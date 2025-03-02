1 отзыв оставили туристы

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Путешествие по местам The Beatles

Узнать о жизни «битлов» в Ливерпуле и пройти по главными достопримечательностям города
Этот тематический маршрут познакомит вас с историей одного из главных брендов британской культуры — группы The Beatles.

Вы пройдете по местам, где творилась история рок-н-ролла, увидите дома и школы участников Ливерпульской
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Четвёрки, зайдете в легендарный «Клуб Каверн» и найдете на улицах города отсылки к культовым песням.

А затем прогуляетесь по историческому центру Ливерпуля и его главным достопримечательностям от знаменитых «Трёх Граций» до крупнейшего англиканского собора Европы.

4.5
8 отзывов
Путешествие по местам The Beatles
Путешествие по местам The Beatles
Путешествие по местам The Beatles

Описание экскурсии

По местам Ливерпульской Четвёрки

Современную британскую культуру просто невозможно представить без песен «Битлз» — именно этому культовому коллективу мы уделим особое внимание. Вы увидите легендарный «Клуб Каверн» на Мэтью-стрит, где выступали «Битлз», прогуляетесь мимо школы Пола Маккартни и Джорджа Хариссона, художественной школы Джона Леннона и дома, где провел свое детство Ринго Старр. Я расскажу вам интересные факты из истории Ливерпульской Четвёрки и проведу по необычным местам Ливерпуля, связанным с «битлами»: вы увидите не только дома членов группы, но и улицу Пенни Лэйн, названную в честь одноименной песни, Собор Святого Петра, где Джон и Пол встретились в первый раз, могилу Элеонор Ригби, имя которой встречается в песне «Земляничные поля», и другие уголки города, насквозь пропитанные духом рок-н-ролла и музыкой The Beatles.

История Ливерпуля на прогулке по центру города

Вы пройдете по главным «must-see» местам города и познакомитесь с достопримечательностями его исторической части, внесенной в список объектов наследия ЮНЕСКО. Я расскажу вам, как развивался город и чем интересны стоящие рядом «Три Грации»: барочное здание Порта Ливерпуля, лаконичный Кунард и Рояль Ливер — один из первых небоскрёбов в мире, вершину которого украшает символ города, птица Лайвер. Вы услышите историю знаменитого футбольного клуба «Ливерпуль» и увидите любимые ливерпульские места принца Чарльза — городскую ратушу и восхитительный зал Святого Георгия. А если захотите, мы посетим крупнейший англиканский собор в Европе — Кафедральную церковь Христа с высочайшими готическими арками и строгим внутренним убранством, украшенным каменными кружевными узорами.

Организационные детали

  • По желанию мы можем посетить Док Альберта (арт-пространство с множеством музеев, баров и концертных площадок) или музей истории «Битлз» (дополнительно оплачиваются входные билеты — от £20 с чел.)
  • С вами будет один из гидов нашей профессиональной команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Ливерпуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 326 туристов
Наша команда — профессиональные гиды, которые покажут вам всю красоту Ливерпуля, Лондона, Манчестера, Эдинбургу, Глазго, Кембриджа, Оксфорда и других городов. Можем показать интересные места съемок знаменитых кинолент. Мы стараемся прислушиваться
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к интересам путешественников. В отличии от многих гидов мы не ставим своей задачей дать урок истории с безумным количеством имен и дат, вместо этого выбираем наиболее яркие истории и полезную информацию, которая действительно пригодится вам.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Спасибо Ларисе за интересную прогулку и большое количество информации о Битлз и Ливерпуле. Рекомендую!
Спасибо Ларисе за интересную прогулку и большое количество информации о Битлз и Ливерпуле. Рекомендую!
Спасибо Ларисе за интересную прогулку и большое количество информации о Битлз и Ливерпуле. Рекомендую!
Спасибо Ларисе за интересную прогулку и большое количество информации о Битлз и Ливерпуле. Рекомендую!
Спасибо Ларисе за интересную прогулку и большое количество информации о Битлз и Ливерпуле. Рекомендую!
Спасибо Ларисе за интересную прогулку и большое количество информации о Битлз и Ливерпуле. Рекомендую!
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A
У нас была замечательная экскурсовод Лариса. Очень интересно, задорно и с чувством провела нас по Ливерпулю и рассказала кроме обычных фактов по историческим местам много увлекательных вещей из жизни в Ливерпуле. Несмотря на небольшую организационную заминку, мы остались более чем довольны:)
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И
Экскурсия была интересной (даже дождь не помешал) Лариса прекрасно владеет материалом, очень доброжелательная, ко всем нашим пожеланиям охотно шла на встречу. Спасибо.
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А
Лариса - чудесный гид, живущая в Ливерпуле и любящая этот город. И много знающая о Битлз. Рекомендую!
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E
Просто очень классная экскурсия. Спасибо Ларисе
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Serge
Очень интересно
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от £274 за экскурсию