1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от £180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Оксфорд: история, культура и волшебство
Погрузитесь в атмосферу старинного Оксфорда, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: У железнодорожной станции Оксфорда
Сегодня в 11:30
12 июня в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ковент-Гарден: театральное наследие и исторические загадки Лондона
Погрузитесь в мир театрального и исторического Ковент-Гардена. Откройте для себя тайны и загадки, скрытые от посторонних глаз
Начало: У Трафальгарской площади
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
£130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Важнейшие страницы английской истории, вороны, Тюдоры и сокровища британской короны
21 июня в 09:00
22 июня в 13:30
£300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с лондонской культурой пабов: история и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, узнайте их истории и традиции, насладитесь уникальной культурой
Сегодня в 13:00
10 июня в 20:00
£206 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£180 за всё до 10 чел.
Аудиогид
4 часа
Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность
Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы
Начало: У Тауэрского моста
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
£9 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Лондонскому Тауэру: история, тайны, легенды
Откройте тайны Лондонского Тауэра, узнайте его мрачные и величественные истории на увлекательной экскурсии
Начало: У Лондонского Тауэра
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
£250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гринвич: от Нулевого меридиана до королевских тайн Лондона
Погрузитесь в мир истории и культуры Гринвича, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по Лондону: от Сити до Собора Св. Павла
Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории
Завтра в 13:30
10 июня в 15:00
£200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны старого Лондона: от Джека-Потрошителя до Гая Фокса
Приглашаем вас на уникальную прогулку по мистическим местам Лондона, где каждый уголок хранит свою загадку
10 июня в 14:00
11 июня в 12:00
£200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пабы Лондона: путешествие по историческим и знаменитым заведениям
Почувствуйте дух старинного Лондона, посетив его легендарные пабы. Вас ждут истории о знаменитостях и пинта вкуснейшего пива
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
£200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Лондон: инструкция по применению
Хотите узнать о жизни в Лондоне, учебе, работе и переезде? На персональной встрече в уютном кафе мы обсудим все, что поможет вам освоиться в столице
Завтра в 13:30
10 июня в 15:00
£100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Всё самое важное в Лондоне и о нём
Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Начало: На Трафальгарской площади
Сегодня в 11:30
12 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Аудиогид
2.5 часа
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера» в Лондоне
Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾
Начало: Недалеко от Лиденхолл-маркет
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от £6 за всё до 14 чел.
Мини-группа
2 часа
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона
Начало: У метро Wapping Overground
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
£20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Небанальный Ноттинг-Хилл: Экскурсия по культовым местам Лондона
Погрузитесь в атмосферу легендарного Ноттинг-Хилла: от музыкальной истории до кинематографических локаций
Начало: У станции метро Ноттинг-Хилл
Сегодня в 11:30
12 июня в 09:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Mayfair: история, архитектура и знаменитости
Прогулка по Mayfair в Лондоне - это возможность узнать об истории и архитектуре района, знаменитых жителях и легендах. Откройте для себя роскошный Mayfair
Начало: В районе метро Green Park
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по красочному Ноттинг-Хиллу и престижному Кенсингтону в Лондоне
Забудьте о повседневности и отправьтесь в путешествие по самым живописным районам Лондона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Сити - история Лондона за 2 часа
Разобраться в многообразии эпох и прочувствовать пульс современного Лондона
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
£260 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Скандальный Сохо: sex, drugs and rock&roll
Исследовать самый отвязный район Лондона - место притяжения богемы, модников и маргиналов
Начало: На Пиккадилли Сёркус
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
£130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Познакомиться с прошлым и настоящим главного собора Великобритании
21 июня в 09:00
22 июня в 13:00
£300 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по историческому Marylebone Village: аристократия и знаменитости
Погрузитесь в историю Лондона с экскурсией по Marylebone Village, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро Bond Street
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Эксклюзивная прогулка по Гранд-Юнион-каналу: Лондонская Венеция
Вас ждет погружение в историческую атмосферу Лондона, прогулка вдоль Гранд-Юнион-канала с рассказами о его прошлом
Начало: Около центрального входа на Вокзал Паддингтон
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по знаковым пабам Лондона с дегустацией пива
Познакомьтесь с культурой и традициями Лондона через его знаменитые пабы. Уникальный шанс увидеть, где отдыхали великие умы прошлого
Начало: от Westminster tube station exit 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
£250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по следам Ленина в Лондоне: революционные места и пабы
Погрузитесь в историю революционного Лондона, пройдя по местам, связанным с жизнью Ленина и его встречами с единомышленниками
