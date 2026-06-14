5 отзывов оставили туристы

Знакомство с богатой историей и обитателями старинного города и университета с мировой славой
Вас ждет прогулка по старинному городу и университету с мировой славой и знакомство с его обитателями — нынешними и прошлыми, которые творили, боролись, грызли гранит науки, делали великие открытия, писали книги и стихи, верили, искали истину, шутили и веселились, совершали рискованные поступки, влюблялись, а некоторые, говорят, впоследствии превратились в привидения и бродят в переулках по ночам…
Программа экскурсии зависит от ваших интересов — мы можем «встретиться» с Ньютоном и Дарвином, Резерфордом и Капицей, Аланом Тьюрингом и Стивеном Хокингом, а также с Милтоном, Вордсвортом, Байроном, Стивеном Фраем и Вирджинией Вульф, поговорить об истории научной мысли, о студенческой жизни и о многом другом. Вы узнаете о сногсшибательных розыгрышах и «приколах» незадачливых кембриджских студентов, об открытии строения молекулы ДНК и пульсаров, о расщеплении атома и свойствах чёрных дыр, о борьбе религиозных течений, восстании Кромвеля и борьбе за престол.
Перед вами предстанет череда архитектурных стилей: суровые, аскетичные церкви англо-саксов, захватывающая дух тюдоровская готика, блестящий, просветлённый классицизм Кристофера Рена, волшебные витражи времён Генриха VIII, сказочная резьба по дереву и камню и необыкновенные часы с философским подтекстом.
Организационные детали
Посещение платных колледжей в стоимость не входит
Продолжительность: 1-3 часа (оплата указана за 1 час; оплата за более длительную экскурсию — по договорённости)
Возможна также специальная экскурсия для детей школьного возраста (по предварительному запросу)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города, на Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Кембридже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 226 туристов
Живу в Великобритании с 1990 г. Про Кембриджский университет и город знаю не понаслышке. Я сертифицированный гид, успешно окончила годичные курсы кембриджских экскурсоводов при местном туристическом центре, а также курсы читать дальшеуменьшить
гидов по музею изобразительных искусств «Фитцвильям». Имею лицензию, позволяющую водить туристов в колледжи Кембриджского университета. У меня многолетний опыт работы с большими и малыми группами самого разного возраста и состава — как по-русски, так и по-английски. Могу показать малоизвестные места, потаённые уголки. Провожу авторские экскурсии с учётом интересов заказчика.
Помимо проведения экскурсий, преподаю математику и русский язык, играю в любительском театре.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Nataliya
Татьяна-настоящий профессионал! Жаль, что мы были ограничены по времени. Было очень интересно и без перегруза датами:) Если есть возможность выбрать время посещения Кембриджа-учитывайте, что во время экзаменов колледжи закрыты. Огромное спасибо Татьяне за незабываемые впечатления.
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Ю
Юлия
У нас была замена гида, экскурсию с нами проводила Наталья.
Эта экскурсия для меня — Жизнеменяющая. Помимо очень интересной, отобранной информации, которую Наталья собрала в красивую историю, я услышала от Натальи читать дальшеуменьшить
очень важные для меня мысли, в контексте экскурсии и не только, — которые я забрала и использую сейчас для себя как жизненное напутствие.
Наталья рассказывала так по-настоящему и так ярко, что мне казалось, будто я сама была участницей событий: как будто я сама выглядывала с Ньютоном из окна, или помогала держать голую женщину, которую обводили на потолке:)
Я запомню этот день на всю жизнь!
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Галина
Огромная благодарность Татьяне за замечательную экскурсию! Татьяна-прекрасный профессионал своего дела, который с лёгкостью адаптируется под любых гостей и подаёт информацию непринуждённо и увлекательно.
С Татьяной было интересно всем: и друзьям, которые читать дальшеуменьшить
посетили Кембридж впервые, и родителям, которые бывали здесь несколько раз, и даже мне, живущей рядом уже больше 10 лет, удалось узнать много нового!
Мы очень рады, что не испугались февральской прохлады, в компании нашего гида было тепло и уютно!
Мы с пользой и большим удовольствием провели время в Кембридже, узнали интересные факты о городе и университетской жизни, познакомились с историей знаменитых личностей, великих людей, заглянули в секретные уголки колледжей, погуляли по старинным улочкам, насладились архитектурой, послушали местные легенды. Мама так вдохновилось экскурсией, что даже составила и провела квиз для своих друзей и одноклассников на основе забавных историй и интересных фактов, рассказанных нашим гидом! Время пролетело незаметно! Хочется побывать на экскурсии у Татьяны еще ☺️☀️
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С
Светлана
экскурсия понравилась, было интересно
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Т
Татьяна
все прошло замечательно! Татьяна - прекрасная рассказчица и знаток города. Она учла все наши пожелания и подстроила маршрут под наши запросы. Огромное спасибо!
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Валентина
Благодарим Татьяну за прогулку по Кэмбриджу. Я была с сыном 22 лет, нам обоим понравилось. Мы видели дом Стивена Хокинга, зашли в несколько потайных часовен колледжей, посидели на скамейках, на читать дальшеуменьшить
которых сидят студенты, увидели их процарапанные надписи а-ля "я здесь был", услышали интересные и забавные истории, был и экскурс в историю Англии. Перекусили самыми известными в Кэмбридже булочками с кофе. Видели великолепные сады колледжей, попали на цветение сакуры, глицинии. Спасибо!
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