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Замок Блэр, вискикурня или водопад

Гид S.
Гид S. – Гид из Шотландии
Замок Блэр, вискикурня или водопад
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 3 человек

  • €653 за человека

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Замок Блэр, вискикурня или водопад
Мы посетим белоснежный замок 🏰 Блэйр — надежную цитадель, повидавшую несколько осад. Затем мы посетим самую маленькую вискикурню в Шотландии вискикурню Эдрадур, где за год производят столько же виски, сколько в больших вискикурнях за несколько дней. Для тех, кто не любит пары алкоголя, сходим на прогулку 👣 к красивому водопаду, а если есть желание, то заглянем в один из самых лучших магазинов шотландских товаров. Затем направимся в древний городок Данкельд. Посетим красивый собор, прогуляемся по живописным улочкам. Если позволит время, остановимся перед небольшим озером, на котором есть остров 🏝️ с замком, в котором пребывала в заточении Мария Стюарт
Начало и место завершения
🚩 Scotland

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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