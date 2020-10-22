Летим в Бишкек

Как добраться до Бишкека на самолёте

В Бишкеке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Manas International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бишкека

  1. Манас FRU
    Manas International Airport

Самые дешёвые билеты в Бишкек из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
22.10.2020из 🇰🇬Оша2 46540м
13.10.2020из 🇰🇬Баткена3 360
01.11.2020из 🇰🇿Алматы4 42755м
07.10.2021из 🇷🇺Новосибирска5 9702ч 30м
19.01.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону5 9803ч 45м
17.01.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)6 3734ч 5м (⇵1)
08.12.2020из 🇷🇺Грозного6 9007ч 20м (⇵1)
17.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)6 90020ч 45м (⇵1)
13.01.2021из 🇷🇺Красноярска7 032 (⇵1)
08.12.2020из 🇷🇺Москвы7 06910ч 35м (⇵1)
08.12.2020из 🇷🇺Махачкалы7 06916ч 25м (⇵1)
25.10.2020из 🇰🇿Шымкента7 1089ч 15м (⇵1)
21.11.2020из 🇷🇺Кемерово7 26523ч 5м (⇵1)
11.12.2020из 🇷🇺Барнаула7 2655ч 25м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Минеральных Вод7 2707ч 40м (⇵1)
31.10.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска7 34226ч 30м (⇵1)
22.12.2020из 🇷🇺Самары7 4166ч 25м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Тюмени7 73022ч 30м (⇵1)
23.11.2020из 🇷🇺Казани7 73028ч 30м (⇵1)
19.10.2020из 🇰🇿Актюбинска7 83318ч 20м (⇵1)
07.12.2020из 🇷🇺Сочи7 87529ч (⇵1)
25.10.2020из 🇰🇿Уральска8 2288ч 30м (⇵2)
07.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга8 31128ч 20м (⇵2)
07.12.2020из 🇷🇺Воронежа8 34538ч 20м (⇵2)
15.12.2020из 🇷🇺Екатеринбурга8 43910ч (⇵1)
07.12.2020из 🇷🇺Волгограда8 49333ч 40м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Краснодара8 64442ч 25м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Калининграда8 64436ч 45м (⇵2)
17.11.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода8 92518ч 45м (⇵1)
07.12.2020из 🇷🇺Уфы9 02846ч 35м (⇵2)
27.12.2020из 🇹🇷Стамбула9 1035ч 10м
01.12.2020из 🇷🇺Челябинска9 44822ч 10м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Ульяновска9 44829ч 55м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Омска9 58135ч 45м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Сургута9 99522ч 55м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Перми10 08544ч 35м (⇵2)
21.11.2020из 🇷🇺Иркутска10 39631ч 50м (⇵2)
08.01.2021из 🇹🇷Анкары10 41816ч 35м (⇵1)
19.11.2020из 🇹🇷Антальи10 6215ч 15м
10.12.2020из 🇹🇷Аданы10 82729ч 20м (⇵1)
19.10.2020из 🇰🇿Тараза10 92220ч 25м (⇵2)
30.12.2020из 🇹🇷Коньи11 04520ч 45м (⇵1)
03.12.2020из 🇷🇺Кызыла11 26925ч 35м (⇵2)
25.01.2021из 🇷🇺Мурманска11 27331ч (⇵2)
18.10.2020из 🇰🇿Актау11 27838ч 5м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя11 39655ч 30м (⇵2)
17.12.2020из 🇹🇷Газиантепа11 63012ч 40м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска11 63643ч 5м (⇵2)
20.10.2020из 🇹🇷Бодрума11 72916ч 40м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Владикавказа11 74021ч 50м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Улан-Удэ11 88127ч 50м (⇵2)
04.11.2020из 🇪🇸Мадрида11 92111ч (⇵1)
27.10.2020из 🇹🇷Измира12 00213ч 25м (⇵1)
17.11.2020из 🇷🇺Ноябрьска12 17131ч (⇵1)
02.11.2020из Ялты12 33027ч 25м (⇵1)
29.10.2020из 🇹🇷Кайсери12 34216ч 20м (⇵1)
17.11.2020из 🇷🇺Ханты-Мансийска12 37527ч 15м (⇵2)
12.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива12 38912ч (⇵1)
29.10.2020из 🇺🇦Харькова12 3999ч 40м (⇵1)
06.12.2020из 🇨🇿Праги12 47910ч 30м (⇵1)
19.10.2020из 🇺🇿Ташкента12 4841ч 10м
04.11.2020из 🇬🇧Лондона12 56710ч 50м (⇵1)
02.01.2021из 🇸🇪Стокгольм12 58213ч 35м (⇵1)
01.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне12 70510ч 35м (⇵1)
08.12.2020из 🇧🇾Минска12 73414ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇩🇪Мюнхена12 79212ч 20м (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Ижевска12 88140ч 20м (⇵2)
28.11.2020из 🇩🇪Гамбурга12 88912ч 5м (⇵1)
18.11.2020из 🇹🇷Даламана12 89113ч (⇵1)
18.10.2020из 🇹🇷Аланьи12 89618ч 15м (⇵1)
01.11.2020из 🇦🇹Вены13 04114ч 10м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Нерюнгри13 07251ч 40м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Надыма13 2457ч 10м (⇵1)
06.11.2020из 🇧🇪Брюсселя13 52911ч 40м (⇵1)
31.10.2020из 🇩🇪Штутгарта13 70211ч 50м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Астрахани13 76746ч 35м (⇵2)
10.11.2020из 🇮🇹Рима13 81540ч 55м (⇵2)
01.11.2020из 🇩🇪Берлина13 89710ч 35м (⇵1)
25.11.2020из 🇷🇺Салехарда13 96954ч 5м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Саратова14 04014ч 30м (⇵2)
02.12.2020из 🇵🇱Варшавы14 12518ч 15м (⇵2)
13.12.2020из 🇷🇺Братска14 20110ч 5м (⇵1)
10.12.2020из 🇭🇺Будапешта14 27917ч 50м (⇵2)
17.11.2020из 🇱🇹Вильнюса14 41631ч 55м (⇵2)
21.11.2020из 🇮🇹Неаполя14 53137ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Сыктывкара14 57827ч 55м (⇵2)
31.10.2020из 🇩🇰Копенгагена14 70032ч 5м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Оренбурга14 73531ч 20м (⇵2)
08.11.2020из 🇺🇦Киева14 84233ч 45м (⇵2)
13.10.2020из 🇰🇿Атырау15 0336ч 5м (⇵1)
04.11.2020из 🇶🇦Дохи15 15724ч 45м (⇵1)
26.10.2020из 🇫🇷Парижа15 15813ч 5м (⇵1)
09.11.2020из 🇮🇹Венеции15 19412ч 25м (⇵2)
18.10.2020из 🇰🇿Павлодара15 49910ч 50м (⇵1)
01.12.2020из 🇩🇰Биллунн15 60315ч 15м (⇵2)
08.11.2020из 🇵🇱Лодзи15 66036ч 15м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇸Белграда15 71912ч 25м (⇵1)
16.11.2020из 🇲🇩Кишинёва15 73732ч 15м (⇵2)
26.11.2020из 🇷🇺Благовещенска15 80029ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇮🇹Милана15 87827ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Бишкека