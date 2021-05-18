Всё о Пуэрто-Аякучо

Полезная информация о Пуэрто-Аякучо

Что нужно знать о Пуэрто-Аякучо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пуэрто-Аякучо
18:0114
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇪 Венесуэла
Название городаПуэрто-Аякучо
По-английскиPuerto Ayacucho
Столица регионаПуэрто-Аякучо является столицей региона
Население города52 526 чел.
АэропортПуэрто-Аякучо PYH (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Caracas
Средняя высота84 м. от уровня моря

Где находится Пуэрто-Аякучо на карте