5 отзывов оставили туристы

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Кембридж: город, колледжи и люди

Знакомство с богатой историей и обитателями старинного города и университета с мировой славой

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1 час
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От £80 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
5
Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Татьяна – Гид в Кембридже
Вас ждет прогулка 👣 по старинному городу и университету с мировой славой и знакомство с его обитателями — нынешними и прошлыми, которые творили, боролись, грызли гранит науки, делали великие открытия, писали книги и стихи, верили, искали истину, шутили и веселились, совершали рискованные поступки, влюблялись, а некоторые, говорят, впоследствии превратились в привидения и бродят в переулках по ночам...
Кембридж: город, колледжи и люди
Кембридж: город, колледжи и люди

Что вас ожидает

Программа экскурсии зависит от ваших интересов — мы можем «встретиться» с Ньютоном и Дарвином, Резерфордом и Капицей, Аланом Тьюрингом и Стивеном Хокингом, а также с Милтоном, Вордсвортом, Байроном, Стивеном Фраем и Вирджинией Вульф, поговорить об истории научной мысли, о студенческой жизни и о многом другом. Вы узнаете о сногсшибательных розыгрышах и «приколах» незадачливых кембриджских студентов, об открытии строения молекулы ДНК и пульсаров, о расщеплении атома и свойствах чёрных дыр, о борьбе религиозных течений, восстании Кромвеля и борьбе за престол.

Перед вами предстанет череда архитектурных стилей: суровые, аскетичные церкви англо-саксов, захватывающая дух тюдоровская готика, блестящий, просветлённый классицизм Кристофера Рена, волшебные витражи времён Генриха VIII, сказочная резьба по дереву и камню и необыкновенные часы с философским подтекстом.

Организационные детали

  • Посещение платных колледжей в стоимость не входит
  • Продолжительность: 1-3 часа (оплата указана за 1 час; оплата за более длительную экскурсию — по договорённости)
  • Возможна также специальная экскурсия для детей школьного возраста (по предварительному запросу)
Кембридж: город, колледжи и люди
Кембридж: город, колледжи и люди
Кембридж: город, колледжи и люди
Кембридж: город, колледжи и люди
Кембридж: город, колледжи и люди

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Живу в Великобритании с 1990 г. Про Кембриджский университет и город знаю не понаслышке. Я сертифицированный гид, успешно окончила годичные курсы кембриджских экскурсоводов при местном туристическом центре, а также курсы гидов по музею изобразительных искусств «Фитцвильям». Имею лицензию, позволяющую водить туристов в колледжи Кембриджского университета. У меня многолетний опыт работы с большими и малыми группами самого разного возраста и состава — как по-русски, так и по-английски. Могу показать малоизвестные места, потаённые уголки. Провожу авторские экскурсии с учётом интересов заказчика. Помимо проведения экскурсий, преподаю математику и русский язык, играю в любительском театре.
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5 отзывов оставили туристы

Андрей
25 января 2020
Отличная экскурсия по Кембриджу, увидел и узнал много нового про этот потрясающий университет и великих людей, которые в нем учились. Прогулялись по всем интересным местам, даже заходили туда, куда обычно туристов не пускают. Спасибо большое!
8 июля 2019
Отличная, подробная экскурсия. Очень понравилось, хорошая подача материала. Можно узнать не только историческую часть, но и про студенческую жизнь в целом. Также благодяря тому, что Татьяна преподает, мы смогли пройти по неэкскурсионным маршрутам, заглянуть в кампусы и еще больше проникнуться Кембриджем )) Ещё раз огромное спасибо! Без сомнений рекомендуем данную экскурсию к посещению.
27 июня 2019
Татьяна очень эрудированный и приятный человек. Мы были компанией и она нашла подход к каждому из нас, показала интересные места. Рекомендую)))
27 июня 2018
Спасибо гиду Татьяне, информацию преподнесла очень интересно, провела по тем местам, куда туристам самим не добраться. Очень интеллигентная, приятная женщина. Знает много исторических фактов. Очень довольна. Всем рекомендую!
5 февраля 2018
Татьяна блестяще открыла нам Кембридж. Мой сын был в восторге и очень хотим вернуться ещё ! Рекомендую всем !

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Приглашаю вас в Кембридж — город с уникальной атмосферой, город-университет, воспитавший 130 нобелевских лауреатов. Здесь расщепили атом, здесь учились Ньютон, Дарвин, Капица, Набоков, Хокинг. Вы узнаете об историческом и архитектурном великолепии колледжей университета, посетите один из них и поймете значимость Кембриджа.

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