Мы посетим белоснежный замок 🏰 Блэйр — надежную цитадель, повидавшую несколько осад. Затем мы посетим самую маленькую вискикурню в Шотландии вискикурню Эдрадур, где за год производят столько же виски, сколько в больших вискикурнях за несколько дней. Для тех, кто не любит пары алкоголя, сходим на прогулку 👣 к красивому водопаду, а если есть желание, то заглянем в один из самых лучших магазинов шотландских товаров. Затем направимся в древний городок Данкельд. Посетим красивый собор, прогуляемся по живописным улочкам. Если позволит время, остановимся перед небольшим озером, на котором есть остров 🏝️ с замком, в котором пребывала в заточении Мария Стюарт