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факты, и особенности архитектуры, искусства, и меткие бытовые наблюдения. У Татьяны есть свои «секретные) места в Marylebone, когда можно «нырнуть» в переулок, и откроется другое пространство, неожиданное и запоминающееся. В результате, этот замечательный сам по себе район оживает, наполняется деталями и уже становится немного вашим, другим. Рекомендую!