Необычные экскурсии по Лондону

Найдено 38 экскурсий в категории «Необычные» в Лондоне на русском языке, цены от £6, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Ковент-Гарден: театральное наследие и исторические загадки Лондона
Погрузитесь в мир театрального и исторического Ковент-Гардена. Откройте для себя тайны и загадки, скрытые от посторонних глаз
Начало: У Трафальгарской площади
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
£130 за всё до 5 чел.
Тайны старого Лондона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Тайны старого Лондона: от Джека-Потрошителя до Гая Фокса
Приглашаем вас на уникальную прогулку по мистическим местам Лондона, где каждый уголок хранит свою загадку
10 июня в 14:00
11 июня в 12:00
£200 за всё до 8 чел.
Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Пабы Лондона: путешествие по историческим и знаменитым заведениям
Почувствуйте дух старинного Лондона, посетив его легендарные пабы. Вас ждут истории о знаменитостях и пинта вкуснейшего пива
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
£200 за всё до 6 чел.
Лондон: инструкция по применению
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Лондон: инструкция по применению
Хотите узнать о жизни в Лондоне, учебе, работе и переезде? На персональной встрече в уютном кафе мы обсудим все, что поможет вам освоиться в столице
Завтра в 13:30
10 июня в 15:00
£100 за всё до 8 чел.
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 8 чел.
По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Путешествие по следам Гарри Поттера: от паба до платформы 9 3/4
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера, посетив ключевые локации съемок в Лондоне на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: У станции метро «Вестминстер»
Сегодня в 11:30
10 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера»
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
1 отзыв
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера» в Лондоне
Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾
Начало: Недалеко от Лиденхолл-маркет
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от £6 за всё до 14 чел.
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона
Начало: У метро Wapping Overground
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
£20 за человека
Небанальный Ноттинг-Хилл
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Небанальный Ноттинг-Хилл: Экскурсия по культовым местам Лондона
Погрузитесь в атмосферу легендарного Ноттинг-Хилла: от музыкальной истории до кинематографических локаций
Начало: У станции метро Ноттинг-Хилл
Сегодня в 11:30
12 июня в 09:00
£206 за всё до 6 чел.
Прогулка по красочному Ноттинг-Хиллу и престижному Кенсингтону
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прогулка по красочному Ноттинг-Хиллу и престижному Кенсингтону в Лондоне
Забудьте о повседневности и отправьтесь в путешествие по самым живописным районам Лондона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 6 чел.
Скандальный Сохо: sex, drugs and rock&roll
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Скандальный Сохо: sex, drugs and rock&roll
Исследовать самый отвязный район Лондона - место притяжения богемы, модников и маргиналов
Начало: На Пиккадилли Сёркус
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
£130 за всё до 3 чел.
Прогулка по лондонской Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Эксклюзивная прогулка по Гранд-Юнион-каналу: Лондонская Венеция
Вас ждет погружение в историческую атмосферу Лондона, прогулка вдоль Гранд-Юнион-канала с рассказами о его прошлом
Начало: Около центрального входа на Вокзал Паддингтон
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 8 чел.
Ленин в Лондоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Экскурсия по следам Ленина в Лондоне: революционные места и пабы
Погрузитесь в историю революционного Лондона, пройдя по местам, связанным с жизнью Ленина и его встречами с единомышленниками
Начало: Метро Russel square
12 июня в 19:00
13 июня в 19:00
от £160 за всё до 15 чел.
Манускрипты Британской Библиотеки
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Манускрипты Британской Библиотеки
Откройте для себя редчайшие манускрипты и артефакты в Британской Библиотеке. Узнайте о книгах, изменивших мир, и прикоснитесь к истории
Начало: У статуи Ньютона, держащего циркуль во дворе Брита...
7 июля в 10:30
1 авг в 17:30
£280 за всё до 10 чел.
По следам Уильяма Шекспира
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
По следам Уильяма Шекспира: индивидуальная экскурсия по Лондону
На этой экскурсии вы узнаете, каким был Лондон времен Шекспира, посетите места, где он жил и работал, и услышите увлекательные истории о его жизни и творчестве
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
£260 за всё до 20 чел.
Блошиные рынки Лондона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Блошиные рынки Лондона: путешествие в мир антиквариата
Погрузитесь в уникальную атмосферу старины и откройте мир антиквариата на блошиных рынках Лондона
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
£200 за всё до 8 чел.
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
Посетить старинные бутики и попробовать любимые духи Оскара Уайльда, Мэрилин Монро и Джеймса Бонда
Начало: Jermyn Street, London
5 июля в 11:00
11 июля в 11:00
£40 за человека
Гринвич и пиратский паб в доках Ист-Энда
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Гринвич и пиратский паб в доках Ист-Энда
История морской Британии, капитанов короны, астрономов и пиратов
21 окт в 11:30
22 окт в 11:30
£260 за всё до 10 чел.
Гарри Поттер на улицах Лондона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Гарри Поттер на улицах Лондона
Заглянуть в магические уголки города и погрузиться в волшебный мир романов Джоан Роулинг
21 окт в 12:30
22 окт в 12:30
£230 за всё до 15 чел.
Тёмная сторона Лондона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Тёмная сторона Лондона» - история и мистика
Погрузитесь в мрачные тайны Лондона, узнайте о его жестоком прошлом и жертвах на экскурсии «Тёмная сторона Лондона»
Начало: Метро Borough
Расписание: Суббота и воскресенье в 10:00
5 окт в 10:00
6 окт в 10:00
£95 за всё до 5 чел.
Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити
Начало: Выход из ст. метро Temple
Расписание: в 17:00 в разные дни
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
£260 за всё до 10 чел.
Лондон от омнибуса до автобуса
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Лондон от омнибуса до автобуса: путешествие по истории транспорта
