эммануила
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид в Кембридже
Провёл 368 экскурсий для 352 туристов
Всем привет! До приезда в Великобританию учился на докторантуре,
по специальности — универсальная литература. Профессия гида позволила применить запас своих теоретических знаний на практике, а это, согласитесь, здорово. Мой диплом подтвержден в Великобритании государственным сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom и соответствует British Bachelor (Honore) degree standart.