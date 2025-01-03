Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+.
Проживание. Размещение по 1, 2 или 3 человека в номере в отеле на выбор: Alexandra 3*, Royal National 3*, Copthorne Tara 4* или Indigo Hotel Kensington 4*+. Стоимость тура зависит от уровня гостиницы.
*Фото отеля Alexandra взяты с сайта booking.com
Питание. Включены завтраки в отеле, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Оформляется не позднее, чем за 2 месяца до начала поездки. Необходимо заполнить анкету на сайте визовой или иммиграционной службы и уплатить визовый сбор картой иностранного банка.
Программа тура по дням
Прибытие в Великобританию
По прилёте в Лондон — трансфер в отель самостоятельно или за доплату. После размещения в номере — свободное время.
Автобусная экскурсия, посещение Виндзора
Позавтракаем и отправимся знакомиться с британской столицей. Во время автобусной экскурсии вы увидите все знаковые локации Лондона: Биг-Бен, парламент, Вестминстерское аббатство, Трафальгарскую площадь, Пиккадилли, мемориал принцу Альберту, старый Скотленд-Ярд. Доедем в район Сити, где рассмотрим Собор Святого Павла, Тауэрскую крепость, мост и многое другое.
Затем посетим Виндзорский замок, который уже более 9 веков является монаршей резиденцией. Пройдёмся по прилегающему парку, заглянем в часовню Святого Георга, где покоится большинство английских королей, и апартаменты общественной приёмной.
Пешеходная экскурсия, визит в Национальную галерею
Утром встретимся всей группой на Трафальгарской площади и пойдём гулять по историческому центру. Увидим колонну в память об адмирале Нельсоне, погибшем в сражении, Адмиралтейскую арку, само Адмиралтейство, конную королевскую гвардию и дом, в котором живёт премьер-министр.
Понаблюдаем за сменой караула конных гвардейцев, пройдёмся по аллеям парка Сент-Джеймс. Направимся к главной королевской резиденции — Букингемскому дворцу. Завершим променад на Парламентской площади, слушая историю Вестминстерского дворца, аббатства и башни Биг-Бен.
Нагулявшись, зайдём в Национальную галерею. В её богатой коллекции собраны лучшие творения западноевропейских живописцев: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Диего Веласкеса, Франсиско Гойи, Рембрандта, Ван Дейка, Рубенса и других гениев.
Посещение Тауэра и Британского музея
Встретимся у лондонского Тауэра. За свою историю крепость побывала резиденцией королей, арсеналом, монетным двором, хранилищем королевских драгоценностей, обсерваторией, зверинцем, тюрьмой и местом казней. Вы познакомитесь с уникальной коллекцией старинного оружия, пройдётесь по кладовой с сокровищами, а также увидите стражей в красочных нарядах — бифитеров.
Следующим на нашем пути будет Британский музей, один из крупнейших в мире. Его коллекция насчитывает около 7 млн уникальных предметов, иллюстрирующих эволюцию культуры с момента зарождения до наших дней.
Поездка к Стоунхенджу и в Солсбери
Сегодня поедем к легендарному месту — мистическому Стоунхенджу. Вы услышите гипотезы о том, кто воздвиг эту монументальную каменную постройку тысячелетия назад, и узнаете, какой языческий праздник здесь отмечают до сих пор.
На обратном пути в Лондон заедем в Солсбери. Здесь расположен первый готический собор страны, гордостью которого является самый высокий в Британии шпиль и самые старые в мире часы. Тут же хранится Великая хартия вольностей 13 века.
Самостоятельный отдых
Сегодня — свободный день. При желании и за доплату вы можете посетить экскурсию на студии Warner Brothers, посвящённую волшебному миру Гарри Поттера. Рекомендуем отправиться на вечерний мюзикл, традиционное английское чаепитие или снежное шоу Славы Полунина. Также стоит заглянуть в Музей восковых фигур мадам Тюссо или покататься на самом большом колесе обозрения мира.
Возвращение домой
После завтрака соберём вещи. Освобождение номеров — до 11:00. При необходимости можно оставить чемодан в багажной комнате отеля. Трансфер в аэропорт ко времени обратного рейса — самостоятельно или за доплату.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель Alexandra (2-местное размещение)
|91 300 ₽
|Отель Alexandra (1-местное размещение)
|125 950 ₽
|Отель Alexandra (3-местное размещение)
|87 267 ₽
|Отель Royal National (1-местное размещение)
|171 050 ₽
|Отель Royal National (2-местное размещение)
|114 125 ₽
|Отель Royal National (3 взрослых)
|100 834 ₽
|Отель Royal National (2 взрослых + ребёнок)
|92 217 ₽
|Отель Copthorne Tara (1-местное размещение)
|228 250 ₽
|Отель Copthorne Tara (2-местное размещение)
|141 625 ₽
|Отель Copthorne Tara (3 взрослых)
|131 267 ₽
|Отель Copthorne Tara (2 взрослых + ребёнок)
|113 117 ₽
|Отель Indigo Hotel Kensington (1-местное размещение)
|276 650 ₽
|Отель Indigo Hotel Kensington (2-местное размещение)
|166 100 ₽
|Отель Indigo Hotel Kensington (3-местное размещение)
|138 050 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Перелёты в Лондон и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Групповой трансфер от/до аэропорта - 6600 ₽ в одну сторону за человека
- Индивидуальный трансфер от/до аэропорта - 15 950 - 19 250 ₽ в одну сторону за авто
- Виза - от 13 900 ₽
- Все входные билеты по программе (оплачиваются заранее) - 14 850 ₽ за взрослого/8250 ₽ за ребёнка
- Экскурсия на студию Warner Brothers - 19 250 ₽ за взрослого/18 150 ₽ за ребёнка
- Билет на самое большое колесо обозрения мира - 5000 ₽ за взрослого/4500 ₽ за ребёнка
- Билет на вечерний мюзикл - от 8000 ₽
- Посещение Музея восковых фигур мадам Тюссо - 4800 ₽ за взрослого/4200 ₽ за ребёнка
- Снежное шоу Славы Полунина - от 4600 ₽
- Традиционное английское чаепитие - 15 200 ₽ за взрослого/11 200 ₽ за ребёнка
- Страховка
- Стоимость тура указана за человека при 2-местном размещении в отеле Alexandra. Стоимость тура при 1-местном размещении - 125 950 ₽ при 3-местном размещении - 87 267 ₽ за человека
- Стоимость тура за человека при проживании в отеле Royal National: 1-местное размещение - 171 050 ₽ 2-местное размещение - 114 125 ₽ 3-местное размещение (3 взрослых) - 100 834 ₽ 3-местное размещение (2 взрослых с ребёнком) - 92 217 ₽
- Стоимость тура за человека при проживании в отеле Copthorne Tara: 1-местное размещение - 228 250 ₽ 2-местное размещение - 141 625 ₽ 3-местное размещение (3 взрослых) - 131 267 ₽ 3-местное размещение (2 взрослых с ребёнком) - 113 117 ₽
- Стоимость тура за человека при проживании в отеле Indigo Hotel Kensington: 1-местное размещение - 276 650 ₽ 2-местное размещение - 166 100 ₽ 3-местное размещение (2 взрослых с ребёнком) - 138 050 ₽