Полезная информация о Венесуэле
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Флаг Венесуэлы
|Название
|Венесуэла
|Эмодзи флаг
|🇻🇪
|Полное название
|Боливарийская Республика Венесуэла
|По-английски
|Venezuela
|Столица
|Каракас
|Города
|Список городов
|Валюта
|Венесуэльский боливар
|Площадь
|912 050 км²
|Население
|31 028 637 чел.
|Телефонный код
|+58
|Код ISO
|VE
|Основной домен
|.VE
|Соседние страны
|🇧🇷 Бразилия🇬🇾 Гайана🇨🇴 Колумбия
Где находится Венесуэла на карте
Венесуэла