Полезная информация о Пуэрто-Аякучо
Что нужно знать о Пуэрто-Аякучо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пуэрто-Аякучо
18:0114
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇪 Венесуэла
|Название города
|Пуэрто-Аякучо
|По-английски
|Puerto Ayacucho
|Столица региона
|Пуэрто-Аякучо является столицей региона
|Население города
|52 526 чел.
|Аэропорт
|Пуэрто-Аякучо PYH (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Caracas
|Средняя высота
|84 м. от уровня моря