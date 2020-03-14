Все экскурсии в Ливерпуле
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ливерпуле – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 12 ⭐ отзывов, цены от £130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ливерпуле почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Великобритании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
£274
за 1-6 чел.
Путешествие по местам The Beatles
Узнать о жизни «битлов» в Ливерпуле и пройти по главными достопримечательностям города
Индивидуальная экскурсия
4ч
£130
за 1-4 чел.
Экскурсия по Ливерпулю
Обзорная прогулка в компании гида, влюбленного в Ливерпуль
Последние отзывы «Экскурсии Ливерпуля»
- Отзыв на: Путешествие по местам The BeatlesAAnna14 марта 2020У нас была замечательная экскурсовод Лариса. Очень интересно, задорно и с чувством провела нас по Ливерпулю и рассказала кроме обычных фактов по историческим местам много увлекательных вещей из жизни в Ливерпуле. Несмотря на небольшую организационную заминку, мы остались более чем довольны:)
- OOLGA29 августа 2019Очень понравилась экскурсия с Ириной, маршрут составлен грамотно, как то спокойно, прошли по интересным местам, успевали их прочувствовать и посмотреть изнутри. Благодаря Ирине Ливерпуль запомнится надолго!
- ВВладимир6 августа 2019Для знакомства с городом - в самый раз. Хорошо подстраивается под клиента. Не напрягает, как это часто бывает с профессиональными экскурсоводами.
- ДДарья17 марта 2019Отличная экскурсия! Ирина профессионал! Спасибо!