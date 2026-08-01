Индивидуальная
до 10 чел.
По секретным местам Йорка
Проникнуться культурой северной столицы Англии и увидеть город глазами местных жителей
Начало: Возле Art Gallery (Статуя William Etty)
11 авг в 10:00
15 авг в 13:00
от £250 за всё до 10 чел.
Исследуйте великолепие Нью-Йорка, выбрав одну из многочисленных экскурсий по Йорку. Откройте для себя исторические достопримечательности, современные улицы и знаменитую Статую Свободы. Узнайте актуальные цены, прочитайте отзывы других путешественников и забронируйте своё приключение прямо сейчас. Проведите новогодние праздники, окунувшись в атмосферу этого невероятного города с экскурсиями в Нью-Йорке на русском языке