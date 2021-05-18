Всё о Барселоне

Полезная информация о Барселоне

Что нужно знать о Барселоне: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Генерал Ансоатеги, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Барселоне
18:0106
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇪 Венесуэла
Название городаБарселона
По-английскиBarcelona
Столица регионаБарселона является столицей региона
Население города424 795 чел.
АэропортГенерал Ансоатеги BLA
Часовой поясAmerica/Caracas
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Барселона на карте

Барселона фото города
Барселона

Когда лучше лететь в Барселону

Расписание авиа-рейсов