Начало: Метро Russel square
12 июня в 19:00
13 июня в 19:00
от £160 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По следам Уильяма Шекспира: индивидуальная экскурсия по Лондону
На этой экскурсии вы узнаете, каким был Лондон времен Шекспира, посетите места, где он жил и работал, и услышите увлекательные истории о его жизни и творчестве
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
£260 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Блошиные рынки Лондона: путешествие в мир антиквариата
Погрузитесь в уникальную атмосферу старины и откройте мир антиквариата на блошиных рынках Лондона
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
£200 за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
Посетить старинные бутики и попробовать любимые духи Оскара Уайльда, Мэрилин Монро и Джеймса Бонда
Начало: Jermyn Street, London
5 июля в 11:00
11 июля в 11:00
£40 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Большая гастрономическая прогулка по Лондону: от сыров до вина
Погрузитесь в мир британской кухни: от классического «фиш-энд-чипс» до эксклюзивных сыров и ремесленного пива
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
£200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
Увидеть историческое ядро Лондона и узнать о главных этапах его развития
Начало: у выхода из метро Monument
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
от £78 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гринвич и пиратский паб в доках Ист-Энда
История морской Британии, капитанов короны, астрономов и пиратов
21 окт в 11:30
22 окт в 11:30
£260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гарри Поттер на улицах Лондона
Заглянуть в магические уголки города и погрузиться в волшебный мир романов Джоан Роулинг
21 окт в 12:30
22 окт в 12:30
£230 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross
Расписание: в 09:30 по расписанию
25 июня в 09:30
23 июля в 09:30
£100 за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по историческому Marylebone Village: от аристократии до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Marylebone Village, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на новые открытия
Начало: 360 Oxford Street, London, W1C 1JN, UK
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Тёмная сторона Лондона» - история и мистика
Погрузитесь в мрачные тайны Лондона, узнайте о его жестоком прошлом и жертвах на экскурсии «Тёмная сторона Лондона»
Начало: Метро Borough
Расписание: Суббота и воскресенье в 10:00
5 окт в 10:00
6 окт в 10:00
£95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Аристократический Лондон: путешествие по району Сент-Джеймс
Приглашаем на уникальную прогулку по самому аристократическому району Лондона, где живут традиции и история
Начало: Трафальгарская площадь
Расписание: Суббота и Воскресенье в 10:00
5 окт в 10:00
6 окт в 10:00
£95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити
Начало: Выход из ст. метро Temple
Расписание: в 17:00 в разные дни
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
£260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Развлекательные районы Сохо и Ковент-Гарден
Начало: Трафальгарская площадь
Расписание: Суббота и воскресенье в 10.00
17 окт в 10:00
17 ноя в 10:00
£95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тур по Лондону
Начало: Обсуждается после бронирования
Расписание: по договоренности с гидом
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Национальной галерее: французский импрессионизм и его наследие
Погрузитесь в мир французского импрессионизма в Национальной галерее Лондона. Обсуждение и чай в музейном кафе включены
Начало: National Gallery, WC2N 5DN Лондон
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Малая прогулка по старому Лондону: история и культура
Погрузитесь в атмосферу королевского Лондона с экскурсией по его знаменитым историческим местам
Начало: Возле Букингемского дворца
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Легенды и байки Гринвича
Начало: Остановка DLR Cutty Sark for Maritime Greenwich
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББахтиер7 июня 2024Был содержательный рассказ о Лондоне, интересно было слушать многое узнал об истории города. Лена гид достаточно образовання девушка отвечала на все интересующие вопросы одним словом молодец.
- IIlya5 июня 2024Экскурсию провела Александра, день экскурсии был очень загруженный с точки зрения людей. Это был день финала Лиги чемпионов по футболу.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо большое Юлии за отличную экскурсию-прогулку. Было интересно и взрослым и ребенку! Обязательно вернемся ещё раз к вам!
- ЕЕкатерина4 июня 2024У нас была экскурсия с Алисой! Просто великолепно! Очень интересная и познавательная экскурсия, безумно интересные детали города и истории, особенно если уже немного знакомы с городом. Очень рекомендую!!
- ААлла1 июня 2024Я путешественник со стажем. И отзыв пишу впервые. Потому, что хочу поделиться именно этой встречей! Встречей с Дарьей, гидом, которая
- ИИрина30 мая 2024Елена провела интересную и познавательную экскурсию по Сохо. Советуем всем туристам познакомиться с альтернативным районом Лондона.
- ИИрина30 мая 2024Анна провела чудесную экскурсию в Гринвиче,увлекательно расказывала обо всех достопримечательностях. Мы остались очень довольны. Спасибо Анне за чудесный день
- ССветлана30 мая 2024Чудесная экскурсия! Интересно и увлекательно. Маргарита, Спасибо!
- ЛЛюбовь29 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Маргарита - хороший рассказчик. Такой район необычный - вроде у самого центра, но про него даже местные знакомые ничего не знают. А там столько историй интересных!
- ЕЕлена28 мая 2024С большим удовольствием прогулялись по улицам Лондона в сопровождении Ирины. Увидели места мимо которых точно бы прошли мимо. Экскурсия очень интересная, познавательная. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Пешеходные»
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