Отзыв на: Путешествие по местам The Beatles A Anna 5 У нас была замечательная экскурсовод Лариса. Очень интересно, задорно и с чувством провела нас по Ливерпулю и рассказала кроме обычных фактов по историческим местам много увлекательных вещей из жизни в Ливерпуле. Несмотря на небольшую организационную заминку, мы остались более чем довольны:)

Отзыв на: Экскурсия по Ливерпулю O OLGA 5 Очень понравилась экскурсия с Ириной, маршрут составлен грамотно, как то спокойно, прошли по интересным местам, успевали их прочувствовать и посмотреть изнутри. Благодаря Ирине Ливерпуль запомнится надолго!

Отзыв на: Экскурсия по Ливерпулю В Владимир 5 Для знакомства с городом - в самый раз. Хорошо подстраивается под клиента. Не напрягает, как это часто бывает с профессиональными экскурсоводами.