Все экскурсии в Йорке
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Йорке – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 5 ⭐ отзывов, цены от £100. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Йорке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Великобритании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
£100
за 1-8 чел.
По секретным местам Йорка
Проникнуться культурой северной столицы Англии и увидеть город глазами местных жителей
Последние отзывы «Экскурсии Йорка»
- ММарина31 мая 2021Сегодня познакомились с замечательным гидом по Йорку- Марией. Очень интересный человек, отлично владеющая всем материалом по городу. Приятная в общении! Провели замечательно время. Очень рекомендуем!
- AAnastasia2 мая 2021Получили большое удовольствие от прогулки-экскурсии с Марией. Я бы особенно хотела отменить высокую степень подготовки и то как продуманы детали материалы, форма подачи и организационные моменты. Мария запомнилась нам оптимизмом, увлеченностью темой и любовью к городу. Прикоснувшись к истории и древним временам, нашли их отклик в современной жизни. Каждый сможет найти для себя что-то новое и интересное-привидения, Гарри Поттер, Короли, раскопки, монархи, архиепископы, символы, знаки, шоппинг, сувениры да хоть и foodporn простите. )) Приятной сюрприз (секрет какой) от Марии очень поднял настроение! Маша - спасибо и до новых встреч!
- ДДмитрий30 декабря 2019Очень интересная экскурсия, на которой мы даже получили подарки. Спасибо, Мария!