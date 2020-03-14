Все экскурсии в Ливерпуле

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ливерпуле – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 12 ⭐ отзывов, цены от £130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ливерпуле почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Великобритании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Путешествие по местам The Beatles
Индивидуальная экскурсия
5
1
£274
за 1-6 чел.
Путешествие по местам The Beatles
Узнать о жизни «битлов» в Ливерпуле и пройти по главными достопримечательностям города
Экскурсия по Ливерпулю
Индивидуальная экскурсия
4.8
11
£130
за 1-4 чел.
Экскурсия по Ливерпулю
Обзорная прогулка в компании гида, влюбленного в Ливерпуль

Последние отзывы «Экскурсии Ливерпуля»

  • Отзыв на: Путешествие по местам The Beatles
    A
    Anna
    14 марта 2020
    5
    У нас была замечательная экскурсовод Лариса. Очень интересно, задорно и с чувством провела нас по Ливерпулю и рассказала кроме обычных фактов по историческим местам много увлекательных вещей из жизни в Ливерпуле. Несмотря на небольшую организационную заминку, мы остались более чем довольны:)
  • Отзыв на: Экскурсия по Ливерпулю
    O
    OLGA
    29 августа 2019
    5
    Очень понравилась экскурсия с Ириной, маршрут составлен грамотно, как то спокойно, прошли по интересным местам, успевали их прочувствовать и посмотреть изнутри. Благодаря Ирине Ливерпуль запомнится надолго!
  • Отзыв на: Экскурсия по Ливерпулю
    В
    Владимир
    6 августа 2019
    5
    Для знакомства с городом - в самый раз. Хорошо подстраивается под клиента. Не напрягает, как это часто бывает с профессиональными экскурсоводами.
  • Отзыв на: Экскурсия по Ливерпулю
    Д
    Дарья
    17 марта 2019
    5
    Отличная экскурсия! Ирина профессионал! Спасибо!
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