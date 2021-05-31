Сегодня познакомились с замечательным гидом по Йорку- Марией. Очень интересный человек, отлично владеющая всем материалом по городу. Приятная в общении! Провели замечательно время. Очень рекомендуем!

Отзыв на: По секретным местам Йорка

A Anastasia 5

Получили большое удовольствие от прогулки-экскурсии с Марией. Я бы особенно хотела отменить высокую степень подготовки и то как продуманы детали материалы, форма подачи и организационные моменты. Мария запомнилась нам оптимизмом, увлеченностью темой и любовью к городу. Прикоснувшись к истории и древним временам, нашли их отклик в современной жизни. Каждый сможет найти для себя что-то новое и интересное-привидения, Гарри Поттер, Короли, раскопки, монархи, архиепископы, символы, знаки, шоппинг, сувениры да хоть и foodporn простите. )) Приятной сюрприз (секрет какой) от Марии очень поднял настроение! Маша - спасибо и до новых встреч!