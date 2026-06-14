5 отзывов оставили туристы

Вас ждет прогулка по старинному городу и университету с мировой славой и знакомство с его обитателями — нынешними и прошлыми, которые творили, боролись, грызли гранит науки, делали великие открытия, писали книги и стихи, верили, искали истину, шутили и веселились, совершали рискованные поступки, влюблялись, а некоторые, говорят, впоследствии превратились в привидения и бродят в переулках по ночам…

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа экскурсии зависит от ваших интересов — мы можем «встретиться» с Ньютоном и Дарвином, Резерфордом и Капицей, Аланом Тьюрингом и Стивеном Хокингом, а также с Милтоном, Вордсвортом, Байроном, Стивеном Фраем и Вирджинией Вульф, поговорить об истории научной мысли, о студенческой жизни и о многом другом. Вы узнаете о сногсшибательных розыгрышах и «приколах» незадачливых кембриджских студентов, об открытии строения молекулы ДНК и пульсаров, о расщеплении атома и свойствах чёрных дыр, о борьбе религиозных течений, восстании Кромвеля и борьбе за престол.

Перед вами предстанет череда архитектурных стилей: суровые, аскетичные церкви англо-саксов, захватывающая дух тюдоровская готика, блестящий, просветлённый классицизм Кристофера Рена, волшебные витражи времён Генриха VIII, сказочная резьба по дереву и камню и необыкновенные часы с философским подтекстом.

Организационные детали