Экскурсии от метро в Лондоне

Найдено 17 экскурсий в категории «От метро» в Лондоне на русском языке, цены от £20. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ленин в Лондоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Экскурсия по следам Ленина в Лондоне: революционные места и пабы
Погрузитесь в историю революционного Лондона, пройдя по местам, связанным с жизнью Ленина и его встречами с единомышленниками
Начало: Метро Russel square
Сегодня в 19:00
3 июля в 19:00
от £160 за всё до 15 чел.
Прогулка по Marylebone Village
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Прогулка по историческому Marylebone Village: аристократия и знаменитости
Погрузитесь в историю Лондона с экскурсией по Marylebone Village, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро Bond Street
6 июля в 10:00
8 июля в 10:00
£280 за всё до 10 чел.
По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Путешествие по следам Гарри Поттера: от паба до платформы 9 3/4
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера, посетив ключевые локации съемок в Лондоне на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: У станции метро «Вестминстер»
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Небанальный Ноттинг-Хилл
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Небанальный Ноттинг-Хилл: Экскурсия по культовым местам Лондона
Погрузитесь в атмосферу легендарного Ноттинг-Хилла: от музыкальной истории до кинематографических локаций
Начало: У станции метро Ноттинг-Хилл
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
£206 за всё до 6 чел.
Прогулка по Mayfair
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Прогулка по Mayfair: история, архитектура и знаменитости
Прогулка по Mayfair в Лондоне - это возможность узнать об истории и архитектуре района, знаменитых жителях и легендах. Откройте для себя роскошный Mayfair
Начало: В районе метро Green Park
6 июля в 10:00
8 июля в 10:00
£280 за всё до 10 чел.
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона
Начало: У метро Wapping Overground
3 июля в 13:00
10 июля в 13:00
£20 за человека
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
Увидеть историческое ядро Лондона и узнать о главных этапах его развития
Начало: У выхода из метро Monument
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
от £78 за всё до 6 чел.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross
Расписание: в 09:30 по расписанию
23 июля в 09:30
20 авг в 09:30
£100 за человека
Тёмная сторона Лондона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Тёмная сторона Лондона» - история и мистика
Погрузитесь в мрачные тайны Лондона, узнайте о его жестоком прошлом и жертвах на экскурсии «Тёмная сторона Лондона»
Начало: Метро Borough
Расписание: Суббота и воскресенье в 10:00
5 окт в 10:00
6 окт в 10:00
£95 за всё до 5 чел.
Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити
Начало: Выход из ст. метро Temple
Расписание: в 17:00 в разные дни
3 июля в 17:00
4 июля в 17:00
£260 за всё до 10 чел.
Соперники эпохи Возрождения
Индивидуальная
2 часа
Соперники эпохи Возрождения
Знакомство с работами Рафаэля, да Винчи, Микеланджело и Тициана в Национальной Галерее
Начало: У входа в Национальную галерею ведущего в Sainsbur...
7 июля в 10:00
28 июля в 10:00
£260 за всё до 10 чел.
Ленин в Лондоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Ленин в Лондоне: следы русских революционеров в Клеркенвелле
Погрузитесь в начало 20 века, пройдите по следам Ленина и других революционеров в центре Лондона, узнайте неведомые истории
Начало: Выход из метро Russell Square
Расписание: По субботам в 10:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
£110 за всё до 10 чел.
Сокровища Wallace Collection с оксфордским искусствоведом
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Wallace Collection с экспертом искусства
Загляните в исторический особняк Лондона, чтобы встретиться с шедеврами мирового искусства
Начало: У метро Бонд-стрит
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
£240 за всё до 6 чел.
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд: от Шерлока Холмса до Битлз
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сент-Джонс-Вуд, где переплетаются истории знаменитостей и культурные символы
Начало: У выхода из метро St Johns Wood
6 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 6 чел.
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Узнать, как знаменитый английский писатель спас всемирно любимый праздник
Начало: У станции метро «Банк»
3 июля в 10:00
7 июля в 10:00
£280 за всё до 10 чел.
Прогулка по Кенсингтону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Кенсингтону
Посетить любимый район русскоязычной диаспоры и увидеть место рождения Питера Пэна
Начало: Около метро Queensway
6 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 6 чел.
История преступления и наказания в Лондоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
История преступления и наказания в Лондоне
Погрузиться в мрачные воспоминания Туманного Альбиона
Начало: Возле станции метро «St Paul»
3 сен в 19:00
4 сен в 19:00
£320 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Чудесная экскурсия! Интересно и увлекательно. Маргарита, Спасибо!
  • Л
    Любовь
    29 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Маргарита - хороший рассказчик. Такой район необычный - вроде у самого центра, но про него даже местные знакомые ничего не знают. А там столько историй интересных!
  • Д
    Дарья
    26 мая 2024
    Ленин в Лондоне
    Отличная экскурсия-прогулка, которая позволила мне увидеть Лондон с нового, очень неожиданного ракурса. Сам маршрут составлен классно: одновременно компактно и с
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    широким охватом разных мест. Не успеваешь устать, но успеваешь много раз удивиться. Маргарита — чудесный рассказчик, очень глубоко разбирающийся в теме, увлеченный и умеющий увлечь. С удовольствием бы посетила другие экскурсии Маргариты (и надеюсь, что такие будут).

