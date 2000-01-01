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Тёмная сторона Лондона

5
9 отзывов
Ирина И.
Ирина И. – Гид из Лондона
У каждого города есть темная сторона и Лондон не исключение.

На экскурсии 🧭 вы поймете, в какое спокойное время мы живем, задумаетесь о вечном и вспомните страдания и жертвы жителей огромного и часто жестокого города.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €46 за человека

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Тёмная сторона Лондона
Тёмная сторона Лондона

Что вы увидите

  • Лондон
У каждого города есть тёмная сторона. За 2000 лет в Лондоне случались пожары и вспышки смертельных заболеваний. Преступников и невинных людей казнили самыми разными способами. Развлечения для взрослых, финансовые преступления, убийства, потрясшие нацию и весь мир, сумасшедшие в ужасных условиях Бедлама, королевы, лишившиеся головы, охотники за трупами – все это мы расскажем и покажем вам во время экскурсии 🧭. Мы узнаем, как постепенно ужасы сменяются надеждой и процветанием, удивимся, в какое спокойное и мирное время мы живём, задумаемся о вечном и вспомним страдания и жертвы жителей огромного и часто жестокого города.
Не рекомендуется посещение экскурсии с детьми до 16 лет.
Обратите пожалуйста Ваше внимание! Оставшаяся сумма доплачивается гиду в местной валюте (фунты).
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 метро Borough
Тёмная сторона Лондона
Тёмная сторона Лондона
Тёмная сторона Лондона
Тёмная сторона Лондона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина И.
Ирина И.
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9 отзывов оставили туристы

Ирина И. проводит ещё 4 экскурсии

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