Зимнее волшебство с чашечкой английского чая: Новый год в британской столице

Увидеть все знаковые локации Лондона и отметить главный зимний праздник у берегов Темзы
Новогодняя поездка в Лондон — это уникальная возможность окунуться в атмосферу волшебства с рождественскими ярмарками, праздничным настроением и красочными фейерверками.

Вы увидите все знаковые локации британской столицы и окрестностей: Биг-Бен, Тауэр,
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Вестминстерское аббатство, Букингемский дворец, Стоунхендж и многие другие достопримечательности.

Главную ночь года вы сможете провести по своему усмотрению: гуляя по зимним улочкам, ужиная с близкими в ресторане или катаясь на кораблике по Темзе. И не забудьте о местной традиции — чашечке ароматного английского чая!

Зимнее волшебство с чашечкой английского чая: Новый год в британской столице
Зимнее волшебство с чашечкой английского чая: Новый год в британской столице
Зимнее волшебство с чашечкой английского чая: Новый год в британской столице
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+.

Проживание. Размещение по 1, 2 или 3 человека в номере в отеле на выбор: Alexandra 3*, Copthorne Tara 4* или Indigo Hotel Kensington 4*+. Стоимость тура зависит от уровня гостиницы.

*Фото отеля Alexandra взяты с сайта booking.com

Питание. Включены завтраки в отеле, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Оформляется не позднее, чем за 2 месяца до начала поездки. Необходимо заполнить анкету на сайте визовой или иммиграционной службы и уплатить визовый сбор картой иностранного банка.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Великобританию

По прилёте в Лондон — трансфер в отель самостоятельно или за доплату. После размещения в номере — свободное время.

Прибытие в ВеликобританиюПрибытие в ВеликобританиюПрибытие в ВеликобританиюПрибытие в ВеликобританиюПрибытие в ВеликобританиюПрибытие в ВеликобританиюПрибытие в ВеликобританиюПрибытие в ВеликобританиюПрибытие в Великобританию
2 день

Автобусная экскурсия, посещение Виндзора

Позавтракаем и отправимся знакомиться с британской столицей. Во время автобусной экскурсии вы увидите все знаковые локации Лондона: Биг-Бен, парламент, Вестминстерское аббатство, Трафальгарскую площадь, Пиккадилли, мемориал принцу Альберту, старый Скотленд-Ярд. Доедем в район Сити, где рассмотрим Собор Святого Павла, Тауэрскую крепость, мост и многое другое.

Затем посетим Виндзорский замок, который уже более 9 веков является монаршей резиденцией. Пройдёмся по прилегающему парку, заглянем в часовню Святого Георга, где покоится большинство английских королей, и апартаменты общественной приёмной.

Автобусная экскурсия, посещение ВиндзораАвтобусная экскурсия, посещение ВиндзораАвтобусная экскурсия, посещение ВиндзораАвтобусная экскурсия, посещение Виндзора
3 день

Пешеходная экскурсия, визит в Национальную галерею

Утром встретимся всей группой на Трафальгарской площади и пойдём гулять по историческому центру. Увидим колонну в память об адмирале Нельсоне, погибшем в сражении, Адмиралтейскую арку, само Адмиралтейство, конную королевскую гвардию и дом, в котором живёт премьер-министр.

Понаблюдаем за сменой караула конных гвардейцев, пройдёмся по аллеям парка Сент-Джеймс. Направимся к главной королевской резиденции — Букингемскому дворцу. Завершим променад на Парламентской площади, слушая историю Вестминстерского дворца, аббатства и башни Биг-Бен.

Нагулявшись, зайдём в Национальную галерею. В её богатой коллекции собраны лучшие творения западноевропейских живописцев: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Диего Веласкеса, Франсиско Гойи, Рембрандта, Ван Дейка, Рубенса и других гениев.

Пешеходная экскурсия, визит в Национальную галереюПешеходная экскурсия, визит в Национальную галереюПешеходная экскурсия, визит в Национальную галереюПешеходная экскурсия, визит в Национальную галерею
4 день

Посещение Тауэра, празднование Нового года

Встретимся у лондонского Тауэра. За свою историю крепость побывала резиденцией королей, арсеналом, монетным двором, хранилищем королевских драгоценностей, обсерваторией, зверинцем, тюрьмой и местом казней. Вы познакомитесь с уникальной коллекцией старинного оружия, пройдётесь по кладовой с сокровищами, а также увидите стражей в красочных нарядах — бифитеров.

По завершении экскурсии — свободное время для подготовки к празднику. Главную зимнюю ночь можно провести, гуляя по улочкам с непередаваемой атмосферой волшебства. Также рекомендуем поужинать с близкими или покататься на кораблике по Темзе (за доплату). О бронировании ресторана или мероприятия на вечер следует позаботиться заранее.

