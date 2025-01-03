В атмосфере праздника и чудес: новогодние каникулы в Лондоне

Провести зимний отпуск с ощущением волшебства и осмотреть главные достопримечательности столицы
Летим на каникулы сразу после наступления Нового 2025 года в город, где атмосфера зимнего волшебства ощущается по-особенному, — в впечатляющий Лондон! В программе мы собрали все главные достопримечательности города и
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окрестностей — Тауэр, Виндзор, Вестминстер, Стоунхендж и другие знаковые локации.

Будем много ездить и гулять по британской столице, рассматривая поделки на зимних ярмарках и заряжаясь праздничным настроением.

Понаблюдаем за сменой караула конных гвардейцев и обязательно согреемся чашечкой ароматного английского чая.

В атмосфере праздника и чудес: новогодние каникулы в Лондоне
В атмосфере праздника и чудес: новогодние каникулы в Лондоне
В атмосфере праздника и чудес: новогодние каникулы в Лондоне
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+.

Проживание. Размещение по 1, 2 или 3 человека в номере в отеле на выбор: Alexandra 3*, Royal National 3*, Copthorne Tara 4* или Indigo Hotel Kensington 4*+. Стоимость тура зависит от уровня гостиницы.

*Фото отеля Alexandra взяты с сайта booking.com

Питание. Включены завтраки в отеле, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Оформляется не позднее, чем за 2 месяца до начала поездки. Необходимо заполнить анкету на сайте визовой или иммиграционной службы и уплатить визовый сбор картой иностранного банка.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Великобританию

По прилёте в Лондон — трансфер в отель самостоятельно или за доплату. После размещения в номере — свободное время.

Прибытие в ВеликобританиюПрибытие в ВеликобританиюПрибытие в ВеликобританиюПрибытие в ВеликобританиюПрибытие в ВеликобританиюПрибытие в ВеликобританиюПрибытие в ВеликобританиюПрибытие в ВеликобританиюПрибытие в Великобританию
2 день

Автобусная экскурсия, посещение Виндзора

Позавтракаем и отправимся знакомиться с британской столицей. Во время автобусной экскурсии вы увидите все знаковые локации Лондона: Биг-Бен, парламент, Вестминстерское аббатство, Трафальгарскую площадь, Пиккадилли, мемориал принцу Альберту, старый Скотленд-Ярд. Доедем в район Сити, где рассмотрим Собор Святого Павла, Тауэрскую крепость, мост и многое другое.

Затем посетим Виндзорский замок, который уже более 9 веков является монаршей резиденцией. Пройдёмся по прилегающему парку, заглянем в часовню Святого Георга, где покоится большинство английских королей, и апартаменты общественной приёмной.

Автобусная экскурсия, посещение ВиндзораАвтобусная экскурсия, посещение ВиндзораАвтобусная экскурсия, посещение ВиндзораАвтобусная экскурсия, посещение Виндзора
3 день

Пешеходная экскурсия, визит в Национальную галерею

Утром встретимся всей группой на Трафальгарской площади и пойдём гулять по историческому центру. Увидим колонну в память об адмирале Нельсоне, погибшем в сражении, Адмиралтейскую арку, само Адмиралтейство, конную королевскую гвардию и дом, в котором живёт премьер-министр.

Понаблюдаем за сменой караула конных гвардейцев, пройдёмся по аллеям парка Сент-Джеймс. Направимся к главной королевской резиденции — Букингемскому дворцу. Завершим променад на Парламентской площади, слушая историю Вестминстерского дворца, аббатства и башни Биг-Бен.

Нагулявшись, зайдём в Национальную галерею. В её богатой коллекции собраны лучшие творения западноевропейских живописцев: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Диего Веласкеса, Франсиско Гойи, Рембрандта, Ван Дейка, Рубенса и других гениев.

Пешеходная экскурсия, визит в Национальную галереюПешеходная экскурсия, визит в Национальную галереюПешеходная экскурсия, визит в Национальную галереюПешеходная экскурсия, визит в Национальную галерею
4 день

Посещение Тауэра и Британского музея

Встретимся у лондонского Тауэра. За свою историю крепость побывала резиденцией королей, арсеналом, монетным двором, хранилищем королевских драгоценностей, обсерваторией, зверинцем, тюрьмой и местом казней. Вы познакомитесь с уникальной коллекцией старинного оружия, пройдётесь по кладовой с сокровищами, а также увидите стражей в красочных нарядах — бифитеров.

Следующим на нашем пути будет Британский музей, один из крупнейших в мире. Его коллекция насчитывает около 7 млн уникальных предметов, иллюстрирующих эволюцию культуры с момента зарождения до наших дней.

