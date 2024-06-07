🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 260 отзывов Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо... от £ 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 20 отзывов Путешествие в Оксфорд: история, культура и волшебство Погрузитесь в атмосферу старинного Оксфорда, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли Начало: У железнодорожной станции Оксфорда £ 206 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Ковент-Гарден: театральное наследие и исторические загадки Лондона Погрузитесь в мир театрального и исторического Ковент-Гардена. Откройте для себя тайны и загадки, скрытые от посторонних глаз Начало: У Трафальгарской площади £ 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 49 отзывов Экскурсия по лондонскому Тауэру Важнейшие страницы английской истории, вороны, Тюдоры и сокровища британской короны £ 300 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Знакомство с лондонской культурой пабов: история и традиции Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, узнайте их истории и традиции, насладитесь уникальной культурой £ 206 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!» Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании £ 180 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 4 часа 3 отзыва Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы Начало: У Тауэрского моста £ 9 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Экскурсия по Лондонскому Тауэру: история, тайны, легенды Откройте тайны Лондонского Тауэра, узнайте его мрачные и величественные истории на увлекательной экскурсии Начало: У Лондонского Тауэра £ 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Гринвич: от Нулевого меридиана до королевских тайн Лондона Погрузитесь в мир истории и культуры Гринвича, где каждый шаг рассказывает уникальную историю £ 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Обзорная прогулка по Лондону: от Сити до Собора Св. Павла Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории £ 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Тайны старого Лондона: от Джека-Потрошителя до Гая Фокса Приглашаем вас на уникальную прогулку по мистическим местам Лондона, где каждый уголок хранит свою загадку £ 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Пабы Лондона: путешествие по историческим и знаменитым заведениям Почувствуйте дух старинного Лондона, посетив его легендарные пабы. Вас ждут истории о знаменитостях и пинта вкуснейшего пива Начало: По договоренности £ 200 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Лондон: инструкция по применению Хотите узнать о жизни в Лондоне, учебе, работе и переезде? На персональной встрече в уютном кафе мы обсудим все, что поможет вам освоиться в столице £ 100 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг £ 180 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Всё самое важное в Лондоне и о нём Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове Начало: На Трафальгарской площади £ 206 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2.5 часа 1 отзыв С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера» в Лондоне Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾ Начало: Недалеко от Лиденхолл-маркет от £ 6 за всё до 14 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 7 отзывов Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона Начало: У метро Wapping Overground £ 20 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Небанальный Ноттинг-Хилл: Экскурсия по культовым местам Лондона Погрузитесь в атмосферу легендарного Ноттинг-Хилла: от музыкальной истории до кинематографических локаций Начало: У станции метро Ноттинг-Хилл £ 206 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Прогулка по Mayfair: история, архитектура и знаменитости Прогулка по Mayfair в Лондоне - это возможность узнать об истории и архитектуре района, знаменитых жителях и легендах. Откройте для себя роскошный Mayfair Начало: В районе метро Green Park £ 280 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Прогулка по красочному Ноттинг-Хиллу и престижному Кенсингтону в Лондоне Забудьте о повседневности и отправьтесь в путешествие по самым живописным районам Лондона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю £ 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Прогулка по Сити - история Лондона за 2 часа Разобраться в многообразии эпох и прочувствовать пульс современного Лондона £ 260 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Скандальный Сохо: sex, drugs and rock&roll Исследовать самый отвязный район Лондона - место притяжения богемы, модников и маргиналов Начало: На Пиккадилли Сёркус £ 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты Познакомиться с прошлым и настоящим главного собора Великобритании £ 300 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Прогулка по историческому Marylebone Village: аристократия и знаменитости Погрузитесь в историю Лондона с экскурсией по Marylebone Village, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В районе метро Bond Street £ 280 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Эксклюзивная прогулка по Гранд-Юнион-каналу: Лондонская Венеция Вас ждет погружение в историческую атмосферу Лондона, прогулка вдоль Гранд-Юнион-канала с рассказами о его прошлом Начало: Около центрального входа на Вокзал Паддингтон £ 280 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Индивидуальная экскурсия по знаковым пабам Лондона с дегустацией пива Познакомьтесь с культурой и традициями Лондона через его знаменитые пабы. Уникальный шанс увидеть, где отдыхали великие умы прошлого Начало: от Westminster tube station exit 1 £ 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Экскурсия по следам Ленина в Лондоне: революционные места и пабы Погрузитесь в историю революционного Лондона, пройдя по местам, связанным с жизнью Ленина и его встречами с единомышленниками Начало: Метро Russel square от £ 160 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва По следам Уильяма Шекспира: индивидуальная экскурсия по Лондону На этой экскурсии вы узнаете, каким был Лондон времен Шекспира, посетите места, где он жил и работал, и услышите увлекательные истории о его жизни и творчестве £ 260 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Блошиные рынки Лондона: путешествие в мир антиквариата Погрузитесь в уникальную атмосферу старины и откройте мир антиквариата на блошиных рынках Лондона £ 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 3 отзыва Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер Посетить старинные бутики и попробовать любимые духи Оскара Уайльда, Мэрилин Монро и Джеймса Бонда Начало: Jermyn Street, London £ 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 4 отзыва Большая гастрономическая прогулка по Лондону: от сыров до вина Погрузитесь в мир британской кухни: от классического «фиш-энд-чипс» до эксклюзивных сыров и ремесленного пива £ 200 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа Увидеть историческое ядро Лондона и узнать о главных этапах его развития Начало: у выхода из метро Monument от £ 78 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 20 отзывов Гринвич и пиратский паб в доках Ист-Энда История морской Британии, капитанов короны, астрономов и пиратов £ 260 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 15 отзывов Гарри Поттер на улицах Лондона Заглянуть в магические уголки города и погрузиться в волшебный мир романов Джоан Роулинг £ 230 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa Начало: По договоренности £ 195 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 3 отзыва Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross Расписание: в 09:30 по расписанию £ 100 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прогулка по историческому Marylebone Village: от аристократии до современности Погрузитесь в уникальную атмосферу Marylebone Village, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на новые открытия Начало: 360 Oxford Street, London, W1C 1JN, UK £ 280 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Индивидуальная экскурсия «Тёмная сторона Лондона» - история и мистика Погрузитесь в мрачные тайны Лондона, узнайте о его жестоком прошлом и жертвах на экскурсии «Тёмная сторона Лондона» Начало: Метро Borough Расписание: Суббота и воскресенье в 10:00 £ 95 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Аристократический Лондон: путешествие по району Сент-Джеймс Приглашаем на уникальную прогулку по самому аристократическому району Лондона, где живут традиции и история Начало: Трафальгарская площадь Расписание: Суббота и Воскресенье в 10:00 £ 95 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити Начало: Выход из ст. метро Temple Расписание: в 17:00 в разные дни £ 260 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Развлекательные районы Сохо и Ковент-Гарден Начало: Трафальгарская площадь Расписание: Суббота и воскресенье в 10.00 £ 95 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Тур по Лондону Начало: Обсуждается после бронирования Расписание: по договоренности с гидом £ 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Экскурсия в Национальной галерее: французский импрессионизм и его наследие Погрузитесь в мир французского импрессионизма в Национальной галерее Лондона. Обсуждение и чай в музейном кафе включены Начало: National Gallery, WC2N 5DN Лондон £ 280 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа Малая прогулка по старому Лондону: история и культура Погрузитесь в атмосферу королевского Лондона с экскурсией по его знаменитым историческим местам Начало: Возле Букингемского дворца Расписание: В любой день, в любое время £ 200 за всё до 5 чел.