Посещение Тауэра, празднование Нового годаПосещение Тауэра, празднование Нового годаПосещение Тауэра, празднование Нового годаПосещение Тауэра, празднование Нового года
5 день

Поездка к Стоунхенджу и в Солсбери

Выспимся после бессонной ночи и продолжим изучать английские достопримечательности. Сегодня поедем к легендарному месту — мистическому Стоунхенджу. Вы услышите гипотезы о том, кто воздвиг эту монументальную каменную постройку тысячелетия назад, и узнаете, какой языческий праздник здесь отмечают до сих пор.

На обратном пути в Лондон заедем в Солсбери. Здесь расположен первый готический собор страны, гордостью которого является самый высокий в Британии шпиль и самые старые в мире часы. Тут же хранится Великая хартия вольностей 13 века.

Поездка к Стоунхенджу и в СолсбериПоездка к Стоунхенджу и в СолсбериПоездка к Стоунхенджу и в СолсбериПоездка к Стоунхенджу и в Солсбери
6 день

Самостоятельный отдых

Сегодня — свободный день. При желании и за доплату вы можете отправиться в студию Warner Brothers на экскурсию, посвящённую волшебному миру Гарри Поттера. Рекомендуем сходить на вечерний мюзикл, традиционное английское чаепитие или снежное шоу Славы Полунина. Также стоит заглянуть в Музей восковых фигур мадам Тюссо или покататься на самом большом колесе обозрения мира.

Самостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдых
7 день

Возвращение домой

После завтрака соберём вещи. Освобождение номеров — до 11:00. При необходимости можно оставить чемодан в багажной комнате отеля. Трансфер в аэропорт ко времени обратного рейса — самостоятельно или за доплату.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель Alexandra (2-местное размещение)103 150 ₽
Отель Alexandra (1-местное размещение)149 600 ₽
Отель Alexandra (3-местное размещение)94 967 ₽
Отель Copthorne Tara (1-местное размещение)283 250 ₽
Отель Copthorne Tara (2-местное размещение)169 400 ₽
Отель Copthorne Tara (3 взрослых)173 800 ₽
Отель Copthorne Tara (2 взрослых + ребёнок)161 517 ₽
Отель Indigo Hotel Kensington (1-местное размещение)332 200 ₽
Отель Indigo Hotel Kensington (2-местное размещение)188 650 ₽
Отель Indigo Hotel Kensington (2 взрослых + ребёнок)163 167 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Перелёты в Лондон и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Групповой трансфер от/до аэропорта - 6600 ₽ в одну сторону за человека
  • Индивидуальный трансфер от/до аэропорта - 15 950 - 19 250 ₽ в одну сторону за авто
  • Виза - от 13 900 ₽
  • Все входные билеты по программе (оплачиваются заранее) - 14 850 ₽ за взрослого/8250 ₽ за ребёнка
  • Экскурсия на студию Warner Brothers - 19 250 ₽ за взрослого/18 150 ₽ за ребёнка
  • Билет на самое большое колесо обозрения мира - 5000 ₽ за взрослого/4500 ₽ за ребёнка
  • Билет на вечерний мюзикл - от 8000 ₽
  • Посещение Музея восковых фигур мадам Тюссо - 4800 ₽ за взрослого/4200 ₽ за ребёнка
  • Снежное шоу Славы Полунина - от 4600 ₽
  • Традиционное английское чаепитие - 15 200 ₽ за взрослого/11 200 ₽ за ребёнка
  • Прогулка по Темзе на лодке в новогоднюю ночь - 31 000 ₽ за взрослого/29 700 ₽ за ребёнка
  • Новогодний ужин в баре и прогулка на кораблике - 37 600 ₽ за взрослого/36 300 ₽ за ребёнка
  • Новогодний круиз по Темзе с ужином - 66 000 ₽ за взрослого/59 400 ₽ за ребёнка
  • Страховка
  • Стоимость тура указана за человека при 2-местном размещении в отеле Alexandra. Стоимость тура при 1-местном размещении - 149 600 ₽ при 3-местном размещении - 94 967 ₽ за человека
  • Стоимость тура за человека при проживании в отеле Copthorne Tara: 1-местное размещение - 283 250 ₽ 2-местное размещение - 169 400 ₽ 3-местное размещение (3 взрослых) - 173 800 ₽ 3-местное размещение (2 взрослых с ребёнком) - 161 517 ₽
  • Стоимость тура за человека при проживании в отеле Indigo Hotel Kensington: 1-местное размещение - 332 200 ₽ 2-местное размещение - 188 650 ₽ 3-местное размещение (2 взрослых с ребёнком) - 163 167 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Лондоне, время зависит от вашего рейса
Завершение: Отель в Лондоне, до 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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