Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер

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Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
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Что вас ожидает:

  • Осмотр туристического центра Эгера
  • Базилика Эгера
  • Улица Сечени
  • Дворец архиепископа (осмотр снаружи)
  • Площадь Эстерхази
  • Долина Красавиц
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Посещение термальной купальни в Эгерсалок. Обзорная экскурсия по Эгеру. Прогулка по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости.
Эгерсалок – небольшая деревня с населением в 2000 человек, расположенный у подножья гор Матра и Бюкк в долине речки Лашко.
Настоящей достопримечательностью местности является термальный источник, расположенный к югу от деревни. Температура воды, бьющей из 410 метровой глубины, составляет на поверхности земли 65-68 °С.
Привлекает прежде всего столь необычная природа, окружающая посёлок.
Минеральные соли, содержащиеся в воде, поступающей из скважины «Вендель», откладываясь на поверхности земли, образуют характерные фигуры: необычные, похожие на верхушку столба.
Соль, выделяющаяся из весьма богатой минеральными веществами лечебной воды, непрерывно обогащает новыми кружевами импозантную белую формацию. Лечебная вода с гидрокарбонатом кальция и магния, содержащая также значительное количество натрия получила одну из лучших оценок в категории серных лечебных вод.

На территории купального комплекса расположены: 17 открытых и крытых бассейнов общей площадью 1900 кв. м:

  • Бассейны с лечебной водой для принятия ванн, джакузи, бассейны с развлекательными эффектами, водная горка и детские бассейны предоставляют возможность прекрасно провести здесь время как для людей более старшего возраста, так и для молодёжи.
  • Эгер - один из самых красивых городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Прекрасная архитектура, термальные источники и великолепные вина – вот то, ради чего стоит ехать в Эгер. Прогулка по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости.
  • В окрестностям Эгера выращивается виноград, из которого делают всемирно известное вино "Бычья кровь" ("Бикавер") и другие лучшие венгерские вина. Посещение Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин.

Достопримечательности на маршруте:

осмотр туристического центра Эгера, Базилика Эгера, Улица Сечени, Дворец архиепископа (осмотр снаружи), Площадь Эстерхази, Долина Красавиц

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Парковки
Что не входит
  • Входные билеты в купальню
  • Обед
  • Дегустация вина
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Если почувствуете, что заданный темп для Вас не комфортен или необходима туалетная комната, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите об этом гиду.
  • Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 9 часов работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату. Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви и в случае дождя, не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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