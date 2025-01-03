Позавтракаем и отправимся знакомиться с британской столицей. Во время автобусной экскурсии вы увидите все знаковые локации Лондона: Биг-Бен, парламент, Вестминстерское аббатство, Трафальгарскую площадь, Пиккадилли, мемориал принцу Альберту, старый Скотленд-Ярд. Доедем в район Сити, где рассмотрим Собор Святого Павла, Тауэрскую крепость, мост и многое другое.

Затем посетим Виндзорский замок, который уже более 9 веков является монаршей резиденцией. Пройдёмся по прилегающему парку, заглянем в часовню Святого Георга, где покоится большинство английских королей, и апартаменты общественной приёмной.