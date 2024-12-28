Вы увидите все знаковые локации британской столицы и окрестностей: Биг-Бен, Тауэр,
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+.
Проживание. Размещение по 1, 2 или 3 человека в номере в отеле на выбор: Alexandra 3*, Copthorne Tara 4* или Indigo Hotel Kensington 4*+. Стоимость тура зависит от уровня гостиницы.
*Фото отеля Alexandra взяты с сайта booking.com
Питание. Включены завтраки в отеле, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Оформляется не позднее, чем за 2 месяца до начала поездки. Необходимо заполнить анкету на сайте визовой или иммиграционной службы и уплатить визовый сбор картой иностранного банка.
Программа тура по дням
Прибытие в Великобританию
По прилёте в Лондон — трансфер в отель самостоятельно или за доплату. После размещения в номере — свободное время.
Автобусная экскурсия, посещение Виндзора
Позавтракаем и отправимся знакомиться с британской столицей. Во время автобусной экскурсии вы увидите все знаковые локации Лондона: Биг-Бен, парламент, Вестминстерское аббатство, Трафальгарскую площадь, Пиккадилли, мемориал принцу Альберту, старый Скотленд-Ярд. Доедем в район Сити, где рассмотрим Собор Святого Павла, Тауэрскую крепость, мост и многое другое.
Затем посетим Виндзорский замок, который уже более 9 веков является монаршей резиденцией. Пройдёмся по прилегающему парку, заглянем в часовню Святого Георга, где покоится большинство английских королей, и апартаменты общественной приёмной.
Пешеходная экскурсия, визит в Национальную галерею
Утром встретимся всей группой на Трафальгарской площади и пойдём гулять по историческому центру. Увидим колонну в память об адмирале Нельсоне, погибшем в сражении, Адмиралтейскую арку, само Адмиралтейство, конную королевскую гвардию и дом, в котором живёт премьер-министр.
Понаблюдаем за сменой караула конных гвардейцев, пройдёмся по аллеям парка Сент-Джеймс. Направимся к главной королевской резиденции — Букингемскому дворцу. Завершим променад на Парламентской площади, слушая историю Вестминстерского дворца, аббатства и башни Биг-Бен.
Нагулявшись, зайдём в Национальную галерею. В её богатой коллекции собраны лучшие творения западноевропейских живописцев: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Диего Веласкеса, Франсиско Гойи, Рембрандта, Ван Дейка, Рубенса и других гениев.
Посещение Тауэра, празднование Нового года
Встретимся у лондонского Тауэра. За свою историю крепость побывала резиденцией королей, арсеналом, монетным двором, хранилищем королевских драгоценностей, обсерваторией, зверинцем, тюрьмой и местом казней. Вы познакомитесь с уникальной коллекцией старинного оружия, пройдётесь по кладовой с сокровищами, а также увидите стражей в красочных нарядах — бифитеров.
По завершении экскурсии — свободное время для подготовки к празднику. Главную зимнюю ночь можно провести, гуляя по улочкам с непередаваемой атмосферой волшебства. Также рекомендуем поужинать с близкими или покататься на кораблике по Темзе (за доплату). О бронировании ресторана или мероприятия на вечер следует позаботиться заранее.
Поездка к Стоунхенджу и в Солсбери
Выспимся после бессонной ночи и продолжим изучать английские достопримечательности. Сегодня поедем к легендарному месту — мистическому Стоунхенджу. Вы услышите гипотезы о том, кто воздвиг эту монументальную каменную постройку тысячелетия назад, и узнаете, какой языческий праздник здесь отмечают до сих пор.
На обратном пути в Лондон заедем в Солсбери. Здесь расположен первый готический собор страны, гордостью которого является самый высокий в Британии шпиль и самые старые в мире часы. Тут же хранится Великая хартия вольностей 13 века.
Самостоятельный отдых
Сегодня — свободный день. При желании и за доплату вы можете отправиться в студию Warner Brothers на экскурсию, посвящённую волшебному миру Гарри Поттера. Рекомендуем сходить на вечерний мюзикл, традиционное английское чаепитие или снежное шоу Славы Полунина. Также стоит заглянуть в Музей восковых фигур мадам Тюссо или покататься на самом большом колесе обозрения мира.
Возвращение домой
После завтрака соберём вещи. Освобождение номеров — до 11:00. При необходимости можно оставить чемодан в багажной комнате отеля. Трансфер в аэропорт ко времени обратного рейса — самостоятельно или за доплату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель Alexandra (2-местное размещение)
|103 150 ₽
|Отель Alexandra (1-местное размещение)
|149 600 ₽
|Отель Alexandra (3-местное размещение)
|94 967 ₽
|Отель Copthorne Tara (1-местное размещение)
|283 250 ₽
|Отель Copthorne Tara (2-местное размещение)
|169 400 ₽
|Отель Copthorne Tara (3 взрослых)
|173 800 ₽
|Отель Copthorne Tara (2 взрослых + ребёнок)
|161 517 ₽
|Отель Indigo Hotel Kensington (1-местное размещение)
|332 200 ₽
|Отель Indigo Hotel Kensington (2-местное размещение)
|188 650 ₽
|Отель Indigo Hotel Kensington (2 взрослых + ребёнок)
|163 167 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Перелёты в Лондон и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Групповой трансфер от/до аэропорта - 6600 ₽ в одну сторону за человека
- Индивидуальный трансфер от/до аэропорта - 15 950 - 19 250 ₽ в одну сторону за авто
- Виза - от 13 900 ₽
- Все входные билеты по программе (оплачиваются заранее) - 14 850 ₽ за взрослого/8250 ₽ за ребёнка
- Экскурсия на студию Warner Brothers - 19 250 ₽ за взрослого/18 150 ₽ за ребёнка
- Билет на самое большое колесо обозрения мира - 5000 ₽ за взрослого/4500 ₽ за ребёнка
- Билет на вечерний мюзикл - от 8000 ₽
- Посещение Музея восковых фигур мадам Тюссо - 4800 ₽ за взрослого/4200 ₽ за ребёнка
- Снежное шоу Славы Полунина - от 4600 ₽
- Традиционное английское чаепитие - 15 200 ₽ за взрослого/11 200 ₽ за ребёнка
- Прогулка по Темзе на лодке в новогоднюю ночь - 31 000 ₽ за взрослого/29 700 ₽ за ребёнка
- Новогодний ужин в баре и прогулка на кораблике - 37 600 ₽ за взрослого/36 300 ₽ за ребёнка
- Новогодний круиз по Темзе с ужином - 66 000 ₽ за взрослого/59 400 ₽ за ребёнка
- Страховка
- Стоимость тура указана за человека при 2-местном размещении в отеле Alexandra. Стоимость тура при 1-местном размещении - 149 600 ₽ при 3-местном размещении - 94 967 ₽ за человека
- Стоимость тура за человека при проживании в отеле Copthorne Tara: 1-местное размещение - 283 250 ₽ 2-местное размещение - 169 400 ₽ 3-местное размещение (3 взрослых) - 173 800 ₽ 3-местное размещение (2 взрослых с ребёнком) - 161 517 ₽
- Стоимость тура за человека при проживании в отеле Indigo Hotel Kensington: 1-местное размещение - 332 200 ₽ 2-местное размещение - 188 650 ₽ 3-местное размещение (2 взрослых с ребёнком) - 163 167 ₽