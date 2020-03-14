1 отзыв оставили туристы

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Путешествие по местам The Beatles

Узнать о жизни «битлов» в Ливерпуле и пройти по главными достопримечательностям города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в любом центральном отеле Ливерпуля
  • Заказать экскурсию

£274£192 за экскурсиюскидка30%

У этой экскурсии1 отзыв
5
Denis
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Denis – Гид в Ливерпуле
Этот тематический маршрут познакомит вас с историей одного из главных брендов британской культуры — группы The Beatles.

Вы пройдете по местам, где творилась история 📖 рок-н-ролла, увидите дома и школы участников Ливерпульской Четвёрки, зайдете в легендарный «Клуб Каверн» и найдете на улицах города отсылки к культовым песням.

А затем прогуляетесь 👣 по историческому центру Ливерпуля и его главным достопримечательностям от знаменитых «Трёх Граций» до крупнейшего англиканского собора Европы.
Путешествие по местам The Beatles
Путешествие по местам The Beatles

Что вас ожидает

По местам Ливерпульской Четвёрки
Современную британскую культуру просто невозможно представить без песен «Битлз» — именно этому культовому коллективу мы уделим особое внимание. Вы увидите легендарный «Клуб Каверн» на Мэтью-стрит, где выступали «Битлз», прогуляетесь мимо школы Пола Маккартни и Джорджа Хариссона, художественной школы Джона Леннона и дома, где провел свое детство Ринго Старр. Я расскажу вам интересные факты из истории Ливерпульской Четвёрки и проведу по необычным местам Ливерпуля, связанным с «битлами»: вы увидите не только дома членов группы, но и улицу Пенни Лэйн, названную в честь одноименной песни, Собор Святого Петра, где Джон и Пол встретились в первый раз, могилу Элеонор Ригби, имя которой встречается в песне «Земляничные поля», и другие уголки города, насквозь пропитанные духом рок-н-ролла и музыкой The Beatles.

История Ливерпуля на прогулке по центру города
Вы пройдете по главным «must-see» местам города и познакомитесь с достопримечательностями его исторической части, внесенной в список объектов наследия ЮНЕСКО. Я расскажу вам, как развивался город и чем интересны стоящие рядом «Три Грации»: барочное здание Порта Ливерпуля, лаконичный Кунард и Рояль Ливер — один из первых небоскрёбов в мире, вершину которого украшает символ города, птица Лайвер. Вы услышите историю знаменитого футбольного клуба «Ливерпуль» и увидите любимые ливерпульские места принца Чарльза — городскую ратушу и восхитительный зал Святого Георгия. А если захотите, мы посетим крупнейший англиканский собор в Европе — Кафедральную церковь Христа с высочайшими готическими арками и строгим внутренним убранством, украшенным каменными кружевными узорами.

Организационные детали

  • По желанию мы можем посетить Док Альберта (арт-пространство с множеством музеев, баров и концертных площадок) или музей истории «Битлз» (дополнительно оплачиваются входные билеты — от 16 фунтов с человека)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Путешествие по местам The Beatles
Путешествие по местам The Beatles
Путешествие по местам The Beatles
Путешествие по местам The Beatles
Путешествие по местам The Beatles
Путешествие по местам The Beatles
Путешествие по местам The Beatles
Путешествие по местам The Beatles
Путешествие по местам The Beatles
Путешествие по местам The Beatles

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в любом центральном отеле Ливерпуля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Denis
Denis
Живу в Англии с 2005 года. Профессиональный гид, руководитель туристической компании. Особенно хорошо мне знакома сфера кино и творчества, так как кино — мое хобби, и я участвовал в ряде крупных телепроектов и фильмов. Знаком со звездами фильмов про Гарри Поттера и Джеймс Бонда. Могу показать интересные места съемок этих и других кинопроектов. Я стараюсь прислушиваться к интересам путешественников. В отличии от многих гидов я не ставлю своей задачей дать урок истории с безумным количеством имен и дат, вместо этого стараюсь выбрать наиболее яркие истории и полезную информацию, которая действительно пригодится туристам. Я обожаю город Лондон и хочу поделиться своей любовью к этому городу с путешественниками.
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1 отзыв оставили туристы

14 марта 2020
У нас была замечательная экскурсовод Лариса. Очень интересно, задорно и с чувством провела нас по Ливерпулю и рассказала кроме обычных фактов по историческим местам много увлекательных вещей из жизни в Ливерпуле. Несмотря на небольшую организационную заминку, мы остались более чем довольны :)

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