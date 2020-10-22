Как добраться до Бишкека на самолёте
В Бишкеке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Manas International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бишкека
- Манас FRUManas International Airport
Самые дешёвые билеты в Бишкек из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.10.2020
|из 🇰🇬Оша
|2 465
|40м
|13.10.2020
|из 🇰🇬Баткена
|3 360
|1ч
|01.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|4 427
|55м
|07.10.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|5 970
|2ч 30м
|19.01.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|5 980
|3ч 45м
|17.01.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|6 373
|4ч 5м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Грозного
|6 900
|7ч 20м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|6 900
|20ч 45м (⇵1)
|13.01.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|7 032
|7ч (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|7 069
|10ч 35м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|7 069
|16ч 25м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|7 108
|9ч 15м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|7 265
|23ч 5м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|7 265
|5ч 25м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|7 270
|7ч 40м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|7 342
|26ч 30м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|7 416
|6ч 25м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|7 730
|22ч 30м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|7 730
|28ч 30м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇰🇿Актюбинска
|7 833
|18ч 20м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|7 875
|29ч (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇰🇿Уральска
|8 228
|8ч 30м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|8 311
|28ч 20м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|8 345
|38ч 20м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|8 439
|10ч (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|8 493
|33ч 40м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|8 644
|42ч 25м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|8 644
|36ч 45м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|8 925
|18ч 45м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|9 028
|46ч 35м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|9 103
|5ч 10м
|01.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|9 448
|22ч 10м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|9 448
|29ч 55м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|9 581
|35ч 45м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|9 995
|22ч 55м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|10 085
|44ч 35м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|10 396
|31ч 50м (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇹🇷Анкары
|10 418
|16ч 35м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|10 621
|5ч 15м
|10.12.2020
|из 🇹🇷Аданы
|10 827
|29ч 20м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇰🇿Тараза
|10 922
|20ч 25м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇹🇷Коньи
|11 045
|20ч 45м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Кызыла
|11 269
|25ч 35м (⇵2)
|25.01.2021
|из 🇷🇺Мурманска
|11 273
|31ч (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇰🇿Актау
|11 278
|38ч 5м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|11 396
|55ч 30м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇹🇷Газиантепа
|11 630
|12ч 40м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|11 636
|43ч 5м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|11 729
|16ч 40м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|11 740
|21ч 50м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|11 881
|27ч 50м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|11 921
|11ч (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇹🇷Измира
|12 002
|13ч 25м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|12 171
|31ч (⇵1)
|02.11.2020
|из Ялты
|12 330
|27ч 25м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇹🇷Кайсери
|12 342
|16ч 20м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|12 375
|27ч 15м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|12 389
|12ч (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|12 399
|9ч 40м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇨🇿Праги
|12 479
|10ч 30м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|12 484
|1ч 10м
|04.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|12 567
|10ч 50м (⇵1)
|02.01.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|12 582
|13ч 35м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|12 705
|10ч 35м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|12 734
|14ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|12 792
|12ч 20м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|12 881
|40ч 20м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|12 889
|12ч 5м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇹🇷Даламана
|12 891
|13ч (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|12 896
|18ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|13 041
|14ч 10м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Нерюнгри
|13 072
|51ч 40м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Надыма
|13 245
|7ч 10м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|13 529
|11ч 40м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|13 702
|11ч 50м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|13 767
|46ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|13 815
|40ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|13 897
|10ч 35м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|13 969
|54ч 5м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|14 040
|14ч 30м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|14 125
|18ч 15м (⇵2)
|13.12.2020
|из 🇷🇺Братска
|14 201
|10ч 5м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|14 279
|17ч 50м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|14 416
|31ч 55м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|14 531
|37ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|14 578
|27ч 55м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|14 700
|32ч 5м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|14 735
|31ч 20м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|14 842
|33ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Атырау
|15 033
|6ч 5м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇶🇦Дохи
|15 157
|24ч 45м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|15 158
|13ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Венеции
|15 194
|12ч 25м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇰🇿Павлодара
|15 499
|10ч 50м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|15 603
|15ч 15м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇵🇱Лодзи
|15 660
|36ч 15м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|15 719
|12ч 25м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|15 737
|32ч 15м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|15 800
|29ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|15 878
|27ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бишкека
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бишкека, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Анталья, Дубай, Стамбул и Санкт-Петербург
- 18.11.202025.11.2020
- 22.11.202029.11.2020
- 21.12.202010.01.2021
- 18.11.202027.11.2020
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