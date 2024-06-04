1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ковент-Гарден: театральное наследие и исторические загадки Лондона
Погрузитесь в мир театрального и исторического Ковент-Гардена. Откройте для себя тайны и загадки, скрытые от посторонних глаз
Начало: У Трафальгарской площади
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
£130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны старого Лондона: от Джека-Потрошителя до Гая Фокса
Приглашаем вас на уникальную прогулку по мистическим местам Лондона, где каждый уголок хранит свою загадку
10 июня в 14:00
11 июня в 12:00
£200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пабы Лондона: путешествие по историческим и знаменитым заведениям
Почувствуйте дух старинного Лондона, посетив его легендарные пабы. Вас ждут истории о знаменитостях и пинта вкуснейшего пива
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
£200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Лондон: инструкция по применению
Хотите узнать о жизни в Лондоне, учебе, работе и переезде? На персональной встрече в уютном кафе мы обсудим все, что поможет вам освоиться в столице
Завтра в 13:30
10 июня в 15:00
£100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по следам Гарри Поттера: от паба до платформы 9 3/4
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера, посетив ключевые локации съемок в Лондоне на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: У станции метро «Вестминстер»
Сегодня в 11:30
10 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Аудиогид
2.5 часа
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера» в Лондоне
Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾
Начало: Недалеко от Лиденхолл-маркет
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от £6 за всё до 14 чел.
Мини-группа
2 часа
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона
Начало: У метро Wapping Overground
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
£20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Небанальный Ноттинг-Хилл: Экскурсия по культовым местам Лондона
Погрузитесь в атмосферу легендарного Ноттинг-Хилла: от музыкальной истории до кинематографических локаций
Начало: У станции метро Ноттинг-Хилл
Сегодня в 11:30
12 июня в 09:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по красочному Ноттинг-Хиллу и престижному Кенсингтону в Лондоне
Забудьте о повседневности и отправьтесь в путешествие по самым живописным районам Лондона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Скандальный Сохо: sex, drugs and rock&roll
Исследовать самый отвязный район Лондона - место притяжения богемы, модников и маргиналов
Начало: На Пиккадилли Сёркус
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
£130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Эксклюзивная прогулка по Гранд-Юнион-каналу: Лондонская Венеция
Вас ждет погружение в историческую атмосферу Лондона, прогулка вдоль Гранд-Юнион-канала с рассказами о его прошлом
Начало: Около центрального входа на Вокзал Паддингтон
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по следам Ленина в Лондоне: революционные места и пабы
Погрузитесь в историю революционного Лондона, пройдя по местам, связанным с жизнью Ленина и его встречами с единомышленниками
Начало: Метро Russel square
12 июня в 19:00
13 июня в 19:00
от £160 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Манускрипты Британской Библиотеки
Откройте для себя редчайшие манускрипты и артефакты в Британской Библиотеке. Узнайте о книгах, изменивших мир, и прикоснитесь к истории
Начало: У статуи Ньютона, держащего циркуль во дворе Брита...
7 июля в 10:30
1 авг в 17:30
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По следам Уильяма Шекспира: индивидуальная экскурсия по Лондону
На этой экскурсии вы узнаете, каким был Лондон времен Шекспира, посетите места, где он жил и работал, и услышите увлекательные истории о его жизни и творчестве
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
£260 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Блошиные рынки Лондона: путешествие в мир антиквариата
Погрузитесь в уникальную атмосферу старины и откройте мир антиквариата на блошиных рынках Лондона
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
£200 за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
Посетить старинные бутики и попробовать любимые духи Оскара Уайльда, Мэрилин Монро и Джеймса Бонда
Начало: Jermyn Street, London
5 июля в 11:00
11 июля в 11:00
£40 за человека
Индивидуальная
5 часов
Гринвич и пиратский паб в доках Ист-Энда
История морской Британии, капитанов короны, астрономов и пиратов
21 окт в 11:30
22 окт в 11:30
£260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гарри Поттер на улицах Лондона
Заглянуть в магические уголки города и погрузиться в волшебный мир романов Джоан Роулинг
21 окт в 12:30
22 окт в 12:30
£230 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Тёмная сторона Лондона» - история и мистика
Погрузитесь в мрачные тайны Лондона, узнайте о его жестоком прошлом и жертвах на экскурсии «Тёмная сторона Лондона»
Начало: Метро Borough
Расписание: Суббота и воскресенье в 10:00
5 окт в 10:00
6 окт в 10:00
£95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити
Начало: Выход из ст. метро Temple
Расписание: в 17:00 в разные дни
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
£260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лондон от омнибуса до автобуса: путешествие по истории транспорта
