Всё о Венесуэле

Полезная информация о Венесуэле

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Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы
НазваниеВенесуэла
Эмодзи флаг🇻🇪
Полное названиеБоливарийская Республика Венесуэла
По-английскиVenezuela
СтолицаКаракас
ГородаСписок городов
ВалютаВенесуэльский боливар
Площадь912 050 км²
Население31 028 637 чел.
Телефонный код+58
Код ISOVE
Основной домен.VE
Соседние страны🇧🇷 Бразилия🇬🇾 Гайана🇨🇴 Колумбия

Где находится Венесуэла на карте

Венесуэла фото страны
Венесуэла

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