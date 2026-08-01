Найдено 1 экскурсия в Йорке на русском языке, цена £250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3 часа 22 отзыва Индивидуальная до 10 чел. По секретным местам Йорка Проникнуться культурой северной столицы Англии и увидеть город глазами местных жителей Начало: Возле Art Gallery (Статуя William Etty) от £250 за всё до 10 чел.

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