Погрузитесь в уникальную историю лондонского транспорта, от первых омнибусов до знаменитых двухэтажных автобусов, и ощутите дух старой Англии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
£250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ленин в Лондоне: следы русских революционеров в Клеркенвелле
Погрузитесь в начало 20 века, пройдите по следам Ленина и других революционеров в центре Лондона, узнайте неведомые истории
Начало: Выход из метро Russell Square
Расписание: По субботам в 10:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Маленькой Венеции Лондона: от промышленной революции до наших дней
Откройте тайны Маленькой Венеции в Лондоне в компании эксперта по истории и искусству Татьяны Власюк
Начало: Paddington Station, London, UK
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
£280 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Секреты лондонских доков
Групповая прогулка по старейшему району города с островами, бухтами, доками и пиратскими виселицами
Начало: На станции Wapping Overground
10 июня в 10:00
11 июня в 16:00
£59 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Лондон и вы в объективе: уникальная фото-прогулка с профессионалом
Откройте для себя красоту Лондона через объектив камеры. Неповторимые уголки и знаковые места ждут вас
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
£200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кингстон на Темзе - город королей
Увидеть Камень коронации, посетить церковь Всех Святых и устроить пикник на берегу реки
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд: от Шерлока Холмса до Битлз
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сент-Джонс-Вуд, где переплетаются истории знаменитостей и культурные символы
Начало: У выхода из метро St Johns Wood
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
£280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки
Узнать обо всём, что скрывалось за дверьми средневековых операционных
Начало: У главного входа в музей
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Узнать, как знаменитый английский писатель спас всемирно любимый праздник
Начало: У станции метро «Банк»
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Кенсингтону
Посетить любимый район русскоязычной диаспоры и увидеть место рождения Питера Пэна
Начало: Около метро Queensway
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
£280 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Гринвич в Лондоне: путешествие к нулевому меридиану и морской истории
Гринвич: путешествие к началу времени. Секреты нулевого меридиана и королевские виды Лондона ждут вас
Начало: В центре Лондона
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
320£288 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Любовь в большом Лондоне
Услышать сердечные истории из жизни писателей, музыкантов и королевских особ
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секретные чайные места центрального Лондона
Вместе с экспертом посетить уникальные заведения, пропитанные ароматами и историей чая
Начало: В районе Пиккадилли
13 июня в 11:00
17 июня в 10:00
от £143 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
История преступления и наказания в Лондоне
Погрузиться в мрачные воспоминания Туманного Альбиона
Начало: Возле станции метро «St Paul»
3 сен в 19:00
4 сен в 19:00
£320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тауэрский мост изнутри
Посетить внутренние помещения самого знаменитого моста Лондона и раскрыть его секреты
Начало: у Тауэрского моста
7 июля в 10:00
3 авг в 10:00
£270 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3 часа
Закулисье монархии: визит в Букингемский дворец
Посетить с гидом резиденцию британских королей и узнать интересные детали из их биографии
Начало: Около входа в Букингемский дворец
17 июля в 14:30
18 июля в 09:30
£200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 июня 2024У нас была экскурсия с Алисой! Просто великолепно! Очень интересная и познавательная экскурсия, безумно интересные детали города и истории, особенно если уже немного знакомы с городом. Очень рекомендую!!
- ИИрина30 мая 2024Елена провела интересную и познавательную экскурсию по Сохо. Советуем всем туристам познакомиться с альтернативным районом Лондона.
- ССветлана30 мая 2024Чудесная экскурсия! Интересно и увлекательно. Маргарита, Спасибо!
- ЛЛюбовь29 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Маргарита - хороший рассказчик. Такой район необычный - вроде у самого центра, но про него даже местные знакомые ничего не знают. А там столько историй интересных!
- ЕЕлена28 мая 2024Экскурсия была восхитительной))) мы посетили очень интересные и старейшие Пабы Лондона, каждый из которых со своей историей, своей атмосферой и конечно уникальным интерьером! Владу огромное спасибо за погружение в культуру Англии!
- ЕЕлена28 мая 2024Это была одна из самых запоминающихся экскурсий))) мы до сих пор ее вспоминаем и любим рассказывать нашим друзьям)))) спасибо Владу
- ААлексей28 мая 2024Были на этой экскурсии и не пожалели.
- ААлексей27 мая 2024Очень рады, что выбрали экскурсию пабы в Лондоне с Владом. Это один из лучших гидов, с которым нам посчастливилось познакомиться!
- ЕЕвгения27 мая 2024Не важно, что вы больше любите в экскурсиях: исторические факты, рассказ о быте того времени, истории жизни определенных исторических личностей,
- ДДарья26 мая 2024Отличная экскурсия-прогулка, которая позволила мне увидеть Лондон с нового, очень неожиданного ракурса. Сам маршрут составлен классно: одновременно компактно и с
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