Летим на Шетландские острова

Как добраться до Шетландских островов на самолёте

На Шетландских островах 3 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sumburgh Airport» вам не избежать

Список аэропортов Шетландских островов

  1. Шетландские острова LSI
    Sumburgh Airport
  2. Scatsta SCSне гражданский
    Scatsta
  3. Lerwick/Tingwall LWKне гражданский
    Lerwick/Tingwall

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