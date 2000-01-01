У каждого города есть тёмная сторона. За 2000 лет в Лондоне случались пожары и вспышки смертельных заболеваний. Преступников и невинных людей казнили самыми разными способами. Развлечения для взрослых, финансовые преступления, убийства, потрясшие нацию и весь мир, сумасшедшие в ужасных условиях Бедлама, королевы, лишившиеся головы, охотники за трупами – все это мы расскажем и покажем вам во время экскурсии 🧭. Мы узнаем, как постепенно ужасы сменяются надеждой и процветанием, удивимся, в какое спокойное и мирное время мы живём, задумаемся о вечном и вспомним страдания и жертвы жителей огромного и часто жестокого города.

Не рекомендуется посещение экскурсии с детьми до 16 лет.

Обратите пожалуйста Ваше внимание! Оставшаяся сумма доплачивается гиду в местной валюте (фунты).