1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по следам Ленина в Лондоне: революционные места и пабы
Погрузитесь в историю революционного Лондона, пройдя по местам, связанным с жизнью Ленина и его встречами с единомышленниками
Начало: Метро Russel square
Сегодня в 19:00
3 июля в 19:00
от £160 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по историческому Marylebone Village: аристократия и знаменитости
Погрузитесь в историю Лондона с экскурсией по Marylebone Village, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро Bond Street
6 июля в 10:00
8 июля в 10:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по следам Гарри Поттера: от паба до платформы 9 3/4
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера, посетив ключевые локации съемок в Лондоне на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: У станции метро «Вестминстер»
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Небанальный Ноттинг-Хилл: Экскурсия по культовым местам Лондона
Погрузитесь в атмосферу легендарного Ноттинг-Хилла: от музыкальной истории до кинематографических локаций
Начало: У станции метро Ноттинг-Хилл
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Mayfair: история, архитектура и знаменитости
Прогулка по Mayfair в Лондоне - это возможность узнать об истории и архитектуре района, знаменитых жителях и легендах. Откройте для себя роскошный Mayfair
Начало: В районе метро Green Park
6 июля в 10:00
8 июля в 10:00
£280 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона
Начало: У метро Wapping Overground
3 июля в 13:00
10 июля в 13:00
£20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
Увидеть историческое ядро Лондона и узнать о главных этапах его развития
Начало: У выхода из метро Monument
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
от £78 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross
Расписание: в 09:30 по расписанию
23 июля в 09:30
20 авг в 09:30
£100 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Тёмная сторона Лондона» - история и мистика
Погрузитесь в мрачные тайны Лондона, узнайте о его жестоком прошлом и жертвах на экскурсии «Тёмная сторона Лондона»
Начало: Метро Borough
Расписание: Суббота и воскресенье в 10:00
5 окт в 10:00
6 окт в 10:00
£95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити
Начало: Выход из ст. метро Temple
Расписание: в 17:00 в разные дни
3 июля в 17:00
4 июля в 17:00
£260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Соперники эпохи Возрождения
Знакомство с работами Рафаэля, да Винчи, Микеланджело и Тициана в Национальной Галерее
Начало: У входа в Национальную галерею ведущего в Sainsbur...
7 июля в 10:00
28 июля в 10:00
£260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ленин в Лондоне: следы русских революционеров в Клеркенвелле
Погрузитесь в начало 20 века, пройдите по следам Ленина и других революционеров в центре Лондона, узнайте неведомые истории
Начало: Выход из метро Russell Square
Расписание: По субботам в 10:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
£110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Wallace Collection с экспертом искусства
Загляните в исторический особняк Лондона, чтобы встретиться с шедеврами мирового искусства
Начало: У метро Бонд-стрит
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
£240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд: от Шерлока Холмса до Битлз
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сент-Джонс-Вуд, где переплетаются истории знаменитостей и культурные символы
Начало: У выхода из метро St Johns Wood
6 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Узнать, как знаменитый английский писатель спас всемирно любимый праздник
Начало: У станции метро «Банк»
3 июля в 10:00
7 июля в 10:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Кенсингтону
Посетить любимый район русскоязычной диаспоры и увидеть место рождения Питера Пэна
Начало: Около метро Queensway
6 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
История преступления и наказания в Лондоне
Погрузиться в мрачные воспоминания Туманного Альбиона
Начало: Возле станции метро «St Paul»
3 сен в 19:00
4 сен в 19:00
£320 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 мая 2024Чудесная экскурсия! Интересно и увлекательно. Маргарита, Спасибо!
- ЛЛюбовь29 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Маргарита - хороший рассказчик. Такой район необычный - вроде у самого центра, но про него даже местные знакомые ничего не знают. А там столько историй интересных!
- ДДарья26 мая 2024Отличная экскурсия-прогулка, которая позволила мне увидеть Лондон с нового, очень неожиданного ракурса. Сам маршрут составлен классно: одновременно компактно и с
- ЯЯна Куприс24 мая 2024Отличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так и историческим сведениям. Маргарита часто
- ММарина22 мая 2024Мы сегодня были на экскурсии по Сити в Лондоне. Ирина,замечательный экскурсовод провела великолепную экскурсию. Было очень интересно,Узнали много нового несмотря,что мы в Лондоне не первый раз.
- ААлексей5 мая 2024Очень интересный маршрут, достопримечательности, Ирина отличные гид, не только общеизвестные факты, но и множество удивительных историй и мест. Рекомендую!
- ЮЮля1 мая 2024Все очень понравилось!
- ЛЛеонид28 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. В Лондоне не первый раз, но Ирине удалось сделать экскурсию очень интересной и показать нам много нового
- ЯЯков21 апреля 2024Это была настоящая лондонская прогулка - под зонтиками). Татьяна - живая, заинтересованная, легкая в общении и весьма знающая: это и исторические
- ИИрина13 апреля 2024Экскурсия была отличная! Было очень интересно и детям, и взрослым. Параллельно узнали много нового о Лондоне, побывали в отдаленных районах города, куда самостоятельно не поехали бы. Однозначно рекомендую! 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «От метро»
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Сколько стоит экскурсия по Лондону в июле 2024
Сейчас в Лондоне в категории "От метро" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 20 до 320. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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