Погрузитесь в уникальную историю лондонского транспорта, от первых омнибусов до знаменитых двухэтажных автобусов, и ощутите дух старой Англии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
£250 за всё до 6 чел.
Ленин в Лондоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Ленин в Лондоне: следы русских революционеров в Клеркенвелле
Погрузитесь в начало 20 века, пройдите по следам Ленина и других революционеров в центре Лондона, узнайте неведомые истории
Начало: Выход из метро Russell Square
Расписание: По субботам в 10:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£110 за всё до 10 чел.
Прогулка по Маленькой Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Маленькой Венеции Лондона: от промышленной революции до наших дней
Откройте тайны Маленькой Венеции в Лондоне в компании эксперта по истории и искусству Татьяны Власюк
Начало: Paddington Station, London, UK
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
£280 за всё до 5 чел.
Секреты лондонских доков
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Секреты лондонских доков
Групповая прогулка по старейшему району города с островами, бухтами, доками и пиратскими виселицами
Начало: На станции Wapping Overground
10 июня в 10:00
11 июня в 16:00
£59 за человека
Лондон и вы в объективе камеры
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Лондон и вы в объективе: уникальная фото-прогулка с профессионалом
Откройте для себя красоту Лондона через объектив камеры. Неповторимые уголки и знаковые места ждут вас
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
£200 за всё до 4 чел.
Кингстон на Темзе - город королей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Кингстон на Темзе - город королей
Увидеть Камень коронации, посетить церковь Всех Святых и устроить пикник на берегу реки
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£270 за всё до 6 чел.
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд: от Шерлока Холмса до Битлз
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сент-Джонс-Вуд, где переплетаются истории знаменитостей и культурные символы
Начало: У выхода из метро St Johns Wood
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
£280 за всё до 6 чел.
Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки
Индивидуальная
1.5 часа
Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки
Узнать обо всём, что скрывалось за дверьми средневековых операционных
Начало: У главного входа в музей
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Узнать, как знаменитый английский писатель спас всемирно любимый праздник
Начало: У станции метро «Банк»
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Прогулка по Кенсингтону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Кенсингтону
Посетить любимый район русскоязычной диаспоры и увидеть место рождения Питера Пэна
Начало: Около метро Queensway
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
£280 за всё до 6 чел.
Гринвич: королевский район Лондона
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Гринвич в Лондоне: путешествие к нулевому меридиану и морской истории
Гринвич: путешествие к началу времени. Секреты нулевого меридиана и королевские виды Лондона ждут вас
Начало: В центре Лондона
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
320£288 за всё до 10 чел.
Любовь в большом Лондоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Любовь в большом Лондоне
Услышать сердечные истории из жизни писателей, музыкантов и королевских особ
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 6 чел.
Секретные чайные места центрального Лондона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Секретные чайные места центрального Лондона
Вместе с экспертом посетить уникальные заведения, пропитанные ароматами и историей чая
Начало: В районе Пиккадилли
13 июня в 11:00
17 июня в 10:00
от £143 за всё до 3 чел.
История преступления и наказания в Лондоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
История преступления и наказания в Лондоне
Погрузиться в мрачные воспоминания Туманного Альбиона
Начало: Возле станции метро «St Paul»
3 сен в 19:00
4 сен в 19:00
£320 за всё до 10 чел.
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Индивидуальная
4 часа
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£200 за всё до 6 чел.
Тауэрский мост изнутри
Индивидуальная
1.5 часа
Тауэрский мост изнутри
Посетить внутренние помещения самого знаменитого моста Лондона и раскрыть его секреты
Начало: у Тауэрского моста
7 июля в 10:00
3 авг в 10:00
£270 за всё до 9 чел.
Закулисье монархии: визит в Букингемский дворец
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Закулисье монархии: визит в Букингемский дворец
Посетить с гидом резиденцию британских королей и узнать интересные детали из их биографии
Начало: Около входа в Букингемский дворец
17 июля в 14:30
18 июля в 09:30
£200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Тайны старого Лондона
    У нас была экскурсия с Алисой! Просто великолепно! Очень интересная и познавательная экскурсия, безумно интересные детали города и истории, особенно если уже немного знакомы с городом. Очень рекомендую!!
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Скандальный Сохо: sex, drugs and rock&roll
    Елена провела интересную и познавательную экскурсию по Сохо. Советуем всем туристам познакомиться с альтернативным районом Лондона.
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Чудесная экскурсия! Интересно и увлекательно. Маргарита, Спасибо!
  • Л
    Любовь
    29 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Маргарита - хороший рассказчик. Такой район необычный - вроде у самого центра, но про него даже местные знакомые ничего не знают. А там столько историй интересных!
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Экскурсия была восхитительной))) мы посетили очень интересные и старейшие Пабы Лондона, каждый из которых со своей историей, своей атмосферой и конечно уникальным интерьером! Владу огромное спасибо за погружение в культуру Англии!
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Это была одна из самых запоминающихся экскурсий))) мы до сих пор ее вспоминаем и любим рассказывать нашим друзьям)))) спасибо Владу
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    за это погружение в культуру Англии! Пабы, которые мы посетили, не похожи друг на друга, каждый со своей историей, своей атмосферой, уникальными интерьерами! Теперь у нас есть парочка любимых мест в Лондоне)))

