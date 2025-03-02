1 отзыв оставили туристы

Четвёрки, зайдете в легендарный «Клуб Каверн» и найдете на улицах города отсылки к культовым песням. А затем прогуляетесь по историческому центру Ливерпуля и его главным достопримечательностям от знаменитых «Трёх Граций» до крупнейшего англиканского собора Европы.

Описание экскурсии

По местам Ливерпульской Четвёрки

Современную британскую культуру просто невозможно представить без песен «Битлз» — именно этому культовому коллективу мы уделим особое внимание. Вы увидите легендарный «Клуб Каверн» на Мэтью-стрит, где выступали «Битлз», прогуляетесь мимо школы Пола Маккартни и Джорджа Хариссона, художественной школы Джона Леннона и дома, где провел свое детство Ринго Старр. Я расскажу вам интересные факты из истории Ливерпульской Четвёрки и проведу по необычным местам Ливерпуля, связанным с «битлами»: вы увидите не только дома членов группы, но и улицу Пенни Лэйн, названную в честь одноименной песни, Собор Святого Петра, где Джон и Пол встретились в первый раз, могилу Элеонор Ригби, имя которой встречается в песне «Земляничные поля», и другие уголки города, насквозь пропитанные духом рок-н-ролла и музыкой The Beatles.

История Ливерпуля на прогулке по центру города

Вы пройдете по главным «must-see» местам города и познакомитесь с достопримечательностями его исторической части, внесенной в список объектов наследия ЮНЕСКО. Я расскажу вам, как развивался город и чем интересны стоящие рядом «Три Грации»: барочное здание Порта Ливерпуля, лаконичный Кунард и Рояль Ливер — один из первых небоскрёбов в мире, вершину которого украшает символ города, птица Лайвер. Вы услышите историю знаменитого футбольного клуба «Ливерпуль» и увидите любимые ливерпульские места принца Чарльза — городскую ратушу и восхитительный зал Святого Георгия. А если захотите, мы посетим крупнейший англиканский собор в Европе — Кафедральную церковь Христа с высочайшими готическими арками и строгим внутренним убранством, украшенным каменными кружевными узорами.

Организационные детали