🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Ковент-Гарден: театральное наследие и исторические загадки Лондона Погрузитесь в мир театрального и исторического Ковент-Гардена. Откройте для себя тайны и загадки, скрытые от посторонних глаз Начало: У Трафальгарской площади £ 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Тайны старого Лондона: от Джека-Потрошителя до Гая Фокса Приглашаем вас на уникальную прогулку по мистическим местам Лондона, где каждый уголок хранит свою загадку £ 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Пабы Лондона: путешествие по историческим и знаменитым заведениям Почувствуйте дух старинного Лондона, посетив его легендарные пабы. Вас ждут истории о знаменитостях и пинта вкуснейшего пива Начало: По договоренности £ 200 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Лондон: инструкция по применению Хотите узнать о жизни в Лондоне, учебе, работе и переезде? На персональной встрече в уютном кафе мы обсудим все, что поможет вам освоиться в столице £ 100 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг £ 180 за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Путешествие по следам Гарри Поттера: от паба до платформы 9 3/4 Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера, посетив ключевые локации съемок в Лондоне на уникальной индивидуальной экскурсии Начало: У станции метро «Вестминстер» £ 206 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2.5 часа 1 отзыв С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера» в Лондоне Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾ Начало: Недалеко от Лиденхолл-маркет от £ 6 за всё до 14 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 7 отзывов Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона Начало: У метро Wapping Overground £ 20 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Небанальный Ноттинг-Хилл: Экскурсия по культовым местам Лондона Погрузитесь в атмосферу легендарного Ноттинг-Хилла: от музыкальной истории до кинематографических локаций Начало: У станции метро Ноттинг-Хилл £ 206 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Прогулка по красочному Ноттинг-Хиллу и престижному Кенсингтону в Лондоне Забудьте о повседневности и отправьтесь в путешествие по самым живописным районам Лондона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю £ 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Скандальный Сохо: sex, drugs and rock&roll Исследовать самый отвязный район Лондона - место притяжения богемы, модников и маргиналов Начало: На Пиккадилли Сёркус £ 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Эксклюзивная прогулка по Гранд-Юнион-каналу: Лондонская Венеция Вас ждет погружение в историческую атмосферу Лондона, прогулка вдоль Гранд-Юнион-канала с рассказами о его прошлом Начало: Около центрального входа на Вокзал Паддингтон £ 280 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Экскурсия по следам Ленина в Лондоне: революционные места и пабы Погрузитесь в историю революционного Лондона, пройдя по местам, связанным с жизнью Ленина и его встречами с единомышленниками Начало: Метро Russel square от £ 160 за всё до 15 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Манускрипты Британской Библиотеки Откройте для себя редчайшие манускрипты и артефакты в Британской Библиотеке. Узнайте о книгах, изменивших мир, и прикоснитесь к истории Начало: У статуи Ньютона, держащего циркуль во дворе Брита... £ 280 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва По следам Уильяма Шекспира: индивидуальная экскурсия по Лондону На этой экскурсии вы узнаете, каким был Лондон времен Шекспира, посетите места, где он жил и работал, и услышите увлекательные истории о его жизни и творчестве £ 260 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Блошиные рынки Лондона: путешествие в мир антиквариата Погрузитесь в уникальную атмосферу старины и откройте мир антиквариата на блошиных рынках Лондона £ 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 3 отзыва Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер Посетить старинные бутики и попробовать любимые духи Оскара Уайльда, Мэрилин Монро и Джеймса Бонда Начало: Jermyn Street, London £ 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 20 отзывов Гринвич и пиратский паб в доках Ист-Энда История морской Британии, капитанов короны, астрономов и пиратов £ 260 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 15 отзывов Гарри Поттер на улицах Лондона Заглянуть в магические уголки города и погрузиться в волшебный мир романов Джоан Роулинг £ 230 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Индивидуальная экскурсия «Тёмная сторона Лондона» - история и мистика Погрузитесь в мрачные тайны Лондона, узнайте о его жестоком прошлом и жертвах на экскурсии «Тёмная сторона Лондона» Начало: Метро Borough Расписание: Суббота и воскресенье в 10:00 £ 95 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити Начало: Выход из ст. метро Temple Расписание: в 17:00 в разные дни £ 260 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа Лондон от омнибуса до автобуса: путешествие по истории транспорта Погрузитесь в уникальную историю лондонского транспорта, от первых омнибусов до знаменитых двухэтажных автобусов, и ощутите дух старой Англии Начало: у вашего отеля £ 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Ленин в Лондоне: следы русских революционеров в Клеркенвелле Погрузитесь в начало 20 века, пройдите по следам Ленина и других революционеров в центре Лондона, узнайте неведомые истории Начало: Выход из метро Russell Square Расписание: По субботам в 10:30 £ 110 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Экскурсия по Маленькой Венеции Лондона: от промышленной революции до наших дней Откройте тайны Маленькой Венеции в Лондоне в компании эксперта по истории и искусству Татьяны Власюк Начало: Paddington Station, London, UK Расписание: по договоренности £ 280 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа Секреты лондонских доков Групповая прогулка по старейшему району города с островами, бухтами, доками и пиратскими виселицами Начало: На станции Wapping Overground £ 59 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа Лондон и вы в объективе: уникальная фото-прогулка с профессионалом Откройте для себя красоту Лондона через объектив камеры. Неповторимые уголки и знаковые места ждут вас £ 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Кингстон на Темзе - город королей Увидеть Камень коронации, посетить церковь Всех Святых и устроить пикник на берегу реки £ 270 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Прогулка по Сент-Джонс-Вуд: от Шерлока Холмса до Битлз Погрузитесь в уникальную атмосферу Сент-Джонс-Вуд, где переплетаются истории знаменитостей и культурные символы Начало: У выхода из метро St Johns Wood £ 280 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1.5 часа Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки Узнать обо всём, что скрывалось за дверьми средневековых операционных Начало: У главного входа в музей £ 280 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом Узнать, как знаменитый английский писатель спас всемирно любимый праздник Начало: У станции метро «Банк» £ 280 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Прогулка по Кенсингтону Посетить любимый район русскоязычной диаспоры и увидеть место рождения Питера Пэна Начало: Около метро Queensway £ 280 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов Гринвич в Лондоне: путешествие к нулевому меридиану и морской истории Гринвич: путешествие к началу времени. Секреты нулевого меридиана и королевские виды Лондона ждут вас Начало: В центре Лондона 320 £ 288 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Любовь в большом Лондоне Услышать сердечные истории из жизни писателей, музыкантов и королевских особ £ 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Секретные чайные места центрального Лондона Вместе с экспертом посетить уникальные заведения, пропитанные ароматами и историей чая Начало: В районе Пиккадилли от £ 143 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа История преступления и наказания в Лондоне Погрузиться в мрачные воспоминания Туманного Альбиона Начало: Возле станции метро «St Paul» £ 320 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 4 часа По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах £ 200 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1.5 часа Тауэрский мост изнутри Посетить внутренние помещения самого знаменитого моста Лондона и раскрыть его секреты Начало: у Тауэрского моста £ 270 за всё до 9 чел.