  • А
    Алексей
    28 мая 2024
    Прогулка по красочному Ноттинг-Хиллу и престижному Кенсингтону
    Были на этой экскурсии и не пожалели.
  • А
    Алексей
    27 мая 2024
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Очень рады, что выбрали экскурсию пабы в Лондоне с Владом. Это один из лучших гидов, с которым нам посчастливилось познакомиться!
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    Не ожидали, что так интересно можно преподносить информацию по данной теме. Влад очень профессиональный, эрудированный, грамотный гид. Владеет обширными знаниями во многих областях, образованный, начитанный, доброжелательный, позитивный, с тонким чувством юмора и такта. Он гибко подстроился под наши пожелания. Мы впервые в этой стране и, не владеем английским языком, поэтому приходилось обращаться к нему за советами и с просьбами, в которых он нам очень сильно помог. Дал много дельных советов. Время пролетело незаметно и весело. Всем рекомендуем Влада, как гида в данной стране! - Лилия. Кто был в Лондоне и не был на экскурсиях с Владом по пабам, тот не видел Лондона! - Алексей.

  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
    Не важно, что вы больше любите в экскурсиях: исторические факты, рассказ о быте того времени, истории жизни определенных исторических личностей,
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    «metropolitan stories» - вы получите все это, причём в очень структурной и при этом невероятно живой и интересной манере. И сама Ирина крайне обаятельная и приятная девушка, очень настроенная вам помочь. Максимальная благодарность и рекомендация!

  • Д
    Дарья
    26 мая 2024
    Ленин в Лондоне
    Отличная экскурсия-прогулка, которая позволила мне увидеть Лондон с нового, очень неожиданного ракурса. Сам маршрут составлен классно: одновременно компактно и с
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    широким охватом разных мест. Не успеваешь устать, но успеваешь много раз удивиться. Маргарита — чудесный рассказчик, очень глубоко разбирающийся в теме, увлеченный и умеющий увлечь. С удовольствием бы посетила другие экскурсии Маргариты (и надеюсь, что такие будут).

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
  1. Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
  2. Тайны старого Лондона
  3. Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
  4. Лондон: инструкция по применению
  5. Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Необычные" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 6 до 320 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 135 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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