P Pavel 4

Экскурсия интресная, немного андеграундная. Проходит по маршруту который вы наверное сами никогда не найдете. Каналы Манчестера непросто исследовать, нужно знать куда идти и придется потратить много времени для подготовки. Понравилось, что Федор показал здание отеля Principal. Сам бы я в него никогда бы не зашел, не пришло бы в голову.