Посещение Тауэра и Британского музеяПосещение Тауэра и Британского музеяПосещение Тауэра и Британского музеяПосещение Тауэра и Британского музея
5 день

Поездка к Стоунхенджу и в Солсбери

Сегодня поедем к легендарному месту — мистическому Стоунхенджу. Вы услышите гипотезы о том, кто воздвиг эту монументальную каменную постройку тысячелетия назад, и узнаете, какой языческий праздник здесь отмечают до сих пор.

На обратном пути в Лондон заедем в Солсбери. Здесь расположен первый готический собор страны, гордостью которого является самый высокий в Британии шпиль и самые старые в мире часы. Тут же хранится Великая хартия вольностей 13 века.

Поездка к Стоунхенджу и в СолсбериПоездка к Стоунхенджу и в СолсбериПоездка к Стоунхенджу и в СолсбериПоездка к Стоунхенджу и в Солсбери
6 день

Самостоятельный отдых

Сегодня — свободный день. При желании и за доплату вы можете посетить экскурсию на студии Warner Brothers, посвящённую волшебному миру Гарри Поттера. Рекомендуем отправиться на вечерний мюзикл, традиционное английское чаепитие или снежное шоу Славы Полунина. Также стоит заглянуть в Музей восковых фигур мадам Тюссо или покататься на самом большом колесе обозрения мира.

Самостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдых
7 день

Возвращение домой

После завтрака соберём вещи. Освобождение номеров — до 11:00. При необходимости можно оставить чемодан в багажной комнате отеля. Трансфер в аэропорт ко времени обратного рейса — самостоятельно или за доплату.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель Alexandra (2-местное размещение)91 300 ₽
Отель Alexandra (1-местное размещение)125 950 ₽
Отель Alexandra (3-местное размещение)87 267 ₽
Отель Royal National (1-местное размещение)171 050 ₽
Отель Royal National (2-местное размещение)114 125 ₽
Отель Royal National (3 взрослых)100 834 ₽
Отель Royal National (2 взрослых + ребёнок)92 217 ₽
Отель Copthorne Tara (1-местное размещение)228 250 ₽
Отель Copthorne Tara (2-местное размещение)141 625 ₽
Отель Copthorne Tara (3 взрослых)131 267 ₽
Отель Copthorne Tara (2 взрослых + ребёнок)113 117 ₽
Отель Indigo Hotel Kensington (1-местное размещение)276 650 ₽
Отель Indigo Hotel Kensington (2-местное размещение)166 100 ₽
Отель Indigo Hotel Kensington (3-местное размещение)138 050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Перелёты в Лондон и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Групповой трансфер от/до аэропорта - 6600 ₽ в одну сторону за человека
  • Индивидуальный трансфер от/до аэропорта - 15 950 - 19 250 ₽ в одну сторону за авто
  • Виза - от 13 900 ₽
  • Все входные билеты по программе (оплачиваются заранее) - 14 850 ₽ за взрослого/8250 ₽ за ребёнка
  • Экскурсия на студию Warner Brothers - 19 250 ₽ за взрослого/18 150 ₽ за ребёнка
  • Билет на самое большое колесо обозрения мира - 5000 ₽ за взрослого/4500 ₽ за ребёнка
  • Билет на вечерний мюзикл - от 8000 ₽
  • Посещение Музея восковых фигур мадам Тюссо - 4800 ₽ за взрослого/4200 ₽ за ребёнка
  • Снежное шоу Славы Полунина - от 4600 ₽
  • Традиционное английское чаепитие - 15 200 ₽ за взрослого/11 200 ₽ за ребёнка
  • Страховка
  • Стоимость тура указана за человека при 2-местном размещении в отеле Alexandra. Стоимость тура при 1-местном размещении - 125 950 ₽ при 3-местном размещении - 87 267 ₽ за человека
  • Стоимость тура за человека при проживании в отеле Royal National: 1-местное размещение - 171 050 ₽ 2-местное размещение - 114 125 ₽ 3-местное размещение (3 взрослых) - 100 834 ₽ 3-местное размещение (2 взрослых с ребёнком) - 92 217 ₽
  • Стоимость тура за человека при проживании в отеле Copthorne Tara: 1-местное размещение - 228 250 ₽ 2-местное размещение - 141 625 ₽ 3-местное размещение (3 взрослых) - 131 267 ₽ 3-местное размещение (2 взрослых с ребёнком) - 113 117 ₽
  • Стоимость тура за человека при проживании в отеле Indigo Hotel Kensington: 1-местное размещение - 276 650 ₽ 2-местное размещение - 166 100 ₽ 3-местное размещение (2 взрослых с ребёнком) - 138 050 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Лондоне, время зависит от вашего рейса
Завершение: Отель в Лондоне, до 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Лондона

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