1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Замок Шарошпатак, винный регион Токай и деревня Херцегкут
Начало: По договоренности
«Также вас ждет обед в ресторанчике с дегустацией вин, так любимых Петром Первым, Бетховеном, Шубертом и Гёте»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Начало: По договоренности
«Мы посетим Долину красавиц с обедом и дегустацией вин»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Город Дьюла и купальня в Дворцовом парке
Начало: По договоренности
«В Дьюле немало музеев, здесь проходят спектакли Крепостного театра, музыкальные фестивали и гастрономические мероприятия, такие как Международный фестиваль домашней палинки, Пир короля Матьяша и др»
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пещерная купальня Демьен, аквапарк и легенды города Эгера
Начало: По договоренности
«В окрестностям Эгера выращивается виноград, из которого делают всемирно известное вино «Бычья кровь» («Бикавер») и другие венгерские вина»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €320 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дебрецену в категории «Гастрономические»
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