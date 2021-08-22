Все экскурсии в Манчестере
Входной билет
1ч 15м
1 935₽
за 1 чел.
Hard Rock Cafe Manchester: приоритетные места и питание
Занимая ведущее положение в центре Манчестера, Hard Rock Cafe является пионером всей американской классики с несколькими
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Манчестере – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 58 ⭐ отзывов, цены от 1935₽. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Манчестере почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Великобритании на 📅 декабрь, январь и февраль
Последние отзывы «Экскурсии Манчестера»
- ААноним22 августа 2021Отличное соотношение цены и качества. Персонал отличный и дружелюбный.
- JJulia26 сентября 2020Прекрасная еда и отличный сервис
- PPavel16 марта 2020Экскурсия интресная, немного андеграундная. Проходит по маршруту который вы наверное сами никогда не найдете. Каналы Манчестера непросто исследовать, нужно знать куда идти и придется потратить много времени для подготовки. Понравилось, что Федор показал здание отеля Principal. Сам бы я в него никогда бы не зашел, не пришло бы в голову.