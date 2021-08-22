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Hard Rock Cafe Manchester: приоритетные места и питание
Входной билет
4.4
58
1ч 15м
1 935
за 1 чел.
Hard Rock Cafe Manchester: приоритетные места и питание
Занимая ведущее положение в центре Манчестера, Hard Rock Cafe является пионером всей американской классики с несколькими
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Манчестере – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 58 ⭐ отзывов, цены от 1935₽. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Манчестере почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Великобритании на 📅 декабрь, январь и февраль

Последние отзывы «Экскурсии Манчестера»

  • Отзыв на: Hard Rock Cafe Manchester: приоритетные места и питание
    А
    Аноним
    22 августа 2021
    5
    Отличное соотношение цены и качества. Персонал отличный и дружелюбный.
  • Отзыв на: Hard Rock Cafe Manchester: приоритетные места и питание
    J
    Julia
    26 сентября 2020
    5
    Прекрасная еда и отличный сервис
  • P
    Pavel
    16 марта 2020
    4
    Экскурсия интресная, немного андеграундная. Проходит по маршруту который вы наверное сами никогда не найдете. Каналы Манчестера непросто исследовать, нужно знать куда идти и придется потратить много времени для подготовки. Понравилось, что Федор показал здание отеля Principal. Сам бы я в него никогда бы не зашел, не пришло бы в голову.
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