  • Я
    Яна Куприс
    24 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Отличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так и историческим сведениям. Маргарита часто
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    обращает внимание на детали, что удерживает внимание. Мы посетили много разных по своей сути локаций - то были и пабы, и доки, здания школ и бывших складов, которые сейчас обрели новую жизнь. Наблюдая, как исторические места и постройки все переплетены внутри истории одного района. p.s. Идеально по времени - около двух часов, завершается в пабе, где можно воспользоваться уборной и отдохнуть.

    Отличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так и
  • М
    Марина
    22 мая 2024
    Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
    Мы сегодня были на экскурсии по Сити в Лондоне. Ирина,замечательный экскурсовод провела великолепную экскурсию. Было очень интересно,Узнали много нового несмотря,что мы в Лондоне не первый раз.
  • А
    Алексей
    5 мая 2024
    Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
    Очень интересный маршрут, достопримечательности, Ирина отличные гид, не только общеизвестные факты, но и множество удивительных историй и мест. Рекомендую!
  • Ю
    Юля
    1 мая 2024
    По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
    Все очень понравилось!
  • Л
    Леонид
    28 апреля 2024
    Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
    Очень понравилась экскурсия. В Лондоне не первый раз, но Ирине удалось сделать экскурсию очень интересной и показать нам много нового
    Очень понравилась экскурсия. В Лондоне не первый раз, но Ирине удалось сделать экскурсию очень интересной и показать нам много нового
  • Я
    Яков
    21 апреля 2024
    Прогулка по Marylebone Village
    Это была настоящая лондонская прогулка - под зонтиками). Татьяна - живая, заинтересованная, легкая в общении и весьма знающая: это и исторические
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    факты, и особенности архитектуры, искусства, и меткие бытовые наблюдения. У Татьяны есть свои «секретные) места в Marylebone, когда можно «нырнуть» в переулок, и откроется другое пространство, неожиданное и запоминающееся. В результате, этот замечательный сам по себе район оживает, наполняется деталями и уже становится немного вашим, другим. Рекомендую!

  • И
    Ирина
    13 апреля 2024
    По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
    Экскурсия была отличная! Было очень интересно и детям, и взрослым. Параллельно узнали много нового о Лондоне, побывали в отдаленных районах города, куда самостоятельно не поехали бы. Однозначно рекомендую! 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «От метро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Ленин в Лондоне
  2. Прогулка по Marylebone Village
  3. По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
  4. Небанальный Ноттинг-Хилл
  5. Прогулка по Mayfair
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Тауэрский мост
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июле 2024
Сейчас в Лондоне в категории "От метро" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 20 до 320. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 17 экскурсий на 2024 год по теме «От метро», 102 ⭐ отзыва, цены от £20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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