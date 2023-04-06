Ближайшие даты:
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Осмотр туристического центра Эгера
- Базилика Эгера
- Улица Сечени
- Дворец архиепископа (осмотр снаружи)
- Площадь Эстерхази
- Долина Красавиц
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Посещение термальной купальни в Эгерсалок. Обзорная экскурсия по Эгеру. Прогулка по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости.
Эгерсалок – небольшая деревня с населением в 2000 человек, расположенный у подножья гор Матра и Бюкк в долине речки Лашко.
Настоящей достопримечательностью местности является термальный источник, расположенный к югу от деревни. Температура воды, бьющей из 410 метровой глубины, составляет на поверхности земли 65-68 °С.
Привлекает прежде всего столь необычная природа, окружающая посёлок.
Минеральные соли, содержащиеся в воде, поступающей из скважины «Вендель», откладываясь на поверхности земли, образуют характерные фигуры: необычные, похожие на верхушку столба.
Соль, выделяющаяся из весьма богатой минеральными веществами лечебной воды, непрерывно обогащает новыми кружевами импозантную белую формацию. Лечебная вода с гидрокарбонатом кальция и магния, содержащая также значительное количество натрия получила одну из лучших оценок в категории серных лечебных вод.
На территории купального комплекса расположены: 17 открытых и крытых бассейнов общей площадью 1900 кв. м:
- Бассейны с лечебной водой для принятия ванн, джакузи, бассейны с развлекательными эффектами, водная горка и детские бассейны предоставляют возможность прекрасно провести здесь время как для людей более старшего возраста, так и для молодёжи.
- Эгер - один из самых красивых городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Прекрасная архитектура, термальные источники и великолепные вина – вот то, ради чего стоит ехать в Эгер. Прогулка по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости.
- В окрестностям Эгера выращивается виноград, из которого делают всемирно известное вино "Бычья кровь" ("Бикавер") и другие лучшие венгерские вина. Посещение Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин.
Достопримечательности на маршруте:
осмотр туристического центра Эгера, Базилика Эгера, Улица Сечени, Дворец архиепископа (осмотр снаружи), Площадь Эстерхази, Долина Красавиц
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Парковки
- Что не входит
- Входные билеты в купальню
- Обед
- Дегустация вина
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Если почувствуете, что заданный темп для Вас не комфортен или необходима туалетная комната, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите об этом гиду.
- Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 9 часов работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату. Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви и в случае дождя, не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Дебрецена
Индивидуальная
Thermal
Пещерная купальня, аквапарк и легенды Эгера (с дегустацией вина)
по договоренности
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
от €400 за всё до 3 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии