Полезная информация о Барселоне
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Местное время в Барселоне
18:0106
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇪 Венесуэла
|Название города
|Барселона
|По-английски
|Barcelona
|Столица региона
|Барселона является столицей региона
|Население города
|424 795 чел.
|Аэропорт
|Генерал Ансоатеги BLA
|Часовой пояс
|America/Caracas
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря
Где находится Барселона на карте
Барселона